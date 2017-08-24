Обзор ноутбука Acer Aspire 7

Линейка Aspire в модельном ряду компании Acer всегда выступала в роли “рабочих лошадок”. Сегодня мы познакомимся с обновленным представителем этой линейки с индексом 7, куда, согласно новому наименованию модельного ряда, входят производительные решения для максимальной продуктивности. В обзоре мы расскажем вам о том, что из себя представляет обновление, что может предложить пользователю и каков Aspire 7 в повседневной эксплуатации.

Внешний вид

В дизайне Aspire 7 без проблем угадываются фирменные черты Acer. Обновляя линейку, в компании решили не менять кардинально узнаваемый и, в общем-то, неплохой внешний вид. Серебристая вставка, прикрывающая шарнир дисплейного блока, характерный рисунок верхней крышки и рабочей поверхности — эти мелочи создают впечатление дорогого продукта бизнес-класса.

В качестве основных материалов корпуса используется металл и пластик. Из алюминия выполнена верхняя часть дисплейного блока и подладонная поверхность. Остальные части корпуса выполнены из пластика, довольно прочного и качественного. Несмотря на то что глянцевые детали в оформлении отсутствуют, металлические поверхности отлично собирают на себе отпечатки пальцев. Еще одним минусом внешнего вида Aspire 7 можно назвать традиционно большое количество разных наклеек, которые не украшают ноутбук.

С точки зрения массогабаритных показателей, Acer Aspire 7 — классический 15,6-дюймовый ноутбук. Дизайнеры постарались сделать его визуально компактным, насколько это возможно для среднеформатного устройства, и у них это получилось. Однако все меняется, когда берешь ноутбук в руки или кладешь в сумку: вес в 2,4 кг дает о себе знать, да и толщина в 24 мм уже не кажется небольшой. Если устройство будет использоваться преимущественно на месте, то это не вызовет проблем. Но как портативное решение, Aspire 7 — не лучший вариант.

Эргономика, разъемы

Начнем сразу с плюсов — ноутбук можно раскрыть одной рукой, что является редкостью. При этом шарнир добротно фиксирует дисплейный блок и он не шатается от случайных касаний.

Ноутбук оснащен клавиатурой с цифровым блоком, обладающей типичными недостатками, характерными для многих других моделей — кучное расположение клавиш навигации и расположение кнопки питания в общей массе клавиш. В остальном, набирать текст на клавиатуре достаточно удобно, здесь используется классический ножничный механизм клавиш. Клавиатура оснащена подсветкой, яркость которой, правда, нельзя регулировать, ее можно либо включить, либо выключить.

Тачпад обычный, похвалить его особо не за что, впрочем, как и поругать. Его размеры средние и он смещен влево относительно центра корпуса.

Теперь поговорим об интерфейсных разъемах. Начнем с левой боковины, на ней расположены замок Кенсингтона, гигабитный Ethernet, USB Type-C, HDMI, один USB 3.0 и кардридер формата SD. На правой стороне довольно кучно расположена группа из порта для зарядного устройства, индикатора питания, пары USB 2.0 и 3,5-мм mini-jack.

Дисплей

Acer Aspire 7 в нашей конфигурации оснащен 15,6-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии IPS и обладающим разрешением 1920х1080. С учетом ценовой категории дисплей можно назвать неплохим, но не более. Разумеется, как и полагается IPS-матрице, здесь максимальные углы обзора и более насыщенные цвета по сравнению с TN-матрицами.

Дисплей демонстрирует теплую картинку, как визуально, так и по измерениям. Гамма довольно заметно уходит в сторону желтых, красных и зеленых оттенков.Цветовая температура не дотягивает до эталонных 6500К и составляет почти 6000К. Измеренный уровень максимальной яркости составил 208 кд/м2, чего достаточно для работы в помещении, но на улице такого уровня часто не хватает. Контрастность составила 1:475. Дисплей неплох, но для цветокоррекции не подойдет, а вот для браузинга, просмотра фильмов и игр — в самый раз.

Оснащение

На тестировании побывала модель с индексом A715-71G-513Z, в конфигурацию которой входит процессор Intel Core i5-7300HQ, основанный на микроархитектуре Kaby Lake, с максимальной частотой 3,5 ГГц в режиме Turbo Boost. Процессор оснащен 4 вычислительными ядрами, номинальная частота составляет 2,5 ГГц. Тестовая версия также оснащена 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и графическим адаптером GTX 1050 с 2 ГБ видеопамяти. Производитель предусмотрел возможность замены пользователем накопителя и оперативной памяти. Эти компоненты находятся каждый в собственном отсеке, а для доступа к ним достаточно открутить по одному винту.

К сожалению, наша конфигурация оснащена жестким диском, а не твердотельным накопителем, поэтому общая отзывчивость системы не столь высока, как хотелось бы. Но в продаже будут доступны версии с SSD, поэтому рекомендуем обратить внимание именно на них.

Если абстрагироваться от невысокой скорости работы HDD, то в остальном ноутбуком пользоваться весьма комфортно, особенно в задачах, где важно быстродействие процессора. Графический адаптер GTX 1050 по производительности несколько уступает версии с приставкой Ti, однако без проблем позволяет поиграть в современные игры на нативном разрешении, правда, на средних настройках качества графики и без сглаживания. Все же 2 ГБ видеопамяти мало по современным меркам.

Мультимедийные возможности представлены парой динамиков, их качество неплохое, но не выдающееся. Веб-камера снимает с максимальным разрешением 720p, ее качество на среднем уровне, со своими задачами она справляется. Что касается работы беспроводных интерфейсов, то проблем за время использования не возникло.

Система охлаждения

В режиме браузинга и работы с документами ноутбук почти не слышно, температура комплектующих находится на уровне 45 градусов. В играх шум становится ощутимым, но не раздражающим и напоминает шелест ветра. Температура видеоадаптера под нагрузкой в играх составляет 65 градусов, процессора — порядка 80 градусов. Стресс-тестирование разогрело центральный процессор до 90 градусов, но, к чести системы охлаждения, троттлинга замечено не было. Забор холодного воздуха осуществляется снизу, выброс — сзади. Во время максимальной нагрузки клавиатура и подладонная поверхность нагреваются несильно.

Автономность

Acer Aspire 7 оснащен несъемным аккумулятором емкостью 3220 мАч, что относительно немного с учетом размеров корпуса. При этом, в режиме работы с документами и сёрфинге при 50% яркости экрана ноутбук честно проработал 4,5 часа от одной зарядки. При повышении яркости экрана до максимума, примерно 3 часа — это тот показатель, на который стоит рассчитывать.