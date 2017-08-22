Обзор ноутбука Microsoft Surface Laptop

Обзор ноутбука Microsoft Surface Laptop

В этом году компания Microsoft продолжила расширять свою линейку ноутбуков, представив модель Surface Laptop. При этом если другие устройства компании являются трансформерами, то у новинки традиционный для ноутбуков формфактор. В Microsoft при этом позиционируют Surface Laptop как ноутбук для школьников и студентов, а также для тех пользователей, которым нужен ноутбук для офисной работы. Давайте посмотрим, какие возможности предлагает устройство и стоит ли рассматривать его для покупки.

Microsoft Surface Laptop (D9P-00001)
Ноутбуки, ультрабуки на
от 31 999 грн
Предложений: 9
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Комплект поставки

Комплектация у Surface Laptop минимальная, в коробке с ноутбуком можно найти только зарядное устройство со съёмным кабелем.

Но хотя бы зарядный блок не совсем простой, в него встроен разъём USB, что позволяет напрямую подключать к нему другие устройства для зарядки.

Дизайн и материалы

Surface Laptop можно без преуменьшения назвать одним из самых стильных ноутбуков на рынке.

Модель выполнена в минималистичном дизайне с прямыми линиями корпуса, которые лишь слегка закругляются по углам, но при этом формируют острые скошенные грани.

Дисплей прикрыт защитным стеклом, а его крышка и нижняя часть Surface Laptop сделаны из плотного алюминия, а область вокруг клавиатуры и между самими клавишами прикрыта искусственной замшей — алькантарой.

Этот материал запатентован и производится итальянской компанией Аlcantara SpA, он очень приятный тактильно и сравнительно долговечный. По моему опыту использования чехла для Galaxy S8 из алькантары могу отметить, что если не ставить перед собой задачу запачкать ткань и привести её в негодность, то сделать это при обычной эксплуатации не так уж просто. У алькантары шероховатая, но в то же время плотная поверхность, которая плохо пропускает влагу, а сам материал не горит. Тем не менее, стоит учитывать, что, как и любая ткань, алькантара изнашивается и пачкается, и хотя её можно мыть и чистить, в ноутбуке делать это не очень удобно.

В целом, у Surface Laptop хотя и не самый практичный корпус, но он точно один из самых стильных. Тем более что в Microsoft позаботились о цветах, их всего четыре, но все они выглядят очень приятно.

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Размеры корпуса Surface Laptop составляют 308,1×223,27×14,48 мм, а вес — 1,25 кг.

Ноутбук получился компактным даже как для 13-дюймовой медели, хотя у него и не минимальные рамки вокруг экрана.

Разъёмы

Кроме порта USB на блоке зарядного устройства, на корпусе самого Surface Laptop нашлось место только проприетарному зарядному порту, одному USB 3.0, mini DisplayPort и 3,5 разъёму для наушников.

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Как видно, набор портов минимальный, и ноутбуку не помешал бы ещё как минимум один порт USB, а также USB Type-C.

Дисплей

13,5-дюймовый сенсорный IPS экран ноутбука с технологией PixelSense имеет разрешение 2256×1504 точек и соотношение сторон 3:2. Последнее, с учётом того, что большую часть времени на ноутбуке проводишь в браузере, выглядит удачным решением, и жаль, что его используют не все производители.

Сам дисплей обеспечивает хорошие углы обзора и цветопередачу. Его цветовой охват чуть больше 100% sRGB, температура находится на уровне 6500К, но немного неравномерная гамма-кривая и подсветка.

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Минимальная яркость дисплея Surface Laptop, по нашим замерам, составляет 9 кд/м2, максимальная — 322 кд/м2, а контрастность — 1526:1.

Важно также отметить, что сенсорный экран в этом ноутбуке выглядит как явное излишество. Учитывая формфактор, им не так удобно пользоваться, как на Surface Book и Surface Pro, и если бы в Microsoft решили убрать сенсорный слой из дисплея, Surface Laptop от этого ничего бы не потерял.

