Vodafone Pay: первый блин комом?

После непродолжительного тестирования Vodafone Pay компания официально анонсировала запуск нового сервиса. Вчера приложение стало доступно для всех пользователей и мы решили более детально ознакомиться с его возможностями.

Для начала — немного о том, зачем компании вообще нужен Vodafone Pay. Во всем мире, в том числе и Украине, наблюдается постоянное снижение доли наличных платежей. Растет популярность покупок в интернете, в том числе и с мобильного. Все процессы взаимосвязаны, влияние оказывает как рост популярности смартфонов, так и удобство безналичных операций — идея, которую постоянно пытаются донести до пользователей.

Для участников рынка такие платежи могут принести как имиджевый эффект, так и помочь заработать (или потратить меньше) денег, ведь мало кто задумывается о том, что обслуживание наличных операций (инкассация) может стоить дороже установки терминала. В случае мобильных операторов включается еще один фактор. Доходы от классических услуг (звонки, SMS) сильно падают, остается продажа трафика и дополнительные сервисы. Именно на рост популярности вторых (например, подписка на музыку и пр.) надеются многие операторы, ведь доступ к интернету через какое-то время тоже может стать условно бесплатным.

Функциональность

Теперь у о самом Vodafone Pay, каким его может увидеть пользователь. Установить приложение можно из магазинов Google Play и iTunes. При первой настройке программа предлагает согласиться с условиями использования, авторизоваться по номеру телефона и задать PIN-код для входа. Если в смартфоне есть сканер отпечатков, то при следующих авторизациях его можно использовать вместо ввода PIN-кода.

Пользователь попадает на основной экран приложения, где сразу можно ознакомиться с возможностями кошелька. Свайпами справа и слева вытаскиваются два дополнительных меню. Можно изменить расположение «виджетов», изменить язык приложения в настройках, прочитать FAQ.

Название каждого пункта достаточно точно иллюстрирует скрывающуюся за ним функциональность, но с некоторыми оговорками. Например, несмотря на то, что Vodafone предлагает воспользоваться своим кошельком абонентам любых операторов, некоторые пункты понадобятся только абонентам Vodafone — это «пополнение счета» и «перевод со счета». Отчасти, тут очень не хватает приставки «мобильного». Для того, чтобы пополнить мобильный счет другого оператора, нужно зайти в «Услуги — Мобильная связь», а возможности отправить деньги с мобильного счета любого оператора вовсе не предусмотрено, что не удивительно (только для Vodafone).

При добавлении карты в приложение нужно ввести ее номер, срок действия и CVV-код, потом — код из SMS. Меню «Перевод с карты» предлагает отправить деньги другому пользователю по номеру телефона (в этом случае получатель получит сообщение со ссылкой на веб-страницу Vodafone Pay) или указав номер карты. Такие операции проводятся с комиссией, перед отправкой можно увидеть полную сумму. Можно указать примечание, выбрать вашу карту, с которой будут отправлены средства. В меню «Получить перевод» будут отображаться переводы, отправленные вам.

Меню «Услуги» скрывает большой перечень сервисов, которые можно оплатить с помощью Vodafone Pay. В большинстве случаев нужно указать просто номер счета/агента/карты и сумму. Оплата партнерских сервисов может проходить и без комиссии.

Также предусмотрена возможность платежей с помощью QR-кодов — можно вывести на экран свой код и отсканировать чужой.

Впечатления от работы

Полной проверки работоспособности приложения мы не проводили, но совершили несколько тестовых операций. Для начала добавили несколько карт. Без проблем удалось добавить именную дебетовая карту OTP. Карты MasterCard и VISA, выпущенные ПриватБанком, добавить не удалось, а неименную карту Сильпо «Власный рахунок» от Восток автоматически заблокировала служба безопасности банка по «подозрению в интернет-мошенничестве» (пара звонков в службу поддержки решили проблему).

Все процессы периодически сопровождались сообщениями об ошибках — чтобы узнать проверочный код для добавления карты приходится переходить в сообщения, а после возврата в Vodafone Pay и ввода кода часто возникает ошибка. Повторение операции может пройти удачно.

Кроме этого, работа приложения пока вызывает не самые положительные эмоции в целом, на момент выхода оно еще нуждается в доработке. Привязанные карты отображаются в программе не моментально, поэтому если вы сразу пошли в какой-то из дополнительных пунктов меню, там может просто не оказаться ваших карт. Одновременно Vodafone Pay может работать только на одном смартфоне. Нет поддержки NFC, а многие пользователи хотят чтобы новые сервисы сразу были лучше или как минимум не хуже существующих.

Итоги

Поэтому Vodafone Pay — это отличная инициатива, которая может способствовать популярности безналичных платежей если… Если компания вместе со своим партнером MobiPay доработают приложение, которое пока хочется назвать откровенно сырым — с учетом абонентской базы оператора и рекламы это кажется возможным. При этом хотелось бы видеть какую-то кастомизацию в зависимости от номера телефона — если кошельком пользуется абонент другого оператора, то ему просто не нужно «показывать» пункты меню, которыми он не может воспользоваться.

Нужно понимать, что Vodafone Pay — в первую очередь именно «кошелек». Простое решение для перевода средств, оплаты счета или пополнения мобильного для пользователей, которым, например, не нравится ПриватБанк или у них просто есть карты других банков и не нужны новые.

Думаю, что многие операции в Vodafone Pay будут проводиться на небольшие суммы или эпизодически, ведь с учетом комиссии в пару процентов пользователь задумается о походе в банк или поиске альтернативного сервиса.

Вероятность того, что на рынке появится универсальное решение, мала, поэтому даже если вы задались или зададитесь целью оплачивать все смартфона, придется собрать набор из нескольких программ. Что-то для оплаты покупок в магазинах, что-то для переводов и т.д. В зависимости от используемых сервисов и банков этот набор может отличаться.