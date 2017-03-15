Обзор SUHD телевизора Samsung 65KS9000U

Телевизор Samsung 65KS9000U относится к топовой, девятой серии – технологическому флагману линейки, предлагая в элегантном корпусе результат кропотливой работы инженеров компании. Кроме 65-дюймовой модели есть еще три разновидности, отличающиеся лишь размером диагонали – 49, 55 и 78 дюймов. Однако самое интересное в нем – экран с подсветкой, сделанной по технологии QLED – квантовых точек.

Дизайн и эргономичность

Дизайн телевизора заслуживает лестной оценки – ничего лишнего, все элементы выверены. Он украсит гостиную с практически любым интерьером. Надо отметить, что тыловая панель разработана в рамках концепции 360 Design с учетом возможности установки посередине комнаты.

Материалы и качество сборки соответствуют премиальному уровню продукта. Пластик текстурирован, металл тонкой, почти незаметной, рамки обработан тщательно.

Электроника располагается в нижней части корпуса. Для отвода тепла есть декоративная решетка на тыловой панели, она также используется встроенной аудиосистемой.

В комплекте поставки идет хромированная Y-образная подставка, на которой телевизор уверенно стоит. Винты крепления прячутся под пластиковой накладкой. Предусмотрен также настенный вариант VESA-крепления, при подготовке стены следует учитывать, что масса телевизора 26,5 кг.

Экран с полуглянцевым покрытием, оно почти не бликует и помогает добиться высокой контрастности изображения. Технология получила название Ultra Black, идею почерпнули в живой природе. У некоторых насекомых поверхность глаза не ровная а рельефная. Размер выпуклостей очень мал – высота около 200 нанометров, а расстояние между центрами порядка 300 нанометров. Поскольку это примерно в два раза меньше, чем средняя длина волны видимого света, выпуклости снижают отражающие свойства поверхности но не влияют на изображение.

Пульт ДУ One Remote изогнутой эргономичной формы, на нем минимум кнопок. Пластик приятный на ощупь, текстура маскирует отпечатки пальцев.

Некоторые «оперативные» разъемы размещены в нише на тыловой панели, они находятся близко к правому краю экрана, поэтому проблем при ежедневном подключении не возникает. Основные разъемы вынесены на торцы отдельного блока One Connect, соединяемого с корпусом телевизора специальным многожильным кабелем. Эту маленькую коробочку можно легко спрятать за ресивером и сохранить опрятный внешний вид системы домашнего кинотеатра.

Функциональность

Телевизор базируется на изогнутой 65-дюймовой QLED-панели с размером изображения 3840 × 2160 пикселов и подсветкой, выполненной по технологии квантовых точек, на английском это Quantum Dots, что и определило название QLED. Более подробно о технологии QLED можно прочитать в материале по этой ссылке.

На макроснимке экрана видна структура матрицы. Каждый субпиксел разделен на три части по вертикали и две по горизонтали, заметно также разделение нижних сегментов на четыре части. Электроника управляет субпикселами посекционно.

Благодаря технологии Supreme UHD Dimming яркость подсветки также регулируется в зависимости от содержания кадра. Матрица разделена более чем на тысячу зон, что способствует восприятию изображения как более контрастного в целом когда для светлых участков кадра подсветка работает на максимуме а в темных – почти выключается.

Поскольку матрица представляет собой часть цилиндра очень большого диаметра, говорить об углах обзора не стоит. Этот экран создавался для просмотра фильмов исключительно с любимого дивана, именно при расположении зрителя прямо по центру достигается максимальный эффект погружения в сцену. Тем не менее, даже при взгляде сбоку картинка по-прежнему хороша.

В телевизоре четыре входа HDMI (в т.ч. с обратным аудиоканалом и поддержкой HDR) три разъема USB (все удовлетворяют спецификации 2.0, один обеспечивает ток до 1 А, хватит для жесткого диска) порт Ethernet и цифровой оптический аудиовыход. Предусмотрено подключение спутниковой «тарелки» и обычной антенны для эфирного или кабельного ТВ. Слот CI позволяет раскодировать платные каналы после установки приобретаемого отдельно модуля условного доступа и оформления соответствующей подписки.

Все разъемы HDMI находятся на блоке One Connect, тогда как порт Ethernet – непосредственно на телевизоре. Это позволяет избежать ухудшения качества картинки при воспроизведении видео с плеера или спутникового ресивера из-за наводок в общем кабеле.

К домашней сети телевизор также можно подключить через Wi-Fi, функционируют оба диапазона, 2,4 и 5 ГГц. Беспроводное соединение окажется весьма кстати, если потребуется вывести на большой экран контент со смартфона. В случае, если гостям не нужно знать пароль от домашней сети, телевизор умеет соединяться с мобильным устройством напрямую, без помощи маршрутизатора (WiFi Direct).

Смарт ТВ (Smat Hub) базируется на платформе Tizen. Первое, что бросается в глаза – очень быстрое, практически мгновенное включение из состояния сна. Достаточно нажать кнопку на пульте и телевизор готов к работе. Четырехядерный процессор обеспечивает не только оперативную отрисовку элементов интерфейса но и в режиме реального времени выполняет ряд операций по улучшению изображения.

Пользователю доступны несколько приложений, обеспечивающих удобный доступ к разнообразному контенту – YouTube, отечественные и иностранные on-line-кинотеатры, браузер. При желании можно сыграть в простые игры.

