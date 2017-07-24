Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon 5th Gen

Компания Lenovo, ударившаяся в последнее время в игровые решения, не забывает и о бизнес-ноутбуках, а точнее о знаменитой линейке ThinkPad. К нам на обзор попал флагман этой серии – ThinkPad X1 Carbon 5th Gen, который получил обновлённый дизайн и платформу. Давайте посмотрим, как ноутбук покажет себя в нашем тесте.

Дизайн, материалы и конструкция

В прошлом году у нас в редакции побывал X1 Carbon четвёртого поколения — 14-дюймовый ноутбук, который на то время считался одним из самых компактных. Тем не менее, новая модель получилась ещё меньше. Её размеры составляют 323,5х217,1х15,95 мм против 333х229х16,45 мм у прошлого поколения. И всё это благодаря относительно тонким рамкам вокруг дисплея, которые позволили уменьшить корпус 14-дюймового X1 Carbon до размеров 13-дюймовых ноутбуков. Вес устройства при этом составляет всего 1,13 кг.

В плане дизайна Lenovo не стали изменять основной концепции ThinkPad, поэтому X1 Carbon 5th Gen выполнен в корпусе с прямыми линиями и фирменным чёрным матовым покрытием.

Разбавляет всю эту строгость только красная светящаяся точка логотипа ThinkPad на крышке, да красный тензометрический джойстик (TrackPoint) на клавиатуре. В целом выглядит ноутбук стильно, но главное, что он практичный, здесь нет глянцевых панелей.

Материалы корпуса ThinkPad X1 Carbon 5th Gen на первый взгляд кажутся простыми, лёгкий вес и софт-тач покрытие наталкивают на мысль, что в Lenovo использовали пластик. Но стоит попробовать продавить крышку дисплея, либо область вокруг клавиатуры, то всё становится на свои места. В ноутбуке используется магниевый сплав для основы корпуса, а крышка дисплейного блока сделана из углеродного волокна.

Петли шарнира экрана в X1 Carbon 5th Gen стали меньше, но они хорошо фиксируют дисплей и позволяют ему раскрываться на 180 градусов.

В целом, хотя в Lenovo и следовали канонам дизайна классики ThinkPad, но тонкие рамки вокруг дисплея и сравнительно небольшие размеры всё равно делают X1 Carbon 5th Gen более современным, так что модель внешне явно понравится большему числу пользователей.

Разъёмы

Несмотря на толщину корпуса 15,95 мм, ThinkPad X1 Carbon 5th Gen оказался не обделённым разъёмами. На правой грани ноутбука можно найти кенсингтонский слот, порт USB 3.0 и 3,5 мм разъём для наушников.

На левой грани находятся два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, при этом один из них поддерживает Power Delivery и через него подключается зарядное устройство. Тут же находится ещё один разъём USB 3.0, HDMI и micro-Ethernet. Для последнего в комплекте есть переходник.

Кроме этого, на тыльной стороне корпуса ноутбука можно найти заглушку под которой прячется слот для nano SIM и microSD.

Таким образом, ThinkPad X1 Carbon 5th Gen можно подключать к мобильным сетям для доступа к интернету, а также встроенную расширять память картами microSD.

Дисплей

В тестовом ThinkPad X1 Carbon 5th Gen использовался 14-дюймовый IPS экран с разрешением 1920х1080 точек и матовым покрытием.

Качество дисплея хорошее, как для IPS, цветовой охват практически 100% sRGB, цветовая температура на уровне эталонных 6500К, но гамма не равномерная, а в цветах больше выделяется зелёный. Ноутбук не предназначен для профессиональной обработки фото или видео, а для работы с документами или веб-сервисами качества картинки экрана более чем достаточно.

Хочется ещё раз отметить возможность раскрывать крышку дисплея на 180 градусов, а также хорошие углы обзора.

Платформа и производительность

X1 Carbon 5th Gen в нашей комплектации оснащался 2-ядерным процессором Intel Core i5-7200U, работающем на частоте 2,5 ГГц (3,1 ГГц в режиме Turbo Boost), встроенной графикой Intel HD Graphics 620, 8 ГБ оперативной памяти DDR3-1866 и SSD на 256 ГБ.

Встроенный SSD формата M.2 от Toshiba демонстрирует очень высокую скорость чтения – 1936 МБ/с и стандартную для накопителей этого класса запись – 483 МБ/c.

В целом, производительности ноутбука достаточно для комфортной работы с браузером, документами, а также программами, не требовательными к графике.

