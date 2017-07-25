Обзор телевизора LG 65SJ850V

На выставке CES 2017 компания LG продемонстрировала новую линейку телевизоров, в которых впервые была представлена фирменная технология Nano Cell, призванная улучшить качество изображения у традиционных LCD TV. С одной из таких моделей, 65-дюймовым телевизором в линейке SJ850, мы сегодня и познакомимся.

Дизайн

В телевизоре используется “воздушный” дизайн — узкие рамки вокруг экрана (шириной чуть больше 1 см, что почти полностью “теряется” на диагонали в 65 дюймов), минимальная толщина корпуса (в основном не больше пары сантиметров, и лишь в районе блока электроники — порядка 5-6 см) и тонкая дуга подставки, конструкция которой производит впечатление висящего в воздухе изображения.

Поверхность экрана полностью прикрыта защитным стеклом, так что в выключенном состоянии он выглядит монолитной черной поверхностью (рамки становятся заметны только на фоне отражений в глянцевой поверхности стекла).

Тыльная сторона — из белого пластика, место крепления подставки прикрывается декоративной панелью, кабель питания можно пропустить сквозь “ножку” и также закрыть его крышкой. Телевизор стоит достаточно устойчиво, но раскачать его при желании все же можно — все-таки крепление к подставке в одной центральной точке в этом плане уступает системе из несколько независимых ножек по краям экрана. С другой стороны, такая подставка позволяет установить телевизор на сравнительно узкую тумбу (“размах” дуги у LG 65SJ850V составляет всего около 80 см).

Все разъемы разделены на две группы, все они ориентированы горизонтально, но если часть из них направлена “вбок” (два порта HDMI, вход USB 3.0 и слот для карт PCMCIA), то основной блок — еще два порта HDMI, два входа USB 2.0, аудиовыходы (оптический и коаксиальный, совмещенный с выходом на наушники), порт Ethernet и два антенных входа (для спутникового вещания и обычной антенны или кабельного ТВ) расположен прямо на тыльной стороне, соответственно, все подключенные кабели “смотрят” назад, а не вниз. Впрочем, при условии размещения телевизора на расстоянии не меньше 10 см от стены (согласно рекомендациям в руководстве пользователя) каких-то особых проблем это создать не должно.

Пульт ДУ

В комплекте с телевизором идет пульт ДУ Magic Remote — это гироскопический пульт (aka air mouse), который позволяет управлять телевизором с помощью жестов, работая в режиме виртуальной мыши. Стоит отметить точность позиционирования и высокую отзывчивость пульта — такой режим использования оказывается очень удобным, в том числе благодаря хорошо оптимизированному под него интерфейсу телевизора.

В отличие от большинства подобных пультов, оснащенных минимальным количеством кнопок, здесь мы видим вполне традиционную раскладку — с цифровым блоком, четырехпозиционным джойстиком (у которого, впрочем, центральная кнопка подтверждения выполнена в виде… обычного мышиного колесика), изменением громкости, переключением каналов и прочими функциональными кнопками, вроде быстрого доступа к сервисам Netflix и Amazon.

Как для традиционной раскладки, пульт довольно компактен, эргономичной формы, с “наплывом” в нижней части, в районе батарейного блока — так что он удобно лежит в руке, но при необходимости дотянуться до крайних кнопок его все равно придется перехватывать.

Функциональность

В LG 65SJ850V используется IPS-панель собственного производства с разрешением 3840×2160 точек диагональю 65”. Также в линейке SJ850 представлены модели с диагоналями 55 и 60 дюймов.

Если в 2016 году приставка Super в характеристике линейки (Super UHD TV) добавлялась к моделям с поддержкой HDR, то теперь (видимо, поскольку расширенный динамический диапазон с тех пор стал более-менее распространенным явлением), в линейке 2017 года, наличие Super означает усовершенствованный LCD-дисплей, выполненный по технологии Nano Cell. Подробной информации о ней компания LG не предоставляет, однако в общих чертах она заключается в использовании специального слоя на матрице, состоящего из очень мелких и одинаковых по размеру частиц (размером порядка 1 нм) — они позволяют уменьшить смешивание цветов и добиться более точной цветопередачи и чистых, ярких цветов. Кроме того, эта технология повышает углы обзора — по заявлению компании, зритель не заметит никакой разницы между качеством изображения при прямом взгляде на экран и под углом в 60 градусов. В общем, подытоживая, можно отметить, что Nano Cell является дальнейшим развитием технологии производства LCD-экранов (и, по сути, выступает конкурентом похожей технологии от Samsung — Quantum Dot), и в линейке LG 2017 года используется в двух топовых сериях LCD-телевизоров — SJ8000 и SJ8500, получивших обозначение Super UHD TV.

