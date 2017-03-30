Обзор накопителя Transcend SSD230S 256 ГБ

Микросхемы флеш-памяти с трехмерной компоновкой позволяют увеличить объем, улучшить скоростные характеристики и даже повысить надежность SSD. До недавнего времени многослойную флеш-память использовала лишь компания Samsung, теперь же 3D NAND освоили другие производители, потому ассортимент устройств на базе таких чипов будет увеличиваться. Сегодня у нас на тестировании Transcend SSD230S 256 ГБ – модель новой линейки производителя на базе 3D NAND TLC.

Накопители Transcend SSD230S

Серия Transcend SSD230S была анонсирована в конце прошлого года, однако только сейчас модели новой линейки поступают в розничную продажу. Серия включает накопители объемом 128, 256 и 512 ГБ.

Для накопителей серии SSD230S используется платформа от Silicon Motion. В частности применяется 4-канальный контроллер SM2258. Что касается микросхем памяти 3D NAND, то здесь выбор у производителей твердотельных накопителей не очень велик. Кроме Samsung, использующей для своих SSD чипы 3D V-NAND и не желающей делиться таким ресурсом, на рынке в уже достаточном количестве доступны лишь чипы совместного предприятия Micron и Intel. Речь о 32-слойных микросхемах 3D NAND TLC с высокой плотностью кристаллов (384 Гб).

Несмотря на трехбитовую архитектуру, чипы с трехмерной компоновкой в целом предлагают более высокий ресурс количества перезаписей, чем микросхемы планарной формации. В данном случае повышенной надежности также способствует поддержка механизма коррекции ошибок LDPC, которую позволяет реализовать контроллер SM2258. В итоге заявленный общий объем записи для Transcend SSD230S на 256 ГБ составляет 182 ТБ, а для накопителя емкостью 512 ГБ – 364 ТБ. Это значения характерные скорее для среднеуровневых MLC. Для кеширования накопители оснащаются дополнительным буфером DDR3L. В частности модель на 256 ГБ оснащена микросхемой объемом 256 МБ.

Transcend SSD230S поддерживают стандартный набор технологий, включая TRIM, S.M.A.R.T., NCQ, Advanced Garbage Collection, а также DevSleep для минимального энергопотребления в режиме покоя.

Производительность накопителей зависит от объема SSD. Для модели на 256 ГБ заявлены линейные трансферы на уровне 560/520 МБ/c. При работе с блоками 4К скорость чтения должна составлять порядка 240 МБ/c, записи – 340 МБ/c, а пиковое количество обрабатываемых операций ввода/вывода на таких задачах – 60 000 IOPS при чтении и 87 000 IOPS при записи.

Комплект поставки

Накопитель поставляется с коробке средних габаритов. На панели крупным шрифтом отмечены название серии и объем SSD. Также особо выделено, что SSD использует 3D NAND Flash и также имеет максимальную пропускную способность на уровне 560 МБ/c.

Сам накопитель дополнительно зафиксирован в прозрачном пластиковом блистере для защиты устройства во время транспортировки.

В комплекте предлагается четыре крепежных винта, краткое руководство по установке, гарантийный талон и пара небольших рекламных буклетов с информацией о продуктах производителя.

Transcend SSD230S 256 ГБ (TS256GSSD230S)

Transcend использует для накопителей различных серий использует типовый дизайн корпуса. Внешняя оболочка сделана из алюминия. Толщина корпуса всего 6,8 мм. Максимальный заявленный вес SSD новой линейки 63 г, тогда как устройство объемом 256 ГБ оказалось заметно легче – всего 44 грамма.

На лицевой панели нанесено название производителя, серии накопителей и тип устройства. Фирменная особенность – крупный логотип Transcend, занимающий почти половину поверхности SSD.

С обратной стороны размещена крупная наклейка с базовой информацией об устройстве, точным названием модели, серийным номером и упоминанием того, что SSD сделан в Тайване.

Как можно видеть, корпус накопителя разборной. Однако пара крепежных винтов на боковых гранях закрыты защитными наклейками, повреждение которых автоматически лишает владельца гарантии производителя.

