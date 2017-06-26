Обзор видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G

GeForce GTX 1080 Ti стала приоритетной площадкой для технических экспериментов производителей видеокарт. К радости потенциальных владельцев таких устройств, которые готовы платить хорошую цену за высокую производительность и различные технологические изыски, в рамках топовой десктопной линейки компании предлагают графические адаптеры на любой вкус. Сегодня у нас на обзоре у оригинальная модель – MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G.

Комплект поставки

Видеокарта поставляется в коробке средних габаритов с ярко-красным окрасом и крупной фотографией устройства на передней панели.

В комплекте с адаптером предлагается переходник с 6 на 8 контактов для подключения дополнительного питания, диск с драйверами и ПО, руководство по установке в виде забавного комикса (свежая идея), набор наклеек и приглашение зарегистрироваться на сайте производителя.

MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G

Удивительно, но компания MSI уже представила более дюжины разноплановых моделей GeForce GTX 1080 Ti. Совсем недавнее пополнение линейки – GTX 1080 Ti Lightning Z которая засветилась на Computex 2017, но официально пошла в тираж всего пару дней назад.

При случае мы также уделим ей внимание, но сейчас тестовый стенд заряжен другой неординарной моделью – MSI GTX 1080 Ti GAMING X 11G. Основательно переработанная и разогнанная версия серии GAMING уже в продаже, конечно, если если не принимать во внимание ситуацию с доступностью мало-мальски производительных видеокарт.

В штатном режиме видеокарта предполагает заводской разгон. Базовая частота графического процессора повышена с рекомендуемых 1480 МГц до 1544 МГц, тогда как среднее значение ускорения составляет 1658 МГц. Память работает на 11008 МГц. Такая формула соответствует режиму по-умолчанию – Gaming Mode. Используя фирменное приложение Gaming App, видеокарту несложно перевести в состояние OC Mode в котором частота GPU повышается до 1569/1683 МГц, а микросхемы памяти ускоряются до эффективных 11124 МГц.

Дизайн и компоновка

На первый взгляд перед нами типичная представительница серии GAMING с хорошо узнаваемым дизайном – красно-черный составной кожух на верхней панели, 100-миллиметровые вентиляторы, дополнительное декоративное оребрение с подсветкой.

Однако, если сравнивать внешне новинку с ранее рассмотренным моделями, то несложно заметить, что в данном случае используется 2,5-слотовая система охлаждения. В таком формате ощущается общая монументальность конструкции, а почти 1,3 кг “живого веса” только усиливают первое впечатление.

Для видеокарты используется оригинальная модификация кулера Twin Frozr VI. Основу системы охлаждения составляют две массивные радиаторные кассеты, состоящие из набора алюминиевых пластин. Блоки связаны между собой тепловыми трубками.

Здесь используется непривычное хитросплетение трубок, при этом самая крупная имеет диаметр 10 мм, а в месте сопряжения с теплосъемной пластиной трубки имеют прямоугольную формовку для увеличения площади контакта.

Толщина радиаторного блока несколько увеличена, потому видеокарта займет в системе фактически три слота расширения.

Для обдува предусмотрено два 100-миллиметровых вентилятора на шарикоподшипниках с лопастями Torx 2.0, позволяющими увеличить воздушный поток.

Видеокарта использует оригинальную печатную плату. Стабилизатор питания GPU включает 8 фаз питания, еще выделены для микросхем памяти.

Последние дополнительно охлаждаются с помощью анодированной алюминиевой плиты. Тогда как тепло от силовых сборок и дроссельных катушек отводится на основную радиаторную кассету.

Видеокарта оснащена микросхемами GDDR5 Micron D9VRL. Чтобы получить необходимые 11 ГБ, вокруг GPU размещено соответствующее количество чипов памяти.

Для подключения дополнительного питания на верхней кромке предусмотрено два 8-контактных разъема вместо характерной для референсного адаптера GTX 1080 Ti конфигурации 6+8.

Тыльную сторону печатной платы прикрывает массивная защитная плита с дополнительной перфорацией для лучшего охлаждения поверхности PCB и декоративным начертанием профиля дракона для техно-эстетов, которые по достоинству оценят старания разработчиков.

