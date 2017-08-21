Обзор накопителя Kingston KC1000 NVMe M.2 480 ГБ

Владельцев десктопов и ноутбуков условно можно разделить на две категории. Те, кому нужен скоростной накопитель и те, кто еще не знает, что им нужен скоростной накопитель. Мы уже привыкли к тому, что замена жесткого диска на SSD оказывается наиболее эффективным способом апгрейда почти любой системы. При этом твердотельные накопители продолжают активно развиваться, улучшая характеристики. Формат M.2 и шина PCI Express с протоколом NVMe, стали наиболее существенными изменениями, позволившим кардинально преобразить SSD. Накопители форм-фактора M.2 отвоевывают позиции у SATA-устройств быстрее, чем предполагалось изначально, потому новинки такого формата сразу становятся объектами повышенного интереса. Сегодня у нас на тестировании накопитель Kingston KC1000 NVMe M.2 объемом 480 ГБ.

Kingston KC1000

Признаться, мы уже откровенно заждались скоростных твердотельных накопителей от Kingston. Производитель делал большой акцент на массовых популярных SATA-устройствах, периодически обновляя линейки и расширяя ассортимент. А вот в копилке потребительских твердотельников формата M.2 с интерфейсом передачи данных PCI-E можно отметить лишь HyperX Predator SSD, которые были представлены еще в 2015 году. Они все еще актуальны, но для столь динамично развивающегося рынка скоростных SSD новинки хочется видеть почаще.

Новые потребительские Kingston KC1000 представляют собой накопители формата M.2 (2280), использующие для передачи данных шину PCI Express и поддерживающие протокол NVMe. Для SSD применяется скоростная платформа от Phison, а именно 4-ядерный контроллер Phison PS5007-E7. Кроме того используются флеш-микросхемы MLC планарной структуры от компании Toshiba (15 нм).

Производитель ориентируется на наиболее востребованные объемы, потому на старте новая линейка включает модели емкостью 240 ГБ, 480 ГБ и 960 ГБ. Для младшей модели заявлены линейный трансферы на уровне 2700/900 МБ/c и максимальная скорость при работе с блоками 4К – 225 000/190 000 IOPS. Тогда как у версий на 480 ГБ и 960 ГБ последовательная скорость чтения/записи может достигать 2700/1600 МБ/c, а количество операций ввода/вывода увеличено до 290 000/190 000 IOPS.

Для Kingston KC1000 производитель предлагает очень хорошие гарантированные объемы записи данных. Для 240 ГБ – 300 ТБ (0,70 DWPD), для 480 ГБ – 550 ТБ (0,64 DWPD), тогда модель на 960 ГБ получила TBW на 1 ПБ (0,58 DWPD). Это отличные показатели, они даже выше, чем у накопителей серии Samsung 960 Pro, которые также могут похвастать высокими TBW (512 ГБ – 400 ТБ, 1024 ГБ – 800 ТБ). При этом Kingston не просто заявили высокие значения, но и предложили 5-летний срок гарантии для KC1000. Чипы с архитектурой MLC и механизм замещения “износившихся” ячеек, позволяют гарантировать большие объемы записи.

Для Kingston KC1000 заявлено максимальное энергопотребление на уровне 4,95 Вт при чтении и до 7,4 Вт на операциях записи. Минимальное – 0,1 Вт, среднее – 0,95 Вт.

Kingston KC1000 480 GB (SKC1000/480G)

Производитель предлагает два варианта поставки KC1000 – c дополнительной картой HHHL для подключения накопителя формата M.2 через слот расширения PCI-E x4 или же без подобного переходника. Тем самым Kingston увеличивает охват систем к которым в принципе можно подключить скоростной накопитель. Порты M.2 x4 появились на материнских платах десктопов пару-тройку лет назад, но отсутствие такого разъема – не повод отказываться от производительного SSD.

Версии с дополнительным переходником легко отличить по индексу «H» в названии модели. Например, SKC1000H/480G – модификация с HHHL, SKC1000/480G – вариант без дополнительного модуля.

