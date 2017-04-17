Обзор Samsung Galaxy S8

Флагманские смартфоны Samsung давно перешли в категорию самых ожидаемых в году. И действительно, интерес к Galaxy S8 оказался просто огромным, а повышал его ещё и тот факт, что это первый за семь месяцев топовый смартфон Samsung, вышедший после проблемного Note 7. Поэтому в компании прекрасно понимали, что им нужно выпустить отличный продукт, который сможет перекрыть прошлую неудачу. Давайте посмотрим, что получилось у Samsung, детально рассмотрев возможности Galaxy S8.

Комплект поставки

В коробке с Samsung Galaxy S8 пользователи смогут найти компактный зарядный блок, кабель USB на USB Type-C, переходник с USB на USB Type-C, а также наушники, созданные совместно с AKG.

Дизайн, материалы и удобство использования

В новом смартфоне Samsung продолжает использовать идеи дизайна, заложенные в Galaxy S7 edge и Note 7. Уже в этих моделях прослеживалось желание компании уйти от использования крупных рамок вокруг экрана, создав иллюзию полного их отсутствия. В Galaxy S8 это стало краеугольным камнем всего дизайна смартфона, центральным элементом которого является «бесконечный дисплей», как его называют в Samsung.

Компании действительно удалось вместить в корпус размером 148,9х68,1 мм 5,8-дюймовый экран. И так как он занимает 84,26% лицевой панели смартфона, а его боковые грани немного загнуты, то создаётся впечатление, как будто держишь в руках только дисплей.

Но сделать тонкие рамки — это ещё половина дела, чтобы создать действительно хороший дизайн. Поэтому в Samsung использовали скруглённые углы и грани, чтобы привести внешний вид к единому стилю. Так что даже углы дисплея в Galaxy S8 имеют скругление под форму корпуса. Такой подход позволил Samsung без лишних сомнений избавиться от логотипа на лицевой панели, ведь действительно, Galaxy S8 сложно не узнать.

Тыльная сторона корпуса не такая выразительная, как лицевая, но и здесь есть определённый стиль и симметрия. Блок камеры теперь не выступает из корпуса, но имеет тонкую рамку с небольшим выступом. На одной линии с камерой, с правой и левой стороны от неё, расположены светодиодная вспышка, датчик сердечного ритма, а также сканер отпечатков пальцев.

Основные материалы корпуса: стекло Gorilla Glass 5, прикрывающее лицевую и тыльную панель, а также алюминиевая рамка на гранях. Последняя теперь имеет полировку и окрашена в цвет корпуса, благодаря этому, а также плотной подгонке всех панелей, кажется, что Galaxy S8 вырезан из цельного куска стекла.

Использование таких материалов дарит приятное ощущение от использования смартфона, но делает корпус марким. Поэтому, и учитывая тот факт, что стекло не самый прочный материал, при покупке Galaxy S8 также стоит подумать о выборе чехла. К старту продаж смартфона в Samsung обещают начать поставки в Украину ряда фирменных чехлов.

Несмотря на более крупный экран, размеры корпуса у Galaxy S8 чуть меньше, чем у Galaxy S7 edge, и благодаря скруглённым граням он хорошо ложится в руку. При этом и боковины дисплея в S8 загибают не так сильно, как в S7 edge, поэтому случайных нажатий здесь практически нет.

Управление в S8 также изменилось, функциональные клавиши теперь виртуальные, впрочем, пользоваться ими удобно. Кнопка «Домой» и вовсе понимает степень нажатия, имитируя его вибрацией, поэтому после недолго привыкания её легко находить вслепую. К слову, в настройках можно менять расположение управляющих клавиш, выбирая стандартное для Samsung или для «чистого» Android.

Корпус Galaxy S8 имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, его можно опускать в пресную воду на глубину до 1 метра и на время до 30 минут.

Дисплей

Как уже были сказано выше, дисплей Galaxy S8 занимает практически всю лицевую панель, а его диагональ составляет 5,8 дюйма. В Samsung при этом традиционно использовали матрицу Super AMOLED, но с нестандартным разрешением 2960×1440 точек и таким же соотношением сторон 18,5:9. Из-за последнего экран меньше по ширине и больше по высоте, если сравнивать его с традиционными моделями, где соотношение 16:9. К этому быстро привыкаешь, по крайней мере, в Galaxy S8 всё ещё удобно дотягиваться до верхнего края дисплея.

