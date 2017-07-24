Обзор смартфона Blackview BV8000 Pro

Защищенный смартфон в ряде случаев — не прихоть, а необходимость. Ведь быть на связи, пользоваться любимыми играми и приложениями иногда хочется не только в офисе, но и, например, во время похода по горам. К нам в редакцию попал смартфон Blackview BV8000 Pro, который как раз и должен совмещать хорошую производительность с защитой корпуса. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле.

Комплектаци

У всех смартфонов Blackview коробка выглядит практически одинаково — она плоская, квадратная и выполнена в белом цвете. Лишь в правом нижнем углу указано название модели. Внутри находится смартфон, зарядное устройство, USB кабель, OTG переходник, адаптер с USB Type-C на microUSB, гарнитура, дополнительная защитная пленка, отвертка и четыре запасных винтика, а также инструкция.

Комплектация вроде бы и богатая, но мне не хватает адаптера для гарнитуры, так как стороннюю гарнитуру/наушники использовать не получится из-за того, что разъем сильно углублен в корпус.

Это в равной степени относится и к порту USB Type-C, который тоже настолько утоплен, что все сторонние кабели просто не дстают до него.

Внешний вид

Прежде чем перейти к расположению элементов управления на смартфоне, стоит отметить, что аппарат выпускается в трех цветовых вариантах — темно-сером, золотом и серебристом.

Внешний вид аппарата сразу намекает защиту от воды и пыли. Чтобы это подчеркнуть, производитель гордо указал степень защиты на металлическом шильдике под экраном.

Размеры аппарата не маленькие 156,2х79,2х13,2 мм, да и вес 243 грамма тоже. Не скажу, что для защищенного смартфона это недостаток, скорее особенность.

Внешняя оболочка корпуса практически полностью выполнена из материала, похожего на плотную резину. По бокам и на тыльной стороне есть металлические вставки.

Расположение органов управления стандартное — клавиша включения и активации камеры находятся на правой боковине, а качелька регулировки громкости и клавиша SOS на левой.

Кстати, на правой боковине нашлось место для сканера отпечатка пальцев. Работает он не всегда с первого раза, но возможно это изменится с очередным обновлением.

Экран немного углублен в корпус. По умолчанию на нем наклеена защитная пленка, которую я не снимал. Наэкранные клавиши сенсорные, с подсветкой.

Чтобы заменить SIM-карту либо установить карту памяти нужно будет воспользоваться комплектной отверткой. Если ее с собой нет, то открутить винты монеткой не получится, так как они маленькие. Такой способ замены SIM-карт не самый удобный, но точно надежный. Кстати, обе SIM-карты должны быть формата nanoSIM.

Если говорить о надежности конструкции, то падения на ламинат и линолеум этому телефону не страшны с высоты 2 метра. Защита корпуса по стандарту IP68 обеспечивает возможность погружения устройства в пресную воду на глубину до 1 метра на время до 30 минут. При всем этом, стекло дисплея (Gorilla Glass 3) и камеры на 100% не защищено от повреждений, поэтому при неудачном падении на твердую поверхность оно может треснуть.

Экран

Blackview BV8000 Pro оснащен пятидюймовым IPS дисплеем с разрешением FullHD, который защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает корректно.

Под прямыми лучами солнца разобрать что-то на экране сложно, но в тени все становится значительно лучше.

По умолчанию, изображение на экране выглядит холодным, но к этому быстро привыкаешь. Понравилось, что цвета насыщенные и картинка на экране контрастная.

Для настройки цветопередачи присутствует настройка MiraVision, которая хорошо знакома по другим устройствам с чипами MediaTek.

Аппаратная платформа

В смартфоне используется процессор MediaTek Helio P25 (MT6757). Это проверенный чип, который сочетает в себе небольшое энергопотребление и достаточную производительность для комфортной работы с интерфейсом и программами.

Видеоускоритель ARM Mali-T880 легко справляется с современными не слишком требовательными играми. Например, «N.O.V.A. – Наследие» работает плавно, но «War Robots» все же немного подтормаживает.

Результаты в бенчмарках средние, но при этом интерфейс работает быстро.

Объем оперативной памяти 6 ГБ, из которого после включения доступно 4,5 ГБ. Встроенной памяти 64 ГБ, но пользователю доступно 53 ГБ. Если этого мало, то можно установить карту памяти microSD.

Присутствует поддержка не только сетей 3G и LTE, но и CDMA. Поиск местоположения во время навигации занимает немного времени даже без использования интернета. Работа Wi-Fi также не вызвала нареканий. Присутствует поддержка NFC.

Разговорный динамик громкий, но немного писклявый, хотя собеседника это не мешает слышать. На микрофон жалоб не было, даже после того, как телефон покупался в воде.

Blackview BV8000 Pro работает под управлением операционной системы Android 7.0. При этом используется фирменная оболочка Blackview, которая немного видоизменяет интерфейс. Было убрано меню приложений, теперь все находится на рабочих столах, и немного видоизменены ярлыки программ. В настройках BV8000 Pro добавлена целая группа пунктов.

Для звонков, SMS и уведомлений можно выбрать LED нотификацию разного цвета.

Есть возможность быстрого запуска фонарика. Для этого нужно активировать экрана и на пару секунд зажать клавишу «Домой». Присутствуют наэкранные жесты, среди которых самый интересный — двойной тап для пробуждения экрана. Почему-то в эту группу настроек добавлен ночной режим работы экрана и сканер QR-кодов.

Камера

Разрешение основной камеры 16 Мп, а фронтальной 8 Мп. Для основной камеры используется модуль SAMSUNG S5K3P3 c диафрагмой F/2.0.

Интерфейс приложения «Камера» максимально понятный, но выглядит все немного аскетично. Присутствует ручной режим, в котором можно изменить насыщенность, яркость, контрастность, экспозицию, значение ISO и подобрать баланс белого. При этом нет режима HDR.

Присутствуют проблемы с фокусировкой на объектах, которые находятся далеко. При этом на экране заметно, что объект в фокусе, а сохраненный снимок получается полностью размытым.

Максимальное разрешение при записи видео FullHD. Автоматическая фокусировка во время видео отсутствует.

Автономность

Емкость аккумулятора составляет 4180 мАч. Производитель уверяет, что в режиме просмотра видео смартфон работает до 8-ми часов. Мне при не интенсивном использовании удалось получить 4 дня работы с пятью часами активного экрана с автоматической яркостью. В это время я не играл в игры, а использовал смартфон как средство связи.

Blackview BV8000 Pro поддерживает быструю зарядку с параметрами 9В/2А.

Редакция выражает благодарность компании Blackview за предоставление Blackview BV8000 Pro на обзор