Это подтверждается и синтетическими тестами PCMark 8 Home и Work, в которых X1 Carbon 5th Gen набирает 2898 и 4187 баллов. Для сравнения, прошлогодний X1 Carbon с процессором Core i7-6500U набрал в этих же тестах 3305 и 4238 баллов, соответственно.

Нагрев и стабильность работы

В ThinkPad X1 Carbon 5th Gen активная система охлаждения, выдув воздуха находится на правой грани. Тем не менее, несмотря на всё это, кулер в ноутбуке включается только под высокой нагрузкой. В остальное время ноутбук работает бесшумно, и практически не нагревается.

В тесте стабильности системы AIDA64 при максимальной нагрузке температура процессора поднимается до 77 градусов Цельсия, при этом срабатывает защита и появляется троттлинг.

Система охлаждения не рассчитана на такую высокую нагрузку, но важно отметить, что в AIDA64 она и является не реалистичной. Вряд ли в повседневном использовании кто-нибудь будет настолько сильно нагружать компактный ноутбук. В итоге, во время работы с браузером и документами ThinkPad X1 Carbon 5th Gen не шумит и не греется, но если попробовать рендерить на нём видео или запустить требовательную к ресурсам игру, то система охлаждения не справится. Тем не менее, вряд ли это можно назвать минусом устройства, которое и не предназначено для таких задач.

Клавиатура, тачпад и тензометрический джойстик (TrackPoint)

В ThinkPad X1 Carbon 5th Gen используется классическая для моделей этой серии островная клавиатура. Учитывая относительно небольшую толщину корпуса ноутбука, сложно не восхититься качеством исполнения. Печатать на клавиатуре X1 Carbon 5th Gen действительно очень комфортно, у клавиш хорошо ощутимый ход, он больше, чем у других компактных моделей, при этом нажимаются кнопки мягко и с минимальным шумом.

Раскладка немного нестандартная, рядом с правым Alt расположен Print Screen, под левым Shift находится клавиша Fn, а Ctrl смещён правее. И левый, и правый Shift довольно широкие, с попаданием на Enter также нет никаких проблем. Интересно, что предназначение ряда функциональных клавиш можно менять прямо с клавиатуры, используя его для запуска быстрых настроек без использования клавиши Fn.

У клавиатуры есть два уровня подсветки, а также защита от попадания влаги. Ноутбук должен пережить проливание на клавиши стакана воды.

По центру клавиатуры находится тензометрический джойстик, он же TrackPoint, созданный в 1984 году в Xerox PARK манипулятор, доработанную версию которого IBM запатентовала в 1996 и 2000 году.

Несмотря на то, что за прошедшее время тачпады заметно улучшились в плане удобства использования, в ThinkPad тензометрический джойстик не пропал. Он одновременно служит как элементом дизайна, так и данью поклонникам ThinkPad. При этом если вы много печатаете на клавиатуре, то привыкнув к TrackPoint можете печатать, практически не отрывая руки от клавиатуры.

А вот что в ThinkPad X1 Carbon 5th Gen стоило бы улучшить, так это работу тачпада. Даже если выбрать в настройках самый низкий уровень чувствительности, его всё равно будет достаточно, чтобы раздражать вас случайными нажатиями. В остальном, тачпад хорошо понимает позиционирование пальца и нажимается с приятным кликом.

Сканер отпечатков пальцев

Дактилоскопический датчик находится справа от тачпада, у него есть зелёный светодиод, который светится во время сканирования.

Работа сканера связана с функцией Windows Hello и позволяет входить в свою учётную запись с помощью отпечатка пальцев. Сканирует датчик в целом быстро, хотя и не так мгновенно, как современные сканеры на смартфонах. При этом в систему можно добавить сканы всех десяти пальцев.

Звук

У ThinkPad X1 Carbon 5th Gen два внешних динамика, которые находятся на нижней части корпуса. Они на удивление громкие, хотя им и не хватает объёмности в звучании. Тем не менее, как для рабочего инструмента, звук в ноутбуке хороший. Это же касается использования наушников.

Автономность

Ноутбук работает от литий-полимерного аккумулятора на 57 Вт-ч, что обеспечивает ему автономность на уровне 10 часов в режиме средней нагрузки. Это отличный результат, ведь с ThinkPad X1 Carbon 5th Gen можно работать, не подключая его к зарядному устройству, дольше стандартного 8 часового рабочего дня.

В тесте автономности PC Mark 8 Work ноутбук под высокой нагрузкой продержался как раз 8 часов.

Заряжается ThinkPad X1 Carbon 5th Gen через порт USB Type-C и при этом есть поддержка быстрой зарядки, до 80% аккумулятор заряжается всего за час.