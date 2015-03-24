Обзор планшета Lenovo TAB 2 A7-30

Часто планшеты служат не только в качестве развлекательного центра, но и для работы, особенно если есть 3G-модуль. Именно такой планшет попал к нам на тест. Встречайте доступный 7-ми дюймовый планшет с поддержкой GPS (A-GPS), модулем 3G и возможность совершения голосовых вызовов — Lenovo TAB 2 A7-30.

Комплектация

Комплект поставки у этой модели стандартный. В коробке среднего размера кроме самого планшета находится зарядное устройство на 1А, USB кабель средней длинны и бумажная документация.

Внешний вид и эргономика

Благодаря соотношению сторон дисплея 16:9, устройство вышло не очень широким. По большому счету перед нами очень большой смартфон. Размеры устройства составляют 191x105x9.3 мм а вес 269 грамм.

Лицевую сторону Lenovo TAB 2 A7-30HC прикрывает защитное стекло. Микрофон находится на нижнем торце. На верхнем — USB разъем и 3,5 мм аудиовыход. Расположение механических клавиш стандартное — на правой боковине. Тыльную сторону прикрывает черная матовая крышка. Снять её нельзя. В левом верхнем углу находится объектив основной камеры.

В целом корпус неплохой, но не без недостатков. Среди последних стоит выделить неплотное прилегание задней крышки. И если первые пару дней скрипа нет, то со временем «сверчки» все же появляются. В остальном в плане удобства работы все отлично.

Программное обеспечение и оболочка

Планшет работает под управлением операционной системы Android 4.4.2. В роли оболочки используется фирменный интерфейс Lenovo Launcher HD версии 1.4.5. Интерфейс хорошо знаком по другим смартфонам/планшетам компании, поэтому мы не будем подробно на нем останавливаться на нем. Скажем только то, что устройство достаточно быстро работает.

Аппаратная платформа

Сердцем Lenovo TAB 2 A7-30HC выступает четырехъядерный процессор MediaTek MT8382. Каждое из четырех ядер ARM Cortex-A7 (ARMv7-a) работает на частоте до 1,3 ГГц. Встроенный графический процессор Mali-400 MP2 имеет максимальную частоту 500 МГц.

Компания не стала реализовывать поддержку двух SIM-карт для работы в сетях 3G, которую обеспечивает чипсет и ограничилась одним слотом для одной “обычной” SIM-карты стандарта miniSIM. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, но после включения доступно лишь около 300 МБ. Встроенный накопитель имеет емкость 16 ГБ из которых пользователю доступно 12,66 ГБ.

Интерфейс номерабирателя хорошо знаком по другим устройствам Lenovo. Громкость динамика во время разговора отличная, да и качество микрофона на подкачало. По этому параметру планшет может дать фору некоторым смартфонам. Также стоит отметить, что на тыльной стороне крышки имеется логотип Dolby Audio. Интерфейс и впечатления от работы программного эквалайзера в целом те же, что и на Lenovo TAB 2 A7-10.

Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi стандарта IEEE 802.11 b/g/n, ранее упоминавшимся сотовым модулем с поддержкой передачи данных по стандартам UMTS / HSPA+ / EDGE, Bluetooth 4.0, FM-приемником, а также GPS с поддержкой A-GPS.

Для игр планшет вряд ли подходит, хотя Real Racing 3 работает на максимальных настройках с совсем небольшими и редкими рывками, а вот Dead Trigger 2 тормозил несколько больше.

Всеядность встроенного проигрывателя мы проверили с помощью AnTuTu Video Tester, который подтвердил, что для запуска видео файлов следует воспользоваться сторонним проигрывателем.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3500 мАч. Для семидюймового планшета это не много и не мало. В ходе тестирования планшет показал себя хорошо. За два часа проигрывания видео с YouTube при яркости 53% (150 кд/м²) разряд составил 29%, при этих же параметрах в режиме чтения расход составил 22%. В целом результаты хорошие и подтверждаются синтетическими тестами.

Дисплей и камеры

Lenovo TAB 2 A7-30HC имеет 7-ми дюймовый IPS дисплей с разрешением 1024х600 точек без воздушной прослойки. Разрешение по меркам 2015 года не очень большое, что, конечно же, сразу замечаешь. Пиксельная сетка видна невооруженным взглядом. Максимальная яркость экрана составляет 267 кд/м², а минимальная — 28 кд/м². Контрастность 1:809. Датчика автоматической регулировки яркости нет, впрочем, как и олеофобного покрытия. На улице экран планшета блекнет сильно, но информация остается читаемой.

Мы проверили заводскую калибровку экрана и можем сказать, что экран относительно неплохой. Да, цветовой охват несколько уже стандартного sRGB, а вот цветовая температура лишь немного выше эталонного значения 6500К.

Если резюмировать впечатления об экране, то он весьма неплохой. Правда, не всем понравится маленькое разрешение. Еще, в нашем экземпляре не совсем стабильно работал сенсор. Нажатия на экран не всегда точно определялись. Возможно это проблема только нашего устройства.

Еще стоит упомянуть, что планшет оснащен двумя камерами. Фронтальной на 0,3 Мп и основной на 2 Мп. Обе камеры не имеют автофокуса. И совсем не соответствуют современным требованиям, хотя какие никакие настройки и дополнительные режимы присутствуют. Но даже они не способны сделать качественные снимки в условиях хорошего освещения на улице.

Примеры фотографий сделанные основной камерой:

Пример фотографий сделанные фронтальной камерой:

Итоги

Стоимость планшета на момент написания статьи составляет — 3699 грн. При этом устройство является одним из самых доступных планшетов с модулем 3G и IPS экраном среди производителей первого эшелона. Да, Lenovo TAB 2 A7-30HC имеет недостатки, связанные в первую очередь с низким разрешением экрана, качеством обеих камер и не самым жестким корпусом. При этом он предлагает неплохое время автономной работы, громкий динамик, возможность совершать вызовы с планшета без использования гарнитуры, а также наличие модуля GPS (A-GPS), который окажется весомым преимуществом в определенных сценариях использования.

Понравилось:

+ Наличие 3G и GPS

+ Возможность совершать голосовые вызовы без подключения гарнитуры (хороший разговорный динамик)

Не понравилось:

— Разрешение экрана

— Жесткость корпуса