Площадь 5,8-дюймового экрана S8 составляет 85,12 см2 против 92,16 см2 у модели с такой же диагональю, но соотношением сторон 16:9. Однако это больше, чем площадь 5,5-дюймового дисплея Galaxy S7 edge — 83,39 см2. Таким образом, достижением со стороны Samsung в этом плане является то, что им удалось вместить более крупный экран, в корпус, который меньше, чем у S7 edge.

Важно отметить, что соотношение сторон 18,5:9 практически не влияет на интерфейс приложений для Android, в большинстве случаев они отлично под него адаптируются. У пользователя даже есть выбор: использовать программу со стандартным для неё соотношением сторон или растянуть на весь экран. Для этого в меню многозадачности есть отдельная кнопка, которая нужна для старых приложений без возможности масштабирования.

Что касается игр, то здесь всё сложнее, так как у некоторых из них при адаптации к соотношению 18,5:9 края дисплея съедают управляющие клавиши. Тем не менее, в Samsung не зря для всех расцветок корпуса использовали чёрную лицевую панель, благодаря ей, если не растягивать игру на весь экран S8, то чёрные полосы по краям изображения не обращают на себя внимания.

Такая же ситуация с видео, большинство из которого снято в 16:9. Например, в YouTube есть возможность адаптировать картинку под соотношение сторон экрана Galaxy S8, но в таком случае она будет немного обрезаться сверху и снизу.

Сам по себе дисплей S8 показывает хорошую цветопередачу и углы обзора. В настройках можно выбрать один из предустановленных режимов, при которых экран меняет отображение цветов, делая их красочными или более натуральными.

Наши замеры показали в целом хорошую заводскую калибровку с более чем 100% охватом цветового пространства sRGB, уклоном в «тёплые» тона, практически эталонной гаммой и равномерной подсветкой.

Основной:

Кино:

Для тех, кто хочет получить совсем уже «тёплый» дисплей, в настройках есть «фильтр синего цвета».

Ещё одним из интересных пунктов в настройках экрана является выбор разрешения: HD+ (1480×720), Full HD+ (2220×1080) и WQHD+ (2960×1440).

При максимальном разрешении Galaxy S8 демонстрирует изображение с плотностью пикселей 570 на дюйм. Этого более чем достаточно для того, чтобы не увидеть на дисплее и намёка на зернистость. Но я не могу не отметить, что её нет и при Full HD+, и даже HD+. При этом каждое из этих разрешений по-своему влияет на автономность смартфона, так что стандартное 2220×1080 точек можно назвать оптимальным, в то время как WQHD+ необходимо разве что для VR.

Как и в S7 edge, в S8 на заблокированном дисплее может выводиться полезная информация, такая как время, дата, заряд аккумулятора, календарь, изображение на выбор, а также иконки оповещений. Данная функция называется Always on Display и работает благодаря Super AMOLED экрану, в котором каждый пиксел подсвечивается индивидуально.

В отличие от прошлой версии она стала чуть умнее, например, когда телефон в кармане, то дисплей полностью выключается, чтобы экономить заряд аккумулятора. Кроме этого, уровень яркости изображения в режиме Always on Display регулируется в зависимости от освещения.

Никуда не делась и функция Edge, которая позволяет разместить с края дисплея шторку, потянув которую можно получить доступ к разнообразным панелям. Они помогают быстро запускать избранные программы, получать доступ к контактам и показывают разнообразную информацию в виде виджетов.

В этой версии Edge добавили интересную панель «Умный выбор», которая ранее встречались только в серии Note.

Она включает в себя четыре инструмента, с помощью которых можно вырезать область экрана, распознать на изображении текст, сделать из фрагмента видео GIF-анимацию, а также вырезать область экрана и закрепить её поверх остальных программ. Последнее удобно, например, если необходимо переписать какие-то данные, либо они просто нужны перед глазами.

Платформа и производительность

В Galaxy S8, который будет продаваться в Украине, установлен 10-нанометровый процессор Samsung Exynos 8895. В этом чипе используется 4 энергоэффективных ядра ARM Cortex A53, работающих на частоте 1,7 ГГц, а также 4 высокопроизводительных ядра собственной разработки Samsung, частота которых достигает 2,35 ГГц. За обработку графики отвечает топовый ускоритель Mali-G71 MP20, он на 40% быстрее чипа Mali T880MP12 в Galaxy S7 edge.

В смартфоне также установлено 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. При этом есть слот для карт памяти microSD, и он гибридный, то есть в него можно установить либо две nano SIM карты, либо одну nano SIM и карту памяти.

В реальном использовании Galaxy S8 показывает высокий уровень производительности, как в работе интерфейса, так и приложений. При этом зависимости от разрешения дисплея нет, аппарат работает одинаково быстро.

