Обзор ноутбука Microsoft Surface Laptop

В этом году компания Microsoft продолжила расширять свою линейку ноутбуков, представив модель Surface Laptop. При этом если другие устройства компании являются трансформерами, то у новинки традиционный для ноутбуков формфактор. В Microsoft при этом позиционируют Surface Laptop как ноутбук для школьников и студентов, а также для тех пользователей, которым нужен ноутбук для офисной работы. Давайте посмотрим, какие возможности предлагает устройство и стоит ли рассматривать его для покупки.

Комплект поставки

Комплектация у Surface Laptop минимальная, в коробке с ноутбуком можно найти только зарядное устройство со съёмным кабелем.

Но хотя бы зарядный блок не совсем простой, в него встроен разъём USB, что позволяет напрямую подключать к нему другие устройства для зарядки.

Дизайн и материалы

Surface Laptop можно без преуменьшения назвать одним из самых стильных ноутбуков на рынке.

Модель выполнена в минималистичном дизайне с прямыми линиями корпуса, которые лишь слегка закругляются по углам, но при этом формируют острые скошенные грани.

Дисплей прикрыт защитным стеклом, а его крышка и нижняя часть Surface Laptop сделаны из плотного алюминия, а область вокруг клавиатуры и между самими клавишами прикрыта искусственной замшей — алькантарой.

Этот материал запатентован и производится итальянской компанией Аlcantara SpA, он очень приятный тактильно и сравнительно долговечный. По моему опыту использования чехла для Galaxy S8 из алькантары могу отметить, что если не ставить перед собой задачу запачкать ткань и привести её в негодность, то сделать это при обычной эксплуатации не так уж просто. У алькантары шероховатая, но в то же время плотная поверхность, которая плохо пропускает влагу, а сам материал не горит. Тем не менее, стоит учитывать, что, как и любая ткань, алькантара изнашивается и пачкается, и хотя её можно мыть и чистить, в ноутбуке делать это не очень удобно.

В целом, у Surface Laptop хотя и не самый практичный корпус, но он точно один из самых стильных. Тем более что в Microsoft позаботились о цветах, их всего четыре, но все они выглядят очень приятно.

Размеры корпуса Surface Laptop составляют 308,1×223,27×14,48 мм, а вес — 1,25 кг.

Ноутбук получился компактным даже как для 13-дюймовой медели, хотя у него и не минимальные рамки вокруг экрана.

Разъёмы

Кроме порта USB на блоке зарядного устройства, на корпусе самого Surface Laptop нашлось место только проприетарному зарядному порту, одному USB 3.0, mini DisplayPort и 3,5 разъёму для наушников.

Как видно, набор портов минимальный, и ноутбуку не помешал бы ещё как минимум один порт USB, а также USB Type-C.

Дисплей

13,5-дюймовый сенсорный IPS экран ноутбука с технологией PixelSense имеет разрешение 2256×1504 точек и соотношение сторон 3:2. Последнее, с учётом того, что большую часть времени на ноутбуке проводишь в браузере, выглядит удачным решением, и жаль, что его используют не все производители.

Сам дисплей обеспечивает хорошие углы обзора и цветопередачу. Его цветовой охват чуть больше 100% sRGB, температура находится на уровне 6500К, но немного неравномерная гамма-кривая и подсветка.

Минимальная яркость дисплея Surface Laptop, по нашим замерам, составляет 9 кд/м2, максимальная — 322 кд/м2, а контрастность — 1526:1.

Важно также отметить, что сенсорный экран в этом ноутбуке выглядит как явное излишество. Учитывая формфактор, им не так удобно пользоваться, как на Surface Book и Surface Pro, и если бы в Microsoft решили убрать сенсорный слой из дисплея, Surface Laptop от этого ничего бы не потерял.

Платформа и производительность

К нам на тест попал Surface Laptop в базовой комплектации с 2-ядерным процессором Intel Core i5-7200U, работающем на частоте 2,5 ГГц (3,1 ГГц в режиме Turbo Boost), встроенной графикой Intel HD Graphics 620, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3-1866, а также SSD на 128 ГБ.

Производительности процессора в Surface Laptop достаточно для решения большинства задач, с которыми могут столкнуться пользователи компактного ноутбука. При этом 4 ГБ оперативной памяти хватает для комфортной работы в браузере с десятком открытых сайтов, с документами или с простым редактором фотографий.

Производительности интегрированной графики достаточно, чтобы без проблем прорисовывать интерфейс или воспроизводить видео в 2К, но если захочется играть в игры, то придётся ограничиться казуальными.

