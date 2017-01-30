Обзор Samsung Galaxy A7 (2017)

В прошлом году компания Samsung представила обновлённую «А-серию», получившую приставку 2016, чтобы отделить её от предыдущих моделей. Линейка смартфонов вышла действительно удачной, впервые для себя компания наделила её характеристиками, близкими к флагманским, оставив цену на среднем уровне. Как и можно было ожидать, Samsung обновил «А-серию» и в 2017 году. Мы уже успели протестировать смартфоны Galaxy A3, Galaxy A5, и вот теперь пришла очередь Galaxy A7. Давайте посмотрим, что может предложить старшая модель линейки.

Дизайн и материалы

Как и прошлогодний А7, новый смартфон перенял черты одного из флагманов Samsung, в этот раз им оказался Galaxy S7. Форма корпуса, закругляющееся к краям стекло лицевой панели, а также идентичная решётка разговорного динамика и навигационные клавиши, действительно делают модели похожими.

Но чтобы подчеркнуть позиционирование Galaxy A7 (2017), блок камеры сделали заметно меньше, чем в S7, из-за этого с тыльной стороны смартфон выглядит немного игрушечным. Особенно в розовом цвете, который попал нам на тест. В целом, дизайн устройства выполнен в духе Samsung последних нескольких лет, и схожесть с флагманской моделью идёт ему только в плюс.

Это же касается и материалов корпуса. Уже в прошлом году компания значительно подтянула качество исполнения «А-серии», и в этом лишь слегка его улучшила. Основным материалом Galaxy A7 (2017) является стекло, которое прикрывает всю лицевую и всю тыльную панель.

При этом рамка сделана из алюминия, чтобы добавить корпусу дополнительной жёсткости. Подгонка материалов реализована отлично, стекло как лицевой, так и фронтальной панели плавно переходит в металл практически не оставляя зазора. И так как корпус не разбирается, то вся конструкция является монолитной.

Размеры корпуса Galaxy A7 (2017) составляют 156,8х77,6х7,9 мм, а вес 186 грамм. Как для 5,7-дюймового смартфона аппарат получился относительно компактным.

Защита от воды и пыли

Впервые для «А-серии» модели линейки получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Таким образом, Galaxy A7 (2017) может спокойно пережить попадание под ливень, его можно помыть под краном и в целом опускать в воду на глубину до 1,5 метра и на время до 30 минут.

Корпус смартфона герметичный, поэтому в него также не может попасть пыль. Датчик на разъёме USB Type-C, который используется для зарядки, предупреждает, что в него попала влага и нужно подождать пока он высохнет прежде чем подключать зарядный кабель.

Дисплей

Galaxy A7 (2017) – это старшая модель новой «А-серии», поэтому она получила самый крупный дисплей. Его диагональ составляется 5,7 дюйма, при разрешении 1920х1080 точек. Традиционно для Samsung используется матрица Super AMOLED со схемой расположения пикселов PenTile. Тем не менее, учитывая диагональ и разрешение, плотность пикселов составляет 386 на дюйм, поэтому намёк на зернистость можно экрана можно получить разве что, если поднести его прямо к глазам. Также нельзя отбрасывать особенности зрения, тем не мене, для большинства пользователей изображения и шрифты на дисплее Galaxy А7 (2017) будут выглядеть чёткими.

Калибровка экрана смартфона зависит от выбранной настройки, например, в режиме «Адаптивный экран» и «Кино AMOLED» цвета можно сделать очень насыщенными и яркими, в то время как в режиме «Основной» и «Фото AMOLED» они будут ближе к натуральным. Мы провели замеры в режиме «Основной», и дисплей продемонстрировал отличную калибровку с больше, чем 100% охватов цветового пространства sRGB, цветовой температурой на уровне 6500К, равномерной гаммой и подсветкой.

В Galaxy A7 (2017) также появился популярный в последнее время фильтр синего цвета для экрана, который делает его заметно «теплее». Данную опцию можно включить вручную, либо по расписанию.

Кроме этого, смартфон оснастили ещё одной особенностью флагманских смартфонов Samsung – всегда активным экраном. Так как дисплей здесь Super AMOLED, и в нём каждый пиксел подсвечивается индивидуально, то даже при заблокированном экране с минимальным расходом батареи на него можно выводить время и дату, оповещения, календарь либо изображение.

