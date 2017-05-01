Обзор смартфона Sony Xperia XA1

Компания Sony решила обновить неплохую прошлогоднюю бюджетную модель Sony Xperia XA и показала на выставке MWC 2017 второй смартфон в этой линейке — XA1.

Комплектация

Sony Xperia XA1 поставляется в небольшой коробке из тонкого белого картона. Внутри также можно найти зарядное устройство, USB-кабель и руководство пользователя — гарнитура в комплект не входит.

Дизайн и эргономика

Смартфон доступен в четырех цветовых решениях — черный, белый, розовый и золотой, у нас в редакции побывал первый вариант.

Если сравнивать Sony Xperia XA1 с предыдущей моделью, XA, можно отметить чуть изменившийся внешний вид — хоть общие черты у этих смартфонов и есть, но у XA1 используется более «угловатый» дизайн, характерный для более дорогих моделей прошлого года, например, Xperia X и Xperia XZ. Так, верхняя и нижняя грани здесь подчеркнуто плоские, с тонкими блестящими фасками по периметру. Корпус пластиковый, однако почти во всю длину боковых граней в нем установлены металлические «боковины», благодаря чему в руке смартфон ощущается как будто полностью изготовленный из металла.

Размеры аппарата практически не изменились (разница 0.1 мм в толщину и меньше 1.5 мм в высоту), а вот в весе новая модель чуть прибавила (около 6 г). Рамки вокруг экрана по бокам стали заметно меньше, а сверху и снизу несколько увеличились — учитывая, что и раньше они были не из самых узких, сейчас это оказывается первым, на что обращаешь внимание при включенном дисплее. Собственно, итоговое соотношение площади экрана с площадью фронтальной панели также чуть ухудшилось — порядка 71% у XA1 против 72% у XA. Еще одно немаловажное отличие — у дисплея появилось олеофобное покрытие, которого так не хватало у Sony Xperia XA.

На верхней грани находятся разъем гарнитуры и микрофон шумоподавления, на нижней — разговорный микрофон и разъем USB Type-C. На левой боковой грани можно найти лоток на две SIM-карты формата nanoSIM и отдельный кадридер для карт памяти microSD, на правой — «качельку» громкости, кнопку включения и аппаратную кнопку спуска камеры. Кнопки не люфтят и достаточно тугие, особенно громкости, так что случайное нажатие практически исключено. Задняя панель — матовая, с легким намеком на soft-touch покрытие, на котором с легкостью остаются отпечатки пальцев (про долговечность этого покрытия в рамках обычного обзора, а не опыта эксплуатации, сказать ничего нельзя).

Смартфон небольшой, за счет 5-дюймового дисплея и маленьких боковых рамок выглядит довольно узким и хорошо ложится даже в относительно небольшую ладонь. Отсутствие острых боковых граней и гладких поверхностей также положительно сказывается на эргономике аппарата. Претензию можно высказать разве что к уже упомянутой широкой нижней рамке — поначалу подсознательно пытаешься нажать на нее, потому что у таких рамок обычно оказываются сенсорные системные кнопки, но нет — у XA1 они экранные.

Дисплей

В Sony Xperia XA1 используется 5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280х720 точек (плотность пикселей составляет ~294 PPI) – как видим, по характеристикам экран здесь аналогичен использовавшемуся в предыдущей модели. По качеству изображения это типичный IPS: хорошие, реалистичные цвета, большие углы обзора, чуть светловатый черный при прямом взгляде на экран и «засветка» темного фона либо фиолетовым, либо серебристым цветом, в зависимости от угла обзора – впрочем, в целом цвета остаются без искажений, лишь несколько снижается яркость и контрастность изображения.

Максимальная яркость довольно высокая, 440 кд/м², так что на солнце экран хоть и сильно выгорает, но на контрастной картинке разобрать информацию все-таки можно. Минимальная яркость также оказывается весьма высокой – целых 30 кд/м², так что в полной темноте экран может оказаться ярковат. Контрастность невысокая, даже по меркам IPS-экранов – порядка 600:1.

По умолчанию дисплей демонстрирует откровенно теплое изображение (что подтверждается замерами – цветовая температура составляет всего 6000K). Это хорошо ощущается при переводе взгляда со смартфона на откалиброванный монитор – картинка на последнем начинает восприниматься с явным синим оттенком. Если этот нюанс вам не по душе, ситуацию можно исправить в настройках – в меню «Дисплей» есть раздел «Баланс белого»; впрочем, здесь нет удобного ползунка «теплее-холоднее» или его аналога, а регулировать цветовую температуру предлагается более «хардкорно», с помощью регулировок каждого из трех основных цветов в отдельности. Цветовой охват традиционен для «мобильного IPS», значение гаммы незначительно ниже стандартного параметра (2.2), так что в плане насыщенности изображения здесь все почти в полном порядке.

В целом, можно сказать, что экран у Sony Xperia XA1 вполне на уровне и полностью соответствует своей ценовой категории.

Аппаратная платформа, производительность

По сравнению с Sony Xperia XA1 новая модель получила апгрейд почти по всем параметрам – так, на смену чипсету Mediatek MT6755 Helio P10 пришел Mediatek MT6757 Helio P20 (8 ядер Cortex-A53, половина из которых работает на частоте 1.6 ГГц, вторая половина – на 2.3 ГГц), оперативная память была увеличена до 3 ГБ, внутреннее хранилище – до 32 ГБ (из которых пользователю доступно ~22 ГБ). За обработку видео отвечает Mali-T880MP2 (вместо Mali-T860MP2). Как видим, XA1 – это уже не чистый «бюджетник», каковым был XA, а скорее ближе к среднему уровню.

