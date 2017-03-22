Обзор накопителя Kingston A400 120 ГБ: системный ускоритель за $50

Твердотельный накопитель – самый простой и действенный способ заметно ускорить систему. После замены системного жесткого диска на SSD непросто оправиться от испытанного приятного шока, когда операционная система начинает загружаться за несколько секунд, окна браузера открываются одновременно с кликом мышки, а запуск привычных приложений и игр ускоряется не на проценты, а в разы. Чтобы ощутить преимущества, достаточно даже самого простого накопителя на базе флеш-памяти. Для тех, кто хочет попробовать магию твердотельного настоящего с минимальными затратами, компания Kingston представила линейку своих самых доступных накопителей Kingston A400. Сегодня у нас на тесте модель объемом 120 ГБ и стоимостью порядка $50.

Линейка накопителей Kingston A400

Твердотельные накопители становятся практически обязательным атрибутом любой системы, начиная от ультрапортативного ноутбука, заканчивая мощной игровой платформой. Зачастую на слуху наиболее производительные устройства, но и максимально доступные накопители также очень востребованы. Для производителей SSD возможно это не самый привлекательный сегмент, но отличная возможность увеличить свою долю на рынке.

Компания Kingston Technology в начале текущего года представила новую линейку SSD базового уровня – Kingston A400. Это самые доступные накопители производителя. Серия накопителей включает модели самых ходовых объемов – 120 ГБ, 240 ГБ и 480 ГБ.

Для SSD используется память Тoshiba 15 нм TLC NAND, а также новый контроллер Phison S11 (PS3111-S11). При этом производитель изначально допускает возможность использовать для накопителей Kingston A400 другие компоненты. Это связано с возникшим на рынке дефицитом на чипы флеш-памяти и контроллеры, потому Kingston необходима возможность выбора, чтобы предлагать в рамках A400 наиболее доступные накопители.

По этой причине в таблице спецификаций графа «контроллер» заполнена не многозначительным «2Ch», предполагая чип с двухканальным доступом, а тип памяти указан TLC. Что касается производительности, то скорость линейного чтения для всех моделей заявлена на уровне 500 МБ/c, а скорость записи зависит от объема накопителя: до 320 МБ/c для 120 ГБ, до 350 МБ/c для 240 ГБ и до 450 МБ/c для SSD на 480 ГБ.

Kingston A400 весьма экономичны. При пиковых нагрузках энергопотребление накопителя может достигать 1,54 Вт на операциях записи и всего 0,64 Вт при чтении. Что касается условных показателей надежности, то время наработки на отказ заявлено на уровне 1 млн. часов. Общий объем записываемых данных (TBW, Total Bytes Written) для модели на 120 ГБ составляет 40 ТБ, для 240 ГБ – 80 ТБ, а для 480 ГБ – 160 ТБ. При этом накопители имеют 3-летний срок гарантии и технической поддержки.

Комплект поставки

Накопитель поставляется в комбинированном блистере с картонной подложкой и прозрачным пластиком чехлом, защищающим устройство во время транспортировки.

На лицевой стороне упаковки крупным шрифтом указаны название серии, объем накопителя и уже привычный маркетинговый слоган «10х faster», подразумевающий значительное преимущество SSD над жесткими дисками.

Kingston A400 120 ГБ (SA400S37/120G)

Внешне Kingston A400 очень напоминает накопители линейки SSDNow UV400, но с более темным окрасом. Корпус A400 имеет толщину 7 мм и сделан из алюминиевого сплава. Накопитель очень легкий, вес устройства в точности соответствует заявленному – 41 г.

На передней панели размещен крупный логотип и название производителя. Обе части составного корпуса скреплены четырьмя 6-гранными винтами, один из которых закрыт защитной наклейкой. Нарушив целостность стикера, как в нашем случае, владелец автоматически лишается гарантии производителя.

С обратной стороны в небольшом углублении размещена наклейка с информацией об объеме, названии модели, серийном номере, а также некоторой дополнительной информацией. Также имеется пометка о том, что накопитель собран в Тайване.

