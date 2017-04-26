Обзор приложения «Мой Киевстар»

Оператор «Киевстар» недавно обновил приложение «Мой Киевстар», которое позволяет следить за расходами и управлять услугами для мобильной связи и «Домашнего интернета». Я пользуюсь им практически каждый день, чтобы следить за состоянием счёта, поэтому решил рассказать, что именно умеет делать программа и стоит ли абонентам «Киевстар» её устанавливать.

Доступные платформы и регистрация

«Мой Киевстар» можно загрузить на смартфоны с Android и iOS, при этом даже есть версия для Windows Phone. Приятно, что разработчики не забыли и о веб-версии, которую можно использовать с любого компьютера через браузер.

Чтобы зайти в систему достаточно указать свой номер телефона в сети «Киевстар», после чего на него будет отправлен одноразовый пароль, в дальнейшем также можно создать свой личный пароль и использовать его для входа.

В дальнейшем к своему номеру можно добавить счёт «Домашнего интернета», и в целом добавлять неограниченное количество дополнительных номеров или счетов. Таким образом можно управлять всеми номерами семьи и следить за их расходами.

Функциональность

Основная идея сервиса «Мой Киевстар» заключается в том, чтобы дать абоненту больше инструментов для управления своим номером, а также расходами, чтобы разгрузить контакт-центр оператора. Что же умеет приложение «Мой Киевстар»?

Интерфейс программы разбит на пять вкладок: Обзор, Тарифы, Услуги, Расходы и Больше.

Обзор

В этой вкладке находится основная информация о номере или счёте «Домашнего интернета». Здесь же можно посмотреть свой тарифный план, поменять его, увидеть баланс денег на счету, а также остаток пакетных мегабайт, минут и SMS, если они предусмотрены. Вся информация подана в удобном виде, поэтому нет проблем с тем, чтобы быстро найти нужный пункт.

В этой вкладке также находится кнопка «Пополнить» с помощью которой можно перейти на страницу пополнения счёта платёжной картой.

Оператор не взимает за это комиссию, так что эта опция у меня вторая по популярности после возможности посмотреть состояние счёта.

Тарифы

Здесь можно самостоятельно заменить свой тарифный план на новый. Также удобно сравнить условия своего тарифа с другими, и определиться, на какой из них переходить. Но учитывая скорость появления новых тарифов, пользоваться этим разделом приходится не часто.

Услуги

Этот раздел посвящён дополнительным услугам, которые касаются звонков, передачи данных, обмена сообщениями, акций, программ лояльности, а также информирования.

Здесь можно, например, подключить дополнительный интернет-пакет, временно закрыть номер, активировать автоответчик и многое другое.

К сожалению, в этом меню не получится отказаться от рекламных рассылок оператора, либо отключить мелодию во время вызова, для этого всё ещё нужно напрямую обращаться к оператору. Но в целом раздел будет полезене тем, кто часто пользуется дополнительными услугами и не хочет тратить время на изучение описаний и инструкций на сайте или в кол-центре. Вся важная информация уже собрана тут.

Расходы

Здесь собирается информация о всех расходах, связанных с номером или счётом, и в базовом отображении они отображаются в виде простой инфографики.

При этом, если нужна более детальная информация, то её можно посмотреть в полном отчёте с детализацией по входящим/исходящим звонкам и SMS, а также переданным и принятым данным.

Вкладка «Больше»

В ней можно получить доступ к данным своего профиля, архиву заявок на подключение услуг, а также настройкам приложения.



В меню «Архив заявок» собраны все заявки на подключение или изменение услуг за последние пол года. Можно посмотреть, что именно было активировано для данного номера или счёта.

Настройки приложения «Мой Киевстар» базовые, можно выбрать язык, отключить push-уведомления, а также синхронизировать контакты из адресной книги смартфона, что позволяет легче разобраться с детализацией вызовов. Также, с помощью этой функции вы можете сохранить свой список контактов.

Для приложения на Android есть возможность установить на рабочий стол один из четырёх виджетов, при этом для каждого номера или счёта они могут быть отдельными.

В маленьких виджетах отображается только информация о количестве средств на счету, а для более крупных также подгружаются данные о пакетных минутах, SMS и мегабайтах траффика.

В итоге

По моему мнению, у каждого оператора должно быть приложение, чтобы пользователь мог следить за своим балансом и расходами, менять тарифный план и подключать дополнительные услуги. «Мой Киевстар» с этими задачами в целом справляется отлично, я действительно стал реже обращаться к оператору. Правда, полностью заменить общение со специалистом контакт-центра программа пока не может. Так что если вы активно пользуетесь связью или интернетом от «Киевстар», то приложение однозначно стоит поставить, хотя бы для того, чтобы следить за своим балансом и расходами. Было бы интересно увидеть интеграцию в приложение «Мой Киевстар» чат-бота «Зоряна», который мог бы в переписке предоставлять дополнительную информацию. Кроме этого, в программе не хватает более явной кнопки вызова оператора, но в «Киевстар» говорят, что уже над этим работают.