Платформа и производительность

К нам на тест попал Surface Laptop в базовой комплектации с 2-ядерным процессором Intel Core i5-7200U, работающем на частоте 2,5 ГГц (3,1 ГГц в режиме Turbo Boost), встроенной графикой Intel HD Graphics 620, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3-1866, а также SSD на 128 ГБ.

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Производительности процессора в Surface Laptop достаточно для решения большинства задач, с которыми могут столкнуться пользователи компактного ноутбука. При этом 4 ГБ оперативной памяти хватает для комфортной работы в браузере с десятком открытых сайтов, с документами или с простым редактором фотографий.

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Производительности интегрированной графики достаточно, чтобы без проблем прорисовывать интерфейс или воспроизводить видео в 2К, но если захочется играть в игры, то придётся ограничиться казуальными.

Что в аппаратной платформе Surface Laptop не понравилось, так это скорость работы встроенного SSD от Toshiba ёмкостью 128 ГБ. В Microsoft использовали модель, которая обеспечивает хорошую скорость чтения на уровне 650 МБ/с, но не очень быструю, как для твердотельного накопителя, скорость записи — 130 МБ/с.

Нагрев и стабильность работы

Процессор в Surface Laptop имеет расчётный тепловой пакет 15 Вт, а сам ноутбук оснащается небольшим вентилятором, отверстия для выдува и забора воздуха находятся при этом на тыльной грани корпуса, а нижняя его часть полностью закрытая.

В тесте стабильности системы AIDA64 при максимальной нагрузке температура ядер процессора кратковременно может повышаться до 80 градусов Цельсия, но с включением системы охлаждения она опускается до 55-57 градусов Цельсия и держится на таком уровне.

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Троттлинга при этом нет, а корпус становится тёплым, но дискомфорта это не вызывает. Вентилятор работает очень тихо, его практически не слышно.

Операционная система

По-умолчанию в Surface Laptop установлена операционная система Windows 10 S. Несмотря на то, что часто буква S в приставке к названию продуктов означает какие-нибудь улучшения, в Windows 10 S это совсем не так. Даже наоборот, новая версия операционной системы Microsoft является урезанной.  В компании задумывали её как ОС для не очень дорогих ноутбуков, которые могут использоваться школьниками и студентами. Но учитывая стартовую стоимость Surface Laptop в $999 в США, Windows 10 S в этом ноутбуке выглядит очень странно. Ведь она, например, позволяет устанавливать приложения только из Windows Store, не даёт сменить браузер Edge и даже поисковик Bing.

До 31 декабря 2017 года Windows 10 S на Surface Laptop можно бесплатно обновить до Windows 10 Pro, а в дальнейшем компания планирует брать плату за такой апгрейд в размере $50.

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Сам процесс обновления при этом немного запутанный, чтобы его запустить, нужно скачать и открыть exe-файл любой программы, после чего система сообщит, что это можно сделать, если обновится на другую версию Windows и сразу предложит это сделать.

Сама по себе идея ограничить установку программ только Windows Store могла бы иметь право на жизнь, если бы в магазине Microsoft были все популярные приложения. Но ирония в том, что даже Office, по крайней мере в Украине, в Windows Store не находится.

В итоге, Windows 10 S на Surface Laptop выглядит как откровенный «костыль», который можно было бы терпеть, если бы ноутбук предлагали за более доступную стоимость. Но в данной ситуации, лучше сразу воспользоваться возможностью и бесплатно обновиться до Windows 10 Pro. При этом весь процесс перехода с одной версии ОС на другую занимает всего несколько минут.

Windows Hello

Как и в других моделях Surface, в Surface Laptop компания Microsoft использует несколько камер, включая инфракрасную, для работы распознавания лиц в системе Windows Hello, которая позволяет быстро разблокировать ноутбук.

Стоит отметить, что работает эта функциональность очень хорошо, камеры быстро сканируют и распознают лицо, при этом можно просканировать его как в очках, так и без, это только улучшит скорость распознавания. При этом камеры в Surface Laptop умеют определять объём и их не получается обмануть с помощью фотографии.

Клавиатура и тачпад

В Surface Laptop используется клавиатура островного типа с подсветкой.