Для подключения накопителя предусмотрен стандартные разъемы SATA 6 Гб/c, при этом также имеется обратная совместимость с интерфейсом предыдущего поколения.

После форматирования SA400S37/120G пользователю доступны 111 ГБ.

Текущая версия утилиты SSD-Z пока частично распознает характеристики накопителей новой линейки, определяя лишь использование контроллера Phison.

В то же время AIDA64 более конкретна в своих оценках, указывая на использование чипа Phison PS3111-S11 и микросхем памяти Toshiba 15 нм TLC NAND.

Для обслуживания накопителя можно использовать фирменное приложение Kingston SSD Manager. Здесь есть возможность обновить прошивку при наличии более новой версии микрокода, проверить параметры S.M.A.R.T., провести очистку и в целом оценить степень износа накопителя.

Конфигурация тестового стенда

Процессор Core i7-6700K (4,0/4,2 ГГц) Intel, www.intel.ua Кулер Thermalright Archon Rev.A Thermalright, www.thermalright.com Материнская плата ASUS PRIME Z270-A (Intel Z270) ASUS, www.asus.ua Накопитель HyperX Savage 960 ГБ (SHSS37A/960G)/Kingston KC300 120 ГБ (SKC300S37A/120G) HyperX, www.hyperxgaming.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M (1200 Вт) Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор ASUS PB278Q (27″, 2560×1440) ASUS, www.asus.ua

Производительность

Практическую оценку возможностей накопителя мы начали с теста CrystalDiskMark 5.2.1.

Как видим, линейная скорость записи подбирается к заявленным 500 МБ/c, тогда как 470 МБ/c вместо анонсированных 320 МБ/c для последовательной записи откровенно удивляют. Скорость работы с блоками 4К скорее характерна для накопителей начального уровня, к которым A400 по факту и относится.

В тесте AS SSD ситуация несколько отличается. Здесь мы видим линейные трансферы на уровне 440 МБ/c для чтения и записи. При этом отметим неожиданно высокие показатели для работы с блоками 4К на операциях чтения и снизившиеся значения для записи. Обратим внимание на скорость доступа. 0,15 мс – также скорее показатель для SSD базового уровня. Однако итоговый балл весьма велик благодаря хорошим показателям работы накопителя с мелкими блоками с глубиной очереди 64.

4087 баллов в тесте Anvil’s Storage Utilities 1.1.0 – очень даже оптимистичный интегральный показатель. Линейные трансферы, опять таки, не рекордные, но накопитель «выезжает» за счет умелого обращения с блоками 4К. Как видим, на операциях чтения в очереди A400 демонстрирует порядка 60 000 IOPS, тогда как при записи утилита фиксирует даже более 80 000 IOPS.

Подтест накопителей из пакета PCMark 8 хорош тем, что отражает поведение накопителя во время нагрузки в реальных сценариях использования. Предлагаемые тестовые трассы – это воссоздание работы в приложениях от Adobe и Microsoft, а также паре игр. По общему показателю сложно судить о реальных возможностях накопителя, а вот пропускная способность Storage 2.0 bandwidth отражает скоростные характеристики накопителя куда лучше пиковых линейных трансферов, зачастую указываемых производителем. В данном случае имеем 165 МБ/c – ожидаемое значение для SSD начального класса.

Kingston A400 использует флеш-память с архитектурой TLC, а для увеличения скорости записи применяется механизм SLC-кеширования. Судя по графику линейной записи, для модели емкостью 120 ГБ объем дополнительного буфера не превышает 4 ГБ. После продолжительной и неравномерной сессии записи на уровне 450 МБ/c, скорость снижается до 70–75 МБ/c. Это уже фактические возможности TLC без дополнительного SLC-бустера. Линейная последовательная запись – точно не самый сильный конек рассматриваемого накопителя. В реальном использовании такие нагрузки встречаются не так часто. Один из примеров – копирование видео значительного объема.

