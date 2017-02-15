Обзор Wileyfox Swift 2 и Swift 2 Plus

Совсем молодой британский бренд Wileyfox недавно начал продавать уже третье поколение смартфонов. Эта компания конкурирует с производителями недорогих устройств, которые как минимум в рекламных лозунгах пытаются потягаться с премиальными гаджетами. Другими словами, это очередная попытка сделать доступный смартфон с хорошими комплектующими и привлекательным дизайном. В этот раз мы попробуем разобраться, как это получается у выходцев из Motorola, а в качестве испытуемых у нас есть сразу два смартфона, которые являются практически близнецами: Swift 2 и Swift 2 Plus.

Разница между Swift 2 и Swift 2 Plus

Внешне обе модели совершенно одинаковые и отличить их можно только по надписи на задней крышке. А сама разница заключается только в количестве памяти (оперативной и постоянной) и основной камере. Собственно, лишний гигабайт ОЗУ, в два раза более емкий накопитель и плюс три мегапикселя в разрешении камеры и является доплатой $25 за вариант Plus. На бумаге это очень выгодное предложение.

Комплектация

Так как смартфоны имеют минимальные отличия, коробки и комплекты поставки у них тоже одинаковые. Самое неожиданное при этом – отсутсвие какого-либо зарядного устройства.

То есть, с гаджетом вы получите кабель питания, скрепку для открытия лотка SIM-карт и сопроводительную документацию. Такой ход понравится не всем, так как придется дополнительно тратить деньги на ЗУ.

Дизайн

Внешность Wileyfox Swift 2 и Swift 2 Plus можно назвать приятной. Несмотря на относительно крупные рамки над и под дисплеем, устройство все равно получилось довольно компактным. При 5-дюймовом экране размер корпуса составил 143,7х71,9х8,6 мм, а вес — 155 грамм. При этом форма боковинок позволяет без проблем поднять смартфон с плоской поверхности. Да и в использовании корпус оказался удобным, не важно, двумя руками вы с ним работаете, или одной.

Но, конечно, назвать дизайн идеальным нельзя. Например, разговорный динамик оформлен очень оригинально, но перфекционисту будет сложно смотреть на расположение датчика приближения и камеры вокруг него. Границы перехода между металлом и пластиковыми вставками на «спинке» ощущаются из-за небольшого выступа последней. Хотя собрано устройство хорошо, а размещение кнопок, сканера отпечатка пальца и камеры на практике удобно. Еще и USB Type-C добавляет удобства в использовании.

Немного внимания уделили и мелочам. Так, глянцевый логотип компании на фоне матового корпуса подбрасывает плюс в копилку дизайна. Хорошо смотрится и блестящая окантовка вокруг окошка камеры и сканера отпечатка пальцев. Кнопки управления громкостью и включения украшены резьбой. На боках есть отшлифованные грани, что часто встречается на новых смартфонах. Все это, конечно, мелочи, но без них внешность гаджета была бы куда скучнее.

Среди цветов корпуса доступны три опции: черный, золотой и розовый. Традиционно, черный выглядит более выигрышным, ведь на нем не так заметны датчики над дисплеем. Но это все же очень субъективно, да и на использовании никак не скажется.

Дисплей

В Swift 2 и Swift 2 Plus установлены 5-дюймовые экраны с разрешением 1280х720 точек, плотность пикселей равна 294 ppi. Это бюджетный вариант и строго судить такое разрешение не стоит. На самом деле, если не сильно всматриваться, то пользоваться устройством можно приблизительно также, как и любым другим. Очевидная разница будет только при прямом сравнении с более «укомплектованным» экраном.

Хоть дисплеи и должны быть одинаковые, это не так. Попавшая к нам парочка показывает совершенно разную калибровку. Соответственно, на одном дисплее картинка слишком теплая, а на втором изображение выглядят немного выцветшими. При этом в настройках дисплея можно настроить цветопередачу под свои предпочтения.

Датчик освещения не всегда попадает в рамки комфортного уровня подсветки, поэтому удобнее самостоятельнее регулировать яркость. Зато с сенсором проблем нет, дисплей хорошо распознает до 5 касаний и правильно реагирует на жесты. При этом экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 3 с легким закруглением у краев и хорошим олеофобным покрытием.

