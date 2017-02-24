Обзор павербанков Xiaomi Mi Power Bank Pro и Mi Power Bank 2 емкостью 10000 мАч

Как бы не были хороши смартфоны Xiaomi, но их тяжело назвать идеальными – не все согласны экономить на старте, чтобы потом тратить время на перепрошивку и оптимизацию системы. Но ассортимент компании на них не заканчивается. В арсенале Xiaomi есть много аксессуаров, добрую часть из которых можно назвать хорошими и даже отличными, а из самых простых не торчат «китайские уши». Ведь чтобы пользоваться наушниками, удлинителем или павербанком не нужно читать инструкцию или качать правильную версию приложения с китайского сервера. Сегодня мы познакомимся с двумя такими помощниками – это новые павербанки емкостью 10000 мАч. Как мы знаем, они удаются компании особенно хорошо.

Аксессуары предоставлены магазином Xiaomi.ua

Комплектация

Оба аккумулятора поставляются в картонных коробках. У модели Pro она просто белая, а у Mi Power Bank 2 с изображением устройства. Сзади расписаны основные характеристики. Комплектации, в целом, идентичные: короткая инструкция на китайском, батарея, кабель USB-microUSB.

Последний длиной около 30 см – вполне хороший «походный» вариант. По сравнению с оригинальной моделью на 10400 мАч кабель стал раза в полтора длиннее и как следствие удобнее.

Разница между моделями – Mi Power Bank Pro поставляется с установленным переходником microUSB-Type-C, чтобы у пользователя была возможность заряжать как старые устройства с разъемом microUSB, так и новые с Type-C, хотя отдельный кабель для этих целей тоже был бы кстати.

Дизайн

Оба аккумулятора выполнены в привычном для Xiaomi стиле. Они сделаны из анодированного алюминия, а торцы прикрывают пластиковые накладки. По сравнению со старыми моделями корпуса стали более плоскими и высокими, чем очень напоминают павербанк емкостью 5000 мАч.

Xiaomi Mi Power Bank 2

На практике такая форма лучше – кажется, что аккумуляторы занимают меньше места в сумке, их комфортнее носить в карманах брюк или курточки, а если положить сверху смартфон, то конструкция получится заметно изящнее.

Использование Mi Power Bank Pro в кожаном чехле по сравнению с первым аккумулятором Xiaomi на 10400 мАч

Сборка выполнена на традиционно хорошем уровне, но у модели Pro зазоры между алюминием и пластиковыми элементами более равномерные.

Xiaomi Mi Power Bank Pro

Разница в размерах есть, но не принципиальная: Pro чуточку тоньше и ниже, но шире Mi Power Bank 2.

Последний доступен в привычном серебристом и черном цвете, а Mi Power Bank Pro – только в темно-сером.

В обоих случаях все функциональные элементы размещены сверху: кнопка включения/проверки заряда, четыре точечных диода для показа примерного уровня заряда, разъемы microUSB/Type-C для зарядки самих аккумуляторов и привычные USB для смартфонов, планшетов и т.д.

Конечно, для павербанков емкостью 10000 мАч компания могла бы установить по два USB, но с учетом выбранной компоновки элементов и размеров это, очевидно, было проблематично.

Аксессуары

Как и все остальные аккумуляторы, которые Xiaomi делали раньше, новые модели отлично выглядят и ощущаются в руках. Единственное «но» – алюминий может поцарапаться сам или поцарапать смартфон, если они лежат в одном кармане. Такие батареи лучше использовать с чехлом. Мы взяли два таких для Mi Power Bank Pro.

Первые – обычные силиконовые, похожие компания делала и раньше. Они выпускаются в множестве ярких цветов и надежно защищают и аккумулятор, и остальные устройства от аккумулятора. Садятся очень плотно и никуда не слазят в процессе эксплуатации. Хотелось бы, чтобы сзади были соответствующие вырезы для фиксации кабеля, но в этих моделях Xiaomi решили обойтись без них. Также силикон имеет свойство собирать часть пыли из сумки на себя. В остальном – хороший выбор для любителей ярких аксессуаров.

