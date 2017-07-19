Обзор украинского охранного комплекса I-SEE для автомобиля

В прошлом мы уже рассказывали о системе I-SEE, разработанной в Украине. Сейчас устройство уже поступило в продажу, так что пришло время познакомиться поближе. Создатели заявляют, что I-SEE – это информационная система с охранной функцией для контроля местоположения автомобиля. Попробуем разобраться в сути вопроса.

I-SEE: два устройства в одном комплекте

Система I-SEE состоит из двух устройств, которые можно приобрести отдельно или в комплекте. Рекомендованная цена каждого устройства – 2 100 грн.; покупка комплектом двух устройств оказывается дешевле – 3 800 грн.

С первым девайсом все просто: это GPS-маяк, о подобных устройствах мы недавно рассказывали в отдельной статье. Суть его работы проста: периодический выход на связь; фиксация местоположения; передача данных на сервер, откуда их можно «забрать» с помощью фирменного приложения и увидеть на экране смартфона карту с отметкой автомобиля. В стандартном режиме работы GPS-маяк выходит на связь раз в сутки, но если включить режим тревоги, то устройство будет работать непрерывно, позволяя отслеживать местоположение в режиме реального времени (нужно при экстренном поиске автомобиля в случае угона).

GPS-маяк I—SEE – это черная коробочка, где присутствует лишь наклейка и отверстие для нажатия внутренней кнопки активации. Внутри расположена микросхема, приемники и передатчики для GPS— и GSM-сигналов, батарея питания. Вроде все уже известно; но ценность I—SEE не столько в GPS-маячке, сколько в особенности работы всего комплекса.

Второй девайс I-SEE – это трекер, который подключается к OBD-разъему автомобиля. И здесь уже намного интереснее. Так, трекер не имеет собственного источника питания, то берет электроэнергию из OBD-разъема, попутно контролируя напряжение в бортовой сети автомобиля. Кроме того, трекер не имеет GPS-приемника, есть возможность определения местоположения только с помощью LBS-технологии; но зато он работает всегда, когда автомобиль движется. Наконец, трекер оснащен акселерометром с возможностью настройки, приемником/передатчиком GSM-сигналов.

Одна из особенностей системы I—SEE – трекер, который подключается в OBD-разъем автомобиля. Фактически он работает постоянно, передает данные о приблизительном местоположении автомобиля (технология LBS контроля местоположения по базовым станциям GSM-сети), выдает информацию о напряжении в бортовой сети, может подавать тревожный сигнал при срабатывании акселерометра (удар по автомобилю). Установка девайса простая и быстрая – достаточно просто воткнуть трекер в OBD-разъем; если последний расположен не слишком удобно – есть соответствующий удлинитель.

Принцип работы системы I-SEE

Кратко с устройствами разобрались. Но ведь вся суть системы I-SEE – не в отдельных устройствах, а в логике их работы. Для этого смоделируем ситуацию.

Трекер I-SEE установлен в OBD-разъем, он работает в штатном режиме: передает данные на сервер компании, показывает свое местоположение. Интересно, что трекер I-SEE обязан выходит на связь с сервером компании каждые три минуты (время можно изменить) – это важный нюанс, запомните его.

Вдруг происходит удар по автомобилю: к примеру, вор разбивает стекло или угонщик бьет ногой по колесу, чтобы проверить наличие сигнализации. В этом случае трекер с акселерометром фиксируют удар и переходят в режим тревоги: трекер передает данные на сервер, автоматически осуществляется звонок на номер телефона, который при регистрации системы был заявлен как номер владельца автомобиля.

Следующий шаг – угонщик проник в автомобиль и обнаружил трекер в OBD-разъеме. Скорее всего, что он его вытянет и выбросит. Но в таком случае спустя пару минут трекер не сможет выйти на связь с сервером – и это тоже будет признак тревоги; сервер даст команду на звонок владельцу автомобиля, то есть время срабатывания системы и информирования владельца авто не превысит 3-5 минут. Даже если угонщик технически «подкован» и быстро подключил трекер к стороннему источнику питания, то данная ситуация – кратковременная потеря питания – все равно будет расцениваться как срабатывание системы и тревожное сообщение. Кроме того, есть еще несколько режимов тревоги: к примеру, включение зажигания (фиксируется по скачку напряжения) когда система I-SEE находится в стадии «под охраной»; глушение сигнала (фактически это ситуация, когда трекер не вышел на связь с сервером в запланированные три минуты).

Наконец, возможна ситуация, что автомобиль все-таки угнали. Тогда в дело вступает GPS-маяк, который спрятан где-то в автомобиле. Он включится в отведенное время (к примеру, в 9.00 утра) и получит сигнал тревоги, что означает переход в режим постоянной работы и передачи информации о местоположении. В итоге можно вызвать полицию и быстро отследить автомобиль. Но это только в том случае, если GPS-маяк оказался действительно хорошо спрятан, и злоумышленник к этому моменту не успел его найти.

