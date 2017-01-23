Обзор Samsung Galaxy A5 (2017): эволюция

Довольно долго в сегменте аппаратов за условные $400 правили балом китайские флагманы, Nexus и OnePlus. Постепенно ситуация изменилась и сегодня за кошелек достаточного обеспеченного покупателя, не желающего тратиться на флагман борются буквально все. Мы с нетерпением ждем анонсов подобных аппаратов, ведь в этом сегменте компании создают действительно сбалансированные решения, способные предложить хороший дизайн, характеристики, камеры, а еще — время работы, заметно больше чем у флагманов. Сегодня мы познакомимся с одним из самых интересных таких смартфонов — Galaxy A5 (2017).

Дизайн и удобство использования

Первый Galaxy A5 представили в 2014 году. Тогда основным материалом корпуса, как минимум у аппаратов Samsung, был пластик (в том числе и для флагмана Galaxy S5) и угловатый металлический аппарат смотрелся очень свежо. Обновленная линейка 2016 года оказалась еще лучше, ведь ее сделали похожей на Note 5 и Galaxy S6, а дизайн флагманов Samsung к этому моменту изменился в лучшую сторону. В свою очередь Galaxy A5 (2017) сделали похожим на Galaxy S7, хотя некоторые особенности объединяют его с доступным J5 Prime.

Общая идея осталась прежней — лицевая и тыльная панели смартфона выполнены из стекла с закругленными краями, а рамка сделана из металла.

На старте продаж смартфон доступен в черном, золотом, голубом и розовом цветах. По сравнению с прошлой моделью заметно поменялась форма корпуса. Теперь углы скруглены, на рамке нет никаких фасок, «спинка» изогнута как у Galaxy S7. Объектив камеры выглядит маленьким и не выпирает, а все поверхности и элементы корпуса окрашены в один цвет.

Восприятие дизайна — вещь очень субъективная, но аппарат может показаться излишне спокойным и нейтральным, в чем-то даже скучным. С другой стороны, он гармоничный и можно сказать, что подойдет буквально всем, независимо от пола и возраста. Покупателю остается только выбрать подходящий цвет.

Форма корпуса удобная, A5 (2017) отлично ложится в ладонь, смартфоном без проблем можно управлять одной рукой. Наверное, единственное замечание к дизайну — разъем USB Type-C, расположенный не по центру нижней грани.

Расположение клавиш традиционное для аппаратов Samsung. Mini-jack остался на нижней грани — это удобно, а вот лотков SIM заметно прибавилось. Основной находится слева и предназначен для установки основной SIM формата Nano. Второй находится на верхней грани, в него можно установить вторую Nano-SIM и карту памяти MicroSD. Слоты равнозначные, поэтому ничто не мешает установить во второй основную «симку» и карту памяти, а второй использовать для карты в путешествиях.

Как и раньше, в механическую клавишу под экраном вписан сканер отпечатков пальцев, по бокам от нее находятся две сенсорные кнопки с подсветкой. Сканер имеет небольшую площадь, поэтому работает немного хуже чем, например, в iPhone, по крайней мере в нашем тестовом образце — пришлось привыкнуть прикладывать палец под правильным углом.

Защита от пыли и влаги

Одно из главных нововведений в серии Galaxy A — это появление защиты от пыли и влаги по стандарту IP68. Смартфон может до 30 минут находится в пресной воде на глубине до 1,5 метров. Чтобы влага не попала в корпус разъемы сделаны герметичными, на приемниках SIM есть резиновые уплотнители, а динамики прикрыты специальными мембранами. Эта особенность делает линейку ближе к флагманам и выделяет ее среди конкурентов, которые пока не могут похвастаться защищенным исполнением.

Экран

В Galaxy A5 (2017) установлен 5,2 дюймовый Super AMOLED дисплей с Full HD разрешением. Его прикрывает защитное стекло с 2,5D-эффектом и олеофобным покрытием. Боковые рамки средней ширины.

Минимальная яркость равна 2 кд/м² и позволяет комфортно читать в темноте, максимальная при заливке белым — порядка 400 кд/м². В жизни максимальный уровень подсветки оказывается намного выше, потому что яркость изменяется динамически в зависимости от выводимого изображения и внешнего освещения. Поэтому изображение на экране будет хорошо различимо даже на улице в солнечный день.

Есть несколько режимов цветопередачи. «Основной» предлагает практически идеальную калибровку приближенную к IPS матрицам.

«Адаптивный» режим предлагает более насыщенные цвета и адаптирует изображения в зависимости от выводимого изображения. Для него появилась отдельная регулировка цветовых компонент, что позволит более тонко настроить все под себя, изменить баланс белого в любую сторону. Есть настройка для уменьшения количества синего, чтобы глаза меньше уставали в процессе чтения.

С учетом гибкости настроек к дисплею нет никаких претензий. У него отличные углы обзора, яркости хватает в любых условиях, хорошо работает автоматическая регулировка подсветки. Под самыми острыми углами у изображения появляется фиолетово-зеленоватый отлив, но это свойственно всем Super AMOLED и незаметно при реальном использовании.

