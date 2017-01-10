Обзор Xiaomi Mi Mix

Знаю, как это прозвучит, но у нас обзор еще одного флагмана от Xiaomi. Смартфон, о котором сегодня пойдет речь, вызвал много лестных отзывов от прессы и еще больше интереса у фанатов технологий. И действительно, керамический фаблет с минимальными рамками вокруг дисплея, флагманскими характеристиками и золотыми вставками – звучит круто. Но так ли он хорош в ежедневном использовании, как выглядит на релизных фотографиях? Первыми впечатлениями от Mi Mix мы недавно поделились, а в этот раз поговорим о нем немного более подробно, тем более сейчас у нас топовая комплектация с 6 ГБ ОЗУ и 256-гигабайтным накопителем.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Xiaomi.ua за предоставление Mi Mix на обзор

Позиционирование

Если далекий от темы техники человек попадет на сайт Xiaomi, с большей долей вероятности он не разберется, какое именно устройство «главное», но в первую очередь под руку попадется именно Mi Mix. Лучшими доступными комплектующими уже вряд ли кого-то можно удивить и это не главное в этом смартфоне. Это действительно флагман, который дополнительно оснащен лишним дюймом в диагонали экрана и завернут в экзотический корпус.

Но стоит отметить, что цена устройства значительно превышает обычный ценник для топового китайского устройства.

Комплектация и первые впечатления

Покупая гаджет за почти $900 (цена топовой версии в украинских магазинах на момент написания материала), вы явно хотели бы получить приятную коробку и неплохой комплект поставки. С первым пунктом компания не подвела, упаковка соответствует премиальному сегменту. А вот комплект поставки может разниться в зависимости от места назначения гаджета. С Mi Mix каждому покупателю достанется зарядное устройство, кабель и скрепка, а в зависимости от региона еще и кожаный чехол. В нашем случае последнего не оказалось.

Первое знакомство со смартфоном традиционно начинается со снятия защитных пленок. Это первый и последний раз, когда устройство будет чистым и без отпечатков пальцев. В реальных условиях использования следы от рук и мелкая ткань из карманов будут покрывать крупный гаджет практически всегда. Но выглядит он все равно внушительно. А его настройка не отличается от того же Mi 5s, например.

Дизайн и удобство использования

Не знаю, какого именно результата хотела компания, какие цели ставили перед этим устройством, но добиться сильного WOW-эффекта разработчики смогли. Был бы Mi Mix поудобнее, из алюминия, с немного большими рамками, то и особого резонанса не вызвал бы. А вот минимальные рамки вокруг огромного экрана и керамический корпус, внимание к себе привлекли максимально.

И да, трудно поспорить, Mi Mix производит впечатление. Если во всех попытках Sharp (1, 2, 3) сделать «безрамочный» смартфон, модели выглядели как инженерный сэмпл, то у Xiaomi получился действительно красивый гаджет. Слегка закругленное стекло, бликующие грани, зеркальная «спинка», керамика – все выглядит очень здорово. И дорого. К сожалению, он напоминает эксклюзивный спорткар, на котором каждый день и не поездишь, ведь это не так удобно. Такая же участь постигла красивый и производительный смартфон Mi Mix.

Крупный корпус с трудом помещается в одной руке. 158,8 х 81,9 х 7,9 мм – такой смартфон нельзя назвать компактным. Тот же iPhone 6-7 Plus в чехле имеет приблизительно такие же размеры. Но Mi Mix и без чехла огромный и скользкий, а с чехлом будет еще больше. При этом, носить его без кейса достаточно опасно, ведь падение потянет за собой разбитый корпус и, скорее всего, повредит дисплей. Царапины вместе с отпечатками пальцев на корпусе будут меньше заметны в белой версии, которая появилась на CES 2017 (изначально было две черные модели, которые отличались количеством памяти и золотыми ободками вокруг камеры и дактилоскопического датчика). Стоит также отметить, что керамика легко охлаждается и зимой на улице держать Mi Mix очень холодно, а не снимая перчатки есть большая вероятность его выронить.

Ко всему, из-за формы боковых граней, поднять его с любой плоской поверхности достаточно сложно и нужно будет слегка приловчиться. Кнопки можно было бы сместить немного пониже, на таком большом гаджете к ним иногда приходится тянуться. Попасть по сканеру отпечатков пальцев тоже не всегда выходит, ведь он соседствует с камерой и форма у них одинаковая. Это вроде как и мелочи, но за время тестирования они постоянно всплывали. Но самым большим неудобством являются случайные нажатия, которые то и дело случаются либо возле рамок во время перехватывания корпуса. У меня небольшие руки и гаджет частенько нужно было как-то «подвинуть» в руке, что и приводило к лишним «кликам».

