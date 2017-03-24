Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S3

Прошло почти два года после того, как компания Samsung последний раз выпустила флагманский планшет на Android. Казалось, что эти устройства совсем перестали её интересовать. Тем не менее, на выставке MWC 2017 был представлен Galaxy Tab S3. Планшет работает на платформе Android 7.0, оснащается производительным процессором Qualcomm и поддержкой фирменного стилуса S Pen. Давайте посмотрим, что ещё интересного может предложить эта модель.

Дизайн

Планшет выполнен в стиле топовых смартфонов Samsung последних лет. Лицевую и тыльную панель прикрывает стекло, а рамка сделана из алюминия.

У Tab S3 будет два варианта расцветки тыльной части корпуса: чёрный и серый. При этом лицевая панель остаётся чёрного цвета.

Размеры и формы корпуса остались такими же, как и у предыдущего флагмана Tab S2 — 237,3х169 мм. А вот толщина и вес из-за использования металла и стекла немного увеличились и составляют 6 мм и 429 (434 с LTE) грамм соответственно.

Практически всю лицевую панель Galaxy Tab S3 занимает дисплей, под ним можно найти сенсорные клавиши навигации и механическую кнопку «Домой», в которую вписан сканер отпечатков пальцев. Над экраном находится датчик освещения и объектив фронтальной камеры.

На правой грани расположена кнопка включения, регулировка громкости, два микрофона и лоток, в который вставляется карта памяти microSD, а также SIM-карта, если это версия планшета с LTE.

На нижнем торце корпуса можно найти 3,5 мм разъём для наушников, а также порт USB Type-C.



На верхней и нижней грани расположены решётки внешних динамиков, всего их четыре.

В целом, в дизайне Samsung Galaxy Tab S3 нет ничего необычного, он похож на Tab S2, но за счёт стекла на тыльной панели ощущается в руках приятнее. Кроме этого, вес планшета позволяет комфортно держать его одной рукой, а небольшая толщина не делает корпус громоздким в чехле.

Дисплей

9,7-дюймовый Super AMOLED дисплей Galaxy Tab S3 имеет разрешение 2048×1536 точек. Традиционно для этого типа матрицы изображение на экране выглядит очень красочным и ярким. При этом в настройках можно менять цветопередачу, выбирая либо более насыщенную, либо натуральную.

Мы провели замеры дисплея в режиме отображения «Основной» и он показал отличную заводскую калибровку со 100% охватом цветового пространства sRGB, цветовой температурой на уровне 6500K, эталонным значением гаммы и равномерной подсветкой.

Стилус S Pen

Одной из главных особенностей Galaxy Tab S3 является поддержка обновлённого стилуса S Pen. Более того, теперь он идёт в комплекте с планшетом.

В отличие от серии Note, в которой для стилуса выделено отдельное место в корпусе, S Pen никак не крепится к Tab S3, разве что когда планшет используется в чехле.

Сам S Pen по толщине и размерам напоминает обычную шариковую ручку, его диаметр составляет 9,4 мм, а у корпуса нет острых углов и он отлично ложиться в руку. Наконечник S Pen имеет толщину всего 0,7 мм, что позволяет рисовать на дисплее тонкие линии, как будто действительно пишешь по дисплею авторучкой. Стилус понимает 4096 степеней нажатия, что также позволило сделать перьевой ввод точнее. Также стоит отметить, что визуально нет лага между стилусом и дисплеем, когда пишешь или рисуешь экран моментально реагирует на S Pen.

На корпусе S Pen есть кнопка, которая отвечает за вызов всплывающего меню с быстрыми действиями.

Из него можно: создать заметку, вырезать часть экрана, сделать скриншот и что-то на нём нарисовать, увеличивать область дисплея, сворачивать приложения в миниатюрное окно, а также делать перевод слов простым наведением стилуса. Последнее просто незаменимо, если хочется читать больше на иностранных языках.

Для работы с S Pen можно использовать стандартное приложение Samsung Note, которое позволяет создавать текстовые и рукописные заметки, а также рисовать.

Но если нужно что-то более продвинутое, то S Pen без проблем работает со сторонними программами для рисования, например, с Adobe Sketch.

В целом, стилус можно назвать отличным дополнением для планшета, особенно когда он хорошо интегрирован в операционную систему и позволяет не только рисовать в отдельных приложениях, но и помогает создавать скриншоты, а также переводить слова.