На интерфейсную панель выведены четыре видеовыхода – DVI-D, а также по два полноформатных DisplayPort и HDMI. Наличие пары HDMI упрощает подключение VR-шлема и одновременного использования данного интерфейса для подсоединения монитора/телевизора/проектора.

Чуть больше четверти пластины занимает решетка для вывода воздуха за пределы системного блока. Чтобы увеличить полезную площадь, отверстия размещены даже между нижним и верхним ярусом разъемов.

На верхнем торце размещен подсвечивающийся логотип игровой серии GAMING. Его цвет и интенсивность можно изменять в фирменном приложении MSI Gaming App, также доступны несколько режимов иллюминации. На верхней кромке также видна крупная надпись GeForce GTX, для которой используется схожий шрифт, что и у референсной модели, но в отличие от последней, название серии здесь не подсвечивается.

Вместе с тем на верхнем защитном кожухе видны пылающие «когти дракона», охватывающие один из вентиляторов.

В работе

В режиме покоя на открытом стенде температура графического процессора удерживалась в пределах 38–40 градусов. Фактические значения во многом будут зависеть от настройки системы охлаждения внутри системного блока.

В таких условиях система охлаждения видеокарты работает в пассивном режиме, не издавая шума.

Под нагрузкой на открытом стенде GPU прогревался до 70 градусов. При этом скорость вращения вентиляторов не превышала 1400 об/мин. Вентиляторы запускаются при повышении температуры графического процессора до 62–63 градусов. При этом старт очень плавный, обороты постепенно увеличиваются с 700 об/мин. После завершения нагрузки вентиляторы останавливаются после того, как чип охладится до 50С. Температурная дельта для запуска активной СО довольно высока, потому даже в закрытом корпусе видеокарта не будет часто переходить из одного режима в другой, вызывая постоянные старты/стопы вентиляторов.

Под нагрузкой тактовая частота GPU зачастую удерживается на уровне 1898–1911 МГц. В некоторых ситуациях частота снижалась до 1860–1870 МГц.

Разгон

Экспериментируя с разгоном видеокарты, после увеличения напряжения питания GPU на 50 мВ и параметра Power Limit до 117%, нам удалось повысить базовую тактовую частоту графического процессора до 1650 МГц. То есть от чипа удалось получить дополнительные 100 МГц (+6,8%), но если учитывать рекомендуемое базовое значение в 1480 МГц, то это уже прирост +11,5%.

В таком режиме графический процессор под нагрузкой динамически ускорялся до 2025–2062 МГц. Эффективная частота работы чипов памяти была повышена до 12008 МГц (+9%). Это типичные показатели топовых моделей GeForce GTX 1080 Ti.

Производительность

Возможности GeForce GTX 1080 Ti нам уже хорошо знакомы. Здесь все ожидаемо очень хорошо. Видеокарта на минимально упрощенном чипе GP102 оставила не у дел TITAN X (Pascal), вынудив NVIDIA для поддержания реноме ультимативных продуктов анонсировать GeForce TITAN Xp на еще более производительном GPU.

GeForce GTX 1080 Ti великолепно себя чувствует в режиме 1440p с любыми настройками качества графики, частенько позволяя ощущать преимущества мониторов со скоростью обновления 144 Гц.

Видеокарта в среднем на 25–35% опережает GeForce GTX 1080. Это серьезное преимущество, позволяющее либо использовать еще более высокое качество картинки, либо повышать разрешение, сохраняя комфортные значения fps. Такой запас точно не будет лишним даже для 2560х1440 если вы привыкли задвигать до упора все ползунки с настройками качества графики. Особо тяжелые проекты в этом случае способны положить на лопатки практически любую систему. В той же Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands при выборе режима Ultra даже система с GTX 1080 Ti может обеспечить немногим более 60 кадров/c, тогда как GTX 1080 не дотягивает и до 50 кадров/c.

Переход на 4К должен быть осознанным шагом к которому нужно основательно готовиться. Для комфортного количества fps в таком режиме, нужна значительно более производительная видеокарта, чем для 1440p и тем более Full HD. GeForce GTX 1080 Ti можно считать едва ли не минимально достаточным вариантом для тех, кто готов не просто повысить разрешение любой ценой, но и сохранить большую часть постэффектов.