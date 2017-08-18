Обзор OnePlus 5

OnePlus давно уже не «убийца», но компании удается поддерживать стабильный интерес к своим продуктам. Выпуская один аппарат в год имя OnePlus звучит не реже, чем Xiaomi или Meizu, которые давно пошли по пути расширения продуктовой линейки. И пускай доносимая информация не всегда подается под знаком «плюс», это не отменяет того факта, что продукция производителя интересна покупателям. С выходом OnePlus 5 пессимисты могли решить, что на компании пора ставить крест — китайцы дошли до прямого копирования чужого дизайна, приправили его «желейным» экраном и камерой с не настоящим зумом. Отдавать за такое деньги не комильфо. Но так ли все плохо на самом деле? Постараемся ответить на этот вопрос в нашем обзоре.

Смартфон предоставлен магазином City.com.ua

Комплектация

OnePlus 5 поставляется в привычной для компании коробке из плотного картона. Содержимое аккуратно разложено по своим отсекам: смартфон на пластиковом поддоне, в который вложена документация, скрепка, а также наклейки, ниже поздравительная открытка от директора компании, фирменный красно-белый кабель и быстрая зарядка Dash. Ничего нового не придумали, но распаковывать смартфон все так же приятно.

Дизайн

Внешность OnePlus 5 стала известна задолго до официального анонса — производитель самостоятельно подкармливал публику изображениями аппарата, напоминающего iPhone 7 Plus. Поэтому в головах укоренилась мысль что пятый флагман — это своеобразный iPhone на Android.

В действительности все немного не так. В OnePlus 5 можно увидеть желанное сходство, но тактильно смартфон больше похож на OnePlus 3T — дело в деталях вроде формы граней. При этом оппоненты будут доказывать обратное — достаточно посмотреть на форму и размер модуля двойной камеры, расположение антенн.

Впрочем, все это лирика. Если аппарат нравится внешне, подобные нюансы не должны останавливать. Лично у меня не возникло претензий как к дизайну, так и сборке — в этом плане аппарат ничем не уступает прошлым двум моделям и конкурентам.

Изначально смартфон представили в двух похожих цветах — «угольно сером» и «полуночно черном», позже к ним добавился «мягкий золотой».

По сравнению с OnePlus 3/3T расположение элементов управления на корпусе не изменилось. Снизу можно найти разъемы USB Type-C и mini-jack, а также динамик и микрофон. Справа — лоток для двух Nano-SIM и клавишу включения. Слева — «качельку» регулировки громкости и фирменный трехпозиционный переключатель режимов оповещения. По сравнению с прошлой моделью ход переключателя стал жестче, теперь случайно изменить звуковой профиль засовывая телефон в карман практически невозможно.

Интересно, что изначально смартфон поставляется с установленными в держатель пластиковыми заглушками Nano-SIM.

С точки зрения эргономики корпус ощущается довольно тонким и скользковатым (как и все металлические смартфоны). Для 5,5-дюймового аппарата OnePlus 5 можно назвать небольшим, с ним без проблем справляешься одной рукой. Рамки дисплея тут стандартной ширины.

Под дисплеем находится отличный сканер отпечатков пальцев. Справа и слева — сенсорные клавиши с точечной подсветкой.

Экран

В OnePlus 5 установлен точно такой же, как и в прошлой модели, дисплей — 5,5 дюйма, Full HD, Optic AMOLED. Матрицу прикрывает защитное стекло Gorilla Glass 5 со скругленными краями.

Смартфон поставляется с установленной защитной пленкой с олеофобным покрытием. Как и на всех экранах с 2,5D-стеклами пленка не прикрывает всю поверхность стекла, поэтому при свайпах от края палец может цепляться за ее края, что создает минимальный дискомфорт.

Режим по-умолчанию

По нашим замерам яркость изменяется от 3,8 до 413 кд/м² (заливка белым). С точки зрения характеристик экран не изменился, но кроме режима цветопередачи sRGB добавили режим DCI-P3. Их дополняют Ночной режим и Режим чтения.

Режим DCI-P3

В первом изображение становится более теплым и желтоватым, во втором дисплей переходит в монохромный режим, но картинка также становится очень теплой.

Несмотря на то, что перед нами формально «старый» дисплей, он все еще выглядит качественным. Изображение контрастное, хорошо читается на солнце (без значительного выгорания цветов), есть возможность настройки изображения, включая самостоятельную регулировку температуры.

Еще экран умеет отображать уведомления в черно-белом режиме, когда вы поднимаете аппарат со стола, как это делают смартфоны Nexus/Pixel.

Осталось рассказать разве что про «желейный» эффект, который может возникать при прокрутке списков из-за того, что производитель установил матрицу «вверх ногами». К счастью или к сожалению, тут мне сказать нечего — попытки найти и заметить его не увенчались успехом (проверяли всей редакцией).

Аппаратная платформа

Самое актуальное «железо» — традиционная особенность смартфонов OnePlus, и пятая модель не стала исключением. Основой аппарата выступает Snapdragon 835, выполненный по техпроцессу 10 нм. Его дополняют 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 64 или 128 ГБ быстрой памяти UFS 2.1 2-LANE. Слота для карт памяти традиционно нет. В смартфоне есть NFC, Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX HD, dual band Wi-Fi (2×2 MIMO) и другие стандартные датчики.

