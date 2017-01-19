Обзор ONDA oBOOK 11: чем интересен китайский ноутбук дешевле $200?

Найти недорогой компактный ноутбук достаточно сложно. Времена нетбуков прошли и многие производители уже не обращают внимание на этот сегмент рынка. Небольшие компании из Китая, которые еще недавно штамповали планшет за планшетом, обратили внимание на недорогие компактные ноутбуки под управлением Windows 10 и готовы прийти на помощь. Сегодня мы познакомимся именно с таким устройством.

Комплектация

Ноутбук поставляется в небольшой картонной коробке, внутри которой кроме самого oBook 11 есть зарядное устройство и бумажная документация. Зарядка осуществляется с помощью проприетарного разъема, а не USB.

Внешний вид и удобство работы

Выглядит ONDA oBOOK 11 вполне пристойно. Верхняя и нижняя крышки глянцевые, окрашены в серый цвет. Внутренняя часть и торцы выполнены из матового черного пластика, что весьма практично. Разъемов немного, есть только самое необходимое: два полноценных USB, microHDMI, картридер, аудиовыход.

Ноутбук имеет конструкцию трансформера, поэтому клавиша включения, регулировки громкости и ползунок отключения клавиатуры вынесены на боковину. Конструкция напоминает ноутбуки Lenovo Yoga, но сам шарнир не отличается четким ходом. Во время трансформации часто возникают посторонние звуки, что не внушает доверия. К тому же механизм блокировки клавиатуры сопровождается звуком отключения оборудования Windows 10.

Клавиатура выполнена по стандартной компоновке — Ctrl находится в левом нижнем углу, дальше идет Fn. К сожалению, нет уведомления о нажатом Caps Lock и нет возможности менять яркость экрана с помощью Fn и функциональных клавиш (только из интерфейса Windows). По четкости хода до клавиатур ноутбуков ThinkPad далеко, но если привыкнуть, то и на ней можно работать с относительным комфортом. Плохо, что подложка клавиатуры сильно прогибается во время работы.

Тачпад небольшого размера. Он поддерживает жесты, но к нему есть претензии. Чувствительность не линейна, часто неправильно распознаются жесты. Например, вы хотите прокрутить страницу двумя пальцами, но тачпад вместо этого запускает окно со всеми активными приложениями — срабатывает трехпальцевый жест. Чтобы это не раздражало, проще обзавестись мышкой.

Мультимедийных динамиков два, они расположены на нижней грани. Они в меру громкие. На максимальной громкости немного похрипывают. Их достаточно чтобы посмотреть YouTube или сериал, но ничего большего.

Дисплей

oBOOK 11 оснащен 11,6 дюймовым сенсорным экраном с разрешением Full HD. Используется матрица IPS N116HSE. Углы обзора широкие. Сенсор экрана работает адекватно. В режиме планшета устройством весьма удобно пользоваться.

Яркость находится в пределах от 2 до 229 кд/м². Контрастность 1 к 545. Цветовой охват не совпадает с треугольником sRGB. Практически на всем диапазоне яркости экрана цветовая температура составляет 5500К. Экран ноутбука слишком теплый и имеет малую контрастность. Он не подойдет тем, кто обрабатывает фотографии.

Установка Windows

Девайс попал ко мне после того как его случайно, не так как нужно, сбросили до заводских настроек. После этого oBook не включился. Дальше логотипа производителя загрузка не шла. Погуглив на известном форуме, я нашел пути решения проблемы. На официальном сайте ONDA нужно было скачать два архива с Windows и по инструкции записать систему на установочную флешку. Скорость скачивания с официального сайта настолько маленькая, что даже имея быстрый интернет стоит рассчитывать на пару часов.

Скачав и разархивировав файлы нашел инструкцию, гда не китайском языке был подробно описан процесс создания загрузочной флешки. Основная проблема состояла не в том, что все написано на китайском, а в том, что вместе с Windows на эту же флешку нужно записать еще и драйвера для оборудования ноутбука. Инструкция ловко пропустила тот момент, что флешка должна иметь два логических раздела, как бы намекая на то, что сделать это очень легко.

На этом моя работа с этой инструкцией закончилась. Без разделения диска и установки драйверов, данные скачанного архива никак «не заводились» и я решил установить чистую Windows 10, а уже потом установить недостающие драйвера. Для того, чтобы запустить BIOS нужно нажимать не клавиши F2, Esc или F10, а зажать клавиши включения и увеличения громкости (+), как на смартфоне для входа в рекавери. После попадаем в очень урезанный BIOS с самыми базовыми возможностями.

После первого включения в Диспетчере устройств нашлась тьма неопознанного оборудования. Чтобы заставить его работать пришлось искать драйвера на форуме, поэтому что найти их на официальном сайте не получилось. При этом важно учитывать аппаратную версию конкретного ноутбука. Тестовый Onda Obook 11 имел версию v4. Скачанные драйвера являются набором папок с библиотеками, как правило без установочных .exe и без цифровой подписи, поэтому нужно активировать соответствующий режим загрузки Windows.

После установки драйверов на интегрированный видеоускоритель всплыл крайне раздражающий баг. При яркости не 100% и не 0% внутри ноутбука что-то очень высокочастотно пищит. Чтобы от него избавится можно либо удалить драйвера, либо пытаться обновить их. Мне помогло обновление. Собственно, судя по отзывам других пользователей, я такой не один — проблемы после сброса к заводским настройкам появляются часто.

Аппаратная платформа и нагрев

Преодолев проблему можно вернутся к аппарату. Ноутбук оснащен процессором Intel Atom-X5 Z8300, 2 ГБ оперативной памяти стандарта DDR3-1600, 32 ГБ встроенной памяти (eMMC), из которой доступно всего 9,7 ГБ и слотом для карт памяти microSD. Графический адаптер интегрированный. В роли операционной системы выступает Windows 10. Сухие характеристики вполне обычные, как для бюджетного ноутбука из Китая.

Объем встроенной памяти настолько маленький, что лучше обзавестись флешкой большего размера или пользоваться облачными сервисами. При этом накопитель не хвастается скоростью — CrystalDiskMark выдал низкий результат.

Насиловать ноутбук бенчмарками мы не стали. Провели только самые основные, ведь девайс сгодится только решения базовых задач, таких как браузинг в сети, просмотр видео и набор текста. С ними он справляется. Если не открывать в браузере много вкладок, то проблем с оперативной памятью не будет, но все же хотелось бы видеть хотя бы 4 ГБ ОЗУ. Производительности достаточно, чтобы без рывков смотреть 4К и Full HD 60 fps видео с YouTube.

ONDA oBOOK 11 оснащен пассивной системой охлаждения. Это хорошо, так как во время работы шум издает только клавиатура, при этом даже во время запуска теста PCMark 8 нагрев составил всего 71 градус.

Самое горячее место на корпусе находится в районе правого верхнего блока клавиш, а нагрев не мешает комфортно работать держа лэптоп на коленях.

Время работы

Мощность встроенного несъемного аккумулятора составляет 30 Вт*ч. В тесте PCMark 8 Work при яркости равной 100 кд/м² (50%) oBOOK 11 продержался практически 6 часов. Производитель утверждает, что он способен работать до 7 часов от одного заряда.

Заряжается ноутбук неспешно. Комплектное зарядное устройство с силой тока 3А и напряжением 12 В заряжает устройство за 4 часа.