Обзор смартфона HTC U11

HTC была одной из первых компаний, выпустивших смартфон на операционной системе Android. Даже больше, она была первой, кто сделал интерфейс операционной системы Google действительно удобным в использовании. Долгое время оболочка HTC Sense была одним из важных преимуществ смартфонов компании, но с развитием Android она перестала быть уникальной. Кроме этого, рост конкуренции среди производителей смартфонов подорвал позиции HTC и компания уже несколько лет переживает спад продаж. Очередной надеждой компании стал флагман HTC U11, представленный в мае этого года, но только сейчас начавший массово поступать на украинский рынок. Смартфон обещает пользователям высокую производительность, хорошую камеру, а также чувствительные к силе нажатия боковые грани HTC Edge Sense, которые являются новым элементом управления. Давайте посмотрим, как всё это показывает себя в использовании.

Дизайн и материалы

Дизайн HTC U11 перекликается с прошлыми моделями компании, часть элементов корпуса модель взяла от HTC One 10 и HTC U Ultra. Такая преемственность стиля, с одной стороны, не несёт в себе ничего уникального, с другой, сохраняет узнаваемость. По крайней мере, среди поклонников бренда.

В итоге, HTC U11 выглядит и ощущается в руке приятно, но на фоне массы других смартфонов модель выделяется разве что расцветками. Аппарат доступен в красном, чёрном, белом, синем и голубом цвете.

Лицевая и тыльная панель HTC U11 сделаны из стекла Corning Gorilla Glass 5, которое закругляется по краям. При этом стоит отметить, что олеофобное покрытие у дисплея хорошее, а вот тыльная панель легко собирает отпечатки пальцев.

Как уже было сказано выше, стекло закругляется к краям, плавно перетекая в алюминиевую рамку корпуса. Детали подогнаны очень хорошо, зазор между стеклом и металлом минимальный.

Рамки корпуса у HTC U11, по современным меркам, довольно крупные. И если их размер по бокам дисплея связан с чувствительностью к силе нажатия, то сверху и снизу рамки можно было бы сделать меньше. Тем более что сканер отпечатков пальцев не занимает всю область под дисплеем, он у HTC получился вполне компактным. Из-за того, что между сканером и дисплеем есть пустая область, может даже показаться, что компания хотела разместить там свой логотип, но в последний момент остановилась.

Впрочем, ему нашлось место на тыльной части. Довольно крупное лого HTC контрастирует с небольшим блоком камеры, но, по крайней мере, они находятся на одной линии.

Корпус смартфона имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67, в него не может попасть пыль, и при этом аппарат можно кратковременно погружать в воду на глубину до 1 метра.

Дисплей

5,5 дюймовый Super LCD 5 экран HTC U11 имеет разрешение 2560×1440 точек.

Согласно нашим замерам, у экрана более чем 100% охват цветового пространства sRGB, но с уклоном в синий и зелёный цвет, при этом по умолчанию у него довольно «холодная» цветопередача (на уровне 8000К).

Последнее можно исправить в настройках и сделать цвета более «тёплыми», для этого есть отдельная опция. Кроме этого, есть «фильтр синего цвета», который позволяет делать экран «теплее» от заката солнца до рассвета, либо по собственному расписанию, снижая вечером нагрузку на глаза.

Минимальная яркость дисплея в HTC U11 по нашим замерам составляет 4,9 кд/м2, максимальная — 406 кд/м2, контрастность 1166:1.

В целом, дисплей смартфона демонстрирует чёткую картинку с яркими цветами и хорошими углами обзора.

Платформа и производительность

В HTC U11 установлен топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, работающий на частоте 2,45 ГГц, а также графика Adreno 540. В нашей тестовой модели было установлено 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, но также есть версия 6 ГБ/128 ГБ. Смартфон поддерживает установку карт microSD, но лоток в нём универсальный, а это значит, что если у пользователя два номера, то место карты памяти займёт вторая nano SIM.

Как и можно ожидать от флагманского процессора Qualcomm этого года, производительность у HTC U11 очень высокая. В тесте AnTuTu смартфон набирает больше 171 тыс баллов. Для сравнения, Google Pixel XL с прошлогодним топовым процессором Snapdragon 821 набирал в этом же тесте больше 141 тыс баллов.

Таким образом, производительности HTC U11 будет достаточно для любых приложений на Android ещё как минимум несколько лет. Это же касается и игр, благодаря быстрой графике смартфон без проблем справляется с самыми требовательными играми, будь то The Banner Saga или XCOM.

Интерфейс

В HTC U11 установлена операционная система Android 7.1.1 с интерфейсом HTC Sense. В отличие от первых версий оболочки, которые изобиловали доработками для ОС Google, современный HTC Sense старается быть ближе к интерфейсу Android. При этом благодаря темам, внешний вид иконок, шрифты, звуки и фоновые изображения можно менять на свой вкус.

