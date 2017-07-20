Обзор Xiaomi Bracket Self-timer: для отпуска и не только

Камера в смартфоне для большинства пользователей давно заменила отдельный фотоаппарат и рациональный покупатель скорее задумается о покупке более дорогого телефона, чем о выборе «тушки» с объективом. Параллельно развился рынок аксессуаров, которые помогают делать еще лучшие снимки. Селфи-палка — самый простой и популярный из них. Но что получится, если попытаться сделать его немного лучше? Знакомство с Xiaomi Bracket Self-timer даст ответ на поставленный вопрос.

Аксессуар предоставлен магазином Xiaomi.ua

Комплектация

Xiaomi Bracket Self-timer — это гибрид классической «селфи-палки» и штатива для смартфона.

Традиционно для продукции бренда, устройство поставляется в картонной коробке. Основная информация нанесена прямо на упаковку, внутри которой можно найти только сам аксессуар и Bluetooth-пульт в отдельной индивидуальной коробочке. Разобрать надписи на китайском, вероятно, не получится, но и инструкция вам, скорее всего, не понадобится.

Дизайн и функциональность

Рассматривая аксессуар можно заметить, что разные его части сделаны из пластика, алюминия и даже резины. Ручка Bracket Self-timer из пластика, она же выполняет роль трипода — три «лепестка» откидываются в стороны. Конструкция аналогична классическому штативу.

В разложенном состоянии ножки максимально раздвигаются под весом аксессуара и смартфона, в сложенном — держатся вместе благодаря подпружиненному механизму. На концах ножек находятся резиновые накладки с диагональными срезами, которые обеспечивают хорошую устойчивость и фиксацию аксессуара на ровных поверхностях.

Между ними можно заметить часть традиционного телескопического механизма селфи-стика, сделанного из алюминия.

Выше находится прорезиненная секция, куда вставляется пульт. Предусмотрены пазы, обеспечивающие надежную фиксацию и удобное извлечение.

Сам пульт представляет из себя миниатюрный блок с логотипом Mi и единственной управляющей клавишей со встроенным индикатором синего цвета. На торце есть разъем MicroUSB, он используется для зарядки встроенного аккумулятора емкостью 60 мАч.

Для соединения со смартфоном используется Bluetooth 3.0, заявлена поддержка смартфонов на Android 4.3, iOS 5 и более новых версиях.

Над пультом находится выдвижной держатель для смартфона. Он сделан из прочного на вид и по ощущениям пластика и обеспечивает вращение в трех плоскостях (поворот вокруг своей оси, наклон «вперед-назад», вращение самого зажима для смартфона).

Вращающийся вокруг оси «стика» механизм фиксируется в двух положениях (смартфон смотрит «вперед» и «назад»), угол наклона регулируется в диапазоне около 210 градусов (рабочий диапазон — около 120 градусов), держатель вращается вокруг оси с фиксацией через каждые 45 градусов (фиксация в вертикальном/горизонтальном положении, а также по диагонали).

Держатель имеет типичную конструкцию с подпружиненным раздвижным механизмом. Он позволяет зафиксировать аппарат с шириной корпуса от 56 мм (например iPhone SE) до 89 мм (Xiaomi Mi Max) — в этот диапазон попадают все актуальные аппараты. Ножки фиксатора имеют прорезиненные накладки с увеличивающейся к краям толщиной — это обеспечивает хорошую фиксацию смартфона, исключается появление царапин, проскальзывание или выпадение правильно вставленного смартфона.

Кроме черного, аксессуар доступен в белом цвете. Заявленный вес — 152 грамма, размеры в сложенном состоянии — 45×49.5×190 мм, в разложенном — 45×49.5×268-500 мм (телескопический механизм раскладывается на 23 см).

Xiaomi Bracket Self-timer VS обычный селфи-стик

По сравнению с обычным селфи-стиком Bracket Self-timer отличается заметно меньшей длинной в сложенном состоянии и большей функциональностью (штатив, наличие Bluetooth-пульта).

В то же время, рядовая селфи-палка обладает более длинным телескопическим механизмом (в нашем случае — 77 см, разница почти в 3,5 раза) и меньшей ценой. Модель, участвующая в сравнении, отличается фиксатором, который крепится на стандартный винт 1/4” — это позволяет зафиксировать на ней обычную компактную камеру со стандартным штативным гнездом, использовать откидной экран (при его наличии), что также может быть полезно.

В работе

Тестирование Xiaomi Bracket Self-timer проходило в самых подходящих условиях — я взял аксессуар в отпуск вместо обычной селфи-палки. В первую очередь хочется отметить общее впечатление от качества материалов — в нужных местах используется металл, пластик и резина, все собрано и подогнано хорошо и создается впечатление надежного аксессуара.

Bracket Self-timer достаточно легкий и компактный, так что он не мешает в рюкзаке и помещается в сумку. Использовать аксессуар просто — подключение пульта к смартфону аналогично любому другому Bluetooth-аксессуару, удержанием клавиши его можно включать-выключать, при запущенной камере нажатие отвечает за съемку, начало и остановку записи видео.

За две недели не самого активного использования аккумулятор в пульте не сел — думаю, можно рассчитывать на долгое время работы при условии выключения пульта когда он не нужен, а c учетом емкости батареи ее получится быстро подзарядить от павербанка в случае экстренной необходимости.

Пульт работал стабильно, хотя как и с любым Bluetooth-аксессуаром я пару раз замечал, что он не сразу подключался, поэтому нажатие на кнопку не приводило к съемке.

Вообще стоит учитывать, что Xiaomi Bracket Self-timer — на 50% штатив и только на оставшиеся проценты селфи-палка. С ролью штатива аксессуар справляется в целом хорошо.

При условии наличия ровной поверхности и без шквального ветра можно зафиксировать смартфон для съемки ночью на длинной выдержке или записи time-lapse видео — такие режимы пригодятся энтузиастам мобильной фотографии. Сама Xiaomi предлагает использовать аксессуар еще и для Skype конференций — можно установить его на столе, отрегулировать высоту аппарата с помощью выдвигающейся штанги. Также Bracket Self-timer удобен в качестве простого держателя во время съемки видео.

Единственное замечание — в моем аксессуаре зажим имел небольшой люфт поворотного механизма. Он не позволяет зафиксировать аппарат ровно по центру (нажимаются боковые клавиши), а при смещении аппарата в сторону из-за люфта слегка наклоняется линия горизонта. Последнее может быть заметно при съемке пейзажей и отдаленных объектов.

При съемке в вертикальной ориентации такой проблемы нет — аппарат можно упереть в основание зажима.

В режиме селфи-палки хотелось бы иметь все же более длинную штангу, несмотря на широкоугольные камеры в современных аппаратах. Думаю, что добавление буквально одной секции телескопического механизма прибавило бы 10 дополнительных сантиметров и не сделало аксессуар заметно толще или тяжелее.

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Редакция благодарит магазин Xiaomi.ua за предоставленный для тестирования аксессуар