Обзор ноутбука Lenovo Yoga 710-15

Обзор ноутбука Lenovo Yoga 710-15

Мы уже успели рассказать вам о 14-дюймовой модели Yoga 710 от Lenovo. Теперь пришел черед познакомиться с его старшим и более крупным братом. 15-дюймовая модель получила процессор последнего поколения и может похвастать стильным дизайном и хорошим дисплеем. Подробнее об этом, а также других аспектах модели пойдет речь далее.

ЛинейкаLenovo Yoga 710-15
Ноутбуки, ультрабуки на
Моделей в линейке: 4
Диапазон цен: 27 655 − 40 352 грн

Внешний вид

Дизайн ноутбука полностью повторяет другие модели серии Yoga. Модель сразу привлекает внимание небольшой толщиной — всего 18 мм и наличием полированных фасок по периметру. В тестовом варианте Yoga 710-15 темно-серого цвета.

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Безусловно, дизайн — одна из самых сильных сторон Yoga 710-15. Несмотря на габариты 15-дюймовой модели, ноутбук не выглядит громоздко, это впечатление дополняется и приемлемым весом — 1,9 кг.

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В раскрытом виде ноутбук нравится еще больше — дисплей обрамляют рамки минимального размера, экран прикрыт не пластиком, а стеклом, грани топкейса и основного корпуса отполированы до блеска. Все это подчеркивает премиальное позиционирование модели.

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Не обошлось без ложки дегтя. Основная рабочая поверхность хотя и матовая, но хорошо собирает отпечатки пальцев. Это касается и стекла, прикрывающего дисплей. Портит впечатление и наличие фирменных наклеек рядом с тачпадом.

 

Материалы, качество сборки

В качестве основного материала корпуса используются металл. Благодаря этому конструкция получилась достаточно жесткой, однако в определенном месте справа от тачпада подладонная панель имеет свойство поскрипывать. Схожая проблема была в 14-дюймовой модели и, как видим, ее не решили и здесь. Шарнир дисплейного блока достаточно тугой, открыть ноутбук одной рукой не получится.

 

Разъемы

Под разъемы для подключения периферии представлены левая и правая боковины. С левой стороны расположены порт подключения ЗУ, кардридер и 3,5 мм аудиоразъем. С правой — два USB 3.0, micro-HDMI/DisplayPort и кнопка питания. К сожалению, даже с учетом габаритов USB всего два, однако один из них постоянно активен, что позволяет использовать ноутбук как зарядное устройство для других гаджетов.

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Удобство использования

Основных органов управления здесь три: клавиатура, тачпад и дисплей. Клавиатура является традиционно сильной стороной ноутбуков Lenovo. Она не оснащена цифровым блоком, поэтому основной расположен точно посередине корпуса, что положительно влияет на удобство использования. Ход клавиш короткий и ощутимый. единственное нарекание, впрочем тоже традиционное — расположение правого Shift.

К дисплею, как органу управления, претензий не возникло, он поддерживает несколько касаний одновременно и пользоваться им приятно и удобно, хотя и стоит помнить, что он является вспомогательными средством управления.

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Дисплей

Бесспорно, дисплей является одним из главных достоинств данной модели. Lenovo Yoga 710-15 оснащен 15-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920х1080 точек. В сочетании с защитным стеклом и отсутствием воздушной прослойки, дисплей демонстрирует отличное качество изображения.

Углы обзора здесь максимально возможные. Уровень контрастности равен 1:678. Измеренный уровень максимальной яркости находится в пределах 313 кд/м². а минимальной — 4 кд/м². Максимального уровня достаточно для работы в солнечный день, однако учтите, что защитное стекло обладает очень слабо выраженными антибликовыми свойствами, поэтому рабочее пространство для себе придется поискать.

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По уровню цветопередачи дисплей нельзя назвать эталонным, есть небольшой видимый и измеренный уход в сторону теплых оттенков.

 

Аппаратное оснащение

В нашей конфигурации Lenovo Yoga 710-15ISK оснащен двухъядерным процессором Intel Core i7 6500U с поддержкой технологии Hyper Threading и номинальной тактовой частотой 2,5 ГГц, максимальной — 3,1 ГГц в режиме Turbo Boost. Процессор основан на микроархитектуре Skylake, хотя в продаже уже есть конфигурации с чипами Kaby Lake.

