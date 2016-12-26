Обзор Xiaomi Mi 5s

Слишком быстро Xiaomi обновляет свои устройства. Уследить за последними гаджетами и не растеряться во всех существующих линейках производителя становится все сложнее и сложнее. Тем более нелегкой задачей становится разобраться в иерархии ее топовых устройств. Это, конечно, касается не только этого производителя, но сегодняшний обзор посвящен как раз одному из лучших смартфонов именно от него – Xiaomi Mi 5s.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Xiaomi.ua за предоставление Mi 5s на обзор

Комплектация и первые впечатления

В белой картонной коробке гаджет сопровождают зарядное устройство, кабель питания (USB-to-USB Type-C) и скрепка для открытия лотка SIM-карт. Упаковано все аккуратно и красиво. Оформление коробки минималистично. Цена и сама упаковка уже ничуть не похожи на такие от недорогой китайского бренда. Правда, и сам гаджет уже неплохо прибавил в качестве и своих возможностях, а разница с более бюджетными смартфонами этого же производителя весьма заметна.

Перед покупкой стоит обратить внимание на наличие двух вариаций модели (если не считать разные цветовые опции). Так, смартфон может быть укомплектован разным количеством ОЗУ в зависимости от емкости накопителя, а именно 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. Определившись с моделью и получив смартфон, на первичную настройку, традиционно для Xiaomi, понадобится потратить немного больше времени, ведь тут есть дополнительные пункты относящиеся к Mi-аккаунту и еще пара прочих мелочей.

Дизайн и удобство использования

В большинстве устройств Xiaomi проглядывается сходство с какими-то другими гаджетами (компаний первого эшелона, естественно). Mi 5s эту традицию продолжает. На мой взгляд, это не так плохо, как это может звучать. Тем не менее, оригинальность от такого шага страдает. Благо, на эксплуатации такое копирование не сказывается. К тому же, небольшой опыт в разработке у производителя уже есть и у него вполне получается сделать новый смартфон приятным внешне и удобным в использовании.

С 5-дюймовым дисплеем корпус Mi 5s не очень громоздкий: 145,6×70,3×8,25 мм, а вес составляет 145 грамм. Благодаря закругленным к задней части бокам, его удобно поднимать с плоской поверхности и держать. Опять же, выглядит он достаточно хорошо. Есть четыре цвета на выбор: темно-серый и золотой глянцевые и приукрашены горизонтальными линиями, а светло-серый и розовый просто матовые. Пластиковые полосы на задней части «подогнаны» под основной цвет оформления.

В любом варианте исполнения корпус остается металлическим (в прошлой модели задняя сторона была стеклянной). Наш образец глянцевый и достаточно скользкий. Кнопки расположены удачно, но они шаткие. Это, наверное, единственный недостаток конструкции, который не получится исправить чехлом. Еще глянцевый корпус маркий и собирает на себе пыль и ворс из карманов, но это мелочь.

В использовании есть один недочет, который все же надоедливый. Сканер отпечатка пальца и сенсорные кнопки очень чувствительные. Так получилось, что во время использования я частенько задевал их и получалось случайно вернуться на рабочий стол, назад или перейти в панель многозадачности. Если же вас заинтересует такой смартфон, то перед покупкой стоит некоторое время покрутить демонстрационный образец магазина и посмотреть, насколько это актуально для вас. В остальном, Mi 5s вполне неплох, особенно с учетом того, что стоит он как половина флагмана от более именитых брендов.

Дисплей

С учетом того, что активные пользователи могут провести, например, 5 часов в сутки с включенным дисплеем смартфона, хотелось бы, чтобы картинка не подводила. И тут у Xiaomi получилось хорошо, как и в прошлый раз. Диагональ экрана составляет 5,15 дюйма. Разрешение – Full HD. Плотность пикселей при этом на уровне 428 ppi, чего достаточно для формирования чёткой картинки.

Под стеклом находится IPS-матрица с отличной цветопередачей. Картинка выглядит очень здорово, цвета не перенасыщены и практически не меняются в зависимости от угла поворота экрана. В случае необходимости, картинку можно подправить в холодную или теплую стороны, но лично меня устраивает и заводская калибровка. Также есть и «Режим чтения», понижающий отображение холодных оттенков.

Что особенно понравилось, это относительно корректная работа датчика освещения. Минимальный и максимальный уровни яркости тоже устроили. Сенсор распознает до 10 касаний за раз, а отпечатки от них мало заметны и очень легко устраняются. Глобально, на сегодняшний момент такой экран замечательно подойдет практически каждому пользователю, который предпочитает IPS, а не AMOLED-матрицу в смартфоне. Собственно, как и у прошлой модели.

