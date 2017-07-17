Обзор накопителя Samsung 960 PRO 1 ТБ

Подключение SSD с помощью шины PCI Express – один из немногих способов увеличить производительность накопителей, не ограничиваясь возможностями интерфейса SATA. Потому неудивительно, что твердотельные накопители форм-фактора M.2 становятся все более популярны. Сегодня у нас на тестировании Samsung 960 PRO 1 ТБ. Судя по заявленным характеристикам, это один из наиболее скоростных SSD на рынке среди устройств формата M.2. Возможно ли на практике достичь обещанных 3500/2100 ГБ/c для чтения и записи данных, а также количества операций ввода/вывода на уровне 440 000/360 000 IOPS?

Samsung SSD 960 PRO M.2

Потребительская серия Samsung SSD 960 Pro позиционируется в качестве решения для требовательных пользователей, которым нужна очень высокая производительность и улучшенная надежность. Чтобы исключить внутреннюю конкуренцию с устройствами классом пониже, топовая линейка включает накопители объемом 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Samsung 960 PRO получили мощную аппаратную платформу. Для SSD используется новый 5-ядерный контроллер Samsung Polaris, а также чипы флеш-памяти Samsung MLC V-NAND третьего поколения с 48-слойным дизайном. Накопители также оснащаются DRAM-буфером объемом 512 МБ, 1 ГБ или 2 ГБ. При этом динамическая память располагается в одном корпусе с кристаллом контроллера. В таком случае не требуется дополнительное место на PCB для установки еще одной микросхемы.

Накопители выполнены в формате M.2 и имеют длину 80 мм (2280). Свой потенциал SSD раскрывают при подключении к порту M.2 x4, при этом накопители поддерживают протокол NVMe 1.2.

Samsung 960 PRO 1 ТБ (MZ-V6P1T0)

Накопитель поставляется в относительно крупной коробке. SSD дополнительно закреплен в пластиком демпфирующем кожухе.

В комплекте предлагается только руководство по установке и гарантийный талон. Впрочем, для устройств формата M.2, которые устанавливаются в соответствующий порт материнской платы, дополнительная обвязка в принципе не нужна.

Сверху накопитель прикрыт крупной наклейкой, занимающей примерно две трети площади PCB. Здесь указаны название модели, ее объем, серийный номер и другая вспомогательная информация. Стикер имеет защитные прорези на углах, потому пытаться его удалить не стоит.

Обсуждать внешнее оформление устройств формата M.2 – дело неблагодарное, потому как принципиального значения это не имеет. Но в случае с Samsung SSD 960 PRO M.2 трудно удержаться от того, чтобы не отметить высокую инженерную культуру компоновки устройства.

Вне зависимости от объема накопителя (512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ), на PCB размещен контроллер Samsung Solaris и четыре крупные микросхемы флеш-памяти MLC V-NAND, которые очень плотно посажены на PCB. В зависимости от общего объема SSD, используются микросхемы различной емкости.

В любом случае компоновка накопителя односторонняя, потому общая толщина накопителя составляет всего 2,38 мм. Это позволяет использовать SSD в условиях максимально ограниченного пространства, что может быть актуально для некоторых ультрапортативных ноутбуков.

С обратной стороны PCB нет никаких элементов кроме дополнительного стикера. Последний используется не только для технической информации.

Один из слоев наклейки содержит очень тонкую медную пластинку, которая помогает равномерно распределять тепло. Такой прием снижает вероятность локального перегрева и минимально улучшает эффективность отвода тепла.

Для Samsung 960 PRO заявлены очень высокие скоростные показатели. Линейная скорость чтения обещана на уровне 3500 МБ/с, записи – 2100 МБ/с. Что любопытно, такие значения заявлены для всех устройств серии, вне зависимости от объема SSD. Количество операций ввода/вывода еще больше впечатляет. Пиковые 440 000 IOPS на операциях чтения и 360 000 IOPS при записи. При этом такие показатели актуальны для четырехпоточном доступе при QD32. В режиме с одним потоком и минимальной глубине очереди запросов обещаны 14 000/50 000 IOPS. Энергопотребление модели объемом 1 ТБ заявлено на уровне 5,3/5,2 Вт на операциях чтения/записи, 40 мВт в покое и порядка 5 мВт в режиме сна (Dev Sleep). SSD поддерживают технологии S.M.A.R.T., TRIM и Garbage Collection. При этом Samsung 960 PRO позволяет использовать аппаратное шифрование AES-256.

