Обзор смартфона TP-Link Neffos X1

Обзор смартфона TP-Link Neffos X1

Еще в рамках IFA 2016 компания презентовала свои флагманы Neffos X1 и X1 Max. Аппараты должны были поступить в продажу ближе к концу года, но немного задержались. Поздний выход — это прискорбный факт, но хороший продукт может его пережить. Давайте разбираться, можно ли назвать хорошим Neffos X1.

ЛинейкаNeffos X1
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 2
Диапазон цен: 5 881 − 6 599 грн

Комплектация

Знакомство с любым устройством начинается с упаковки и в случае Neffos X1 оно будет приятным. Внешне коробка выглядит обычной, но внутри визуально разделена на две части: слева лежит X1, под ним документация и кабель, справа под картонкой — наушники в отдельной коробочке и зарядка (5В/1А).

11

 

Дизайн

Выглядит Neffos X1 неплохо. На рынке остается все меньше пластиковых смартфонов и TP-Link следуют моде — большая часть корпуса сделана из металла и только накладки сверху и снизу пластиковые.

11

Вся лицевая панель прикрыта стеклом с олеофобным покрытием. Под экраном есть три сенсорные клавиши. К сожалению, они лишены подсветки. Смартфон хорошо собран и отличается обычной толщиной корпуса, но из-за скругленных граней ощущается тоньше, чем есть на самом деле.

1111

Расположение основных элементов управления стандартное и удобное. Физические клавиши находятся справа, а разъемы сверху и снизу. Кроме этого, Neffis X1 выделяется механическим переключателем режимов уведомлений, напоминающим таковой в iPhone и OnePlus.

Он имеет ребристую поверхность и расположен слева сверху. Сдвинув переключатель вверх можно перевести смартфон в беззвучный режим. Он не сильно выступает над корпусом и имеет достаточно тугой ход, что можно отнести как к плюсам, так и минусам. С одной стороны, у вас точно не получится случайно его переключить, а с другой — пользоваться им удобнее или свободной рукой, или если вы держите аппарат левой.

111

Также аппарат может похвастаться нормально работающим сканером отпечатков пальцев, который находится под камерой. Датчик работает хорошо и быстро распознает отпечатки в большинстве случаев. С учетом того, что теперь его можно использовать не только для разблокировки смартфона, но и, например, для авторизации в Приват24, пользы от сканера больше.

Кроме темно-серого, Neffos X1 выпускается в золотистом цвете с белой фронтальной панелью.

 

Экран

TP-Link Neffos X1 получил пятидюймовый IPS экран с HD-разрешением (294 ppi). Матрица прикрыта защитным 2,5D стеклом с нормальным олеофобным покрытием. Яркость изменяется от 6 до 380 кд/м², контрастность 1:620. Калибровка выполнена достаточно хорошо, разве что цветовая температура немного выше нормы, из-за чего изображение приобретает характерный холодный оттенок.

11111

С субъективной точки зрения дисплей тоже можно назвать хорошим. Понравилась и цветопередача, и поведение на солнце, углы обзора, и даже картинка выглядит вполне детализированной. Смущают только широкие рамки экрана.

 

Аппаратная платформа, время работы

Уже в момент анонса было понятно, что Neffos X1 не подходит для того, чтобы ставить рекорды в бенчмарках. Аппарат получил обычное «железо», но на момент поступления в продажу его нельзя назвать самым актуальным — аналогичные устройства продаются как минимум год.

Речь идет о платформе MediaTek Helio P10 с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ, расширить которую можно с помощью карт памяти, отказавшись от второй NanoSIM. Производительности стандартной версии Helio P10 достаточно для работы с Full HD дисплеями, но в X1 установлена HD матрица. Поэтому аппарат и сейчас комфортен в использовании. Он не очень быстрый, но и не раздражает излишней задумчивостью.

Приложения запускаются и перегружаются с нормальной скоростью, смартфон «потянет» большинство игр давая приемлемый уровень fps. Также отметим поддержку Wi-Fi 5 ГГц — многие модели среднего сегмента по-прежнему ограничиваются работой только в зашумленном диапазоне 2,4 ГГц.

В целом получается, что с точки зрения характеристик аппарат не выглядит горячей новинкой, что, безусловно, может оттолкнуть продвинутых пользователей, но обычные люди попользовавшись Neffos X1 должны остаться довольны.

Реализация мультимедийных функций на нормальном уровне. С одной стороны, внешний динамик можно описать «как у всех» — громкий, но не самым выразительный звук, с другой — в наушниках музыка звучит вполне прилично, я ожидал худшего результата.