Второй чехол BHTQ100 понравился больше. Он называется кожаным, хотя на самом деле сделан из качественного кожзама. На павербанке держится почти так же плотно, как и силиконовый, но при необходимости намного легче снимается и надевается. Немаловажно, что при сравнимом уровне защиты он обеспечивает более «взрослый» вид аксессуара. Стоит учесть, что если постоянно носить аккумулятор в таком чехле рядом с ключами или другими острыми предметами, то он придет в негодность быстрее резинового.

Функциональность

С точки зрения заявленной функциональности павербанки выглядят практически идентичными. Для обоих заявлена емкость в 10000 мАч при 3,85 В. Для модели Pro эта цифра указана как минимальная, а типичная чуточку больше – 10180 мАч. Прошлые аккумуляторы Xiaomi также имели емкость в 10000 мАч, но при меньшем напряжении в 3,6-3,7 В – это означает, что новинки способны запасать и отдавать больше энергии.

Сравнение размеров Xiaomi Mi Power Bank 2, Pro и самой первой модели на 10400 мАч

С учетом меньших размеров корпуса прогресс очевиден. Его получилось достичь путем перехода от более простых аккумуляторов формата 18650 к новым литий-полимерным элементам Lishen.

Производитель указывает, что при зарядке других устройств в режиме 5В/1А (обычная зарядка) Mi Power Band 2 «отдаст» 6900 мАч, а Mi Power Bank Pro – 7100 мАч. Эффективность преобразования находится на уровне 93%, что является очень хорошим показателем.

Также новые павербанки могут похвастаться стандартным списком защит и специальным режимом зарядки для гарнитур, фитнесс-трекеров и других устройств, потребляющих малые токи. Нажав на клавишу включения два раза подряд аккумуляторы на два часа перейдут в режим зарядки пониженным током.

Но самое интересное в новинках – это поддержка двухсторонней быстрой зарядки по стандарту Qualcomm Quick Charge 2.0. Батареи могут не только заряжать в таком режиме совместимые смартфоны, но и сами восстанавливают заряд быстрее, если используется совместимое ЗУ.

Оба аккумулятора могут одновременно заряжаться сами и подзаряжать подключенные устройства. В случае с Mi Power Bank Pro разъем Type-C используется только для зарядки самого павербанка.

Тестирование

Мы провели достаточно простое тестирование батарей. В первую очередь заряжали от них смартфон. Подопытным выступил Huawei Nova Plus со встроенным аккумулятором емкостью 3340 мАч. Что Mi Power Bank 2, что Pro сумели по два раза зарядить полностью севший аппарат, а остатка заряда аккумуляторов хватало для набора еще около 5-10%. Заявленные характеристики емкости можно считать верными.

Еще проверили быструю зарядку. При подключении Samsung Galaxy S7 и А5 (2017) оба аппарата отображали на экране «Быструю зарядку» для каждого аккумулятора.

Вместе с зарядным устройством BlitzWolf, для которого заявлена поддержка старта Quick Charge 3.0 у нас получилось зарядить Mi Power Bank Pro примерно за 3 часа 20 минут. Производитель заявляет, что первые 80% заряда аккумулятор восстановит за 2 часа.

В случае Mi Power Bank 2 с использованием того же ЗУ время заряда составило больше 6 часов – это указывает на то, что блок питания и павербанк «не поняли друг друга» и зарядка происходила в обычном режиме при напряжении 5 В/2 А. При этом поддержка быстрой зарядки заявлена и судя по другим результатам тестирований она работает.

Может возникнуть вопрос – с учетом сравнимых характеристик, почему Mi Power Bank Pro дороже и чем он лучше Mi Power Bank 2? С внешней стороны модель интереснее меньшей толщиной корпуса, наличием коннектора Type-C и соответствующего переходника в комплекте. Если вы уже успели обзавестись несколькими устройствами с такими разъемами и кабелями для них, то новый Pro окажется удобнее в использовании.

Второе отличие более веское. У нас нет нужных тестеров и нагрузочных модулей, которые используются при тестировании внешних аккумуляторов, но по результатам, найденным в сети можно сказать, что версия Pro немного быстрее заряжается в режиме быстрой зарядки, стабильнее работает при быстрой подзарядке других устройств, когда в павербанке остается мало энергии и правильнее работает при «сквозной зарядке», когда одновременно заряжается и аккумулятор, и что-то от него.

Все это указывает на то, что в версии Pro используется чуть более совершенная схемотехника.

Редакция благодарит магазин Xiaomi.ua за предоставленные для тестирования аксессуары