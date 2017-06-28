Обзор Samsung Galaxy J5 2017

Флагманы Samsung давно считаются одними из лучших — последние поколения Galaxy S отличаются не только удачным дизайном и передовыми характеристиками, но и уникальными программными особенностями. При этом в компании не забывают и про более доступные линейки — есть сильные Galaxy A 2016 и 2017, но самые кардинальные изменения, похоже, происходят с серией J. Сегодня рассмотрим их на примере Galaxy J5 2017.

Дизайн

Сделать красивый смартфон — уже половина успеха. Наверное, дизайнеры Samsung мыслят схожим образом, потому что если модель прошлого года отличалась просто наличием металлической рамки, то J5 2017 получил куда более заметные изменения в дизайне.

С лицевой стороны смартфон похож на актуальные Galaxy A и прошлогодний S7, а сзади компания решила по-новому обыграть пластиковые вставки для работы антенн, не выступающий блок камеры и собрала все это в металлическом корпусе.

Смартфон получился очень приятным с точки зрения эргономики и тактильных ощущений, но важную роль в восприятии устройства играет его цвет. В частности, нам достался один из самых интересных вариантов, голубой. В зависимости от освещения иногда его хочется назвать цветом «дождливого неба», иногда просто голубым, а в условиях холодного искусственного освещения он может показаться серым.

Еще есть темно-серый, практически черный вариант, и золотой. Во всех случаях фронтальная панель окрашена в цвет основного корпуса.

Расположение элементов напоминает прошлогодний J5 Prime — вызывной динамик находится на правой грани над клавишей включения. Такое расположение все еще кажется непривычным, но не вызывает неудобств, скорее наоборот — спикер редко перекрывается и заглушается при использовании. В остальном смартфон аналогичен другим Samsung.

Как и раньше, серия J отличается некоторыми намеренными упрощениями. Сенсорные клавиши по бокам от центральной механической лишены подсветки. Двойным нажатием на Home можно быстро запустить камеру, и теперь в кнопку вписан еще и сканер отпечатков пальцев, отсутствовавший в прошлогодних моделях. При этом в память можно сохранить всего три отпечатка.

С одной стороны, этого достаточно, с другой — при удержании для разблокировки удобно использовать большие пальцы, а когда аппарат лежит на столе — указательные. Сохранить данные для всех не получится.

Экран

SuperAMOLED дисплеи встречаются во многих актуальных смартфонах Samsung, а учитывая то, что прошлая модель уже была оснащена таким экраном, мы не ожидали увидеть в J5 2017 что-то другое. Диагональ и разрешение не изменились — 5,2 дюйма и 1280 на 720 точек соответственно.

Уровень подсветки изменяется от 6 до 350 кд/м², предусмотрен режим повышенной яркости для лучшей читаемости на солнце. Настройки позволяют выбрать один из четырех привычных режимов цветопередачи, а также самостоятельно настроить баланс белого. Есть фильтр синего цвета.

Один из вероятных недостатков дисплея, а именно не самое высокое разрешение, на практике практически не заметен. Если всматриваться специально, то отдельные пиксели можно заметить, но яркая насыщенная цветопередача, контрастность и хорошая читаемость на солнце способны отвлечь от рассматривания точек.

Поэтому в целом экран воспринимается хорошим, он будет выглядеть как минимум не хуже при сравнении с конкурентами с Full HD матрицами. Но без ограничений не обошлось — несмотря на использование AMOLED в смартфоне нет режима Always on Display.

Аппаратная платформа и производительность

Если J5 2016 работал на платформе Qualcomm Snapdragon 410, то модель 2017 года получила SoC производства Samsung — Exynos Octa 7870, на ней же был построен J7 2016. Объемы оперативной и постоянной памяти не изменились — 2 и 16 ГБ, по современным меркам их можно назвать минимально достаточными. Хорошо, что в смартфоне предусмотрены отдельные слоты для двух NanoSIM и карты памяти.

В бенчмарках аппарат показывает средние результаты и в жизни он тоже не кажется излишне быстрым. При неспешном использовании скорости хватает, но какого-то запаса производительности не ощущается. В играх аппарат показывает себя довольно средне — решения со сложной графикой требуют установки минимальных настроек качества для получения комфортного уровня fps.

Частично проблему можно списать на то, что мы тестировали семпл, а не финальный аппарат, но по своему опыту знаешь, что улучшений можно ждать, но не дождаться. В частности, смутили относительно низкие результаты в бенчмарке скорости работы памяти:

Ужасно медленным назвать аппарат не назовешь, но от устройства за 8000 гривен ждешь лучшей отзывчивости. При этом иногда наш образец работал шустро, а иногда подтормаживал при открытии меню приложений и поиске программ.

Со стороны второстепенных улучшений, аппарат предлагает много нового: в J5 2017 есть двухдиапазонный модуль Wi-Fi, появился не только сканер отпечатков пальцев, но и модуль NFC, а также MST. Таким образом компания старается показать, что с точки зрения возможностей аппарат не сильно отличается от более дорогих Galaxy A/S, смартфон можно использовать в качестве платежного средства и так далее.

Время работы

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч — это на 100 мАч меньше, чем у модели 2016 года. Но стоит учитывать, что платформа Exynos выполнена по техпроцессу 14нм, поэтому она потребляет меньше энергии и в итоге аппарат работает дольше предшественника.

В моем смартфон аппарат работал от светового дня до полутора суток в достаточно интенсивном режиме использования — к обычной переписке, музыке и видео добавилось активное использование 3G-интернета, много бенчмарков, игр и камеры. Итоговое время работы экрана составляло 6 часов, что позволяет говорить о том, что рядовой пользователь может рассчитывать и на два дня работы.

Конечно, хотелось бы видеть еще и функцию быстрой зарядки аккумулятора, но мы же говорим про J-серию и ее тут по понятным причинам нет.

Программная платформа

Смартфон работает под управлением Android 7.0, прикрытого фирменной оболочкой Samsung Experience 8.1 — ее оформление напоминает флагман компании, но количество встроенных функций меньше. Нет «панелей» для использования загнутого экрана, помощника Bixby.

Встроенные приложения Samsung и Microsoft остались на месте, можно установить дополнительные из фирменного магазина приложений. Там же находятся темы значков, обои.

Камеры

Samsung Galaxy J5 2017 получил две камеры. Разрешение основной и фронтальное одинаковое — 13 Мп. У обеих есть вспышка, а автофокус — только у основной. Также отличается светосила используемой оптики: f/1.7 у основной, f/1.9 у фронтальной. В отличие от прошлой модели появился режим HDR.

Обе камеры порадовали скоростью работы, смартфон снимает быстро и это хорошо. Основная камера фокусируется не так быстро как на старших аппаратах, но и не медленно. Большинство снимков отличаются естественными цветами, правильно определенным балансом белого. На смартфоне или без увеличения на ПК фотографии выглядят неплохо, но при ближайшем рассмотрении заметная средняя проработка деталей, недостатки используемой оптики.

Можно говорить о том, что основная камера стала снимать лучше, но она все равно осталась камерой недорого смартфона и снимки уступают тем, что делают аппараты А-серии.

А вот фронтальный модуль порадовал, он стал лучше, селфи не будут уступать сделанным на более дорогие аппараты.