Обзор смартфона TP-Link Neffos X1

Еще в рамках IFA 2016 компания презентовала свои флагманы Neffos X1 и X1 Max. Аппараты должны были поступить в продажу ближе к концу года, но немного задержались. Поздний выход — это прискорбный факт, но хороший продукт может его пережить. Давайте разбираться, можно ли назвать хорошим Neffos X1.

Комплектация

Знакомство с любым устройством начинается с упаковки и в случае Neffos X1 оно будет приятным. Внешне коробка выглядит обычной, но внутри визуально разделена на две части: слева лежит X1, под ним документация и кабель, справа под картонкой — наушники в отдельной коробочке и зарядка (5В/1А).

Дизайн

Выглядит Neffos X1 неплохо. На рынке остается все меньше пластиковых смартфонов и TP-Link следуют моде — большая часть корпуса сделана из металла и только накладки сверху и снизу пластиковые.

Вся лицевая панель прикрыта стеклом с олеофобным покрытием. Под экраном есть три сенсорные клавиши. К сожалению, они лишены подсветки. Смартфон хорошо собран и отличается обычной толщиной корпуса, но из-за скругленных граней ощущается тоньше, чем есть на самом деле.

Расположение основных элементов управления стандартное и удобное. Физические клавиши находятся справа, а разъемы сверху и снизу. Кроме этого, Neffis X1 выделяется механическим переключателем режимов уведомлений, напоминающим таковой в iPhone и OnePlus.

Он имеет ребристую поверхность и расположен слева сверху. Сдвинув переключатель вверх можно перевести смартфон в беззвучный режим. Он не сильно выступает над корпусом и имеет достаточно тугой ход, что можно отнести как к плюсам, так и минусам. С одной стороны, у вас точно не получится случайно его переключить, а с другой — пользоваться им удобнее или свободной рукой, или если вы держите аппарат левой.

Также аппарат может похвастаться нормально работающим сканером отпечатков пальцев, который находится под камерой. Датчик работает хорошо и быстро распознает отпечатки в большинстве случаев. С учетом того, что теперь его можно использовать не только для разблокировки смартфона, но и, например, для авторизации в Приват24, пользы от сканера больше.

Кроме темно-серого, Neffos X1 выпускается в золотистом цвете с белой фронтальной панелью.

Экран

TP-Link Neffos X1 получил пятидюймовый IPS экран с HD-разрешением (294 ppi). Матрица прикрыта защитным 2,5D стеклом с нормальным олеофобным покрытием. Яркость изменяется от 6 до 380 кд/м², контрастность 1:620. Калибровка выполнена достаточно хорошо, разве что цветовая температура немного выше нормы, из-за чего изображение приобретает характерный холодный оттенок.

С субъективной точки зрения дисплей тоже можно назвать хорошим. Понравилась и цветопередача, и поведение на солнце, углы обзора, и даже картинка выглядит вполне детализированной. Смущают только широкие рамки экрана.

Аппаратная платформа, время работы

Уже в момент анонса было понятно, что Neffos X1 не подходит для того, чтобы ставить рекорды в бенчмарках. Аппарат получил обычное «железо», но на момент поступления в продажу его нельзя назвать самым актуальным — аналогичные устройства продаются как минимум год.

Речь идет о платформе MediaTek Helio P10 с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ, расширить которую можно с помощью карт памяти, отказавшись от второй NanoSIM. Производительности стандартной версии Helio P10 достаточно для работы с Full HD дисплеями, но в X1 установлена HD матрица. Поэтому аппарат и сейчас комфортен в использовании. Он не очень быстрый, но и не раздражает излишней задумчивостью.

Приложения запускаются и перегружаются с нормальной скоростью, смартфон «потянет» большинство игр давая приемлемый уровень fps. Также отметим поддержку Wi-Fi 5 ГГц — многие модели среднего сегмента по-прежнему ограничиваются работой только в зашумленном диапазоне 2,4 ГГц.

В целом получается, что с точки зрения характеристик аппарат не выглядит горячей новинкой, что, безусловно, может оттолкнуть продвинутых пользователей, но обычные люди попользовавшись Neffos X1 должны остаться довольны.

Реализация мультимедийных функций на нормальном уровне. С одной стороны, внешний динамик можно описать «как у всех» — громкий, но не самым выразительный звук, с другой — в наушниках музыка звучит вполне прилично, я ожидал худшего результата.

А вот время работы находится «на грани». Встроенный аккумулятор имеет емкость 2250 мАч — это не слишком много. Хорошо, что аппарат работает как должен. Поэтому если вы практически не пользуетесь смартфоном, то он проработает и два дня, но при обычном использовании с социальными сетями, мессенджерами и прочим нужно рассчитывать на стандартный день работы.

Программная платформа

Смартфон работает под управлением Android 6.0 и фирменного интерфейса NFUI 1.0. Оболочка напоминает таковую в Neffos серии C5, но тут, например, нет функции создания длинных скриншотов.

В целом, интерфейс приближен к стоковому Android — хотя дизайн экрана блокировки, шторки переключателей, настроек, значки приложений и поменяли, их функциональность осталась привычной и понятной каждому, кто пользовался любым смартфоном. Единственное заметное изменение — отказ от отдельного меню приложений, поэтому все программы размещаются на рабочих столах и сортируются по папкам.

Камеры

Neffos X1 оснащен основной 13 Мп камерой (сенсор Sony IMX258) со значением диафрагмы f/2.0. Фронтальная камера на 5 Мп (есть режим улучшения селфи).

Основной модуль отличается стандартно-средним качеством съемки. При хорошем освещении он делает хорошие снимки с неплохой детализацией, правильно определяет баланс белого. Динамический диапазон относительно узкий, но и аппарат не самый крутой. С ухудшением условий освещения качество стремительно падает, что не является сюрпризом. Самое грустное в этом случае — при отсутствии в кадре контрастных объектов автофокус может промахнуться и вы получите не резкий кадр. При этом ночью можно получить вполне приемлемое фото красиво подсвеченного здания, например.

Фронтальный модуль отличается широкоугольной оптикой и стандартным качеством съемки. В целом, обе камеры можно назвать обычными — с их помощью получить нормальный снимок, но в сложных условиях возможностей модулей может не хватать.