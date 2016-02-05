Обзор ноутбука Lenovo Ideapad 700-15

На выставке CES 2016 компания Lenovo показала большое количество ноутбуков. Сегодня мы познакомим вас с одним из них — Lenovo Ideapad 700-15. Он обладает 15,6 дюймовым IPS экраном и оснащен процессором Intel Core шестого поколения (Skylake). В обзоре мы подробно расскажем о новинке.

Внешний вид и удобство использования

Lenovo Ideapad 700-15 является классическим представителем семейства 15,6 дюймовых ноутбуков. Он никак не трансформируется и благодаря немаленьким габаритам больше подходит для домашнего использования.

Его размеры составляют 384 x 265 x 22.7 мм, а вес 2,3 кг. К нам на тест попала белая версия ноутбука, но на выставке была показана и черная.

Крышка и днище выполнены из белого матового пластика, который не собирает отпечатки пальцев. Два стереодинамика JBL расположились в левом и правом углу рабочей панели и прикрыты металлической решеткой.

Внутри — островная клавиатура с цифровым блоком. Ход клавиш короткий, но четкий. Набирать на такой клавиатуре большие тексты не составит проблем. Всю рабочую область прикрывает металлический лист. Тачпад поддерживает мультитач. Он легко находится на ощупь из-за того что немного утоплен в корпус.

Вокруг дисплея очень широкая рамка, которая визуально увеличивает габариты ноутбука. Над экраном находится web-камера с индикатором активности и два микрофона.

На правой боковине находятся светодиоды состояния аккумулятора и включения ноутбука, два порта USB 3.0, порт HDMI и разъем Ethernet. На левой — отверстие для замка Кенсингтона, гнездо питания, порт USB 2.0, картридер и комбинированный разъем для наушников и микрофона. На заднем торце — решетки системы охлаждения.

В тестовом ноутбуке не понравилось сборка. Стыки панелей по всему корпусу неровные. Дисплейный блок очень хлипкий и легко гнется даже при малейшем касании. Рамка вокруг дисплея неплотно прилегает к экрану. Цветовые индикаторы настолько яркие, что подсвечивают соседний порт USB.

В нашем устройстве нажатие на тачпад сопровождалось сильным хрустом. Возможно, это проблема конкретно этой модели, но факт остается фактом. Если же говорить о приятных моментах, то удивила клавиатура. Также очень понравилась металлическая подложка рабочей панели.

Дисплей

В ноутбуке используется 15,6 дюймовый Full HD дисплей производства LG. Он выполнен по технологии AH-IPS. На данный момент это самая последняя разработка в семействе IPS, которая обладает высокой контрастностью и маленьким временем оклика.

Углы обзора экрана отличные. Максимальная яркость составляет 212 кд/м², а минимальная 1,6 кд/м². Контрастность 1 к 552.

Цветовой охват значительно уже треугольника sRGB. Цветовая температура находится на уровне 7000К — выше эталонного значения и свидетельствует о том, что экран передает более холодную картинку. Если отбросить замеры экрана и говорить о собственных впечатлениях, то дисплей радует насыщенными цветами и углами обзора.

Аппаратная платформа

Lenovo IdeaPad 700-15 оснащается процессорами Intel Core шестого поколения и дискретными видеокартами NVIDIA GeForce 940M либо NVIDIA GeForce GTX 950M. Максимальный объем оперативной памяти стандарта DDR4 — 16 ГБ. В роли накопителя может использоваться жесткий диск объемом до 1 ТБ либо SSD объемом 256 ГБ.

У нас на тесте побывал ноутбук с процессором Intel Core i5-6300HQ, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce 940M с 2 ГБ памяти, 4 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-2133 и 500 гигабайтным гибридным жестким диском Toshiba MQ02ABF050H с кэшем на 8 ГБ. За работу беспроводных интерфейсов в нём отвечал чип Qualcomm Atheros QCA9377, который поддерживает Wi-Fi стандарты IEEE 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1.

Чтобы добраться до внутренностей ноутбука необходимо открутить все 13 винтов на днище. После этого мы получаем доступ к двум слотам оперативной памяти, жесткому диску, системе охлаждения и модулю Wi-Fi. Процесс разборки не сложный, и с ним справится рядовой пользователь, если нужно будет почистить кулеры от пыли или сделать апгрейд устройства. Для этого доступен свободный разъем PCI Express формата M.2, в который можно установить SSD накопитель.

Процессор Intel Core i5-6300HQ может на равных конкурировать с Intel Core i7-4702MQ. Результаты в тесте Geekbench 3 очень неплохие.

NVIDIA GeForce 940M — это чип среднего уровня, который, к сожалению, не способен обеспечить высокий уровень производительности. Но, несмотря на это, играть на высоких настройках в игры двухлетней давности в разрешении Full HD возможно. При этом GTA V на родном разрешении подмораживает даже при стандартных настройках графики.

Ждать от гибридного жесткого диска Toshiba MQ02ABF050H чего-то сверхъестественного не стоит. Включение происходит не слишком быстро, да и выходит из состояние сна ноутбук неспеша. Существенного повышения быстродействия от такого накопителя нет.

В офисных задачах и при просмотре фильмов нагрев ноутбука незначительный, но если на нем запустить игру, то он нагреется до 70 градусов. Больше всего чувствуется нагрев посредине днища.

Автономность

Встроенный аккумулятор имеет мощность 45 Вт*ч. Традиционно, мы протестировали автономность лэптопа с помощью приложения Battery Eater 2.7. В классическом режиме с активным модулем Wi-Fi и яркостью экрана равной 106 кд/м² заряда хватило на 1,5 часа. В режиме чтения — на почти 5 часов.

Результаты, безусловно, не блещут, но по-большому счету Lenovo IdeaPad 700-15 — это домашний ноутбук и его главное место обитания — стол, возле которого, конечно же, будет розетка.