У нас на тестировании побывала обычная версия без карты расширения. В этом случае накопитель поставляется в относительно небольшой картонной коробке. Внутри пластинка SSD зафиксирована в прорезиненном материале, защищающем устройство при транспортировке. В комплекте краткое руководство и карточка с серийным номером для Acronis True Image HD.

Формат и габариты накопителя определены стандартом, внешне KC1000 представляет собой пластинку с габаритами 80×22×3,5 мм. В данном случае для SSD используется печатная плата с синей маской, а также двусторонняя компоновка элементов.

Верхняя сторона практически целиком заклеена стикером с крупным названием серии устройстройства и набором вспомогательной информации. Напоминание о том, что при снятии наклейки утрачивается гарантия производителя, удерживает от желания заглянуть под стикер.

Любопытные пользователи могут рассмотреть обратную сторону накопителя. Здесь размещены четыре флеш-микросхемы Toshiba TH58TF69DFLBA8C и чип кеш-памяти DDR3L-1600 – Kingston D2516EC4BXGGB. Посадка элементов достаточно плотная, накопители собираются в Тайване.

На лицевой стороне схожая компоновка элементов, с тем отличием, что на площадке также установлен контроллер Phison PS5007-E7.

Любопытно, что для микросхемы используется упаковка FCBGA, то есть кристалл размещен на дополнительной подложке и не имеет дополнительной защитной корпусировки или теплорассеивателя.

Для подключения накопителя необходим порт M.2 для которого выделено 4 линии шины PCI Express 3.0, то есть на пике скорость передачи данных может достигать 32 Гб/с. На некоторых материнских платах можно встретить разъемы M.2, которые также используют PCI-E, но имеют меньшую пропускную способность. В этом случае производительность накопителя будет ограничена.

При наличии дополнительной карты-переходника, для работы SSD понадобится свободный слот PCI Express 3.0 x4 или x8/x16.

Для первичного обслуживания накопителя предусмотрено фирменное приложение Kingston SSD Manager. Здесь можно отслеживать «жизненный ресурс» SSD, проверить наличие свежей прошивки или оценить показатели S.M.A.R.T..

Конфигурация тестового стенда

Процессор Intel Core i7-6700K (4,0/4,2 ГГц) Intel, www.intel.ua Кулер Thermalright Archon Rev.A Thermalright, www.thermalright.com Материнская плата ASUS PRIME Z270-A (Intel Z270) ASUS, www.asus.ua Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G GIGABYTE, www.gigabyte.com Накопитель HyperX Savage 960 ГБ (SHSS37A/960G) HyperX, www.hyperxgaming.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M (1200 Вт) Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator XB271HK (27″, 3840×2160) Acer, www.acer.ua

Производительность

Оценку производительности накопителя мы начали с приложения ATTO, которое демонстрирует чрезмерно оптимистичные показатели.

Согласно полученным данным, при передаче данных относительно большими блоками, пиковые линейные трансферы SSD могут достигать 2940 МБ/с во время чтения и до 2200 МБ/c при записи.

Согласно показателей CrystalDiskMark, линейная скорость чтения/записи может достигать уровня 2700/1600 МБ/с. Именно такие значения были заявлены производителем. Однако стоит отметить, что такие результаты характерны для нагрузке с очередью Q32, тогда как в однопоточном режиме утилита регистрирует порядка 1300 МБ/с. Для топового накопителя, пожалуй, хотелось бы видеть повыше показатели при работе с мелкими блоками и особенно для случайных операций без очереди запросов.

Утилита AS SSD Benchmark заявляет о последовательных 2440/1340 МБ/с. Скорость работы с 4К хороша в многопоточном режиме, хотя показатели все же несколько меньше заявленных. При 64Thrd удалось получить 224 000 IOPS при чтении и порядка 192 000 IOPS при записи. Время доступа вполне приличное, равно как и общий результат в 2741 балл.