В LG 65SJ850V также есть поддержка расширенного динамического диапазона, причем всех актуальных на сегодня стандартов — HDR 10, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log-Gamma) и Advanced HDR от Technicolor. Также здесь реализована собственная технология под названием HDR Effect, призванная, в полном соответствии со своим названием, придать “эффект HDR” обычному SDR-контенту.

webOS

В качестве Smart TV в этом телевизоре используется фирменная оболочка webOS версии 3.5. Главное ее достоинство — максимальная простота интерфейса и удобный доступ ко всем необходимым пунктам. Так, при вызове домашнего экрана webOS в основном поле продолжает демонстрироваться текущий контент, поверх которого и выводится “слой” интерфейса. В нем в нижней части экрана находится лента с вызовом сохраненных телеканалов, переключением на последний использовавшийся источник видео, установленными приложениями и основными пунктами вроде руководства пользователя или видеовходов, а слева — вызов фирменного магазина LG.

webOS 3.5 незначительно отличается от представленной в прошлом году версии 3.0, основным и наиболее полезным новшеством можно назвать возможность быстрого запуска приложений, переключения на определенный видеовход или телеканал с помощью цифровых кнопок 1-9.

Встроенный плеер прекрасно справляется с воспроизведением практически любого видео, включая, разумеется, и 4K: здесь есть поддержка и кодека h265, и 10-битного видео, и HDR-видео. Единственный видеофайл, с которым он не справился, оказался сочетанием кодека x264 с 10-битным цветом. Аудиодорожки в Dolby Digital и DTS он также воспроизвел без проблем, а вот поддержки Dolby TrueHD здесь не оказалось. В плане производительности к плееру также никаких вопросов нет — он без малейших заиканий проигрывал тяжелые файлы с битрейтом порядка 150 Мбит/с.

Кроме пульта ДУ, управлять телевизором можно и с помощью смартфона — для этого на него надо установить приложение LG TV Plus (телефон и ТВ должны находиться в одной сети). Оно не только выступает в роли виртуального пульта ДУ, но и предлагает дополнительную функциональность: запуск установленных на ТВ приложений, управление включением телевизора по таймеру и, самое главное — возможность отправлять на экран телевизора контент со смартфона.

К слову, после установки соединения пользователь получает доступ к содержимому смартфона и с самого телевизора — его иконка появляется на домашнем экране webOS.

Качество изображения

Углы обзора у LG 65SJ850V очень большие, и действительно при отклонении порядка 60 градусов изображение практически не меняется, только чуть-чуть снижается яркость — так что смотреть фильм на этом телевизоре можно не только сидя по центру, но и в большой компании: сбоку картинка будет выглядеть практически такой же. Цветопередача при взгляде под углом (даже очень большим) также не меняется, только на темных участках изображения проступает традиционный для IPS-матрицы glow-эффект в виде легкого серого налета. В целом, по этому параметру данная модель выглядит несколько лучше обычного IPS-телевизора — так что можно отметить, что технология Nano Cell действительно работает.

Из представленных режимов оптимальным вариантом для просмотра фильмов является, естественно, режим “Кино” — в нем мы получаем сбалансированную картинку с едва заметным уходом в теплые оттенки, с качественной проработкой деталей в тенях и на свету. Результаты измерений подтверждают субъективное впечатление — основные параметры близки к стандартным значениям. Статическая контрастность находится на уровне 1000:1, что является достаточно типичным значением для IPS-матрицы.

Кроме традиционных вариантов вроде “Яркий” или “Спорт”, здесь также имеется режим “Эксперт”, разработанный совместно с Technicolor — он предлагает чуть более “киношную” картинку и более широкий цветовой охват по сравнению с обычным “Кино”-режимом, так что его вполне можно использовать с настройками по умолчанию, без долгих и утомительных твиков (разве что мы бы все-таки рекомендовали отключить шумоподавление и “подавление MPEG шумов”).

В упомянутом ранее режиме HDR Effect (предназначенном для имитации эффекта HDR на обычном SDR-контенте) цветовая температура заметно завышена, а кривая гаммы становится действительно “кривой” — с заниженным значением в темных участках (что позволяет проявить детали в тенях), с короткой ровной линией на уровне стандартного значения 2.2 посередине и с задранной кривой в светлых участках, что дает очень яркие света, но с потерей информации в них. В итоге получается контрастная картинка с холодноватым оттенком, которая действительно несколько напоминает HDR — хоть таковой, естественно, и не является.

И, наконец, настоящий HDR. Максимальная яркость в этом режиме составляет порядка 600 кд/м² — это немного как для HDR-телевизора, но в любом случае гораздо больше яркости в обычном режиме (~300 кд/м²). В этом режиме у телевизора свои собственные пресеты изображения; сильнее всего HDR-эффект проявляется в “Ярком” и “Стандартном” режимах, однако он здесь настолько утрирован, что страдает качество изображения — происходит засветка ярких участков и высветление теней. Так что мы бы рекомендовали использовать один из двух других — “Кинотеатр” или “Кино”, в которых картинка не только яркая и насыщенная, но еще и с правильной проработкой деталей как в тенях, так и на свету. Режим “Кинотеатр” больше похож на HDR, однако в нем изображение порой начинает казаться плоским — в “Кино” чуть более глубокие тени, что придает картинке объем, однако по общему впечатлению он уже оказывается ближе к обычному SDR-режиму.