Что в аппаратной платформе Surface Laptop не понравилось, так это скорость работы встроенного SSD от Toshiba ёмкостью 128 ГБ. В Microsoft использовали модель, которая обеспечивает хорошую скорость чтения на уровне 650 МБ/с, но не очень быструю, как для твердотельного накопителя, скорость записи — 130 МБ/с.

Нагрев и стабильность работы

Процессор в Surface Laptop имеет расчётный тепловой пакет 15 Вт, а сам ноутбук оснащается небольшим вентилятором, отверстия для выдува и забора воздуха находятся при этом на тыльной грани корпуса, а нижняя его часть полностью закрытая.

В тесте стабильности системы AIDA64 при максимальной нагрузке температура ядер процессора кратковременно может повышаться до 80 градусов Цельсия, но с включением системы охлаждения она опускается до 55-57 градусов Цельсия и держится на таком уровне.

Троттлинга при этом нет, а корпус становится тёплым, но дискомфорта это не вызывает. Вентилятор работает очень тихо, его практически не слышно.

Операционная система

По-умолчанию в Surface Laptop установлена операционная система Windows 10 S. Несмотря на то, что часто буква S в приставке к названию продуктов означает какие-нибудь улучшения, в Windows 10 S это совсем не так. Даже наоборот, новая версия операционной системы Microsoft является урезанной. В компании задумывали её как ОС для не очень дорогих ноутбуков, которые могут использоваться школьниками и студентами. Но учитывая стартовую стоимость Surface Laptop в $999 в США, Windows 10 S в этом ноутбуке выглядит очень странно. Ведь она, например, позволяет устанавливать приложения только из Windows Store, не даёт сменить браузер Edge и даже поисковик Bing.

До 31 декабря 2017 года Windows 10 S на Surface Laptop можно бесплатно обновить до Windows 10 Pro, а в дальнейшем компания планирует брать плату за такой апгрейд в размере $50.

Сам процесс обновления при этом немного запутанный, чтобы его запустить, нужно скачать и открыть exe-файл любой программы, после чего система сообщит, что это можно сделать, если обновится на другую версию Windows и сразу предложит это сделать.

Сама по себе идея ограничить установку программ только Windows Store могла бы иметь право на жизнь, если бы в магазине Microsoft были все популярные приложения. Но ирония в том, что даже Office, по крайней мере в Украине, в Windows Store не находится.

В итоге, Windows 10 S на Surface Laptop выглядит как откровенный «костыль», который можно было бы терпеть, если бы ноутбук предлагали за более доступную стоимость. Но в данной ситуации, лучше сразу воспользоваться возможностью и бесплатно обновиться до Windows 10 Pro. При этом весь процесс перехода с одной версии ОС на другую занимает всего несколько минут.

Windows Hello

Как и в других моделях Surface, в Surface Laptop компания Microsoft использует несколько камер, включая инфракрасную, для работы распознавания лиц в системе Windows Hello, которая позволяет быстро разблокировать ноутбук.

Стоит отметить, что работает эта функциональность очень хорошо, камеры быстро сканируют и распознают лицо, при этом можно просканировать его как в очках, так и без, это только улучшит скорость распознавания. При этом камеры в Surface Laptop умеют определять объём и их не получается обмануть с помощью фотографии.

Клавиатура и тачпад

В Surface Laptop используется клавиатура островного типа с подсветкой.

Клавиши расположены на достаточном расстоянии друг от друга и нажимаются с приятным ходом. Печатать на клавиатуре ноутбука удобно, у неё стандартная раскладка.

Тачпады, которые Microsoft использует в моделях Surface, являются лучшими среди ноутбуков на Windows. У Surface Laptop довольно крупный тачпад, он очень точно определяет позиционирование пальца, поддерживает жесты и позволяет комфортно пользоваться ноутбуком без внешней периферии.

Аудио

За воспроизведение звука в Surface Laptop отвечает Realtek High Definition Audio Driver, его достаточно для того, чтобы слушать музыку или смотреть видео в наушниках даже на средней громкости.

Два внешних динамика спрятаны под клавиатурой, и нужно отметить, звучат они на удивление объёмно и громко, чего не ожидаешь от тонкого ноутбука.

Автономность

Встроенный в Surface Laptop аккумулятор на 45,2 Вт*ч должен обеспечить хорошую автономность, по крайней мере, в Microsoft заявляют о 14,5 часов воспроизведения видео. В тесте PCMark 8 Home под нагрузкой с яркостью 200 кд/м2 ноутбук продержался 6 часов.

При средней нагрузке и с активной автоматической регулировкой яркости дисплея можно рассчитывать на 8 часов работы. Это хороший результат, ведь Surface Laptop обеспечивает автономную работу в течение стандартного рабочего дня.

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