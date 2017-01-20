Обзор смартфона Samsung Galaxy A3 (2017)

Samsung Galaxy A3 – младшая и самая доступная модель в обновленной линейке A-серии 2017 года. Внешне она выглядит так же, как и старшие модели A5 и A7, только компактнее.

Дизайн

Смартфон доступен в четырех цветовых решениях — золотом, розовом, голубом и черном; в редакции побывала последняя версия. Как и старшие модели, Samsung Galaxy A3 может похвастать 2.5D стеклом на фронтальной панели, металлическими рамками и стеклянной задней панелью. За счет скругленных углов и плавных граней, а также небольших размеров он хорошо лежит в руке и не норовит выскользнуть, даже несмотря на гладкую поверхность тыльной панели.

Рамки вокруг экрана сравнительно небольшие (дисплей занимает 67.9% площади фронтальной панели), традиционно для смартфонов Samsung, здесь используется аппаратная кнопка Home (со встроенным сканером отпечатков пальцев) и сенсорные кнопки Back и Tasks (подсвечиваемые в момент касания), что дополнительно увеличивает «полезную площадь» рабочего стола, убирая с него стандартную панель с экранными системными кнопками.

На верхней грани находится микрофон шумоподавления и слот для SIM-карты и карты памяти microSD, на левой — кнопки регулировки громкости, на правой — кнопка включения и мультимедийный динамик, на нижней — разъем USB Type-C, микрофон и разъем 3.5 мм для подключения гарнитуры.

В целом аппарат выглядит неплохо, но спереди он смотрится явно выигрышнее, чем сзади — главным образом благодаря 2.5D стеклу. Отметим также, что черный вариант, на наш взгляд, несколько проигрывает «цветным» версиям смартфона. Также стоит отметить, что как и остальные модели A-серии 2017 года, корпус Samsung Galaxy A3 защищен от пыли и влаги по стандарту IP68 (полная защита от попадания пыли, может погружаться в воду на глубину до полутора метров на время до 30 минут).

Дисплей

В Samsung Galaxy A3 используется Super AMOLED-экран диагональю 4.7″ и разрешением 720×1280 точек. Плотность пикселей составляет 312 PPI – увидеть некоторую зернистость можно, только пристально разглядывая экран в упор; при обычном использовании смартфона изображение воспринимается плотным, шрифты — гладкими.

Несмотря на AMOLED, цвета у дисплея оказываются достаточно спокойные, близкие к таковым у IPS-матриц. Впрочем, в настройках дисплея можно переключиться из видеорежима «Основной» (используемого по умолчанию) в более «цветастые» — «Адаптивный дисплей» (наиболее сильный эффект) или более умеренные, но все равно гораздо более насыщенные по сравнению с «основным» — «Фильм AMOLED» и «Фото AMOLED». Здесь же, к слову, можно активировать фильтр синего цвета, который делает изображение более теплым и приятным для глаза при длительном чтении текста на белом фоне.

Экран яркий, остается вполне читаемым даже под прямыми солнечными лучами. Благодаря AMOLED черный цвет – действительно черный, без серых засветов при взгляде под углом. Правда, под большим углом на изображении появляется зеленоватый оттенок, характерный для этой технологии.

Замеры, сделанные в режиме «Основной», показывают почти идеальные характеристики –ровная линия цветовой температуры в районе стандартной 6500K, правильная кривая гаммы и цветовой охват, чуть больший стандартного sRGB.

Звонки, мультимедиа

В редакцию на обзор попала односимочная версия Samsung Galaxy A3, в продаже в Украине будет двухсимный вариант (с возможностью установки карты памяти microSD вместо второй SIM-карты). Разговорный динамик достаточно громкий, собеседника слышно хорошо, а вот мультимедийный мог бы быть и погромче — на улице сквозь одежду звонок вполне можно и не услышать. К звуку в наушниках особых претензий не возникло, разве что высокие частоты могли бы звучать немного ярче.

Аппаратная платформа, производительность

Смартфон основан на собственном восьмиядерном процессоре Samsung Exynos 7 Octa 7870, изготовленном по 14 нм технологии. В него входят ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц, а также видеоподсистема Mali-T830. Этот процессор предназначен для моделей среднего класса, и в свое время уже использовался в смартфоне Galaxy J7 (2016). Оперативной памяти здесь 2 ГБ, внутренней – 16 ГБ (из которых пользователю доступно 10 ГБ), с возможностью ее расширения с помощью карты памяти microSD.

Чипсет относится к среднему классу, и в бенчмарках смартфон ожидаемо демонстрирует соответствующую производительность – условно говоря, между «средней» и «средне-высокой». Его будет достаточно для любых современных задач, за исключением разве что самых тяжелых трехмерных игр.

Программное обеспечение

Samsung Galaxy A3 работает под управлением ОС Android 6.0.1, дополненной новой фирменной оболочкой — Grace UX (впервые мы ее увидели в Galaxy Note7). Она отличается обновленной панелью уведомлений и новым видом меню настроек; кроме того, у новой A-линейки появился дополнительный экран слева от домашнего – на нем располагается агрегатор новостей; в зависимости от прошивки, это может быть либо русскоязычный Briefing (основанный на известном сервисе Flipboard), либо англоязычный Upday. Оболочка поддерживает систему сменных скинов и значков, загружаемых из фирменного магазина, выводит на выключенный экран часы, уведомления и другую информацию в режиме Always On Display, может держать экран включенным, пока вы на него смотрите, предлагает собственное меню оптимизации энергопотребления и содержит еще довольно большое количество дополнительных возможностей.

Сканер отпечатков пальцев работает достаточно уверенно, экран разблокируется быстрее чем за полсекунды. Интерфейс работает в целом быстро и плавно, незначительные притормаживания наблюдаются редко и в основном при обращении к встроенному агрегатору новостей.

Камера

Смартфон оснащен 13-мегапиксельной основной камерой (f/1.9) и 8-мегапиксельной – фронтальной. Собственное приложение камеры, кроме полностью автоматического режима, предлагает также Pro – в этом случае пользователь может вручную выбрать баланс белого, ISO, ввести экспокоррекцию и выбрать способ экспозамера (точечный/центровзвешенный/матричный).

Камера быстро фокусируется и делает кадр, снимки получаются достаточно хорошего качества – с приличным динамическим диапазоном, естественными цветами и достаточно точным автоматическим определением баланса белого. При слабом освещении или в помещении качество ухудшается незначительно. Четкость могла бы быть повыше, мелкие детали вроде тонких веток, травы или хвои могут заметно пострадать от алгоритма шумоподавления.

У камеры есть режим HDR, он работает очень деликатно, и если в кадре нет достаточно сильного перепада по яркости между различными участками изображения, результат его работы может оказаться чисто косметическим. Впрочем, в ситуации, когда в кадре есть источник света или просто очень яркий объект на темном фоне, этот режим съемки может заметно улучшить изображение, «вытянув» тени. Пример его работы (слева — обычный кадр, справа — HDR):

Автономность

Samsung Galaxy A3 оснащается несъемным ионнолитиевым аккумулятором емкостью 2350 мАч. Благодаря Super AMOLED-экрану, а также использованию энергоэффективного процессора Exynos 7870 Octa смартфон оказывается весьма «живучим», даже несмотря на не очень высокую емкость аккумулятора — так, в тесте PCMark он продержался без малого 10 часов, что является очень хорошим результатом. Можно сказать, что в режиме средней нагрузки он почти наверняка продержится 2 полных дня.