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Компьютер оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, также в продаже есть конфигурация на 16 ГБ ОЗУ. Дисковая подсистема представлена SSD-накопителем емкостью 256 ГБ и оснащенным интерфейсом SATA. Скоростные характеристики находятся на очень хорошем уровне. В повседневных задачах, работе в браузере, с текстом, графическими редакторами ноутбук демонстрирует хороший уровень производительности.

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За работу с графикой отвечает встроенный чип Intel HD Graphics 520, поэтому о каких-либо игровых возможностях устройства говорить не приходится. В топовой конфигурации ноутбук оснащается дискретным видеоадаптером NVIDIA GeForce GTX 940MX, который, впрочем тоже звезд с неба не хватает.

Мультимедийные возможности представлены парой динамиков JBL, они находятся снизу и выдают громкий звук практически без искажений на высоких уровнях. Также, ноутбук оснащен веб-камерой с разрешением 720p.

 

Система охлаждения

А вот здесь к ноутбуку возникли вопросы. Забегая наперед, отметим, что со своими обязанностями СО справляется хорошо, но ценой этому стал высокий уровень шума при нагрузках выше среднего. При небольшой загрузке ЦП кулер работает в пассивном режиме, но при повышении нагрузки обороты вентилятора растут слишком резко. Возможно, дело в слишком агрессивной работе алгоритма управления вентилятором.

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Забор холодного воздуха осуществляется снизу, а вывод под дисплеем. Это однозначно плюс, так как даже при самой высокой нагрузке все тепло СО уводит от пользователя. В номинальных режимах нагрузки температура ЦП колеблется в районе 30-40 градусов, а под нагрузкой не превышает 65-70.

 

Автономность

Ноутбук оснащен несъемным аккумулятором на 53 Вт/ч. В режиме работы с браузером на максимальной яркости при подключении к Wi-Fi-сети ноутбук обеспечивает до 5 часов работы. При снижении яркости до комфортных в помещении 50% время автономной работы возрастает до почти 7 часов. Неплохой результат при таких массогабаритных характеристиках.

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4
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, дисплей, клавиатура, быстродействие, качество динамиков
Минусы: всего 2 USB-порта, довольно шумная система охлаждения
Вывод: Lenovo Yoga 710-15 - это 15-дюймовый ноутбук-трансформер в относительно компактном корпусе. С одной стороны, он дает своим пользователям стильный дизайн, прекрасный дисплей, хорошую клавиатуру и производительность. С другой, высокую стоимость и не самую тихую систему охлаждения. Во всем остальном, если вам нужен красивый 15-дюймовый ноутбук, то эта модель достойна внимания.

Технические характеристики

Обзор ноутбука Lenovo Yoga 710-15Lenovo Yoga 710-15 (80U0000KRA) Black
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КлассУльтрабук
Конструкция2-в-1 трансформер
Операционная системаWindows 10 Home
Диагональ, дюймов15,6
Тип матрицыIPS
Тип покрытияглянцевое
Разрешение1920x1080
Сенсорный+
ПроцессорIntel Core i7-6500U
Частота, ГГц2,5-3,1
Количество ядер процессора2
Чипсетнет данных
Объем оперативной памяти, ГБ8
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ16
Тип памятиDDR4-2133
Жесткий диск, ГБ-
SSD, ГБ256
Оптический привод-
Графический адаптер, объем памятиIntel HD Graphics 520
Внешние порты2xUSB 3.0, microHDMI, headphone/mic-in(combo)
КартридерSD/SDHC/SDXC/MMC
WEB-камера+
Подсветка клавиатуры+
Сетевой адаптер-
Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth4.0
3G/LTE-
Вес, кг1,9
Размер, мм359х243х18
Материал корпусаалюминиевый
Цвет корпусачерный/черный
Емкость, мАчнет данных
Количество ячеек4
Мощность, Вт*ч53
Напряжение батареи, Внет данных
Тип аккумулятораLi-Pol
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