Звук

В гаджете (а точнее, в гаджетах) установлен только один динамик. Он не очень громкий и возле оживленной дороги можно не услышать уведомление, спасает ощутимое вибро. Качество звучания через разъем хорошее. Для «походного» варианта источника звука сойдет.

Разговорный динамик звучит громко, собеседника хорошо слышно даже в шумных местах, при этом нареканий на качество передачи речи также нет.

Аппаратная платформа и ПО

Обе модели построены на одной аппаратной платформе, и отличаются лишь комбинацией памяти. В младшей модели — это 2 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 16 ГБ, а в Plus 3 и 32 ГБ соответственно. Все остальное одинаковое: восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, видеоускоритель Adreno 505, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, NFC, поддержка двух SIM и возможность установить карту памяти microSD вместо второй карточки оператора. В синтетических тестах результаты практически одинаковые (интересно, что именно у младшей модели был отрыв вперед, но совершенно незначительный).

Wileyfox Swift 2:

Wileyfox Swift 2 Plus:

В работе оба устройства хороши для обычных ежедневных задач, в которых не нужно много производительности. В требовательных играх, конечно, ощущается бюджетность платформы, но в тот же Asphalt прокатиться можно. Более того, даже под нагрузкой процессор практически не нагревается. Разница в количестве ОЗУ иногда ощущается, модель Plus легче возвращается к свернутым задачам и не тратит лишние доли секунды на повторный запуск. Заодно отличие в накопителях лишний раз подталкивает в сторону более дорогой модели, ведь разница в цене не такая и большая.

Wileyfox устанавливает на свои смартфоны Cyanogen с минимальными внешними изменениями. Пользователь получит практически нетронутый внешне Android 6.0.1 с дополнительными настройками. ОС работает хорошо и за время использования смартфонов не было каких-либо проблем со стабильностью. Приложения запускаются быстро, работают хорошо и не «падают».

Автономность

Wileyfox Swift 2 и Swift 2 Plus способны продержаться день без розетки с небольшим запасом. Батарейки емкостью 2700 мАч в режиме средней нагрузки показывают 4,5-5 часов активного экрана. Естественно, навигация и продолжительные игровые сессии этот показатель понизят. В тесте автономности PCMark Swift 2 продержался 5:42, а Swift 2 Plus на 10 минут меньше.

Так как в комплекте нет блока питания, то его придется покупать отдельно. Стандартная зарядка на 5 Вт полностью зарядит гаджет за 2:40, но в спецификациях заявлена поддержка QuickCharge 3.0 и специальный адаптер позволит зарядить батарею на 75% за 45 минут.

Камеры

Вторым отличие между двумя моделями являются основные камеры. Они обе производства Samsung и дополнены двойными вспышками. В «младшем» устройстве установлен модуль с разрешением 13 МП (Samsung 3L8), а в «старшем» – 16 (Samsung 3P3).

Для начала о Swift 2. Днем можно получить приятный снимок с достаточно правильными цветами и без сильных промахов в фокусе. Но вечером придется подольше задержать смартфон без движения. Естественно, из-за длинной выдержки и отсутствия стабилизации движущиеся объекты будут смазаны. При искусственном освящении кадр будет светлый, но шумный. Видео требует хорошего освещения и будет слегка подергиваться. Важно не забывать о расположении микрофона и не закрывать его рукой во время записи (для видео звук записывается «разговорным» микрофоном).

Интересно получилось с моделью Swift 2 Plus, камера которого по логике должна была бы быть лучше. На практике оказалось, что она делает более темные снимки и ей требуется больше времени на кадр в темноте. При этом, если днем фотографии еще неплохие, то вечером сложно сделать кадр, на котором не было бы смазанных объектов. Вероятно, проблема программного характера и в будущем ее поправят.

Фронтальные модули обоих смартфонов одинаковые – 8 МП.

Приложение камеры простенькое и не потребует каких-то определенных знаний. Но есть у него одна маленькая особенность: «видоискатель» показывает не всю область фотографии. То есть, когда вы навели камеру на нужный объект и сделали фото, на снимке будет захвачено заметно больше, чем вы видели перед «спуском затвора».