Вся суть системы I—SEE – именно в комплексной работе двух устройств. Поэтому и «продвигают» их готовым комплектом. Здесь огромным преимуществом системы I—SEE над обычными GPS-маяками является OBD-трекер и логика его работы с сервером: если на пару минут пропала связь – то это уже тревожная ситуация. То есть тревога наступает уже тогда, когда что-то происходит с автомобилем (например, в 2-3 часа ночи), а не тогда, когда владелец проснулся и не увидел свою машину на привычном месте (в 7-8 часов утра). Благодаря такому подходу система I—SEE конкурирует уже не с обычными GPS-маяками, а с одной известной (и очень дорогой) системой GPS-мониторинга.

Управление и приложение, отображение авто на карте

Для управления системой I-SEE нужно скачать и установить на смартфон фирменное приложение (есть для iOS и Android). В этом приложении прописываются индивидуальные номера устройств, вводится информация об автомобиле и владельце, указывается контактный номер телефона, на который будет звонить система в экстренном случае. Приложение I-SEE позволяет полностью управлять девайсами: переводить систему в режим охраны или отключать его, менять частоту выхода устройств на связь, просматривать полученную информацию (уровень заряда АКБ, срок действия пакета услуг). Плюс, конечно, данное приложение дает возможность просмотра карты и точки расположения автомобиля на карте, есть возможность просматривать недавний маршрут.

Ввиду того, что OBD-трекер определяет местоположение только с помощью технологии LBS (по данным станций GSM-сети), порой маршрут рисует, что автомобиль едет по воде и пр. Однако общую картину – где начинался маршрут, как ехал автомобиль, куда в итоге прибыл – понять можно. Если необходимо более точное слежение, то нужно обращаться к GPS-маячку: включать его принудительно и следить за движением; в стандартном режиме он «спит» большую часть времени, выходя на связь лишь раз в сутки (частоту выхода можно настроить).

Функций много, но управлять ими просто. Приложению I—SEE хорошо продумано, и является одним из главных компонентов всей системы наравне с двумя вышеописанными девайсами. Лишь пару примеров: можно настроить автоматическую постановку и снятие с охраны; просмотреть общий маршрут движения и местонахождение в определенное время движения по маршруту; настроить чувствительность акселерометра или критический уровень заряда АКБ, при котором система подаст сигнал… Обращаясь к предыдущей статье о GPS-трекерах, можно вспомнить модели, которые управлялись кодовыми SMS-командами – управление с помощью приложения значительно удобнее.

Прошлое, настоящее, будущее системы I-SEE

Система I-SEE – это действительно украинский продукт: совместная разработка компаний BiTrek (завод по производству GPS-маячков, микросхем) и ITINNOVATIONS (разработка ПО, приложения). Работа над проектом I-SEE началась примерно год назад; в прошлом месяце появилась система I-SEE в текущем виде – первые «товарные» образцы, которые доступны к покупке обычными пользователями.

Но это только начало. В ближайших планах – OBD-трекер c GPS-антенной, что позволит определять точное местоположение автомобиля. Также есть идея связать трекер и маяк между собой с помощью канала Bluetooth: в случае разрыва Bluetooth-связи (когда OBD-трекер отключили) между трекером и GPS-маяком, последний автоматически просыпается и переводится в режим тревоги. В этом случае владелец автомобиля узнает о проблемах сразу по факту происшествия и спустя пару минут уже может получать данные со спрятанного GPS-маячка. Это очень правильная идея: не нужно ждать, когда проснется маяк; первый этап срабатывания – тревога от системы; второй этап срабатывания – автоматическое включение GPS-маяка и отслеживание автомобиля. В таком случае все этапы срабатывания занимают 5-10 минут, а не несколько часов, в случае если автомобиль угнали в 2-3 часа ночи и есть сигнал тревоги, но функция «слежения» GPS-маяка включится лишь в 8-9 часов утра при следующем сеансе связи.

Кроме того, в планах компании – разработка компактных GPS-маячков I-SEE, которые пригодятся для наблюдения за ребенком, грузом, охотничьей собакой. Еще одно направление, полностью противоположное – разработка «продвинутых» устройств, которые могут контролировать уровень топлива в баке, скорость движения, температуру масла, считать моточасы до очередного ТО, пр. Все это возможно сделать с помощью OBD-разъема.

Мало того, с помощью OBD-разъема можно не только считывать данные от автомобиля, но и управлять рядом его систем и функций. Но здесь встает вопрос гарантии на машину, ведь фактически речь идет не просто о чтении информации, а о передаче информации, влиянии на системы и функции автомобиля. Представители I-SEE планируют разработать подобную систему с возможностью передачи команд автомобилю через OBD-разъем и затем в частом порядке дилерам или импортерам автомобилей доказывать безопасность работы подобного комплекса.

Однако все это планы на далекое будущее. А сейчас главная задача – запуск и начало продаж системы I-SEE.

В итоге

Пока комплекс I-SEE выглядит, как «не судите нас строго, мы молодая компания». И это действительно так: системе I-SEE не хватает завершенности и продуманности в парочке мелочей, которые оказываются очень важны. Но вместе с тем, потенциал у I-SEE действительно большой. Первое, что необходимо сделать в ближайшем будущем – это добавить Bluetooth-связь между трекером и маяком для немедленной активации последнего и добавить возможность чтения большего количества информации через OBD-разъем. Надеюсь, что это произойдет уже совсем скоро, и тогда мы получим действительно уникальный комплекс слежения.