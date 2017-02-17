Обзор ультрабука ASUS ZenBook UX430UQ

Компания ASUS решила опровергнуть устоявшееся мнение, что ультрабуки — это «тонкие пишущие машинки», и представила две новые модели, оснащенные дискретными видеокартами. С одной из них, ASUS ZenBook UX430UQ, мы сегодня и познакомимся.

Дизайн

Данная модель доступна в четырех цветовых вариантах — темно-синем (Royal Blue), розовом (Rose Gold), сером (Quartz Gray) и золотом (Shimmer Gold). В редакции побывала первая версия.

ASUS UX430UQ выполнен в привычном для компании дизайне — плоский корпус со скругленными углами, алюминиевый верх глянцевый, с чуть видимой фирменной текстурой концентрических кругов и крупным, хорошо заметным логотипом компании по центру. Корпус «базы» также алюминиевый, матовый, отпечатки пальцев на нем не остаются (к слову, и на верхней крышке они тоже не очень заметны и легко стираются).

На левом торце можно найти разъем питания, порт USB 3.0, видеовыход micro HDMI, разъем для подключения гарнитуры и порт USB Type-C 3.0. На правом расположены порт USB 2.0 и SD-кардридер.

Ультрабук достаточно тонкий и легкий (~16 мм в толщину, масса 1.25 кг), и весьма компактный как для такой диагонали экрана, причем достигается это в первую очередь за счет небольших рамок вокруг экрана (порядка 7 мм по бокам). В целом дизайн производит приятное впечатление, придраться можно разве что к рамке вокруг дисплея — черный пластик, окаймленный резиновой полоской, выглядит откровенно невзрачно и плохо согласуется с алюминиевым корпусом.

Клавиатура довольно большая, меньше полноразмерной десктопной всего на полсантиметра в длину и на столько же — в высоту. Кнопки обычных размеров, уменьшены были только расстояния между ними, да и то совсем незначительно, так что особого дискомфорта она не создаст даже сразу после перехода на эту клавиатуру с обычной. Ход клавиш ожидаемо небольшой (1.4 мм), нажимаются они легко, с заметным, хоть и чуть смазанным, продавливанием. В целом впечатления от клавиатуры хорошие, она не прогибается, клавиши не «гуляют», текст набирать достаточно комфортно.

Тачпад средних размеров, не люфтит, в правом верхнем углу у него находится сканер отпечатков пальцев.

Дисплей

В ASUS ZenBook UX430UQ используется 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920х1080 точек. Отметим, что в данной линейке такой экран устанавливается во все модификации, включая самые простые. Благодаря матовому покрытию изображение на нем не страдает от паразитных бликов и отражений, при этом характерный для такого покрытия кристаллический эффект (легкая зернистость на участках изображения с однотонной заливкой) практически отсутствует. Разрешения FullHD на такой диагонали вполне достаточно, чтобы пиксели не особо бросались в глаза с типичного для работы за ноутбуком расстояния (плотность пикселей 157 PPI — примерно столько же будет у 4K-монитора с диагональю 28″).

Дисплей довольно яркий — 320 кд/м², с такой яркостью вполне можно работать на свежем воздухе, но не под прямыми солнечными лучами. Статический контраст типичный для технологии IPS (763:1), цветовой охват также в общих чертах соответствует заявленному (72% NTSC). В целом экран демонстрирует качественное изображение с насыщенными цветами и большими углами обзора. При сильном отклонении снижается яркость и изображение блекнет, однако каких-то заметных искажений цветопередачи не наблюдается.

Аппаратная платформа, производительность

В тестовом экземпляре установлен процессор Intel Core i7 7500U с частотой 3.5 ГГц (семейство Kaby Lake) и встроенной графикой Intel HD Graphics 620, 16 ГБ памяти DDR4 и SSD-накопитель емкостью 512 ГБ (SanDisk SD8SN8U512G1002). Также существуют модификации с Intel Core i3 7100U и Core i5 7200U, меньшим объемом оперативной памяти и SSD на 128 или 256 ГБ. Во всех вариантах ASUS ZenBook UX430UQ установлена дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 940MX с 2 ГБ VRAM.

Как видно, «начинка» у ультрабука более чем достойная, так что высокие результаты в синтетических тестах PCMark не удивляют. При обычной работе в Windows также никаких проблем с производительностью не наблюдалось, приложения работали без притормаживаний.

Дискретная видеокарта GeForce 940MX — весьма слабое по нынешним меркам решение, так что игровым ноутбукам ASUS UX430UQ конкуренцию явно не составит. Тем не менее, на нем вполне можно поиграть в не слишком тяжелые игры на средних настройках (правда, разрешение для этого, скорее всего, придется понижать до 1280х720 точек) – в тестах игр двух-трехлетней давности без особых проблем удавалось получить 30 кадров/сек (разве что запущенный для эксперимента Deus Ex: Mankind Divided, который и на мощных игровых системах «ворочается» не очень шустро, на этом ультрабуке смог выдать порядка 10-20 fps на установке Medium).

Накопитель производства SanDisk в синтетических бенчмарках показывает весьма скромные результаты по сравнению с другими SSD, однако на субъективном восприятии быстродействия системы это не сказывается — загрузка Windows и запуск программ выполнялись очень быстро, копирование файлов по USB 3.0 также в первую очередь упиралось в производительность внешнего накопителя.

Время работы

ASUS UX430UQ оснащен аккумуляторным модулем емкостью 50 Wh. В батарейном тесте PCMark ультрабук продемонстрировал не самый выдающийся результат — 4 часа в «домашнем» бенчмарке и на 40 минут больше — в «рабочем», так что рассчитывать на полноценный рабочий день вдали от розетки даже в экономном режиме явно не стоит.