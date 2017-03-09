Обзор влагозащищенных беспроводных наушников Plantronics BackBeat GO 3

Plantronics BackBeat GO 3 могут стать очень популярными беспроводными наушниками благодаря множеству факторов. И не в последнюю очередь за счет правильного соотношения цены и качества. Давайте разберемся, что интересного в BackBeat GO третьего поколения.

Спасибо магазину Портатив за предоставление наушников Plantronics BackBeat GO 3 на тест

Комплект поставки

В комплекте поставки классический набор для беспроводных наушников: документация, кабель для зарядки и сменные амбушюры. Удивило отсутствие ушных фиксаторов разных размеров.

Но имеется и второй расширенный комплект, который включает в себя чехол/павербанк – очень простое, но очень правильное решение производителя.

Дизайн

В продаже доступно два цветовых решения – сине-черный и бело-оранжевый. Ко мне попал именно первый вариант и смотрится он стильно, особенно внешняя часть чаш, которая покрыта прозрачным пластиком. Как писалось выше, у модели есть только одни ушные фиксаторы среднего размера. Кабель плоский и эластичный, но необычно толстый для таких решений.

Пульт ДУ сделан из пластика, на нем находятся три выпуклые кнопки управления воспроизведением. Правая чаша является основной – именно там, под заглушкой, прячется USB-порт для зарядки и индикатор состояния батареи. Основные материалы корпуса: пластик (глянцевый + матовый) и резина. К качеству сборки вопросов нет, модель в ушах смотрится отлично.

Эргономичность

По комфорту использования BackBeat GO 3 — это удобные наушники, но, как это часто бывает, у них есть свои особенности. Начну с хорошего – они идеальны для спорта за счет удачной эргономичности и малому весу в 19 грамм. Но лично у меня наблюдались проблемы с установкой левого хрящевого фиксатора. Это исключительно индивидуальная анатомическая особенность (да, у всех уши разные), но примите это во внимание и перед покупкой обязательно попробуйте фиксацию. С постоянно вылетающим фиксатором мне удавалось заниматься спортом, но постоянно поправлять наушники не очень комфортно. Зато пульт ДУ один из самых удобных, что мне доводилось видеть – кнопки выпуклые, отлично находятся вслепую и имеют приятный четкий короткий ход. Корпус защищен от попадания влаги внутрь, что еще один плюс для использования во время занятиями спортом.

Звук

Сразу стоит отталкиваться от цены, на момент написания статьи она составляла чуть больше 3000 грн. Как правило, модели этой ценовой категории звучат хорошо, и Plantronics BackBeat GO 3 не стали исключением. Первым делом хочется выделить правильное звучание всех акустических инструментов – гитара играет очень реалистично и как будто вживую. Понравилась замечательная сцена и разделенность инструментов. Бас приятный, пускай немного мутный и замыленный, но он замечательно ложится в основу всех композиций. Высокие хотелось бы подтянуть, но когда начинаешь их выслушивать в композициях с яркими тарелками или любым другим инструментом, который отвечает за высокочастотные звуки, то понимаешь, что это достаточно неплохой уровень для беспроводных наушников этой ценовой категории.

Rag’N’Bone Man в своем популярном треке Human совместил красивую линию баса с бубном и своим вокалом – все это наушники передают с легкостью. И только лишь на максимальной громкости появляется шум. Звукоизоляция хорошая, при правильном подборе амбушюр добрая половина окружающего шума отсеивается.

Функциональность

Качество встроенного микрофона на хорошем уровне, что позволит общаться даже с высоким уровнем внешнего шума. Plantronics также выпустили специальное приложение для смартфонов, в котором можно управлять BackBeat GO 3, обновлять ПО и выбирать язык оповещений. Понравилось, что гарнитура при включении говорит ожидаемое время воспроизведения музыки.

Автономность

Аккумулятора хватает до 7 часов прослушивания музыки – это стандартный результат для подобных наушников. Для сравнения, недавно вышедшие Beats Powerbeats3 держат до 12 часов. Зарядка длится 2,5 часа.