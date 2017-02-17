Обзор WileyFox Spark и Spark+

Корни относительно нового бренда WileyFox тянутся к Fly — справедливо позабытые по целому ряду причин, они еще пару лет назад создавали в Украине вполне ощутимую конкуренцию крупным брендам. Сегодня за место под солнцем борется уже WileyFox, эксклюзивно представленный в сети «Фокстрот». К аппаратам прилагается легенда о британском бренде и прочая шелуха, на которой мы не станем останавливаться. Лучше посмотрим на два самых доступных смартфона-близнеца — Spark и Spark+ ценой в 2899 и 3499 гривен соответственно.

Комплектация

Многие производители не сильно задумываются над оформлением упаковки смартфона, но ведь именно с нее начинается знакомство. В случае Spark коробку приятно взять в руки.

Очень компактный картонный бокс оранжевого цвета привлекает внимание. Внутри аккуратно уложены сами аппараты, документация и фирменный плоский кабель. Зарядное устройство тоже есть, но в отдельной коробке.

Дизайн

Как мы сказали вначале, Spark и Spark+ — это смартфоны близнецы, выглядят они одинаково. Оба доступны в белом и темно-сером цветах. Корпуса сделаны из пластика, но аппараты получились приятными. Производитель выбрал материал с покрытием напоминающим софт-тач, совсем не скользкий, немного маркий и очень приятный на ощупь.

Он хорошо сочетается с максимально обтекаемой формой корпуса. Сзади есть акцент в виде фирменного рельефного логотипа в виде морды лисы. Цвет напоминает потемневшую латунь, что смотриться не так вычурно, как встречающееся повсеместно золото в различных вариациях. Аналогично выделены название производителя, объектив камеры и решетка разговорного динамика.

Смартфоны могут похвастаться разборными корпусами, которые остались только у таких условно недорогих аппаратов. Чтобы снять крышку ее нужно поддеть возле разъема microUSB, специальной выемки для ногтя не предусмотрено. «Спинка» надежно держится на защелках, так что придется приложить заметное усилие.

После извлечения аккумулятора можно приступить к установке двух MicroSIM и карты памяти — для них предусмотрены отдельные слоты.

Оба аппарата хорошо собраны, ничего не люфтит, все надежно сидит на своих местах. Расположение элементов управления стандартное: клавиша включения справа, «качелька» регулировки громкости слева, mini-jack сверху и microUSB снизу. Над разговорным динамиком замаскирован статусный диод, который сообщает о наличии пропущенных событий, заряде аккумулятора и ходе зарядки. Мультимедийный динамик находится внизу сзади, сверху — камера и вспышка из одного диода.

В целом все получилось достаточно хорошо. С одной стороны смартфоны выглядят просто, с другой — производитель выбрал интересные материалы, которые хорошо сочетаются с удобной формой корпуса, есть какая-то своя изюминка.

Экран

Оба смартфона могут похвастаться IPS дисплеями разрешением 1280 на 720 точек при диагонали в 5 дюймов. Они прикрыты защитным стеклом Dragontrail, на которое из коробки наклеена защитная пленка. Также есть не самое качественное олеофобное покрытие — палец хорошо скользит по стеклу, но пачкается оно немного больше, чем хотелось бы. Так что пленку можно как снять, так и оставить — заметного влияния на качество изображения и эргономику она не оказывает.

WileyFox Spark

Несмотря на идентичные характеристики, фактически экраны немного отличаются. Диапазон изменения яркости WileyFox Spark — от 18 до 452 кд/м², контрастность — 1 к 639.

WileyFox Spark

У более дорогого Spark+ немного меньше диапазон регулировки подсветки и лучше контрастность: 22 — 418 кд/м², 1 к 708, а калибровка матрицы выполнена чуть более точно.

WileyFox Spark+

В целом эти отличия тяжело назвать принципиальными. Даже при прямом сравнении разница не так заметна. Оба можно назвать достаточно хорошими для своего класса. Цветопередача близка к натуральной, углы обзора нормальные, картинка получается вполне детализированной и приятной для глаз.

WileyFox Spark+

Без недостатков, к сожалению, не обошлось. Как и у более дорогих WileyFox Swift датчики автоматической регулировки яркости скорее не работают, чем работают — их проще просто отключить и самостоятельно менять яркость при изменении освещения.

Аппаратная платформа, время работы, звук

WileyFox Spark и Spark+ построены на одинаковой аппаратной платформе — MediaTek MT6735 и отличаются объемами оперативной и постоянной памяти. У первого 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ, у второго 2 и 16 ГБ соответственно. Есть отдельные слоты для карт памяти.

WileyFox Spark

Интересно, что в бенчмарках аппараты показывают практически идентичные результаты, но у Spark с меньшими объемами памяти цифры стабильно чуточку лучше. Единственный тест, где разница между смартфонами очень заметна — бенчмарк памяти. Судя по его результатам, в Spark используется заметно более медленная память, чем, очевидно и можно объяснить несоответствие «виртуальных попугаев» действительности.

WileyFox Spark+

Проще говоря, Spark работает медленно. Это проявляется в периодических замираниях, долгом запуске приложений. Spark+ намного лучше — в нем этих проблем нет, с учетом характеристик смартфон работает нормально. Разница хорошо заметна, так что можно предположить, что нам даже попался какой-то бракованный Spark и нормальный Spark+.

В остальном смартфоны идентичные. Аккумулятора небольшой емкости в 2200 мАч хватает на день работы при не слишком интенсивном использовании. Качество воспроизведения музыки в наушниках обычное, разговорные спикеры нормальные, а мультимедийные динамики звучат чисто и приятно, но не очень громко — мелодию на вызов лучше подобрать более динамичную и громкую.

Программная платформа

С точки зрения ПО WileyFox выделяется на фоне конкурентов. Оба аппарата работают под управлением Cyanogen OS, основанной на Android 6.0.1.

Оформление Cyanogen OS приближено к стоковому Android: стандартная шторка с переключателями, экран блокировки, отдельное меню приложений. На практике в ней много интересных настроек, которые позволяют изменить как внешний вид интерфейса, так и некоторые особенности работы аппарата.

Например, можно в широких пределах настроить сетку рабочего стола, изменить вид меню приложений, направление прокрутки. Также кастомизируется вид индикатора батареи, можно активировать включение экрана по двойному тапу, настроить цветопередачу дисплея в зависимости от времени суток. Есть фирменный магазин с темами — можно менять значки, шрифты и много другое. Возможно, для бюджетного смартфона такая функциональность и не очень важна, но в более дорогих устройствах окажется кстати.

Камеры

Использование разных модулей основной камеры — это второе отличие двух Spark. Более доступный Spark может похвастаться двумя модулями на 8 Мп, а у Spark+ основная камера на 13 Мп.

WileyFox Spark

Качеством съемки WileyFox Spark не блещет — фотографии получаются относительно мыльными, есть проблемы с детализацией, динамический диапазон довольно узкий.

Spark+ снимает заметно лучше по всем критериям. Аппарат качественнее прорабатывает детали, у фотографий нормальный динамический диапазон. Конечно, в помещении качество заметно падает, а ночью лучше вообще не снимать, но в целом как для бюджетного аппарата камера нормальная.

Фронтальные модули у обоих Spark одинаково неплохие.