Обзор ноутбука Lenovo Yoga 710-15

Мы уже успели рассказать вам о 14-дюймовой модели Yoga 710 от Lenovo. Теперь пришел черед познакомиться с его старшим и более крупным братом. 15-дюймовая модель получила процессор последнего поколения и может похвастать стильным дизайном и хорошим дисплеем. Подробнее об этом, а также других аспектах модели пойдет речь далее.

Внешний вид

Дизайн ноутбука полностью повторяет другие модели серии Yoga. Модель сразу привлекает внимание небольшой толщиной — всего 18 мм и наличием полированных фасок по периметру. В тестовом варианте Yoga 710-15 темно-серого цвета.

Безусловно, дизайн — одна из самых сильных сторон Yoga 710-15. Несмотря на габариты 15-дюймовой модели, ноутбук не выглядит громоздко, это впечатление дополняется и приемлемым весом — 1,9 кг.

В раскрытом виде ноутбук нравится еще больше — дисплей обрамляют рамки минимального размера, экран прикрыт не пластиком, а стеклом, грани топкейса и основного корпуса отполированы до блеска. Все это подчеркивает премиальное позиционирование модели.

Не обошлось без ложки дегтя. Основная рабочая поверхность хотя и матовая, но хорошо собирает отпечатки пальцев. Это касается и стекла, прикрывающего дисплей. Портит впечатление и наличие фирменных наклеек рядом с тачпадом.

Материалы, качество сборки

В качестве основного материала корпуса используются металл. Благодаря этому конструкция получилась достаточно жесткой, однако в определенном месте справа от тачпада подладонная панель имеет свойство поскрипывать. Схожая проблема была в 14-дюймовой модели и, как видим, ее не решили и здесь. Шарнир дисплейного блока достаточно тугой, открыть ноутбук одной рукой не получится.

Разъемы

Под разъемы для подключения периферии представлены левая и правая боковины. С левой стороны расположены порт подключения ЗУ, кардридер и 3,5 мм аудиоразъем. С правой — два USB 3.0, micro-HDMI/DisplayPort и кнопка питания. К сожалению, даже с учетом габаритов USB всего два, однако один из них постоянно активен, что позволяет использовать ноутбук как зарядное устройство для других гаджетов.

Удобство использования

Основных органов управления здесь три: клавиатура, тачпад и дисплей. Клавиатура является традиционно сильной стороной ноутбуков Lenovo. Она не оснащена цифровым блоком, поэтому основной расположен точно посередине корпуса, что положительно влияет на удобство использования. Ход клавиш короткий и ощутимый. единственное нарекание, впрочем тоже традиционное — расположение правого Shift.

К дисплею, как органу управления, претензий не возникло, он поддерживает несколько касаний одновременно и пользоваться им приятно и удобно, хотя и стоит помнить, что он является вспомогательными средством управления.

Дисплей

Бесспорно, дисплей является одним из главных достоинств данной модели. Lenovo Yoga 710-15 оснащен 15-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920х1080 точек. В сочетании с защитным стеклом и отсутствием воздушной прослойки, дисплей демонстрирует отличное качество изображения.

Углы обзора здесь максимально возможные. Уровень контрастности равен 1:678. Измеренный уровень максимальной яркости находится в пределах 313 кд/м². а минимальной — 4 кд/м². Максимального уровня достаточно для работы в солнечный день, однако учтите, что защитное стекло обладает очень слабо выраженными антибликовыми свойствами, поэтому рабочее пространство для себе придется поискать.

По уровню цветопередачи дисплей нельзя назвать эталонным, есть небольшой видимый и измеренный уход в сторону теплых оттенков.

Аппаратное оснащение

В нашей конфигурации Lenovo Yoga 710-15ISK оснащен двухъядерным процессором Intel Core i7 6500U с поддержкой технологии Hyper Threading и номинальной тактовой частотой 2,5 ГГц, максимальной — 3,1 ГГц в режиме Turbo Boost. Процессор основан на микроархитектуре Skylake, хотя в продаже уже есть конфигурации с чипами Kaby Lake.

Компьютер оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, также в продаже есть конфигурация на 16 ГБ ОЗУ. Дисковая подсистема представлена SSD-накопителем емкостью 256 ГБ и оснащенным интерфейсом SATA. Скоростные характеристики находятся на очень хорошем уровне. В повседневных задачах, работе в браузере, с текстом, графическими редакторами ноутбук демонстрирует хороший уровень производительности.

За работу с графикой отвечает встроенный чип Intel HD Graphics 520, поэтому о каких-либо игровых возможностях устройства говорить не приходится. В топовой конфигурации ноутбук оснащается дискретным видеоадаптером NVIDIA GeForce GTX 940MX, который, впрочем тоже звезд с неба не хватает.

Мультимедийные возможности представлены парой динамиков JBL, они находятся снизу и выдают громкий звук практически без искажений на высоких уровнях. Также, ноутбук оснащен веб-камерой с разрешением 720p.

Система охлаждения

А вот здесь к ноутбуку возникли вопросы. Забегая наперед, отметим, что со своими обязанностями СО справляется хорошо, но ценой этому стал высокий уровень шума при нагрузках выше среднего. При небольшой загрузке ЦП кулер работает в пассивном режиме, но при повышении нагрузки обороты вентилятора растут слишком резко. Возможно, дело в слишком агрессивной работе алгоритма управления вентилятором.

Забор холодного воздуха осуществляется снизу, а вывод под дисплеем. Это однозначно плюс, так как даже при самой высокой нагрузке все тепло СО уводит от пользователя. В номинальных режимах нагрузки температура ЦП колеблется в районе 30-40 градусов, а под нагрузкой не превышает 65-70.

Автономность

Ноутбук оснащен несъемным аккумулятором на 53 Вт/ч. В режиме работы с браузером на максимальной яркости при подключении к Wi-Fi-сети ноутбук обеспечивает до 5 часов работы. При снижении яркости до комфортных в помещении 50% время автономной работы возрастает до почти 7 часов. Неплохой результат при таких массогабаритных характеристиках.