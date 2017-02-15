Обзор портативных аккумуляторов Samsung Power Bank Kettle design

Портативные аккумуляторы – устройства утилитарные, и большая часть экспериментов производителей на тему их дизайна заканчивается «игрой» с цветом корпуса и материалами (за исключением разве что китайских поделок на Aliexpress в виде анимешных героев, но это отдельная песня). Хочется премиального – надо брать металлический, хочется подешевле – просто не стоит думать о внешнем виде. Засветиться в этом сегменте сложно, особенно, если не стараешься завлечь клиента ценой. Но компания Samsung, которая активно развивает линейку собственных аксессуаров, нашла интересное решение для новой линейки павербанков. Броский внешний вид моделей Samsung Power Bank Kettle design 5100 mAh и Power Bank Kettle design 10200 mAh моментально притягивает к себе внимание.

Комплект поставки

Аккумуляторы Samsung Power Bank Kettle design поставляются в крупных (по меркам своих размеров) коробках из плотного картона того цвета, в который выкрашен аксессуар. В коробке можно найти документы, а также кабель microUSB.

Кабель короткий (20 сантиметров), но качественный. Возле USB-выхода у него есть небольшой выступ. Это для того, чтобы фиксировать смартфон в вертикальном положении во время зарядки. Как на картинке ниже.

Внешний вид и разъемы

Оба Samsung Power Bank Kettle design помещены в корпус в форме параллелепипеда со скругленными краями и слегка вытянутым «носом» с одной стороны. Форма простая, но неординарная и здорово отличается от того, что есть на рынке и что выпускала компания ранее. Samsung говорит, что сделали аккумуляторы такими, чтобы их было удобнее держать в руке. Так и есть, держать удобно, особенно меньшую модель, которая ложится в ладонь полностью. К вытянутому «носу» прикреплен шнурок на руку – интересная деталь, которая нужна редко, но в те моменты, когда в ней действительно есть необходимость, штука неоценимая. А павербанки со шнурками днем с огнем не найти.

Судя по информации на сайте производителя, Samsung Power Bank Kettle design доступны только в двух цветах – мятно-голубом и коралловом. Оба перекликаются с дизайном смартфонов Samsung и выглядят и нежно, и модно, и свежо.

Корпус сделан из материала, который визуально выглядит как металл, по ощущениям тоже похож на металл, но если постучать по нему, то звучит как пластик. В общем, мы затрудняемся сказать, что это, но материал однозначно прочный. При контакте с острыми предметами корпус не царапается, как не царапает и смартфон, если его положить вместе с павербанком в сумку без чехла и наклейки на экран.

У старшей модели есть два USB-разъема, у младшей только один, что связано скорее с тем, что на зарядку двух современных смартфонов с большими аккумуляторами ее ресурсов не хватит. Samsung Power Bank Kettle design заряжаются через разъем microUSB. Все разъемы находятся в небольшом углублении на одном из плоских торцов павербанка, что на практике не всегда удобно (об этом дальше). Кроме них на том же торце находится нечто напоминающее кнопку, чье предназначение так и не было разгадано.

Индикатор заряда разместили сбоку, он реализован в виде светящейся полоски. Когда павербанк восполняет запасы, полоса светится постоянно. Чтобы посмотреть на его состояние в другое время, нужно нажать на кнопку. Тогда полоска загорится на ту длину, которая соответствует оставшемуся зарядку аккумулятора. Смотрится эффектно и создает ощущение дорогого аксессуара.

Обе модели собраны на совесть, нет люфта, зазоров и проблем с разъемами.

LED-лампа

Помимо павербанков, Samsung в этой линейке аксессуаров выпустил LED-лампы, которые и по стилю, и по форме идеально подходят под аккумуляторы. Лампочки продаются отдельно (на момент написания обзора цена составляла 300 гривен). Подключаются через USB. Их можно использовать как с павербанками, так и с ноутбуком или компьютером.

Так как другой торец корпуса аккумуляторов Samsung Power Bank Kettle design также устойчив, павербанки удобно использовать в роли фонарика условиях, когда руки заняты. Но LED-лампа закрывает весь торец аккумулятора, на котором находятся разъемы. Это значит, что, когда она подключена, павербанк не может заряжаться или (если речь идет о старшей модели) заряжать другое устройство.

Во время длительного использования поверхность лампы и батареи остается лишь слегка теплой. При этом лампа светит очень ярко, сравнимо с полноценным домашним светильником или хорошим туристическим фонариком. Полезное подспорье в походе или на природе.

Тестирование

Мы тестировали оба Samsung Power Bank Kettle design со смартфоном Samsung 2016 года, поддерживающим быструю зарядку. Емкость батареи смартфона – 2900 мА-ч.

Максимальная выходная сила тока составляет 1,8 для младшей модели и 2,8А для старшей, входная для обеих – 2А. Входное напряжение – 5В. Оба аккумулятора рассчитаны на использование с современными мощными смартфонами, но тем, у кого в арсенале есть еще и планшет, однозначно лучше выбирать старшую модель.

Старшая модель портативного аккумулятора зарядила тестовый смартфон 2,5 раза. Согласно техническим характеристикам, ее типовая емкость составляет 6700 мА-ч, то есть результаты, полученные на практике, соответствуют заявленным. Младшей модели хватило на одну зарядку с хвостиком (около 15%), ее типовая емкость составляет 3700 мА-ч, то есть результаты тоже близки к заявленным. Скорость восполнения запасов аккумулятора смартфона составила два часа. Для сравнения «родная» зарядка заряжает его полностью примерно за то же время при тех же вводных, ну может разве что минут на 10-15 быстрее.

С подключенной лампой меньший павербанк проработал 21 час, больший – чуть больше полутора дней.

Собственные ресурсы Samsung Battery Pack 5100 восстанавливает за три с половиной часа. Samsung Battery Pack 10200 – приблизительно за шесть часов и 15 минут. Когда павербанк не используется, аккумуляторы хорошо держат заряд.