Приятно, что Samsung добавили для A-серии режим постоянно включенного экрана. Он позволяет выводить на экран в режиме ожидания часы, календарь или картинки. Можно настроить время работы включенного дисплея, а появление на экране пиктограмм уведомлений компенсирует отсутствие традиционного индикатора пропущенных событий.

Аппаратная платформа

Смартфон построен на базе SoC Exynos 7880, включающей 8 ядер Cortex-A53, работающих на частоте до 1,9 ГГц и графику Mali-830 MP2. Платформа выполнена по техпроцессу 14 нм, что позитивно сказалось на энергопотреблении и отсутствии нагрева под нагрузкой.

Объем оперативной памяти — 3 ГБ, встроенной — 32 ГБ (доступно 23,5 ГБ), можно одновременно установить две NanoSIM и карту памяти до 256 ГБ. Поддерживаются сети Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 4.2, есть FM-радио. Наличие NFC и MST позволяет использовать смартфон для бесконтактных платежей (сейчас поддерживается только Приват24, позже может быть запущен Samsung Pay). Подключение к ПК осуществляется по стандарту USB 2.0 через симметричный разъем Type-C.

Аппарат показывает средние результаты в бенчмарках, на уровне смартфонов на Snapdragon 625. В жизни Galaxy A5 (2017) быстрый, пользоваться комфортно. Большого запаса прочности с точки зрения графической производительности нет, но все игры, доступные на момент выхода, будут работать с нормальными настройками графики и комфортным FPS.

Программная платформа

Из коробки смартфон работает под управление Android 6.0.1 и фирменного интерфейса Grace UX, который пришел на смену Touch Wiz и был анонсирован одновременно с Galaxy Note 7. В ближайшее время производитель должен обновить смартфон до Android 7.0, хотя хотелось бы, чтобы аппарат сразу поставлялся с актуальной версией ОС.

В новой версии интерфейса поменялась шторка переключателей с уведомлениями, меню настроек. Обновили дизайн встроенных приложений. Есть многооконный режим, поддержка тем оформления. Можно найти в магазине приложений тему, схожую со стоковым Android 6.0. В целом интерфейс стал выглядеть чище и легче.

Мультимедиа

Качество воспроизведения музыки в наушниках обычное и сравнимое с конкурентами. Звук чистый и достаточно детальный.

Как и в J5 Prime, единственный мультимедийный динамик находится справа, выше клавиши включения. При вертикальном удержании его можно случайно прикрыть пальцем, но в остальных ситуациях такое расположение удобно, потому что динамик не перекрывается во время игр или просмотра видео, а также немного меньше заглушается в карманах. Громкости достаточно для игр и видео. Качество нормальное. Иногда звучание ощущается слегка приглушенным, потому что для обеспечения влагозащиты приходится использовать специальные мембраны.

Время работы

Смартфон работает от встроенного аккумулятора емкостью 3000 мАч. По сравнению с прошлогодним Galaxy A5 емкость увеличилась всего на 100 мАч, но современный техпроцесс позволил добиться более заметных улучшений.

При включенной функции Always on display (AON) большинство пользователей смогут рассчитывать на два дня работы при средней нагрузке. Отключив AON результат можно будет немного улучшить. Если пользоваться аппаратом «на полную», то заряда точно хватит на день работы. Есть поддержка быстрой зарядки — процесс занимает около часа.

Камеры

Galaxy A5 2017 года получил обновленные камеры. Оба модуля имеют разрешение 16 Мп и диафрагму f/1.9, хотя это, конечно, разные модули. Основная камера отличается быстрым и точным автофокусом, оснащается вспышкой из одного теплого диода, который по яркости не уступает конкурентам, оснащенным двумя диодами. Эквивалентное фокусное расстояние объектива — 27 мм. Возможности видеосъемки ограничены съемкой в разрешении 1080p 30 к/с. По сравнению с Galaxy A5 (2016) камера лишилась оптической стабилизации, также аппарат формально проигрывает некоторым конкурентам из-за отсутствия возможности снимать 4K видео.

Впрочем, с качеством съемки каких-то особенных проблем нет. В хороших условиях придраться не к чему. Модуль обеспечивает хорошую детализацию и отличается широким динамическим диапазоном. Вечером и ночью можно сделать неплохой кадр, но на снимках заметны следы агрессивной пост-обработки, характерной большинству смартфонов Samsung.

Удобно, что камеру можно запустить двойным нажатием механической клавиши Home. Приложение отличается простым интерфейсом. Свайпами можно переключаться между меню выбора цветовых фильтров и режима съемки, а также на фронтальную камеру. Есть «Про» режим, но он позволяет настроить только баланс белого, ISO, экспокоррекцию и способ замера экспозиции. Возможности управлять выдержкой и фокусировкой нет. Со съемкой макро проблем не будет, но хотелось бы видеть полноценный ручной режим.

Фронтальная камера хорошая. Как и основную, ее можно использовать не только при идеальных условиях. При съемке селфи есть возможность подкорректировать тон кожи, овал лица и размер глаз. Также есть функция групповых (панорамных) селфи, хотя оптика и так широкоугольная — запечатлеть небольшую компанию получится без специальных режимов.