Соответственно, и производительности вполне достаточно для любых повседневных задач, исключая разве что тяжелые игры; ну и, традиционно для лаунчера Sony, при большом количестве виджетов на домашнем экране незначительно страдает плавность анимации интерфейса.

Звонки, мультимедиа

Как и предыдущая модель, Sony Xperia XA1 доступна в двух версиях, односимной и двухсимной; в редакции побывал второй вариант. Здесь под общей заглушкой скрывается лоток на две SIM-карты формата nano-SIM, рядом с ним находится отдельный слот кардридера для карт памяти microSD.

Громкость вызывного динамика вполне достаточная для большинства ситуаций, к качеству звука особых претензий не возникло. Мультимедийный динамик довольно громкий, хотя в особо шумной ситуации при нахождении телефона в кармане звонок пропустить все-таки можно. Качество его звучания посредственное (практически полное отсутствие низких частот, резкие средние, легкое дребезжание на максимальной громкости), так что для прослушивания музыки его лучше не использовать – максимум на что он годится это на мелодию звонка.

Операционная система и оболочка

Аппарат работает под управлением ОС Android 7.0 с собственной оболочкой Sony. Внешне она, как и раньше, несильно отличается от «чистого» Android, который был дополнен некоторыми фирменными нюансами. Например, разблокировка осуществляется свайпом влево или вверх (при этом визуально «шторка» все равно уезжает влево) — на аналогичные жесты вправо и вниз экран разблокировки никак не реагирует. Свайп вниз по домашнему экрану вызывает поиск по установленным программам (а также выводит список рекомендованных приложений — впрочем, это можно отключить в настройках). Для изменения внешнего вида предлагаются темы оформления, которые можно загрузить в фирменнои сервисе Xperia. Стоит отметить на удивление медленную работу приложений для просмотра фото, а точнее, долгую прорисовку изображений: при открытии снимка телефон несколько секунд показывает нерезкое «превью», и только потом начинает по квадратам отрисовывать картинку. Особенно это ощутимо в родном приложении, «Альбом», но и в Google Photo этот эффект также присутствует.

Камера

Одно из наиболее серьезных улучшений XA1 по сравнению с XA — это основная камера. На смену 13 мегапикселям и сенсору 1/3″ пришла 23-мегапиксельная камера с сенсором 1/2.3″ (диафрагма не изменилась — f/2.0). При соотношении сторон 4:3 разрешение снимка составляет 5520х4144 точки, или 23 Мп, в 16:9 он уменьшается до 20 Мп (количество пикселей по горизонтали при этом несколько увеличивается — 5984х3376). Аппаратная кнопка спуска позволяет быстро включить камеру как при разблокированном экране, так и при заблокированном, запускается она во втором случае очень быстро, менее чем за секунду.

Режима «супер авто» в фирменном приложении камеры будет вполне достаточно в большинстве случаев, но в нем можно отрегулировать только яркость/насыщенность, указать размер кадра, включить слежение за объектом и активировать автоспуск. Если сцена оказалась слишком сложной для автоматики, можно переключиться в ручной режим – здесь добавляются изменение чувствительности, выбор баланса белого и выдержки, возможность внесения экспокоррекции, режим работы фокуса, включение режима HDR, сохранение геотегов и т.д. Максимальное разрешение видео – FullHD@30 fps.

В идеальных условиях при достаточном освещении снимки получаются насыщенные и достаточно резкие, хотя работа фильтра повышения четкости при 100%-ном масштабе становится хорошо ощутима, особенно на мелких деталях вроде кроны деревьев. В помещении или при съемке вечером детализация ожидаемо снижается, однако «шумодав» работает не очень агрессивно, так что получить снимки приличного качества в этих случаях все-таки можно – правда, придется делать несколько дублей, потому что вероятность получить смазы в автоматическом режиме оказывается достаточно высокой. Динамический диапазон средний, в контрастной сцене получаются как засветки на ярких участках, так и провалы в тенях. Автоматический экспозамер периодически приводит к некоторой недодержке, из-за чего снимок может получиться чуть темнее, чем следовало бы. А вот со съемкой в контровом свете камера справляется неплохо, даже когда солнце оказывается полностью в кадре – похоже, автоматический режим здесь все-таки включает недоступный для ручного выбора HDR, поскольку при переключении в Manual и его активации кадры получаются почти такими же.

Работу HDR в целом можно охарактеризовать как «деликатную», порой даже чересчур — он позволяет проявить детали в тенях и фактуру яркого неба, однако не превращает снимок в картину импрессиониста.

Примеры HDR (первый снимок — обычный режим, второй — HDR):

Подытоживая — камера производит в целом приятное впечатление, от аппарата в данной ценовой категории вполне можно было ожидать худших результатов.

Автономность

В Sony Xperia XA1 установлен несъемный аккумулятор емкостью 2300 мАч — такой же, как в предыдущей модели. Соответственно, и время работы у них оказывается сопоставимым и весьма скромным: к сожалению, у нас XA1 не смогла пройти тест PCMark (как аккумуляторный, так и на производительность), зависая на выполнении одной и той же задачи, поэтому ориентироваться тут можно только на синтетические результаты в AnTuTu Tester и на показания в PCMark предыдущей модели, Sony Xperia XA (которая в свое время «продержалась» в нем всего 5 часов). По личным же впечатлениям, на двое суток этого телефона хватало лишь в режиме серьезной экономии.