Для обслуживания устройства предусмотрена фирменная утилита Transcend SSD Scope. Приложение позволяет проверить параметры S.M.A.R.T. и определить степень общего износа накопителя. Кроме того здесь же можно провести экспресс-тест скоростных характеристик.

Функция клонирования может пригодиться при замене системного накопителя на SSD, а обновление прошивки при наличии более новой версии микрокода уже стала практически обязательной возможностью приложений такого класса.

Сторонние сервисные утилиты не позволяют определить платформу накопителя. SSD-Z еще не знакома c Transcend SSD230S, при этом отмечает поддержку TRIM и DevSleep.

Утилита AIDA64 дает чуть больше сведений, но информация о контроллере и чипах памяти здесь тоже не доступна.

Производительность

При наличии в фирменном ПО возможности определить базовую производительность накопителя, начинает эксперименты именно с показателей в SSD Scope.

Согласно встроенному тесту, линейные трансферы при чтении находятся на уровне 520 МБ/c, а при последовательной записи – 470 МБ/c. Показатели случайного чтения и записи малоинформативны, потому как неизвестны параметры задания.

Утилита CrystalDiskMark 5.0.1 регистрирует очень достойные показатели. Последовательная скорость чтения в 540 МБ/c и запись на уровне 500 МБ/c. Хорошие результаты при работе с 4 К блоками. Особенно выделим скорость записи. При большой очереди запросов скорость чтения на уровне 270 МБ/c, тогда как запись идет более быстрым темпом. Наверняка такое отличие можно будет отследить и в других тестовых приложениях.

Показатели в AS SSD схожи. При этом приложение позволяет представить полученные результаты в виде количества операций ввода/вывода в секунду. Пиковые значения для операций чтения достигают 62 600 IOPS, тогда как во время записи блоков 4K с очередью запросов накопитель может обеспечить порядка 85 700 IOPS. Фактически такие показатели были заявлены для Transcend SSD230S на 256 ГБ.

В приложении Anvil’s Storage Utilities наблюдаем схожие показатели для линейных трансферов и обработки одиночных запросов 4К. Во время чтения блоков 4К при QD16 имеем порядка 42 000 IOPS. По всей видимости, максимальную производительность SSD демонстрирует при еще большей глубине очереди запросов. Что же касается записи, то здесь полученные ранее показатели находят еще одно подтверждение. Интегральный балл весьма хорош.

Очень достойно выглядит Transcend SSD230S выглядит на подготовленных трассах в тесте PCMark 8. Общий результат 4959 баллов не слишком информативен, а вот общая пропускная способность на уровне 242,7 МБ/c говорит о том, что накопитель очень неплохо справляется с типичной нагрузкой в реальных приложениях. Результаты характерны для добротного середнячка с повышенными амбициями.

Учитывая использование памяти стандарта TLC, пусть и c трехмерной компоновкой, мы оценили возможности накопителя, при последовательной записи значительных объемов. Это традиционно не самая сильная сторона устройств с трехбитовыми ячейками флеш-памяти. Ситуация здесь весьма любопытна. Дело в том, что контроллер SM2258 позволяет реализовать динамическое SLC-кеширование, выделяя для условного однобитового буфера примерно треть свободного пространства накопителя.

Для накопителя емкость 256 ГБ это примерно 85 ГБ. В пределах этого объема скорость записи держится практически на максимальном уровне – порядка 490 МБ/c. После исчерпания буфера, запись снижается до 50 МБ/c. На практике непросто придумать задачи во время которых может понадобиться последовательная запись подобного объема.

Например, копирование тестового набора из трех файлов суммарным объемом 18,8 ГБ с системного накопителя на SSD230S проходила со средней скоростью 440–450 МБ/c. Вся процедура заняла немногим более 40 с.

Динамический SLC-буфер позволяет не волноваться о том, что скорость записи снизится в самый неподходящий момент. Буфер очень большой, но стоит помнить о том, что он не может превышать треть от свободного пространства, потому объем кеша в данном случае будет уменьшаться по мере заполнения накопителя. Но и в этом случае в реальных сценариях использования системы вам вряд ли удастся ощутить снижение темпа записи.

Что же касается скорости чтения, то на графике мы видим практически идеальную прямую линию на уровне 530 МБ/c.