Для накопителей предлагается 5-летняя гарантия, при этом SSD имеют очень пристойный заявленный ресурс записи данных. В частности для модели объемом 1 ТБ параметр Total Bytes Written (TBW) составляет 800 ТБ. Для сравнения, SATA-модель линейки Samsung 850 Pro, несмотря на 10-летнюю гарантию производителя, имеет заявленный TBW в 300 ТБ.

После форматирования доступный объем терабайтового накопителя составил 953 ГБ.

Для базового обслуживания SSD, производитель предлагает использовать утилиту Samsung Magician. Здесь можно проверить параметры S.M.A.R.T., оценить объем записанных данных, выделить дополнительный объем для выравнивания износа или очистить SSD.

Здесь же можно обновить версию прошивки при наличии более свежей версии. В нашем случае, после первого запуска утилита предложила обновить микрокод с текущего 1B6QCXP7 на 2B6QCXP7. Сам процесс автоматизирован. Нужно лишь подтвердить обновление и через несколько секунд перегрузить систему.

Для обслуживания накопителя производитель предлагает использовать собственный драйвер Samsung NVMe. SSD без проблем работает и со штатным NVMe-драйвером Windows 10, но оригинальная версия позволила минимально улучшить некоторые показатели производительности, потому итоговые результаты получены при использовании Samsung NVMe.

Производительность

Фирменная утилита имеет встроенный экспресс-тест производительности, позволяющий в общем оценить возможности SSD.

По внутренним замерам Samsung 960 PRO практически соответствует заявленным характеристикам. Скорость чтения 3490 МБ/с, записи – 2164 МБ/с, а при работе с мелкими блоками количество операций ввода/вывода достигает 451 600 IOPS при чтении и 364 200 IOPS при записи.

Тестовая утилита ATTO регистрирует порядка 3145 МБ/с при чтении блоков более 64 КБ, тогда как скорость записи составляет до 2100 МБ/с.

Crystal DiskMark 5.0.2 показывает, что максимальных значений передачи данных можно достичь при многопоточной обработке. Линейные показатели чтения в однопоточном режиме несколько скромнее – порядка 2500 МБ/с. При этом показатели работы с блоками 4К очень высоки.

AS SSD позволяет представить результаты тестов как в МБ/с, так и в IOPS. Как видим, полученные показатели чуть ниже заявленных, но порядка 415 000 IOPS при чтении и более 335 000 IOPS при записи – очень впечатляющие результаты.

Anvil’s Storage Utilities занижает до 2100 МБ/c линейную скорость чтения данных, тогда как скорость записи остается ближе к заявленной. Пиковые 195 000 IOPS при чтении 4К-блоково получены в условиях QD16, тогда как максимальных значений накопитель достигает при QD32, недоступных для теста. При записи утилита регистрирует до 364 000 IOPS. Общий интегральный показатель в 14 500 баллов кажется недостижимым для ранее рассмотренных накопителей.

Подтест накопителей из набора PCMark8 хорош тем, что в отличие от синтетических приложений он содержит набор тестовых трасс, повторяющих поведение SSD во время работы в целом наборе реальных приложений. Общий балл 5106 хотя и велик, но сам по себе очень неинформативен. А вот итоговая пропускная способность в 800 МБ/c – это уже показатель, причем очень хороший.

Мы добавили подробные результаты всех подтестов накопителя. Для наглядности, на диаграммах также представлены показатели Samsung 850 EVO 500 ГБ – одного из лучших SATA-накопителей в своем классе, а также ADATA XPG SX8000 256 ГБ – SSD начального класса в группе устройств формата M.2, использующих для передачи данных шину PCI Express. С подробностями данных моделей можно ознакомиться в соответствующих обзорах (Samsung 850 EVO 500 ГБ и ADATA XPG SX8000 256 ГБ), мы же используем лишь показатели из PCMark8.

Это ни в коей мере не сравнение SSD, потому как устройства имеют даже принципиально разные объемы. Тем не менее, результаты позволяют иметь определенные ориентиры, показывающие возможности твердотельных накопителей условно разных классов.