Платформа и производительность

В Galaxy Tab S3 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 820, работающий на частоте 1,6 ГГц и 2,15 ГГц, в зависимости от нагрузки. Его дополняет графический ускоритель Adreno 530. На сегодняшний день, Snapdragon 820 — это флагманский процессор Qualcomm прошлого года, но у него отличная производительность, которой должно хватить как минимум на несколько лет.

Другие характеристики платформы Tab S3 включают 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. При этом есть поддержка карт памяти microSD, мы пробовали устанавливать в планшет карту на 256 ГБ, работает отлично.

Производительность Galaxy Tab S3 находится на отличном уровне, интерфейс работает плавно, приложения запускаются быстро и не выгружаются из памяти сразу, если их свернуть. Игры идут на максимальных настройках графики.

В планшете установлена операционная система Android 7.0 с новой оболочкой Samsung. Анимация в ней чуть лучше, но в целом логика интерфейса осталась прежней. Пользователю доступны рабочие столы, на которых можно разместить иконки приложений и виджеты, есть отдельное меню для программ.

Штока оповещений содержит быстрые настройки, и сама по себе стала компактнее. Меню настроек также переработали, теперь оно разбито на разделы, под которыми есть подписи, настройки каких функций в них можно найти.

Камера

Основная камера в Galaxy Tab S3 13-мегапиксельная с диафрагмой f/1.9, автофокусом и вспышкой.

При хорошем освещении:

При хорошем освещении с HDR:

При плохом освещении:

Со вспышкой:

Макро:

Как для планшета снимки получаются достойного качества, хотя до уровня флагманских смартфонов, конечно же, не дотягивают. Кроме этого, нужно отметить, что камера фокусируется медленно, но это вряд ли будет большой проблемой, так как планшет в целом не подходит для того, чтобы быстро что-то сфотографировать.

Фронтальная камера 5-мегапиксельная с диафрагмой f/2.2, они ничем не выделяется, но для селфи и видеозвонков её качества будет достаточно.

Внешние динамики

На корпусе Galaxy Tab S3 расположены сразу четыре внешних динамика, в настройке которых, по словам Samsung, принимали участие специалисты AKG.

Звучит планшет не сильно громко, он не подходит на роль портативной колонки, но сам звук объёмный и детальный, его достаточно, чтобы комфортно смотреть фильмы или играть в игры.

Сканер отпечатков пальцев

Под дисплеем Tab S3 расположен сканер отпечатков пальцев. С его помощью можно разблокировать дисплей планшета, а также подтверждать покупки в магазине Google Play.

Сканер работает быстро и может запоминать отпечатки пяти пальцев.

Обложка и клавиатура

Отдельно для Galaxy Tab S3 будет доступно два фирменных чехла: обложка и обложка с клавиатурой.

Обычная обложка сделана из резины с шероховатым тканевым покрытием во внутренней части, которое должно защищать планшет от царапин. К Tab S3 обложка крепится с помощью магнита и держится очень хорошо, но в то же время её легко снимать.

Как большинство обложек такого типа она складывается, образовывая подставку для планшета. В этом варианте Tab S3 можно устанавливать в двух положениях.

В целом, такая обложка сильно не увеличивает размеры, толщину и вес планшета, но защищает его от царапин.

Вторая обложка имеет встроенную клавиатуру, которая подключается к Galaxy Tab S3 через магнитные коннекторы на левой грани.

Для того чтобы печатать на такой клавиатуре придётся привыкать к её размерам и особенностям раскладки, но через некоторое время скорость и точность набора возрастает, хотя, безусловно, не до уровня работы со стандартной клавиатурой.

Не в последнюю очередь это достигается за счёт хорошо ощутимого хода клавиш.

Питание клавиатуры обеспечивается за счёт планшета и её не нужно заряжать отдельно.

К сожалению, с этой обложкой планшет можно устанавливать только в одно положение, при котором получается не очень большой угол наклона дисплея, и это не вполне удобно для работы.

Автономность

Встроенный в Galaxy Tab S3 аккумулятор имеет ёмкость 6000 мАч, чего достаточно для того, чтобы 1,5 дня активно работать с планшетом. В тесте автономности PCMark с яркостью дисплея 200 кд/м2 Tab S3 под нагрузкой проработал 6 часов 45 минут.

Планшет поддерживает технологию быстрой зарядки, за 30 минут аккумулятор заряжается от 0 до 23%. Зарядное устройство подключается к Tab S3 через порт USB Type-C.