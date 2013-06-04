Обзор телефона Sigma mobile X-treme IP67 Dual SIM

Устройство, о котором мы расскажем в этом обзоре, не работает под управлением операционной системы Android, не имеет огромного дисплея и не может похвастаться уникальной камерой, его назначение – помочь оставаться на связи при любых обстоятельствах. Для этого Sigma Mobile X-treme IP67 Dual SIM сделали не только пыле- влагозащищенным, но и ударопрочным. С ним можно не бояться попасть в переделку, к тому же, он оснащен аккумулятором огромной, как для не смартфона емкостью, в 1700 мА*ч. Чтобы понять, есть ли жизнь у обычных телефонов и что интересно кроме уже перечисленных характеристик может предложить Sigma IP67, мы провели с ним несколько недель.

Упаковка и комплект поставки

Телефон поставляется в картонной коробке черного цвета, на лицевой панели которой можно увидеть название устройства и то, как он выглядит. На левом боку нанесены технические характеристики Sigma IP67, на нижней боковине – объяснение каждой из степеней защиты: от пыли, ударов и влаги. Заметим, что вся имеющаяся информация написана на украинском языке.

Внутри коробки мы обнаружили телефон, аккумулятор, проводную гарнитуру с клавишей ответа на звонки, сетевой адаптер на 0,5 А, USB-кабель и скрепку для откручивания крепежных винтов расположенных на тыльной панели. Кроме этого, в комплекте присутствует инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Дизайн и эргономичность

Модель поставляется в четырех различных расцветках – черной, черно-серой, черно-оранжевой (как у нас) и цвета хаки. На наш взгляд, устройство подобного типа должно быть как можно ярче, чтобы в случае чего, его было легче найти.

Материал боковин – резина с рисунком протектора в виде елочки. На торцах используется тот же материал, но уже с другим узором, в виде поперечных насечек. Съемная задняя панель выполнена в том же стиле и цвете что и боковины и торцы корпуса. В ее центре красуется большой логотип Sigma mobile, а вверху по краям – две шляпки крепежных винтов. Чтобы снять крышку нужно воспользоваться комплектной скрепкой. Под ней расположен аккумулятор емкостью 1700 мА*ч, на котором, как и на коробке, украинским языком нанесена ознакомительная информация. Под аккумулятором расположены три слота, два для SIM-карт и один для карт памяти. Кроме этого на корпусе телефона есть клавиши регулировки громкости, фонарик, камера, гнездо для наушников и дата-кабеля (прикрыты заглушкой). Крепления для ремешка не предусмотрено.

На лицевой панели расположен 2-дюймовый дисплей с разрешением 176х220 точек, круглая навигационная клавиша с вписанной в ее центр кнопкой подтверждения, а также шесть функциональных клавиш по сторонам от нее: включение фонарика, вход в меню с сообщениями, клавиша приема звонков, кнопка возврата назад, кнопка запуска камеры и клавиша отбоя. Под ними расположены 12 цифровых клавиш включая символы * и #. Удержание последней переводит телефон в виброрежим, а удержание клавиши * блокирует клавиатуру. Все кнопки разнесены друг от друга ровно настолько, чтобы ими можно было пользоваться вслепую. Срабатывание навигационной клавиши сопровождается характерным щелчком. Включить фонарик можно даже при заблокированной клавиатуре.

Телефон весит не так уж и много, 140 грамм, но его толщина выбивается за рамки привычного. Двадцать миллиметров ощущаются очень хорошо. С другой стороны, это же придает чувство того, что в руке нечто ценное. Качество сборки отличное. После нескольких падений, бросков в снег и прочих испытаний, корпус остался таким же, как из коробки.

Телефонные функции

Людям, привыкшим к широким способностям смартфонов, совершенно не стоит рассматривать Sigma IP67 как альтернативу. Возможности телефона достаточно скромны. С одной стороны, есть такие неотъемлемые атрибуты как телефонная книга, сообщения, календарь, калькулятор, МР3-плеер и видеоплеер, диктофон, FM-приемник, фото и видеокамера, но с другой, ожидать от них чего-то большего, нежели необходимый минимум, не стоит.

Например, каждая ячейка телефонной книги может хранить один номер на абонента, а передача контактов с другого устройства через Bluetooth не приводит к желаемому результату, телефон не воспринимает формат данных. В итоге, вносить контакты приходится вручную либо использовать в качестве носителя SIM-карту.

Главное меню телефона выполнено в виде матрицы 3х3 с анимированными иконками. Первое место занимает «Журнал звонков». За ним идут «Контакты», «Файловый менеджер», «Органайзер», «Сообщения», «Музыка», «Браузер», «Камера» и «Настройки». Телефон поддерживает Java-приложения, что в виду его скромных возможностей, можно считать за плюс.

В работе

За время теста, а это десять дней активного использования, нам так ни разу и не пришлось заряжать аккумулятор телефона. В течение этого срока было совершено более часа исходящих звонков и получено примерно столько же входящих. Общее число текстовых сообщений составило 35 штук. Несколько раз включались камера и музыкальный проигрыватель. Результат недостижимый для смартфона.

При подключении к ПК, если в телефоне установлена карта памяти, устройство распознается как съемный накопитель. Так что копировать файлы в телефон и из телефона не составляет труда.

Камера с разрешением 1,3 МП позволяет записывать видео с разрешением 320х240 точек. Качество фото и видео низкое, в этом плане у Sigma mobile X-treme IP67 выигрывает любой смартфон.

Громкость динамиков, разговорного и мультимедийного, высокая. Вряд ли вам когда-либо придется использовать максимально возможную громкость мелодии вызова. Это же относится и к разговорному динамику. Качество передачи речи хорошее, собеседника отчетливо слышно даже в тех местах, где другие устройства начинают терять связь. В режиме ожидания работают обе SIM-карты, но поскольку радиомодуль один, принимать звонки можно только по очереди.

Пользоваться клавиатурой удобно, ход кнопок небольшой и мягкий, с отчетливым щелчком при срабатывании.

Итоги

Телефон Sigma mobile X-treme IP67 вполне оправдывает возложенные на него ожидания. Ему не страшны любые погодные условия и экстремальные ситуации. Он ловит сеть там, где другие устройства начинают пасовать. Он без труда выдерживает неделю активного использования или две недели в режиме ожидания. В нем громкие динамики. Конечно, пользователям, привыкшим к смартфонам, функциональность телефона может показаться недостаточной, но вряд ли кто-то будет использовать Sigma mobile X-treme IP67, как основное устройство. Вероятней всего, его будут доставать из коробки в тех случаях, когда брать с собой дорогой смартфон опасно, а читать почту и новости из социальных сетей просто нет необходимости и желания.

Понравилось

+ Пыле- влагозащищенный корпус по стандарту IP67

+ Ударопрочные свойства корпуса

+ Громкие динамики

+ Качество приема сети

+ Автономность

+ Наличие расцветок на любой вкус

+ Доступность

+ Поддержка двух SIM-карт

+ Наличие фонарика

Не понравилось

— Урезанные возможности телефонной книги

— Качество камеры

Телефон Sigma mobile X-treme IP67 Dual SIM предоставлен для тестирования компанией DF Plus, www.difoplus.com.ua