Платформа и производительность

Смартфоны среднего ценового сегмента могут внешне походить на флагманские модели, но очень редко способны сравниться с ними по производительности. Это произошло и с Galaxy A7 (2017), несмотря на схожесть в дизайне, он отстаёт от S7 по производительности. Впрочем, это не мешает смартфону работать быстро и выполнять все возложенные на него задачи, включая игры.

В Galaxy A7 (2017) используется 14-нанометровый 8-ядерный процессор Exynos 7880, работающий на частоте 1,9 ГГц, а также графика Mali T830MP3. Кроме этого, смартфон оснащается 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить картами microSD.

Производительности платформы Galaxy A7 (2017) будет достаточно для всех задач, с которыми может столкнуться пользователь смартфонов, но вот в ресурсоёмких играх придётся выбирать средние настройки графики.

Несмотря на популярность гибридных слотов для SIM и карт памяти, в Galaxy A7 (2017) они реализованы раздельно, благодаря этому в смартфон можно установить две nanoSIM карты и отдельно карту microSD. Для реализации этого в Samsung использовали не один универсальный, а два лотка. Один установлен на верхнем торце корпуса и в него можно установить nanoSIM и карту памяти. А второй находится на левой грани и предназначен для установки одной nanoSIM.

Интерфейс

В Galaxy A7 (2017) используется Android 6.0.1 и новая оболочка, получившая название Grace UX. Нельзя сказать, что TouchWiz выглядел не современным, но новый интерфейс разрабатывался под седьмую версию Android, поэтому сразу перенял некоторые её особенности. В основном это касается стандартизированных иконок, организации оповещений в выпадающей панели, а также лучше организованному меню настроек.

В целом выглядит Grace UX симпатично, но самое главное, что он действительно быстро работает. Анимации в новом интерфейсе более плавные и происходят без рывков. Благодаря этому складывается ощущение, что в смартфоне установлен более производительный процессор и больше памяти.

Камера

Основная камера в смартфоне 16-мегапиксельная с диафрагмой f/1.9, фокусным расстоянием 27 мм, автофокусом и вспышкой. По сравнению с прошлогодним А7 увеличилось количество мегапикселей, но пропала оптическая стабилизация.

При дневном освещении камера ожидаемо делает хорошие снимки. При этом их можно делать как в автоматическом, так и HDR режиме. Последний сохраняет фото чуть дольше, чем хотелось бы, но это часто встречается в смартфонах средней ценовой категории.

Ночью диафрагма f/1.9 позволяет Galaxy A7 (2017) захватывать больше света, тем не менее, высокое разрешение здесь играет меньше роли, чем размер пикселов на матрице. Таким образом, камере удаётся получать больше деталей при плохом освещении, но им не хватает резкости. Кроме этого, отсутствие оптической стабилизации может приводить к смазыванию снимка в условиях плохого освещения.

В целом, камера Galaxy A7 (2017) находится на уровне флагмана двухлетней давности Galaxy S6, что отлично, учитывая позиционирование новой модели.

Фронтальная смартфона также заслуживает внимания, так как в ней тоже используется 16-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/1.9.

Он не такой же, как основной, но тоже обеспечивает хорошее качество снимков.

Мультимедиа

Внешний динамик в Galaxy A7 (2017) расположен на правой грани, выше кнопки включения. Это позволяет не перекрывать его, когда держишь смартфон горизонтально двумя руками, например, во время просмотра видео.

Тем не менее, сам по себе звучит он приглушённо, так как в нём установлена влагозащитная мембрана.

3,5 мм разъём для наушников находится на нижней грани. Звучит смартфон хорошо, при этом в настройках есть эквалайзер, а также фирменная технология Adapt Sound, которая позволяет настроить звук под особенности своего слуха.

Сканер отпечатков пальцев

Традиционно для смартфонов Samsung под дисплеем Galaxy A7 (2017) находится механическая кнопка «Домой», в которую вписан дактилоскопический сканер.

Пользователь может добавлять до 5 отпечатков пальцев и использовать их для разблокировки смартфона, а также для покупок в Google Play. Работает сканер быстро, субъективно он ничем не хуже, чем во флагмане Galaxy S7.

Автономность

В Galaxy A7 (2017) установлен аккумулятор на 3600 мАч, благодаря этому, а также энергоэффективному процессору, смартфон демонстрирует отличный уровень автономности. В тесте батареи PCMark при яркости 200 кд/м2 он продержался 9,5 часов. При среднем уровне нагрузки, с активной передачей данных и 20 минутами звонков в день, можно рассчитывать на 2 дня автономной работы.

Заряжается смартфон через разъем USB Type-C и при этом поддерживается быстрая зарядка.