Как мы уже отмечали, итоговый балл подтетста накопителей PCMark 8 не имеет практической ценности.

Интегральная пропускная способность Samsung 960 PRO 1 ТБ в 2,7 раза выше, чем у добротной модели SATA-накопителя. Также видим двукратное преимущество над M.2 PCI-E средне-начального класса (2000/600 МБ/c, 80 000/130 000 IOPS).

Близкое соотношение сил сохраняется на различных этапах теста. Кратное отличие производительности в реальных задачах – наглядная демонстрация преимуществ подключения SSD c помощью PCI Express. Но, как видим, это не панацея. Для ощутимого улучшения нужна не просто замена интерфейса, но и соответствующая аппаратная платформа накопителя.

Температурный режим

Повышенная температура накопителя при максимальной длительной нагрузке – особенность всех без исключения производительных SSD формата M.2, которые используют интерфейс PCI Express. При последовательной записи контроллеры нагреваются после чего активируется механизм защиты от перегрева, а скорость передачи данных снижается. Samsung 960 PRO в этом плане не исключение.

Во время теста линейной записи всего объема накопителя в AIDA64 можно наблюдать следующую картину. На определенном этапе температура накопителя повышается до 70–75С, после чего скорость записи снижается с 2000 МБ/c до примерно 1300 МБ/c. Конечно, даже такие показатели выглядят очень пристойно, но эффект все же есть. Тем не менее, для того, чтобы он проявился накопителю необходимо порядка 100 секунд непрерывно записывать данные на максимальной скорости. Путем несложных подсчетов можно определить, что за это время SSD записывает примерно 200 ГБ данных. Это за гранью реальных сценариев использования настольной системы или ноутбука. В синтетике – пожалуйста, но для типичных задач запас очень большой. По заявлению производителя в данном поколении SSD разработчикам удалось отсрочить момент до начала срабатывания механизма защиты от перегрева. У накопителей линейки Samsung 950 PRO до наступления критических температур требовалось около 60–65 секунд непрерывной нагрузки. В Samsung 960 PRO удалось заметно улучшить этот параметр.

Отметим, что при дополнительном обдуве вентилятором скорость записи накопителя очень быстро восстанавливалась до максимального значения. Это значит, что дополнительное охлаждение здесь будет очень уместно, как и в случае с любыми другими скоростными накопителями формата M.2.

Из любопытных особенностей отметим, что для Samsung 960 PRO не используется SLC-кеширование. Производительности контроллера и флеш-памяти достаточно для того, чтобы изначально записывать данные на максимальной скорости.

Что касается режима работы во время чтения данных, то после 10 минут непрерывного последовательного считывания данных температура накопителя на открытом стенде повысилась до 47 градусов.

При этом никаких признаков тротлинга не обнаружилось. То есть температура SSD во время чтения также повышается, но даже теоретический перегрев накопителю в этом случае не грозит. Кстати, судя по графику, в однопоточном режиме при QD1 получаем порядка 2300 МБ/c на чтении. Заявленные 3300–3500 МБ/c можно получить при глубине очереди минимум в две команды. Это характерно для большинства скоростных накопителей, при этом многие модели «раскачиваются» до заявленных показателей только при QD8 или даже QD16.

В режиме покоя температура SSD удерживалась на уровне 35–37С. Если накопитель не активен, то на открытом стенде его температура достаточно быстро снижается без дополнительного охлаждения.

Цена

Скоростные накопители формата M.2 все еще остаются достаточно дорогим удовольствием. В среднем такие SSD примерно вдвое дороже 2,5-дюймовых моделей, подключаемых с помощью интерфейса SATA. Высокая производительность требует соответствующей платы. В среднем SSD M.2 x4 объемом 1 ТБ стоят порядка 12000–13000 грн. Ассортимент здесь все еще очень скромный, потому усреднять стоимость устройств довольно сложно. Текущая розничная цена Samsung 960 PRO 1 ТБ в Украине – порядка 17700 грн. (~$680). Да, накопители линейки PRO стоят недешево. Это плата за износостойкую MLC V-NAND с увеличенным ресурсом перезаписи, рекордные скоростные показатели, умеренный температурный режим.