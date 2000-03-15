Обзор напольных колонок F&D T-60X: много функций, недорого

Продукция компании F&D всегда пользовалась достаточно высоким спросом у тех людей, которые хотели получить неплохой звук по демократичной цене. Но Fenda (именно так правильно произносится название) никогда не специализировались на напольной акустике. И вот недавно производитель представил очень интересную модель под названием T-60X, о которой действительно много чего хорошего можно сказать.

Комплект поставки

В комплекте находятся пара колонок, межблочный кабель, кабель 2xRCA-mini-jack 3,5 mm, кабель 2xRCA-2xRCA, пульт ДУ, две батарейки ААА, документация и микрофон.

Дизайн

Fenda T-60X не получали никаких наград за изысканный дизайн или какие-либо нововведения. Но при всем при этом, перед нами очень аккуратные и стильные напольные колонки.

Такая стереопара будет хорошо смотреться практически в любом интерьере.

Корпус акустики сделан из МДФ, а передние вставки из глянцевого пластика. Выходы фазоинвертора снизу также обвиты пластиком.

Левая колонка имеет на себе вынесенные кнопки, управляющие элементы, а также LED-дисплей. Последний отображает режим, номер композиции при воспроизведении с карт памяти и Flash-драйвов, а также станцию FM, но на нем не отображаются часы, что было бы очень кстати.

Как для доступного бренда, сборка у колонок просто отличная – ничего не скрипит, все сбито крепко, никакого клея на стыках. Единственное, что выдает бюджетность – это кнопки, которые уж больно простые и сделаны из недорогого пластика. Аналогичная ситуация с пультом ДУ, у которого материалы и сборка могли бы быть лучше.

Эргономика, управление

Высота колонок не такая уж и большая, как может показаться по фото – всего 80 см. И лично для себя я понял, что это идеальная высота колонок, которые будут использоваться в составе домашней мультимедийной системы. Эдакая золотая середина. А вот вес немаленький – 18,5 кг, что свидетельствует о том, что перед нами не «пустышка». F&D T-60X подойдут и для компьютера, если у вас достаточно много места возле стола. Но, конечно же, идеальная сфера использования данной модели – в составе домашнего кинотеатра.

Управляются колонки или с помощью блока на левой колонке, или пультом ДУ. Вопросов к удобству как таковых нет, кроме одного момента, с которым столкнулся лично я – при установке акустики вплотную к тумбе полностью перекрывается доступ к управляющим элементам. Но в этом случае выручает пульт.

Функциональность, подключение

А вот здесь и кроется весь секрет популярности Fenda T-60X. О какой такой популярности я говорю? А зайдите в каталог акустики на hotline.ua и посмотрите, какой рейтинг у модели. Вот-вот. И это неспроста, ведь здесь действительно напичкали много чего интересного.

Помимо разнообразного проводного подключения (как аналогового, так и оптического цифрового), у нас имеется Bluetooth 4.0 для прослушивания музыки без проводов, NFC, порт USB, кардридер для воспроизведения MP3/WMA, а также встроенный FM-тюнер.

Имеется также два микрофонных 6,3-мм джека для караоке, что станет очень кстати на вечеринке. Можно регулировать уровень эхо, тем самым добиваясь такого звука микрофона, какой требуется.

Звучание

Сразу оговорюсь, звучание хорошее, но с рядом особенностей. При правильной установке колонок и занятии позиции по центру звук действительно наливается деталями, ширина сцены позволяет услышать любой инструмент в пространстве, хорошие средние вокальные частоты. Вроде бы и бас на своем месте – его не слишком много, и он достаточно сбитый, как для подобного класса колонок. Но вот с твитерами что-то не так. Высокие действительно резкие и не всем понравятся, особенно при первом включении. Это, конечно, можно отрегулировать с помощью эквалайзера, но референс именно таков.

Я с огромным удовольствием слушал на колонках любую музыку – Disturbed, Robin Shulz, Maroon 5, Kasabian, Ed Sheeran, THEY., Stormzy, Moby и много чего другого. Наиболее приятно играет именно поп-музыка, где преобладает мягкий вокал и электронная аранжировка. Также звучание меняется от источника – тот-же FiiO X5 II выдает куда более серьезный звук по проводу, чем iPhone 6s посредством Bluetooth.

Как акустика для домашнего кинотеатра F&D T60-X подходит просто идеально. При качественной дорожке (желательно оригинальной) любой момент передается на отлично. Взрывы объемные, голос в диалогах детализирован, музыкальные вставки играют красиво – даже и не замечаешь поднятые высокие частоты.

Пару слов о выходной мощности в 100 Вт. Колонки реально громкие! Даже смартфон в паре с акустикой способен снести со стола пару чашек и вызвать приступ бешенства у соседей. Соотношение сигнал/шум составляет около 70 дБ при перекрестных помехах 45 дБ.