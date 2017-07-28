Обзор музыкального сервиса Deezer

Французский музыкальный сервис Deezer существует с 2007 года, а в Украине работает уже несколько лет. При этом я активно пользовался Google Play Music, Apple Music и даже Spotify, но вот попробовать Deezer никак не получалось. Поэтому я решил это исправить и заодно сделать обзор Deezer.

Доступные платформы, интерфейс и расширения

Так как Deezer начинал как небольшой музыкальный стартап, то важной частью его работы была доступность на разных платформах и устройствах. На данный момент слушать музыку из Deezer можно на смартфонах и планшетах с операционными системами Android, iOS и Windows (от Windows Phone 7 и выше), на компьютерах с macOS и Windows, на телевизорах со Smart TV, Android TV и Apple TV, и даже на умных часах с Android Wear и Apple Watch. Кроме этого, Deezer поддерживается рядом звуковых систем от Bang & Olufsen, Harman Kardon, Bose, Samsung, LG, Sony и других. Полный список устройств можно посмотреть на сайте сервиса. Также Deezer поддерживает автомобильные системы Android Auto и Apple CarPlay.

На смартфонах интерфейс сервиса выглядит просто, есть четыре вкладки: «Главная», «Моя музыка», «Оповещения» и «Поиск».

На главной странице отображаются популярные плейлисты, новые альбомы, а также есть хит-парад из топ-100 самых популярных треков в рамках Deezer.

Во вкладке «Моя музыка» можно найти последние прослушанные плейлисты, загруженные записи, любимые треки, собственные плейлисты, альбомы, артистов, миксы, а также расширения.

Вкладка «Оповещения» предлагает послушать новых артистов, альбомы и плейлисты, которые, как считают алгоритмы Deezer, могут вам понравиться.

Во вкладке «Поиск» можно искать исполнителей, альбомы и группы.

Веб-интерфейс Deezer имеет похожую логику, но в нём меню расположено в левом сайдбаре и разделено на три основных блока: «Главная», «Нужно послушать» и «Моя музыка».

Одним из важных отличий Deezer от Apple Music и Google Music является поддержка расширений, которая позволяет устанавливать модули от сторонних разработчиков, либо от Deezer. Это, например, может быть статистика прослушивания музыки или плагин IFTTT.

И на компьютере, и на смартфоне в Deezer можно зайти на страницу любого исполнителя, посмотреть его популярные треки, дискографию, похожих исполнителей, плейлисты с его песнями и даже почитать биографию.

Также любой плейлист, альбом или трек можно сохранить в устройства для прослушивания оффлайн.

В целом, пользоваться Deezer удобно, я пользовался сервисом на разных смартфонах и компьютерах, и ни разу проблем с воспроизведением не было. Единственное, стоит отметить, что подключать к своей учётной записи одновременно можно только три устройства. Это, например, может быть смартфон, планшет и компьютер. Но при этом нет ограничения по количеству устройств, которые можно добавлять и удалять в свою учётную запись.

Музыкальная библиотека и качество воспроизведения

На данный момент музыкальная библиотека Deezer содержит 42 млн треков, как известных, так и начинающих исполнителей. При этом приятно, что в каталоге сервиса есть и украинские группы, но их меньше, чем в Apple Music и Google Music. Например, в Deezer можно найти таких исполнителей как Onuka и Cepasa, но Fontaliza.

В целом же, каталог сервиса очень похож на то, что предлагают музыкальные сервисы Apple и Google, у него также подписаны договора с крупнейшими музыкальными лейблами EMI, Sony, Universal Music Group и Warner Music Group. Некоторые треки могут быть недоступны из-за региональных ограничений, но мне такие не попадались.

Первый месяц, а также если оформить платную подписку музыку в Deezer можно слушать в формате MP3 в качестве 320 кбит/с. Это лучше, чем у Apple Music (256 кбит/с) и на уровне Google Music. Для того чтобы слушать музыку на смартфоне или через веб-интерфейс браузера на любом устройстве, такого качества более чем достаточно. Более требовательным пользователям стоит смотреть в сторону TIDAL HiFi, который стримит в формате FLAC.

Deezer Flow и плейлисты

Даже когда первый раз заходишь в Deezer, то в глаза сразу бросается большое количество разнообразных плейлистов, а сервис первым делом предлагает попробовать функцию Flow. При первой настройке Flow предлагает выбрать исполнителей, которые вам нравятся, и после этого начинается магия алгоритмов. Они, нужно отметить, работают у Deezer просто отлично.

Уже при первом прослушивании плейлиста Flow я не пропустил ни одной песни, и с большим интересом ждал следующей, чтобы проверить угадал сервис в этот раз или нет. Так можно слушать бесконечный плейлист, пропуская минимальное количество песен.

Но если хочется найти что-нибудь новое, то Deezer предлагает большое количество плейлистов, подобранных кураторами сервиса. Тут и летняя музыка, и регги и даже подборки с футбольными гимнами.

Стоимость подписки и бесплатная версия

Несмотря на все достоинства Deezer у сервиса всё-таки есть один важный недостаток — это цена. Она выше даже чем у Apple Music и для Украины составляет — 7 евро или около 210 грн по нынешнему курсу.

Тем не менее, у Deezer есть бесплатная версия с рекламой, которая позволяет слушать всю музыку через браузер и плейлисты со смартфона, но качество музыки при этом урезано до до 128 кбит/с.