Дополнительный встроенный подтест в AS SSD регистрирует определенную зависимость скоростных показателей накопителя от степени компрессии передаваемых данных. В частности линейная скорость записи возрастает от 1400 МБ/c при работе с несжимаемыми данными до 2000 МБ/c при 0-Fill.

Показания Anvil’s Storage Utilities подтверждают влияние степени компрессии на производительность. Что любопытно, при максимально сжимаемых данных данных увеличивается только линейная скорость записи, тогда как на работу с блоками 4К этот фактор практически не влияет, при этом значительно увеличиваются показатели на операциях чтения, что позволяет получить в тесте очень высокий итоговый балл – 14 312. В подобном режиме также удается получить и максимальное количество операций ввода/вывода, причем их количество примерно совпадает с тем, что мы видели в AS SSD – 223 000 IOPS при чтении и порядка 192 000 IOPS при записи.

По скорости работы с 4К-блоками накопитель уступает топовым моделям M.2 PCI-E, но все же демонстрируемые показатели значительно выше тех, что могут обеспечить SATA-накопители.

В свете пристойных результатов в синтетике, интересно было оценить возможности Kingston KC1000 в PCMark 8, включающем тесты дисковой подсистемы, повторяющие поведение накопителей в реальных приложениях.

Общий результат в 5078 баллов просто отмечаем, очередной раз убеждаясь в бесполезности этих цифр. А вот итоговая пропускная способность в 556 МБ/c это уже предметный показатель, причем весьма достойный. Хотя, до рекордных 800 МБ/c, которые удавалось получить на самом производительном SSD из побывавших у нас на тестировании, еще далековато. Конечно, прямое сравнение с Samsung 960 PRO объемом 1 ТБ здесь не вполне корректно, как минимум из-за отличий в объемах и принципиальной разницы в стоимости устройств.

В то же время отметим весомое преимущество над ADATA SX8000 256 ГБ и зачастую почти двукратным выигрышем у одного из лучших накопителей в классе SATA.

Мы также проверили температурный режим работы Kingston KC1000 480 ГБ. В режиме покоя микросхема контроллера прогревается до 46–48С.

После длительной сессии последовательного чтения температура накопителя повышалась до 70 градусов. При этом такие значения никак не сказывались на производительности SSD. В подтесте AIDA64 показатели на графике уверенно держаться на уровне 2300–2400 МБ/c. То есть при чтении накопитель нагревается, но эти никак не влияет на его скоростные характеристики.

А вот запись данных – куда более сложное испытание для всех скоростных накопителей формата M.2 и Kingston KC1000 здесь не исключение. Во время прохождения теста на скорость линейной записи микросхема контроллера достаточно быстро прогревалась до 80–83С. После этого активировался механизм троттлинга и скорость записи снижалась с 1400 МБ/c до 450 МБ/c.

При минимальном обдуве накопителя график скорости записи кардинально преображается. Более половины объема накопителя записываются на максимальной скорости и только после этого производительность снижается.

Как видим, контроллер Phison PS5007-E7 основательно нагревается, особенно в условиях непрерывной записи. Потому, чтобы получать максимальную производительность от KC1000, очень желательно предусмотреть дополнительное охлаждение. Это может быть небольшой обдув SSD или же радиатор, позволяющий увеличить площадь рассеивания тепла.

Производители материнских плат все чаще предусматривают возможности дополнительного охлаждения скоростных накопителей формата M.2. Именно такие приспособления очень пригодились бы в данном случае.

Цена

Накопители линейки Kingston KC1000 уже доступны в Украине. На старте стоимость модели объемом 480 ГБ составляет порядка $300 (~7700 грн.). Версия с адаптером HHHL в комплекте обойдется примерно на $15 дороже. Стоимость в целом сопоставима с таковой для накопителей M.2 x4 с флеш-памятью MLC, хотя здесь все же стоит делать скидку на недавний анонс устройств.