Звук

Вот динамик не смог так порадовать, как дисплей. Внизу на корпусе есть два отверстия, но только одно из них отведено динамику, под вторым спрятан микрофон. На воспроизведении звука либо сэкономили, либо не фокусировали внимание. Музыка звучит так, словно динамик защищен водоотталкивающей мембраной (защиты от воды в спецификации нет), приглушенно и невыразительно. В комплекте наушников не оказалось, но у производителя есть несколько хороших и недорогих моделей. Звук в наушники идет, на мой вкус, неплохой, но хотелось бы добавить мощности.

Разговорный динамик и микрофон замечательно подходят для общения по телефону.

Аппаратная платформа и ПО

C производительностью у Mi 5s все очень хорошо. Смартфон оснащен 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 821 (MSM8996 Pro) и видеоядром Adreno 530. Памяти, как уже говорилось, может быть 3/64 или 4/128 ГБ, но места для карты памяти не нашлось. Естественно, у смартфона есть полный набор беспроводных интерфейсов с высокими скоростными показателями. Мощности смартфону не занимать, он хорош как в тестах, так и в ежедневном использовании.

Понравилась работа системы. Android 6.0.1 c MiUI 8.2 на таком железе делает все быстро и без проблем. За время использования возникла пара накладок. В приложении 1Password нельзя воспользоваться сканером отпечатка пальца. Но не факт, что это вопрос именно системы и конкретного смартфона. 3 ГБ ОЗУ смартфон периодически освобождает и некоторые приложения не восстанавливаются из фона, а заново загружаются.

Зато все остальное работает замечательно: излишнего нагрева нет, проседания FPS замечено не было, приложения работали как нужно. Субъективно, хочется заменить только лаунчер, который, например, не дает поменять количество иконок на рабочих столах. Да и сторонний лаунчер на отзывчивость гаджета не повлиял. В остальном, все отлично.

Слабым местом комплектующих стал сканер отпечатка пальца. Тут используется Snapdragon Sense ID, новый ультразвуковой сканер, который теоретически должен был быть лучше конкурентов. Сейчас это либо программная проблема, либо сам датчик пока не готов, его работа не устраивает. Как скорость, так и точность, к сожалению, сильно хромают. И из рабочих моментов, это единственное, что постоянно обращало на себя внимание, ведь в остальном смартфон все делал без трудностей.

Автономность

В сравнении с предыдущей моделью, Mi 5s прибавил в емкости аккумулятора и теперь это 3200 мАч. Такая батарейка переживет напряженный рабочий день. Тем, кто не нагружает смартфон, как это делают гики, можно будет заряжаться раз в два дня. В моем режиме использования с 5-6 часами работы экрана в день, ночью оставался запас в 20-30% заряда. Конечно, навигатор или игры могут этот результат ухудшить, но, думаю, «тяжелый» день устройство все равно переживет. В тесте PCMark герой обзора протянул 8 часов 42 минуты.

Очень здорово, что гаджет поддерживает быструю зарядку и полностью истощенная батарея восстановится за полтора часа. С такими показателями, смартфон можно заряжать утром, собираясь на работу и не держать его всю ночь на зарядке.

Камеры

В этом поколении Mi 5s потерял немного мегапикселей при обновлении. Так основная камера получила разрешение 12 МП, вместо 16 (как в прошлой модели Mi 5). Но это не означает, что что-то сильно изменилось в худшую сторону. Сенсор производства Sony все еще способен делать классные кадры и снимать видео в 4К-разрешении. Размер диафрагмы не поменялся – f/2.0. Для темных помещений предусмотрена двойная вспышка.

Камера топового (одного из них) Xiaomi делает достойные снимки. Конечно же, при дневном освещении заметных дефектов и проблем нет. Разве что объекты в движении могут быть смазаны. Немного хуже дело обстоит в более сложных условиях. Когда на улице стемнеет, устройство будет ставить выдержку подольше и вероятность смазанного кадра увеличится. Но статические снимки будут хорошо смотреться, хотя и потеряют в детализации. В помещении камера тоже неплохо ориентируется и весьма точно подбирает настройки.

Видео можно записывать в максимальном разрешении 4К. К сожалению, программная стабилизация изображения может создавать заметные дефекты, что визуально портит картинку. Но вряд ли среднестатистический пользователь будет заострять на этом внимание.

Видео в 4К-разрешении:

Видео в разрешении Full HD:

Фронтальная камера не потеряла в разрешении – 4 МП. У нее достаточно широкий угол, а сама картинка даже в искусственном освящении может получиться вменяемой.

Приложение камеры практически не изменилось. Его работа не заставляет пользователя ждать, что позволит владельцу быстро достав смартфон из кармана достаточно оперативно сделать снимок.