Клавиши расположены на достаточном расстоянии друг от друга и нажимаются с приятным ходом. Печатать на клавиатуре ноутбука удобно, у неё стандартная раскладка.

Тачпады, которые Microsoft использует в моделях Surface, являются лучшими среди ноутбуков на Windows. У Surface Laptop довольно крупный тачпад, он очень точно определяет позиционирование пальца, поддерживает жесты и позволяет комфортно пользоваться ноутбуком без внешней периферии.

Аудио

За воспроизведение звука в Surface Laptop отвечает Realtek High Definition Audio Driver, его достаточно для того, чтобы слушать музыку или смотреть видео в наушниках даже на средней громкости.

Два внешних динамика спрятаны под клавиатурой, и нужно отметить, звучат они на удивление объёмно и громко, чего не ожидаешь от тонкого ноутбука.

Автономность

Встроенный в Surface Laptop аккумулятор на 45,2 Вт*ч должен обеспечить хорошую автономность, по крайней мере, в Microsoft заявляют о 14,5 часов воспроизведения видео. В тесте PCMark 8 Home под нагрузкой с яркостью 200 кд/м2 ноутбук продержался 6 часов.

При средней нагрузке и с активной автоматической регулировкой яркости дисплея можно рассчитывать на 8 часов работы. Это хороший результат, ведь Surface Laptop обеспечивает автономную работу в течение стандартного рабочего дня.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, приятные цвета, качественный дисплей, тихая система охлаждения, отличные клавиатура и тачпад, «чистая» Windows, быстрая работа Windows Hello, качество звука внешних динамиков, порт USB на блоке зарядного устройства, автономность
Минусы: 4 ГБ оперативной памяти в базовой конфигурации, скорость записи SSD, один порт USB на корпусе, Windows 10 S
Вывод: Surface Laptop - это тонкий и лёгкий ноутбук с 13,5-дюймовым дисплеем, выполненный в интересном дизайне в корпусе из алюминия со вставкой из алькантары вокруг клавиатуры. У модели отличный дисплей, удобная клавиатура и тачпад, но не очень высокая производительность в базовой версии, не очень быстрый SSD на запись и высокая стоимость, как для такой конфигурации. Кроме этого, оставаться с Windows 10 S не имеет никакого смысла в таком дорогом ноутбуке. Таким образом, в базовой комплектации Surface Laptop может понравиться тем пользователям, которые выбирают ноутбук по дизайну, а не характеристикам. Модель действительно отлично смотрится на столе, но для рабочих задач в этой ценовой категории есть более производительные решения. Впрочем, нужно отметить, что старшие версии Surface Laptop интереснее по комплектации и быстрее по скорости работы, но и стоимость у них выше

Технические характеристики

Обзор ноутбука Microsoft Surface LaptopMicrosoft Surface Laptop (D9P-00001)
31 999 − 31 999 грн
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КлассНоутбук
КонструкцияКлассический
Операционная системаWindows 10
Диагональ, дюймов13.5
Тип матрицыНет данных
Тип покрытияНет данных
Разрешение2256 x 1504
СенсорныйНет данных
ПроцессорIntel Core i5
Частота, ГГцНет данных
Количество ядер процессораНет данных
ЧипсетНет данных
Объем оперативной памяти, ГБ4
Максимальный объем оперативной памяти, ГБНет данных
Тип памятиНет данных
Жесткий диск, ГБНет данных
SSD, ГБ128
Оптический приводНет данных
Графический адаптер, объем памятиНет данных
Внешние портыНет данных
КартридерНет данных
WEB-камераНет данных
Подсветка клавиатурыНет данных
Сканер отпечатка пальцевНет данных
Сетевой адаптерНет данных
Wi-FiНет данных
BluetoothНет данных
3G/LTEНет данных
Вес, кгНет данных
Размер, ммНет данных
Материал корпусаНет данных
Цвет корпусаНет данных
Емкость, мАчНет данных
Количество ячеекНет данных
Мощность, Вт*чНет данных
Напряжение батареи, ВНет данных
Тип аккумулятораНет данных

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Reader.ua за предоставление устройства на обзор

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