Также приятно, что в HTC решили использовать в качестве стандартных программ Google Фото, Google Music и Календарь Google. Но нужно отметить, что на HTC U11 есть и предустановленные приложения от самой HTC. Например утилита Boost+, которая должно якобы оптимизировать систему, клавиатура TouchPal, магазин Viveport для покупки программ и игр для шлема виртуальной реальности HTC Vive.

Также в HTC не смогли пройти мимо темы «виртуальных ассистентов» и добавили в свой интерфейс приложение HTC Sense Companion, которое на основе данных пользователя должно давать ему полезные подсказки.

Но на практике они практически всегда бесполезные и не HTC Sense Companion не может конкурировать с Ассистентом Google.

Чувствительные боковые грани HTC Edge Sense

Нововведением в HTC U11 и в целом уникальной особенностью аппарата являются чувствительные к сдавливанию боковые грани, получившие название HTC Edge Sense. Работают они довольно просто, достаточно в настройках определить силу сдавливания, это может быть одно короткое нажатие или длинное с удержанием, и можно выполнять быстрые действия.

Например, таким способом можно включить камеру, диктофон, голосового ассистента, фонарик, точку доступа, сделать снимок экрана, а также запустить любую программу на смартфоне.

Так как сдавливать HTC U11 легко, рамки корпуса способствуют, то к HTC Edge Sense быстро привыкаешь. По крайней мере, быстро запускать камеру действительно удобно.

Сканер отпечатков пальцев

Ниже дисплея на фронтальной стороне HTC U11 находится сенсорная клавиша «Домой», в которую также вписан сканер отпечатков пальцев. Кнопка получилась узкой, на панели под экраном достаточно места, и её можно было сделать больше.

Тем не менее, клавиша легко находится вслепую, а сам сканер работает быстро.

Камера

Основная камера в HTC U11 12-мегапиксельная с крупными пикселями 1.4μm, диафрагмой f/1.7 и оптической стабилизацией.

Несмотря на то, что в нашем читательском голосовании снимки камеры смартфона заняли последнее место, на самом деле, HTC U11 фотографирует очень хорошо, как для смартфона. При хорошем освещении камера радует детализацией и редко в автоматическом режиме промахивается с балансом белого.

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Но здесь есть одно исключение, при контровом свете камера плохо справляется с тенями, промахивается с балансом белого.

При съёмке при плохом освещении детализация падает, появляются шумы, но как для смартфона, камера HTC U11 может делать отличные ночные снимки.

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Фронтальная камера 16-мегапиксельная с диафрагмой f/2.0. Она также обеспечивает хорошую детализацию, так что любители селфи будут довольны.

Аудио

Описание HTC U11 пестрит разными маркетинговыми названиями, которые используются для технологий звука в аппарате. Тем самым в HTC пытаются подчеркнуть ещё одно позиционирование смартфона, как мультимедийного устройства.

Начать стоит с двух внешних динамиков BoomSound, один из которых расположен на нижней грани корпуса, а второй совмещён с разговорным динамиком. Звучат они действительно громко, в этом плане HTC U11 пока вне конкуренции среди флагманов. В настройках можно менять режимы BoomSound, их всего два: «Музыка» и «Театр».

В последнем аппарат пытается делать звук чуть объёмнее, но из-за небольших размеров динамиков получается это плохо. Так что портативную музыкальную колонку смартфон пока не заменит, но смотреть с него фильмы или видео с YouTube, выводя звук на встроенные динамики, вполне комфортно.

В HTC U11 нет 3,5 мм разъёма для наушников, его заменяет порт USB Type-C. Для него в HTC выпустили наушники HTC USonic, которые идут в комплекте со смартфоном и работают с одноимённой технологией, подстраивающей звук под особенности слуха пользователя.

К сожалению, у нас на тесте аппарат был без комплекта поставки, так что ни фирменных наушников, ни переходника не было. И тут выяснилась одна интересная особенность HTC U11, аппарат отказался распознавать переходник с USB Type-C на 3,5 мм разъём от Xiaomi Mi6 и Moto Z.

Судя по всему, он работает только с комплектным переходником. В итоге, проверить качество звука через проводные наушники не получилось. А беспроводные наушники подключаются к HTC U11 через Bluetooth 4.2 с поддержкой профиля A2DP и кодека aptx, так что проблем с воспроизведением и качеством звука нет, главное подобрать хорошие наушники.

Автономность

Встроенный в HTC U11 аккумулятор имеет ёмкость 3000 мАч, чего достаточно для одного дня работы смартфона в режиме средней нагрузки. Последняя включает до 30 минут звонков в день, активное использование почты и мессенджеров, фоновое обновление соцсетей, около часа музыки, чтения книг и просмотра видео. В тесте автономности PCMark смартфон под высокой нагрузкой при яркости дисплея 200 кд/м2 продержался 6 часов 37 минут, что является хорошим результатом.

В HTC U11 есть поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0, от 0% заряда до 50% смартфон заряжается уже за 30 минут, а полная зарядка занимает 1 час 50 минут.

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