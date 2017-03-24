Обзор потолочной лампы Yeelight LED Ceiling Light: простые вещи становятся умнее

Yeelight входит в экосистему Xiaomi и производит различное «умное» световое оборудование для дома. Сегодня мы познакомимся с самым крупным их продуктом — потолочной лампой LED Ceiling Light. Модель может оказаться интересным выбором в качестве основного источника света в комнате дома — она работает на качественных диодах, есть много настроек освещения, Wi-Fi и Bluetooth, пульт управления, а процесс установки максимально упрощен. Давайте разберемся, как обстоят дела на самом деле.

Устройство предоставлено Xiaomi.ua

Комплектация

LED Ceiling Light поставляется в лаконично оформленной белой картонной коробке. Внутри можно найти саму лампу, документацию (на китайском), два маленьких дюбеля, два самореза и два винта.

Пульт управления лежит вне основной коробке, в транспортировочной из «грязного» картона, что намекает на то, что лампа может продаваться и без него.

Дизайн

Как и вся продукция Yeelight, светильник выглядит просто и лаконично. Корпус цилиндрической формы сделан из пластика и металла и весит всего 1,3 кг. Общие размеры составляют 320 x 73 мм.

Конструкция состоит всего из двух деталей — небольшой площадки крепления, которая будет фиксироваться на потолке или стене и подсоединяться к проводке, и светильника, в корпусе которого скрыта вся начинка.

Корпус выглядит неразборным. С учетом того, что внутри диоды распаяны на подложке, а ресурс работы заявлен на уровне 25000 часов (почти 3 года при круглосуточной работе), такое решение выглядит логичным. К тому же заявлена защита по стандарту IP60 — внутрь не попадут ни насекомые, ни пыль.

Пульт небольшой, легкий и удобный. На корпусе есть всего пять клавиш, расположение которых можно без проблем запомнить, в их предназначении разобраться легче простого. Питается он от одной батарейки CR2032.

Функциональность и приложение

Лампа подключается к стандартной электросети. Внутри находятся 240 диодов производства Limiteds/OSRAM, которые обеспечивают световой поток на уровне 1800 люмен при цветовой температуре 4000 К.

Температура света можно изменять в пределах от 2700 до 6500 К, что позволяет получить как очень «теплый» желтый свет, так и максимально «холодный» бело-синий. Яркость изменяется от 0,1 до 1800 люмен. Максимальное энергопотребление — 28 Вт, в режиме простоя, когда лампа подключена к домашней сети Wi-Fi и по Bluetooth к пульту — 1,3 Вт. По официальной информации, светильник подходит для помещений площадью до 15 м².

Интересно, что Yeelight заявляют индекс цветопередачи на уровне 95 Ra — это означает, что при освещении светильником другие объекты должны сохранять естественный цвет (относительно того, как мы его воспринимаем).

LED Ceiling Light входит в экосистему «умного» дома MIJIA, заявлена поддержка IFTTT, есть открытый API для разработчиков.

В целом, можно ограничиться использованием только пульта ДУ, который позволяет включать-выключать свет, режим ночника, изменять яркость и цветовую температуру, но полная функциональность раскрывается только с приложением.

Понадобиться или установить одноименную программу Yeelight, или приложение Mi Home, куда встроена аналогичная функциональность. Первое используется только для управления устройствами Yeelight, второе для всех устройств Xiaomi (веб-камеры, вентиляторы, очистители воздуха, лампы, роутеры, пылесос и так далее). При этом Mi Home переведено только на английский, а у Yeelight есть и русская, и украинская локализации.

Базовое управление очень простое — двигая пальцем по экрану вправо и влево можно изменять яркость и цветовую температуру. Также можно быстро поменять дневной режим работы на ночной, сохранить текущие настройки в избранное.

Можно создавать таймеры работы с указанием времени включения-выключения и дней работы, «таймер сна», когда свет гаснет через указанный промежуток и время работы ночного режима.

Владельцам Mi Band, которые пользуются функцией отслеживания сна, может быть интересна возможность отключения света, когда браслет определяет засыпание пользователя.

Если активировать лампу выключателем, то по умолчанию она светит достаточно ярким дневным светом. В приложении можно задать свои параметры по умолчанию.

Производитель предусмотрел набор оптимальных настроек освещения для чтения, просмотра видео, нанесения макияжа и так далее. Еще есть функциональность сценариев, когда лампа автоматически активирует заданные заранее параметры. В Mi Home тоже есть сценарии, которые позволяют одновременно взаимодействовать с несколькими устройствами экосистемы, но из-за проблем с локализацией пользоваться ими сложно.

Опыт использования

Но интереснее всего было попробовать лампу в деле. Первое, что хочется отметить — это действительно легкая установка. В крепежной площадке есть продольные прорезы, так что крепить ее к потолку максимально просто. Если у вас гипсокартон, то можно просто зафиксировать все на двух саморезах и обойтись одной отверткой. Если потолки бетонные, придется разметить отверстия, сверлить, использовать дюбеля.

В самой площадке есть две клеммы, в которых просто фиксируются два конца оголенного провода. Дальше лампа просто защелкивается на основе с помощью двух креплений. При необходимости ее можно элементарно снять, крепления удобные и надежные.

После установки приступаем к настройке. Чтобы все прошло гладко, следует сразу в качестве местоположения выбрать Китай (Mainland China). В ином случае лампа может просто не настроится, придется выполнять сброс (пять раз включить и выключить лампу пока она не замигает). Авторизуетесь в Mi-аккаунт, подключаете лампу к домашнему Wi-Fi и можно приступать к использованию. Еще может понадобится обновление прошивки светильника, которое происходит через приложение.

В процессе использования я заметил, что управление через приложение происходит с чуть большей задержкой, по сравнению с пультом ДУ.

Я установил лампу в комнате площадью чуть больше 20 м² и это быстро открыло главный недостаток. Так как источник света выглядит просто как диск, большая часть светового потока направлена вниз. Потолок при этом остается относительно темным, если проводить сравнение с обычными светильниками или люстрами, а у объектов по углам комнаты появляются «жесткие» тени.

Проще говоря — с таким светильником комната выглядит меньше, чем есть на самом деле, что может быть важно людям, сильно чувствительным к качеству освещения. Конечно, в небольших прямоугольных комнатах это будет не так заметно, но нюанс нужно учитывать, ровно как и высоту потолков (выше — лучше).

Если бы боковая часть была прозрачная, а диоды располагались не на плоской подложке, а, например, на сферической, то все получилось бы куда лучше. При этом хочется отметить яркость/световой поток, которой суммарно бы хватило и на помещение больше 15м². В целом, Yeelight LED Ceiling Light можно брать за основу, и добавлять точечное освещение по углам комнаты.

Редакция благодарит магазин Xiaomi.ua за предоставленную для тестирования лампу