Если посмотреть на результаты синтетических тестов, то в них Galaxy S8 и вовсе один из самых производительных в мире смартфонов.

Сканер отпечатков пальцев, распознавание лица и разблокировка по радужной оболочке глаз

В S8 есть возможность разблокировки с помощью распознавания лица, радужной оболочки глаз, а также отпечатка пальцев. Все эти способы имеют разный уровень защиты, например, функцию распознавания лица можно обмануть, подставив под лицевую камеру фотографию. Тем не менее, сканер радужной оболочки глаз и отпечатков пальцев относительно надёжные.

Сканер отпечатков пальцев в Galaxy S8 расположен на тыльной стороне корпуса, рядом с блоком камеры.

Это не самое удачное размещение, так как палец часто попадает на саму камеру. Ходят слухи, что в Samsung хотели использовать в S8 технологию Synaptics, которая позволяет поместить дактилоскопический датчик под стекло дисплея. Но, как это часто бывает, новая технология потребовала больше времени на доработку, поэтому всё-таки пришлось искать место для обычного сканера отпечатков пальцев. Нашлось оно именно рядом с камерой, а не под ней, что было бы логичнее. Привыкнуть к такому положению сканера сложно, но вполне реально, на третий день использования случайные нажатия у меня стали случаться гораздо реже. А потом я попробовал носить Galaxy S8 в чехле, и эта проблема практически исчезла.

Дело в том, что сканер, как и блок камеры, находится на одном уровне с корпусом. В чехле же он оказывается в отдельной нише, в которую легко вслепую попадать пальцем. При этом работает сканер очень быстро и понимает касания под любым углом.

Сканер радужной оболочки глаз расположен на фронтальной панели, рядом с камерой. Он инфракрасный, поэтому работает как при свете, так и в темноте. В целом, работает он хорошо, скорость распознавания высокая. Тем не менее, он может не срабатывать на очень ярком солнце. Если пользователь носит очки, то всё будет зависеть от окружающего освещения, блики на стёклах не дадут сканеру распознать радуюную оболочку глаз, но если их нет, то он работает и через очки.

Интерфейс

Galaxy S8 работает под управлением операционной системы Android 7.0 c немного изменённым интерфейсом, который называется Samsung Experience. Надо отдать должное компании, она проделала хорошую работу по оптимизации ОС под свою аппаратную платформу, а сама логика интерфейса практически такая же, как и в «чистом» Android 7.0. Дизайнеры Samsung перерисовали иконки, шторку оповещений с быстрыми настройками, а также системные приложения.

В целом интерфейс визуально стал легче и приятнее в использовании, анимация в нём работает плавно, без подвисаний или подёргиваний. Для доступа в меню больше нет отдельной кнопки в интерфейсе, достаточно просто сделать жест на главном экране снизу вверх или сверху вниз.

Во время первой настройки смартфона можно выбрать, устанавливать браузер, почту, музыкальный и видеоплеер, а также другие приложения от Samsung или нет. Соответственно, если вы привыкли к приложениям от Google, то теперь в интерфейсе не будет программ, которые дублируют их функциональность.

Панель Briefing, которая несколько лет была одним из рабочих столов в смартфонах Samsung и агрегировала новости из разных источников, была заменена на Bixby. А точнее, то была интегрирована в него в виде виджета. Саму панель Bixby тоже можно убрать с рабочего стола, но для запуска этого виртуального ассистента есть отдельная клавиша на левой грани Galaxy S8. Давайте чуть детальнее рассмотрим Bixby.

Bixby

В мае прошлого года Даг Киттлаус (Dag Kittlaus) и Адам Чийер (Adam Cheyer), работавшие над Siri, представили на конференции TechCrunch Disrupt NY 2016 прототип нового виртуального ассистента Viv. В него была заложена идея о том, что сторонние разработчики сами могут интегрировать в ассистента свои программы и сервисы. А Viv, в свою очередь, обеспечивал бы им интеллектуальную систему голосового ввода. Уже на момент демонстрации Viv поддерживал интеграцию с 50 программами. И это действительно важно, так как в основном виртуальны помощники — это закрытые системы. В итоге, в октябре прошлого года компания Samsung купила разработчиков Viv, и вместе с презентацией Galaxy S8 представила своего виртуального ассистента Bixby. Механизм его работы предполагает анализ того, какие программы использует пользователь, и какая информация ему нужна. Таким образом, Bixby будет постепенно добавлять на свою панель функциональные виджеты, которые должны экономить время пользователя. Например, утром он может показывать прогноз погоды, расписание дня, а также стоимость поездки на работу на Uber, если вы постоянно пользуетесь этим сервисом.