А вот время работы находится «на грани». Встроенный аккумулятор имеет емкость 2250 мАч — это не слишком много. Хорошо, что аппарат работает как должен. Поэтому если вы практически не пользуетесь смартфоном, то он проработает и два дня, но при обычном использовании с социальными сетями, мессенджерами и прочим нужно рассчитывать на стандартный день работы.

 

Программная платформа

Смартфон работает под управлением Android 6.0 и фирменного интерфейса NFUI 1.0. Оболочка напоминает таковую в Neffos серии C5, но тут, например, нет функции создания длинных скриншотов.

В целом, интерфейс приближен к стоковому Android — хотя дизайн экрана блокировки, шторки переключателей, настроек, значки приложений и поменяли, их функциональность осталась привычной и понятной каждому, кто пользовался любым смартфоном. Единственное заметное изменение — отказ от отдельного меню приложений, поэтому все программы размещаются на рабочих столах и сортируются по папкам.

 

Камеры

Neffos X1 оснащен основной 13 Мп камерой (сенсор Sony IMX258) со значением диафрагмы f/2.0. Фронтальная камера на 5 Мп (есть режим улучшения селфи).

111111111111111

Основной модуль отличается стандартно-средним качеством съемки. При хорошем освещении он делает хорошие снимки с неплохой детализацией, правильно определяет баланс белого. Динамический диапазон относительно узкий, но и аппарат не самый крутой. С ухудшением условий освещения качество стремительно падает, что не является сюрпризом. Самое грустное в этом случае — при отсутствии в кадре контрастных объектов автофокус может промахнуться и вы получите не резкий кадр. При этом ночью можно получить вполне приемлемое фото красиво подсвеченного здания, например.

11

Фронтальный модуль отличается широкоугольной оптикой и стандартным качеством съемки. В целом, обе камеры можно назвать обычными — с их помощью получить нормальный снимок, но в сложных условиях возможностей модулей может не хватать.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: нормальный дизайн и материалы корпуса, экран; комфортная скорость работы; наличие сканера отпечатков пальцев; механический переключатель режимов уведомлений
Минусы: цена; не самая актуальная аппаратная платформа
Вывод: TP-Link Neffos X1 получился достаточно приятным аппаратом. Как и другие смартфоны компании, он хорошо работает с учетом своих характеристик, отличается нормальным дизайном, экраном. Можно сказать, что у компании в целом получаются неплохие устройства — они не выделяются крутыми характеристиками, зато работают адекватно, как должны. Тем не менее, мы не можем оценивать смартфоны только по впечатлению, которое они оставляют. Neffos X1 не лишен недостатков. Дело даже не в относительно старой платформе — сегодняшние аппараты не успевают устареть за год, а в достаточно высокой цене, которая выглядит таковой как относительно восприятия бренда, так и предложений конкурентов. Надеемся, что компания сможет исправить этот недостаток.

Технические характеристики

Обзор смартфона TP-Link Neffos X1Neffos X1 16GB Gray (TP902A24UA)
5 881 − 6 599 грн
Сравнить цены
ТипСмартфон
Предустановленная ОСнет данных
Оперативная память, ГБ2
Встроенная память, ГБ16
Слот расширенияmicroSD (до 128 ГБ)
Тип SIM-картыNano-SIM
Количество SIM-карт2
ПроцессорMT6755M Helio P10 + GPU ARM mali-T860MP2 550MHz
Количество ядер8
Частота, ГГц4х1,8 GHz+4х1.0 GHz
Аккумуляторная батарея2250mAh (несъемная), с технологией быстрой зарядки
Диагональ, дюймы5
Разрешение1280х720
Тип матрицыIPS
PPI293,7
Датчик регулировки яркости+
Другоезащитное стекло 2.5D Glass, Full in-cell
Основная камера, Мп13 (f2.0)
Видеосъемка+
Вспышка+
Фронтальная камера, Мп5
Высокоскоростная передача данныхTE FDD Cat4 (up to 150Mbps DL / 50Mbps UL), HSPA+(up to 21Mbps DL / 11.5Mbps UL), DC-HSPA+(up to 42Mbps DL / 11.5Mbps UL)
Стандарты связиFDD-LTE (1/3/5/7/8/20), WCDMA (1/5/8), GSM 2/3/5/8, TP902C FDD-LTE 2/4/7/28, WCDMA 2/4/5, GSM 2/3/5
Wi-Fi802.11a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz
Bluetooth4
GPS+
IrDA-
FM-радио+
Аудиоразъем3,5 мм
NFC-
Интерфейсный разъемUSB 2.0 (micro-USB)
Размеры, мм142х71х7,95
Вес, г135
Защита от пыли и влаги-
Тип корпусамоноблок (неразборный)
Материал корпусаметалл
Тип клавиатурыэкранный ввод
ЕщеСканер отпечатков пальцев (0,2 сек).
Похожие записи