Но при желании можно найти к чему придраться. USB Type-C работает по стандарту USB 2.0, в OnePlus 5 нет влагозащиты и стереодинамиков. Если вы выбираете смартфон с точки зрения набора характеристик, то перечисленные пункты можно записать в недостатки, тем более, что некоторые флагманы могут похвастаться полным набором функций. С другой стороны, их наличие не обязательно для того, чтобы смартфон радовал.

А порадовать OnePlus 5 может. Что в бенчмарках, что в при обычном использовании аппарат ощущается очень быстрым, с учетом разрешения экрана производительность платформы можно назвать избыточной. Есть запас, которого без проблем хватит года на два-три, даже мобильным геймерам. Также отметим, что смартфон минимально греется под нагрузкой.

Программная платформа

OnePlus 5 работает под управлением фирменной OxygenOS 4.5.8, основанной на Android 7.1.1. Фактически перед нами аналог чистого Android с расширенными возможностями кастомизации интерфейса.

Оболочка отличается наличием дополнительного экрана слева от рабочих столов, где можно размещать виджеты и другие элементы. Можно изменять размер сетки рабочего стола, размер иконок, поддерживаются сторонние наборы из Google Play.

Как и в аппаратах Pixel, можно удерживать иконки приложений для вызова контекстного меню быстрых действий (аналог 3D Touch на iOS). Также отмечу темную и светлую темы оформления интерфейса, широкие настройки масштабируемости интерфейса и размера шрифта. При воспроизведении музыки и видео громкость регулируется в рамках 30, а не 10-15 делений, что позволяет более точно подобрать комфортный уровень. При Bluetooth-соединении можно выбрать используемый кодек (SBC, aptX, aptX HD).

Мультимедиа

С точки зрения качества воспроизведения музыки в наушниках аппарат сравним с другими флагманами без дискретного ЦАПа/усилителя. Звучание чистое и достаточно детальное, есть очень хороший запас громкости, 30 делений позволяют подобрать максимально комфортный уровень.

По меркам флагманов внешний динамик можно назвать средним — проблем с громкостью нет, но прослушивается в основном средний и высокий диапазон частот, хотелось бы получить более басовитый спикер, а лучше два. С другой стороны — придираться можно вечно и ко всему, и если особенных запросов нет, то имеющееся решение должно вас устроить..

Разговорный динамик хороший, собеседники не жаловались на качество передачи голоса, виброзвонок ощущается в карманах брюк.

Камеры

Прошлые OnePlus отличались достаточно хорошими камерами, а для OnePlus 5 компания подготовила решение следующего поколения.

Как и большинство других флагманов, аппарат получил систему из двух модулей — основного сенсора Sony IMX 398 на 16 Мп с электронной стабилизацией с объективом с ЭФР 24 мм и f/1.7 и дополнительного Sony IMX 350 на 20 Мп (36 мм, f/2.6). Фронтальный модуль Sony IMX 371 на 16 Мп (f/2.0) тоже получил электронную стабилизацию.

Наличие двух модулей основной камеры позволило реализовать двухкратный «оптический» зум (на самом деле 1,6x) и портретный режим съемки с эффектом боке. В дополнение к ним в приложении есть режимы Auto-HDR (включен по умолчанию), ручных настроек, замедленной и интервальной съемки. Максимальное разрешение записи видео — 4К/30fps.

Порядок фотографий: OnePlus 3T, OnePlus 5, Huawei P10

Огромного скачка в качестве съемки не произошло, но аппарат стал фотографировать немного лучше предшественника. Он точнее определяет баланс белого, динамический диапазон стал немного шире. OnePlus 5 вполне неплохо показывает себя при съемке в темное время суток.

Первое фото сделано с эффектом разметия, второе в автоматическом режиме

Детальные выводы по работе портретного режима сделать сложно, мы провели с аппаратом слишком мало времени. При съемке близкорасположенных объектов можно будет обойтись и без него — основная камера и так имеет достаточно светлую оптику, которая обеспечивает размытие фона при съемке макро.

В целом можно сказать, что OnePlus 5 по-прежнему остается лучшим в тройке Xiaomi-Meizu-OnePlus как по общему комфорту использования камеры, так и по результату. При этом до уровня Galaxy S8 смартфон не дотягивает и может уступать другим флагманам крупных брендов, хотя разницу тяжело назвать кардинальной.

Время работы

Смартфон работает от встроенного аккумулятора емкостью 3300 мАч. С учетом экрана невысокого разрешения и современной платформы он позволяет аппарату показывать достаточно хорошее, по меркам флагманов, время работы.

При средне-высокой нагрузке можно рассчитывать примерно на сутки работы с 6 часами активного экрана. Отдельно стоит отметить фирменную быструю зарядку Dash Charge — за час аппарат набирает около 85% заряда. В отличии от Qualcomm Quick Charge зарядка работает при стандартном напряжении в 5 В, но повышает ток вплоть до 4 А. В процессе зарядки смартфон почти не нагревается. Единственное ограничение — для работы Dash понадобится не только фирменное ЗУ, но и кабель.

Редакция благодарит магазин City.com.ua за предоставленный для тестирования смартфон