Характерное поведение накопителя можно наблюдать во время копирования с системного SSD набора из трех файлов объемом 18,8 ГБ. После исчерпания буфера скорость записи снижается примерно до 75 МБ/c. В итоге, на завершение процесса понадобилось 3 минуты 36 секунд.

В режиме покоя температура накопителя составляла порядка 30 градусов. После 15-минутной сессии непрерывной записи в AIDA64 контроллер SSD нагрелся всего до 41 градуса. При этом температура на поверхности корпуса накопителя не превышала 34C.

Цена

Твердотельные накопители новой линейки Kingston A400 – одни из самых доступных на рынке. Стартовая цена модели объемом 120 ГБ – 1400 грн. (~$52). Будем надеяться, что у накопителей есть запас для снижения стоимости, потому как на старте они лишь немногим дешевле устройств серии Kingston UV400.

SSD vs. HDD

Чтобы разбавить сухую статистику показателей накопителя, мы приведем аналогичные результаты, полученные во время тестирования типичного жесткого диска. В данном случае сравнение будет показательным и достаточно символичным.

С одной стороны мы имеем самый доступный SSD, с другой – наиболее популярную в каталоге hotline.ua модель жесткого диска – WD Blue WD10EZEX. Это однодисковый HDD объемом 1 ТБ со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин и 64 МБ кеш-памяти. То есть универсальный десктопный винчестер формата 3,5“, вполне заслуженно пользующийся популярностью. Определенную интригу добавляет тот нюанс, что стоимость сравниваемых устройств практически идентична.

По результатам подтеста накопителей из PCMark 8 видим, что на прохождение подготовленных тестовых трасс жесткому диску требовалось в 2–2,5 раза больше времени. При этом пропускная способность WD10EZEX на порядок ниже, чем у SSD.

Несмотря на то, что в перечень подтестов PCMark 8 входит проверка возможностей накопителей в играх (паттерны World of Warcraft и Battlefield 3), интересно было оценить на реальном примере, какова же выгода от использования SSD. Для этих целей прекрасно подходит Fallout 4. Вот уж где действительно в требованиях к системе разработчикам стоило бы указывать не только необходимый объем накопителя, но и его производительность.

Даже первоначальная загрузка сохраненной игры здесь – дело неторопливое. При использовании жесткого диска понадобилось более 40 секунд рассматривать арт-перебивку и следить за неторопливо ползущим индикатором прогресса. При использовании SSD сохраненная игра загрузилась за 12 секунд. В зависимости от уровня, длительность загрузки сохраненной игры может варьироваться, в данном случае скорее интересны не абсолютные величины, а соотношение возможностей накопителей в идентичных условиях.

Игра Fallout 4 предполагает достаточно частое перемещение персонажа между локациями. Каждая очередная смена места активных событий сопровождается изменением декораций, требующих подгрузки и обновления данных. Это сопровождается серьезной нагрузкой на дисковую подсистему. Например, при переходе из стартовой Sanctuary в Museum of Freedom лампочка активности накопителя при использовании HDD не гаснет почти 25 секунд, тогда как SSD справляется с такой задачей примерно за 11 секунд. Системе в любом случае нужно какое-то время для обработки поступающих данных, но даже в этом случае разница очевидна.

Стоит учитывать, что во время эксперимента созданы «тепличные» условия – установленная игра является единственным содержимым накопителей. В этом случае данные на HDD фактически не фрагментированы и записаны в самом начале диска, то есть на внешнем радиусе, где скорость чтения/записи максимальна. В реальных условиях, когда данные физически хранятся в разных областях магнитной пластины, винчестеру понадобится еще больше времени на поиск и чтение требуемой информации.

В любом случае, жесткий диск – это в первую очередь максимально доступный объем и минимальная стоимость хранения данных. Если же речь заходит о производительности, то даже относительно доступная модель SSD выглядит куда предпочтительнее скоростного механического HDD.

SSD Kingston серии A400 уже доступны в интернет-супермаркете ROZETKA.