Кроме этого, Bixby умеет создавать напоминания, для этого даже можно вынести отдельное приложение в меню. К сожалению, пока Bixby можно назвать скорее бета-версией, он не всегда быстро запускается, у него нет голосового ввода и в целом функциональность в Украине пока ограничена. Тем не менее, это интересное начинание и интересно посмотреть, как оно будет развиваться.

Камера

Основная камера в Galaxy S8 12-магепиксельная с диафрагмой f/1.7, оптической и цифровой стабилизацией, системой из 6 линз и сенсором с довольно крупными пикселами 1.4μm. Как видно, характеристики камеры не изменились по сравнению с S7 edge, тем не менее, в S8 используется новая ревизия модуля камеры, а также новые алгоритмы обработки. В итоге камера стала работать быстрее и чуть увеличилась детализация снимков при плохом освещении.

Кроме этого, камера теперь по умолчанию может сохранять снимки одновременно в JPEG и RAW даже в автоматическом режиме.

А в интерфейсе появилось интересное нововведение: кнопку спуска затвора теперь можно потянуть вверх, чтобы приблизить изображение через цифровой зум, а также вниз, чтобы вернуть картинку в исходное положение. Это очень удобно.

При хорошем освещении в автоматическом режиме:

При хорошем освещении с HDR:

При плохом освещении в автоматическом режиме:

При плохом освещении с HDR:

При плохом освещение со вспышкой:

Макро:

Другие примеры снимков при хорошем освещении:

При контровом свете:

При плохом освещении:

Фронтальная камера в Galaxy S8 8-мегапиксельная с диафрагмой f/1.7. У неё есть поддержка HDR, возможность склеить несколько снимков в один, чтобы увеличить угол обзора, а также подсветка экраном во время съёмки при плохом освещении.

В целом, изменений в основной камере не очень много, но они есть, и на сегодня этих характеристик достаточно, чтобы Galaxy S8 был одним из лучших по качеству снимков.

Аудио

В Galaxy S8 установлен один внешний динамик, но даже несмотря на защитную мембрану от воды, звучит он вполне громко, при желании в не очень шумной обстановке можно смотреть видео без наушников или слушать музыку.

Комплектные внутриканальные наушники AKG звучат хорошо, они детально передают сцену, низкие, средние и высокие частоты, но немного проседают на басе. В общем, это лучшие комплектные наушники, которые я когда-либо слышал. К слову, отдельно они будут стоить целых $100.

Сам Galaxy S8 играет на уровне других флагманов Samsung последних лет, что в целом хорошо, хотя учитывая покупку Harman, я ожидал каких-то существенных нововведений. По всей видимости, их мы увидим уже в новых флагманах компании. К счастью, настройки звучания в S8 никуда не делись, есть эквалайзер и фирменная функция Adapt Sound, которая позволяет подстроить звук в наушниках под свой слух.

Ещё одной опцией в Galaxy S8, которую можно отнести к аудио, является новый стандарт беспроводной передачи данных Bluetooth 5.0. Теперь он поддерживает подключение сразу двух беспроводных наушников. Есть поддержка профиля A2DP и кодека aptX.

Автономность

После проблем с Note 7 компании Samsung пришлось менять подход к аккумуляторам в своих смартфонах. Во-первых, их стали более тщательно тестировать, увеличив количество тестов. А во-вторых, перестали пытаться вместить в компактный корпус аккумулятор высокой ёмкости. Именно по этой причине, в S7 edge аккумулятор на 3600 мАч, а у Galaxy S8 — 3000 мАч. Но главный вопрос здесь не в ёмкости аккумулятор, а в том какая у смартфона автономность. Я замерял работу S8 на яркости дисплея 200 кд/м2 при всех трёх разрешениях в тесте PCMark Work 2.0. Получились следующие результаты:

С разрешением HD+ (1480×720) — 8 часов 46 минут

С разрешением Full HD+ (2220×1080) — 7 часов 38 минут

С разрешением WQHD+ (2960×1440) — 6 часов 59 минут

Для смартфона с аккумулятором на 3000 мАч — это очень хорошие результаты. При этом, как видно, разрешение заметно влияет на автономность. Я пользовался Galaxy S8 с разрешением Full HD+ и этого хватало на 1,5 дня работы при 6 часах активного экрана.

Заряжается смартфон через порт USB Type-C. Есть поддержка быстрой проводной, а также беспроводной зарядки.