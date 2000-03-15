Обзор напольных колонок F&D T-60X: много функций, недорого

Продукция компании F&D всегда пользовалась достаточно высоким спросом у тех людей, которые хотели получить неплохой звук по демократичной цене. Но Fenda (именно так правильно произносится название) никогда не специализировались на напольной акустике. И вот недавно производитель представил очень интересную модель под названием T-60X, о которой действительно много чего хорошего можно сказать.

F&D T-60X Black
Акустические системы (колонки) на
от 4 199 грн
Предложений: 41
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Комплект поставки

В комплекте находятся пара колонок, межблочный кабель, кабель 2xRCA-mini-jack 3,5 mm, кабель 2xRCA-2xRCA, пульт ДУ, две батарейки ААА, документация и микрофон.

 

Дизайн

Fenda T-60X не получали никаких наград за изысканный дизайн или какие-либо нововведения. Но при всем при этом, перед нами очень аккуратные и стильные напольные колонки.

Такая стереопара будет хорошо смотреться практически в любом интерьере.

Корпус акустики сделан из МДФ, а передние вставки из глянцевого пластика. Выходы фазоинвертора снизу также обвиты пластиком.

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Левая колонка имеет на себе вынесенные кнопки, управляющие элементы, а также LED-дисплей. Последний отображает режим, номер композиции при воспроизведении с карт памяти и Flash-драйвов, а также станцию FM, но на нем не отображаются часы, что было бы очень кстати.

Как для доступного бренда, сборка у колонок просто отличная – ничего не скрипит, все сбито крепко, никакого клея на стыках. Единственное, что выдает бюджетность – это кнопки, которые уж больно простые и сделаны из недорогого пластика. Аналогичная ситуация с пультом ДУ, у которого материалы и сборка могли бы быть лучше.

 

Эргономика, управление

Высота колонок не такая уж и большая, как может показаться по фото – всего 80 см. И лично для себя я понял, что это идеальная высота колонок, которые будут использоваться в составе домашней мультимедийной системы. Эдакая золотая середина. А вот вес немаленький – 18,5 кг, что свидетельствует о том, что перед нами не «пустышка». F&D T-60X подойдут и для компьютера, если у вас достаточно много места возле стола. Но, конечно же, идеальная сфера использования данной модели – в составе домашнего кинотеатра.

Управляются колонки или с помощью блока на левой колонке, или пультом ДУ. Вопросов к удобству как таковых нет, кроме одного момента, с которым столкнулся лично я – при установке акустики вплотную к тумбе полностью перекрывается доступ к управляющим элементам. Но в этом случае выручает пульт.

 

Функциональность, подключение

А вот здесь и кроется весь секрет популярности Fenda T-60X. О какой такой популярности я говорю? А зайдите в каталог акустики на hotline.ua и посмотрите, какой рейтинг у модели. Вот-вот. И это неспроста, ведь здесь действительно напичкали много чего интересного.

Помимо разнообразного проводного подключения (как аналогового, так и оптического цифрового), у нас имеется Bluetooth 4.0 для прослушивания музыки без проводов, NFC, порт USB, кардридер для воспроизведения MP3/WMA, а также встроенный FM-тюнер.

Имеется также два микрофонных 6,3-мм джека для караоке, что станет очень кстати на вечеринке. Можно регулировать уровень эхо, тем самым добиваясь такого звука микрофона, какой требуется.

 

Звучание

Сразу оговорюсь, звучание хорошее, но с рядом особенностей. При правильной установке колонок и занятии позиции по центру звук действительно наливается деталями, ширина сцены позволяет услышать любой инструмент в пространстве, хорошие средние вокальные частоты. Вроде бы и бас на своем месте – его не слишком много, и он достаточно сбитый, как для подобного класса колонок. Но вот с твитерами что-то не так. Высокие действительно резкие и не всем понравятся, особенно при первом включении. Это, конечно, можно отрегулировать с помощью эквалайзера, но референс именно таков.

Я с огромным удовольствием слушал на колонках любую музыку – Disturbed, Robin Shulz, Maroon 5, Kasabian, Ed Sheeran, THEY., Stormzy, Moby и много чего другого. Наиболее приятно играет именно поп-музыка, где преобладает мягкий вокал и электронная аранжировка. Также звучание меняется от источника – тот-же FiiO X5 II выдает куда более серьезный звук по проводу, чем iPhone 6s посредством Bluetooth.

Как акустика для домашнего кинотеатра F&D T60-X подходит просто идеально. При качественной дорожке (желательно оригинальной) любой момент передается на отлично. Взрывы объемные, голос в диалогах детализирован, музыкальные вставки играют красиво – даже и не замечаешь поднятые высокие частоты.

Пару слов о выходной мощности в 100 Вт. Колонки реально громкие! Даже смартфон в паре с акустикой способен снести со стола пару чашек и вызвать приступ бешенства у соседей. Соотношение сигнал/шум составляет около 70 дБ при перекрестных помехах 45 дБ.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: звучание, стоимость, Bluetooth, большое количество разъемов для подключения, микрофон для караоке, сборка, универсальность, оптимальные габариты для напольного варианта
Минусы: пульт ДУ и кнопки управления на левой колонке из не особо качественных материалов, писклявые верха
Вывод: Стоимость F&D T-60X составляет около 5000 грн, что достаточно дешево для моделей с подобной функциональностью. Да, многих может отпугнуть бренд и ассоциации с плохими китайскими колонками, но это немного другой случай. Перед нами действительно хорошие универсальные напольники за вменяемые деньги, которые удовлетворят подавляющее большинство пользователей. Но не стоит ожидать от подобного продукта аудиофильского звука. Колонки замечательно подойдут как в состав домашнего кинотеатра под телевизор, так и в качестве центральной музыкальной системы для дома, ведь по факту это музыкальный центр. Огромным преимуществом является возможность воспроизведения музыки практически с любых источников – от плееров и смартфонов до сетевых проигрывателей. Среди минусов хочу отметить лишь пульт из низкокачественного пластика, не самые качественные кнопки управления на панели и резкие высокие частоты.

Технические характеристики

Обзор напольных колонок F&D T-60X: много функций, недорогоF&D T-60X Black
4 199 − 5 704 грн
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ТипКолонки для компьютера
Установканапольная
Подключениепроводное, беспроводное
Количество каналов2.0
Количество полос2
Мощность колонок, Вт110 (2х55)
Мощность сабвуфера, Вт-
Частотный диапазон, Гц20-20000
Отношение сигнал/шум, дБ70
Входное сопротивление, Ом4
Чувствительность, дБ/Вт/мнет данных
Усилительвстроенный
Фазоинверторв колонках
USBUSB 2.0 x1
Ethernet-
Wi-Fi-
DLNA-
BluetoothBluetooth 4.0
AirPlay-
NFC+
RCAх1
mini Jack 3,5 mm-
Цифровой оптическийх1
Цифровой коаксиальный-
XLR-
Выход на наушники-
Другиемикрофонный x2
ДисплейLCD
Пульт ДУбеспроводной
Док-станция-
КартридерSD/MMC/MS
Регулировка высоких частот-
Регулировка низких частот-
Встроенный FM-приемник+
Встроенный аудиоплеерMP3, WMA
Интернет-радио-
Питаниеот сети
Автономность, ч (объем аккумулятора, мАч)-
Материал корпусаMDF
Материал отделкишпон
Размеры, мм910x382x436
Вес, кг18,5
Цветчерный
Комплектациябазовая
ДополнительноКараоке с функцией "эхо"
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