Интерфейс прост и интуитивно понятен, установленные часто используемые приложения размещаются в нижней строке, если от пользователя требуется что-то выбрать, например, источник, варианты могут отображаться во второй строке.

При переходе от одного приложения к другому система запоминает состояние и после возврата не требуется заново искать или перематывать. Многозадачность – весьма полезное свойство для телевизора, на котором в обозримом будущем основным источником контента станут подключенные носители с файлами. Встроенный плеер успешно справляется с основными их типами.

Платформа Tizen регионально зависимая. Покупая телевизор, который не предназначался для официальной продажи на территории Украниы, пользователь может лишиться смарт-возможностей.

Управление с пульта ДУ One Remote комфортное, курсор в соответствующих приложениях перемещается нажатиями на некий эквивалент пятипозиционного джойстика.

Если планируется активное использование web-браузера, ввод текстов при поиске и т.п. лучше сразу подключить беспроводную USB-клавиатуру с трекболом или тач-падом.

Пульт One Remote оснащен микрофоном, в телевизоре есть система голосового поиска.

Для связи с телевизором пульт ДУ использует радиоканал. Элекроэнергию дает пара пальчиковых батареек типоразмера АА, кстати, благодаря их массе, центр тяжести смещен и корпус удобно лежит в руке.

Качество изображения и звука

Телевизор порадовал качественной заводской калибровкой панели и ее приятной цветопередачей. Картинка спокойная и достоверная, без намека на кричащие яркие цвета, которые могут привлечь в магазине, однако начинают раздражать при длительном просмотре. При желании параметры изображения меняются в широких пределах, для любителей есть ряд автоматических улучшателей.

Все сигналы масштабируются до 4К. Большинству телеканалов это не поможет, но результат SUHD Remastering для качественных исходных материалов, например, хороших Full HD-трансферов, выглядит лучше, чем на «обычном» телевизоре с аналогичным размером экрана.

Посмотрим классический фильм «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. Снятый в начале 70-х гг. прошлого века, естественно на кинопленку, он создавался без использования цифровых технологий и даже без прицела на них. Первая сцена, кабинет Дона Карлеоне – настоящее испытание для любого телевизора. Персонажи одеты в черные фраки, свет приглушен. Идеальная возможность почувствовать вкус HDR. Хотя исходный материал вышел на обычном диске Blu-ray, в Samsung 65KS9000U есть режим HDR+, который пытается имитировать 10-битовую картинку. И, надо отметить, успешно. В кадре становятся лучше различимы детали одежды и интерьера. Сцена свадьбы дочери Карлеоне передается живо и естественно, невзирая на почтенный возраст фильма.

А теперь поставим фильм «Гравитация» Он в значительной мере состоит из комбинированных съемок, реальные актеры и декорации соседствуют с компьютерной графикой. Картина уничтожения МКС выглядит весьма впечатляюще. Глубина черного космоса передается очень реалистично, отключение HDR+ делает кадры даже более напряженными. Пугающая красота выглядит завораживающе.

Субъективные оценки весьма положительные, но что покажут аппаратные измерения? Начнем, пожалуй с цветового охвата. Технология подсветки на квантовых точках обещает его существенное увеличение. Приведенные графики подтверждают заявления производителя. Внутренний треугольник соответствует охвату по телевизионному стандарту REC709 (который совпадает с sRGB по цветовым координатам). Реальный охват панели намного больше (внешний треугольник), причем именно в зеленой области, к которой глаз человека особенно чувствителен. Охват не меняется при смене режима картинки, чего нельзя сказать о цветовой температуре, гамме, яркости и контрастности, что естественно.

В режиме «Кино», а он нас интересует больше других, гамма почти идеальна и по виду кривой и по измеренному значению. Порадовала также стабильность цветовой температуры. Самые глубокие тени демонстрируют склонность к синеве, но это в определенной мере способствует субъективному восприятию картинки как более объемной.

Стандартный режим «из коробки» дает холодное изображение, однако обилие настроек с лихвой компенсирует этот недостаток, если вам не нравятся «бодрящие» новости.

Чтобы правильно трактовать результаты с специальном режиме «HDR+», необходимо вспомнить, что он предназначен для имитации расширенного динамического диапазона для сигнала, который его на самом деле не содержит. Поэтому кривая гаммы не показательна, а вот результат работы, как отмечалось выше, положительный.

Мы измеряли яркость белого поля при комфортном для просмотра в затемненном помещении (уровень 7) и максимальном варианте (20). Пиковые значения превысили 400 кд/м, а нормальные находились на уровне 180 кд/м. Это действительно много, но с учетом расстояния просмотра и того факта, что интенсивность света убывает в обратноквадратичной завистимости, утомления глаз не вызывает.

Звуковых возможностей телевизора хватит для просмотра выпуска новостей или телешоу. Претензий нет: голос хорошо передается, музыкальное сопровождение на разумной громкости тоже. Есть даже басы. Это не удивительно, ведь инженеры смогли разместить в компактном корпусе сабвуфер и четырехканальную систему общей мощностью 60 Вт. Но для фильмов или концертов настоятельно рекомендуется комплект многоканального звучания с ресивером и адекватным набором акустики. Он особенно пригодится при воспроизведении аудиодорожек высокого разрешения.