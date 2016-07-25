Обзор смартфона Huawei Y5 II

Конкуренция в самом доступном сегменте рынка смартфонов ожесточенная. Главными игроками выступают модели от Meizu и Xiaomi, но компания HUAWEI не осталась в стороне и выпустила Y5 II, с которым мы познакомимся сегодня.

Комплектация

Смартфон поставляется небольшой картонной коробке красного цвета. Внутри которой кроме смартфона находится USB кабель, зарядное устройство с силой тока 1 А и бумажная документация.

Внешний вид

HUAWEI Y5 II внешне ничем не отличается от множества других недорогих смартфонов. Размеры HUAWEI Y5 II составляют 143.8 x 72 x 8.9 мм, а вес 135 грамм.

Наш аппарат выполнен в цвете Sand Gold. Существуют и другие: Obsidian Black, Arctic White, Rose Pink, Sky Blue, но на украинском рынке в продаже проще всего найти смартфоны черного и золотого цветов.

Над дисплейным блоком на долю миллиметра выступает рамка, призванная защитить экран. Вверху находится фронтальная камера со вспышкой, разговорный динамик, датчики приближения и автоматической регулировки яркости. Внизу только логотип производителя. На правой боковине — качелька регулировки громкости и кнопка включения, а на левой дополнительная клавиша (так называемая «Умная кнопка»), которую можно настроить под свои нужды.

Для этого необходимо зайти в настройках в пункт «Умная кнопка» и назначить действия при одинарном и двойном нажатиях, а также удержании кнопки. Назначать можно как запуск стандартных приложений, так и сторонних.

На тыльной стороне расположился объектив основной камеры со сдвоенной вспышкой и логотип производителя. Микрофон, разъем microUSB и мультимедийный динамик находятся на нижнем торце, а аудиоразъем для подключения наушников на верхнем.

Задняя крышка выполнена таким образом, что она прикрывает не только тыльную часть смартфона, но и боковины. Чтобы ее снять на правой боковине есть небольшой выступ. Под крышкой — съемный аккумулятор емкостью 2200 мАч, два разъема для SIM-карт формата microSIM и разъем для карт памяти microSD. Чтобы поставить карту памяти либо «симку» необходимо вытащить аккумулятор.

Если говорить об удобстве работы, то у HUAWEI Y5 II в этом плане все неплохо. Он имеет небольшие размеры. Благодаря пластиковой задней крышке с текстурой под металл корпус устройства не скользкий. Механические клавиши имеют мягкий ход. Качество сборки находится на высоком уровне. Телефон ощущается монолитным.

Дисплей

HUAWEI Y5 II оснащен пятидюймовым IPS экраном с разрешением HD (1280×720). Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает корректно. Олеофобного покрытия нет, но бюджетнику это простительно. За время тестирования защитное стекло не покрылось царапинами.

На улице, под прямыми лучами солнца картинка на экране сильно выцветает. Что-то разобрать на экране можно, но сложно.

Яркость экрана изменяется в пределах от 12 до 409 кд/м². Контрастность 1 к 575. Цветовой охват немного не совпадает с треугольником sRGB. Температура выше эталонной. Гамма-кривая равна 2,1, что несколько ниже эталонного значения. Изображение выглядит немного холодней чем это необходимо, а также не хватает насыщенности, но назвать экран не качественным язык не поворачивается.

Производитель оставил возможность пользователю настроить экран под себя, а именно изменить цветовую температуру экрана. К сожалению, существенно эта настройка ничего не меняет.

Аппаратная и программная платформы

HUAWEI Y5 II построен на базе процессора MediaTek MT6582 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Встроенный видеоускоритель — Mali-400MP. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, из которого с пустым списком задач доступно всего 486 МБ. Встроенной памяти 8 ГБ, но пользователю достанется только 3,2 ГБ. Есть слот для карт памяти microSD.

Для обычного использования производительности хватит, но открыть много вкладок в браузере, либо попеременно пользоваться несколькими социальными сетями будет сложно из-за небольшого количества оперативной памяти, приложения будут постоянно выгружаться. С другой стороны интерфейс работает плавно и очень редко притормаживает.

Из беспроводных сетей доступен Wi-Fi стандарта n, Bluetooth версии 4.0 + LE, GPS и конечно же 3G. На поиск спутников без использования интернета уходит всего 13 секунд, что очень неплохо. Работа в сети 3G также не вызвала нареканий. Единственное, что лишь SIM-карта расположенная в первом слоте может подключится к 3G, в то время как карточка во втором слоте может работать только в 2G.

Громкость мультимедийного динамика высокая. Микрофон и разговорный динамик показали себя с лучшей стороны — на их работу нет никаких нареканий.

Версия операционной системы Android 5.1 Lollipop. В роли оболочки выступает EMUI версии 3.1. Оболочка продуманная, с большим количеством фишек и интересных возможностей. О ней более подробно можно почитать в обзоре смартфона Huawei GR5.

Камера

HUAWEI Y5 II имеет набирающую популярность особенность — вспышку для фронтальной двухмегапиксельной камеры.

С одной стороны любители делать селфи обрадуются, так как теперь темнота не помеха. С другой — качество снимков оставляет желать лучшего. Кадрам не хватает четкости, да и шумные они.

Основная 8 Мп камера тоже не радует. Ее оптика не позволяет назвать кадры хотя бы средними по качеству.

Максимальное разрешение записи видео — Full HD.

Интерфейс приложения «камера» простой, но очень функциональный. Присутствуют настройки ISO, баланса белого а также фильтры.

Автономность

Емкость встроенной батареи составляет 2200 мАч, что по современным меркам откровенно мало. У меня с предустановленными социальными сетями, чтением Pocket и небольшим количеством разговоров по телефону аппарат продержался сутки. Время активного экрана составило почти 4 часа.

Протестировав автономность в синтетических тестах при яркости 200 кд/м² можем только подтвердить тот факт, что автономность у смартфона средняя. Да, если умерить пыл и пользоваться не так усердно, то можно выжать и больше.