Обзор ультрабука-трансформера Lenovo Yoga 720-13

Чуть больше года назад у нас на тесте был ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 710-14, а сегодня мы знакомимся с его наследником — Yoga 720. Не считая мелких огрехов, модель Yoga 710-14 получилась весьма неплохой, но она уже стала прошлым. А каким получился новый Lenovo Yoga 720-13, мы расскажем в обзоре.

Комплектация

Ультрабук поставляется в небольшой картонной коробке. Внутри находится зарядное устройство с портом USB Type-C, бумажная документация и стилус (в нашем образце его не было).

Внешний вид

Внешность Lenovo Yoga 720-13 практически не получила изменений. Самое главное то, что теперь у него меньший физический размер экрана — 13 дюймов вместо 14. Это позволило сделать его меньше примерно на сантиметр с каждой из сторон. Толщина корпуса тоже стала значительно меньше — 13,9 мм вместо 17,3 мм. В весе он сбросил 400 г — 1,3 кг, вместо 1,7 кг.

Герой обзора доступен в трех цветах — Platinum Silver, Iron Grey и Copper. Темно-серый и золотой выпускаются в виду последних веяний моды. У нас на обзоре версия Platinum Silver.

Как я говорил выше, ноутбук похож на предшественника, но это неплохо. На самом деле внешне девайс выглядит недурно — заметно, что это не дешевый ноутбук. Фаска по контуру ноутбука выглядит интересно. Корпус полностью металлический. Качество сборки отличное.

Уменьшилось количество разъемов — один USB 3.0, два USB Type-C (с поддержкой Thunderbolt) и 3,5 мм аудиоразъем. Картридера и порта HDMI нет.

У прошлых ноутбуков Yoga была проблема — раскладка клавиатуры, а именно клавиша вверх находилась между правым Shift и клавишей «?» из-за чего при слепом наборе совершалось множество ошибок.

В Yoga 720-13 раскладку поменяли. Теперь правый Shift полноценный, а блок стрелок вверх-вниз урезан. Но этого было мало, и почему-то решили урезать Enter, добавив впритирку клавишу «\», из-за чего вместо Enter часто нажимается клавиша «\». Та же ситуация с левым Shift. Зачем все это было делать непонятно, тем более у Lenovo есть ноутбуки с удобными раскладками — например, линейка ThinkPad.

Казалось бы — сделайте раскладку в Yoga по схеме ThinkPad, но нет — нужно изобретать свое, новое. При этом ход клавиш и отклик отличные. Подсветка клавиатуры имеет две градации яркости.

Тачпад большой, немного углублен в корпус, с поддержкой мультитач. На его работу нет нареканий.

Сканер отпечатка пальцев на тестовом устройстве не работал, но это из-за того что у нас предсерийный образец.

Открыть ноутбук одной рукой тяжело не только из-за чрезмерно жестких петель экрана, но и из-за того, что почему-то нет углубления либо какой-то ниши для пальца.

Как и все ноутбуки Yoga, герой обзора является трансформером, который можно использовать как планшет. Мне использовать Yoga 720-13 как планшет было неудобно, а вот большой угол открытия экрана помогает комфортно работать даже лежа, держа ноутбук на коленях. Если вы все же хотите ставить ноутбук «домиком», то учтите, что торцы не прорезинены, а значит будут скользить по поверхности и царапаться.

Дисплей

Тестовый Lenovo Yoga 720 оснащен 13-ти дюймовым глянцевым IPS дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей. Он сенсорный. Используется матрица Infovision. Существует версия с 4K экраном.

При работе от аккумулятора максимальная яркость составляет всего 253 кд/м², а минимальная практически выключает подсветку — около 0,5 кд/м². При подключенном зарядном устройстве яркость значительно выше. Контрастность 1 к 1807. Углы обзора экрана близки к максимально возможным.

Цветовой охват немного шире треугольника sRGB, цветовая температура ниже эталонного значения. Гамма имеет большой разброс по значениям, но почти все они ниже рекомендуемого значения 2,2.

Если резюмировать, то больше всего не хватает запаса по яркости при автономной работе. Именно поэтому пользоваться ультрабуком под прямыми лучами солнца будет сложно. При этом минимальная яркость практически отключает его. Зачем так было делать — непонятно. Калибровка экрана выполнена не лучшим образом, он откровенно желтит. Работа с сенсорным экраном не вызвала нареканий. Все работает так, как ожидаешь.

Аппаратная платформа

Ультрабуки линейки Yoga 720-13 могут быть оснащены процессором Intel Core i7 седьмого поколения, видеокарты только интегрированные, объем оперативной памяти до 16 ГБ стандарта DDR4, а встроенный накопители — SSD емкостью до 1 ТБ.

Тестовый девайс получил двухъядерный процессор Intel Core i7-7500U с тактовой частотой 2,7-3,5 ГГц. Объем ОЗУ составляет 16 ГБ, а накопителя — 1 ТБ. Скорость работы SSD диска приятно удивила.

Интегрированная видеокарта Intel HD Graphics 620 с легкостью справляется с любыми задачами, если вам не интересны игры. При этом нельзя однозначно сказать, что ни в какие игры поиграть не получится.

В WoT на низких настройках при разрешении 1920×1080 пикселей можно играть с комфортом. Но если вам интересны более требовательные игры, то этот ноутбук не подойдет для этих задач.

Во время браузинга или работы с текстовыми редакторами система охлаждения практически бесшумна. При более серьезной нагрузке она повышает обороты кулера и звук ее работы становится хорошо слышим. В тесте стабильности AIDA64 даже за пол часа не удалось получить троттлинг процессора, а температура составиляла 68 градусов.

В ультрабуке Yoga 720-13 используются динамики JBL (2х2 Вт). В целом, звучат они нормально. Да, низких частот практически нет, но для того чтобы посмотреть новую серию сериала их будет достаточно.

Автономность

Встроенный аккумулятор несъемный. Производитель обещает, что от полного заряда ноутбук способен проработать автономно до восьми часов.

Тестировал ноутбук при яркости 100 кд/м², что соответствует -2 делениям от максимальной. В тесте PCMark08 в режиме Creative ноутбук проработал 3 часа 38 минут, а в режиме Work — 4 часа 20 минут. При браузинге на максимальной яркости за 1 час 30 минут аккумулятор разрядился на 22%.

Зарядный блок питания имеет коннектор USB Type-C. Важно, что оба порта USB Type-C могут заряжать ноутбук. Если нет комплектной зарядки, то можно зарядится и с помощью блока питания для смартфона либо PowerBank, но это будет длится долго.