Так что, пусть Mi Mix и красивый, пользоваться им не совсем удобно. Даже тем, кто привык к большим устройствам, неудобств будет предостаточно. У меня бывали смартфоны всяких размеров и форм, но этот, наверное, самый неудобный из них (если не вспоминать о первых смартфонах, а говорить о современных). Еще и один из самых непрактичных, ведь это вопрос времени, когда на нем появятся повреждения. Зато к сборке не придраться. Те, кого устроит размер и особенности корпуса, остальным будут довольны.

Дисплей

Когда диагонали экранов начали расти, 4 с лишним дюйма казались здоровенными. Теперь 5,5″ считаются чуть ли не стандартом, а все, что поменьше – «компактным». Mi Mix же совсем капельку не дотянул до планшета – 6,4 дюйма. Это замечательно для просмотра видео, чтения и браузинга, но ужасно в использовании, особенно в условиях каких-либо ограничивающих обстоятельств (того же пакета в руке). И я не буду повторятся о случайных касаниях.

Все, что относится к картинке, очень понравилось. Дисплей покрывает почти 92% лицевой панели, а рамки вокруг него минимальные. IPS-матрица отлично передает цвета, а заводская калибровка не вызывает желания что-то поменять. Из-за слегка вытянутой формы, в сравнении с другими устройствами, разрешение матрицы и соотношение сторон необычные (2040 х 1080 точек/363 ppi, 17:9), но на отображении элементов интерфейса или каких либо приложений это никак не сказалось. Единственный спорный момент – закругленные углы, которые кому-то могут не понравиться. Лично меня такой шаг устраивает, ведь картинка весьма эстетично подстраивается под углы корпуса.

Что не понравилось, это работа датчика освещения. Он расположен под дисплеем на уровне USB-порта. Таким образом он часто перекрывается тенью от руки и то подстроится под эту тень, то проигнорирует ее. При этом, ведет он себя нестабильно даже в благоприятных для него условиях. Так что регулировать яркость оказалось удобнее вручную. А самой подсветки (немного меньше 500 нит) вполне хватало для работы на солнце.

Именно дисплей стоит винить за то, что смартфон поместится далеко не в любой карман брюк, но это плата за большую картинку. Сенсор хорошо реагирует на прикосновения (до 10 одновременных нажатий) и у него нет проблем с точностью. Так что, если вам подойдет размер гаджет, то пользование дисплеем не вызовет никаких проблем.

Звук

Основной динамик неплохо звучит, подойдет для уведомлений и сопровождения видео. Но вот его музыкальные способности (насколько вообще это можно применить к смартфону), не впечатлили. Зато Mi Mix получил ЦАП с поддержкой аудиоформата 24/192. Мои Ultimate Ears звучат замечательно от этого смартфона и это преимущество над другими устройствами. Те, кто часто и много слушают музыку, будут очень довольны таким гаджетом.

Что еще сильно отличает Mi Mix от конкурентов, это отсутствие разговорного динамика и датчика приближения. Естественно, голосовую связь это не исключает. В устройстве применили пьезодинамическую технологию передачи звука через керамику. Для пользователя это будет означать, что собеседника они будут слышать словно из динамика под стеклом. Слышно при этом хорошо (даже если приложить смартфон к уху спинкой), но в тихом помещении разговор могут услышать посторонние.

Эффект, конечно, неожиданный. В будущем технология будет развиваться и совершенствоваться. Вероятно, разговорный динамик со временем пропадет из всех смартфонов. Пока эксперимент выглядит вполне рабочим. Тут же и не инфракрасный датчик приближения, а ультразвуковой. Срабатывает он всегда точно, за сантиметр-два до соприкосновения с ухом. Для белых устройств это явно большой плюс, ведь так получается на одну «черную точку» меньше на фронтальной панели.

Аппаратная платформа и ПО

Производительности Mi Mix не занимать, но и удивительного ничего на сегодняшний момент в нем нет. Как положено флагману, гаджету достался четырехъядерный Snapdragon 821 с видеоядром Adreno 530. Память доступна в двух комбинациях: 4/128 и 6/256 ГБ. Тут же есть все необходимые беспроводные интерфейсы, включая поддержку двух Sim-карт и NFC. Глобально, не хватило только карты памяти, но при доступных опциях встроенного накопителя, вряд ли это станет проблемой (разве что в отдельных случаях). Производительности, соответственно, хватит для любых потребностей пользователя.

В повседневной работе всего этого хватает для поддержки стабильной работы Android 6.0.1 и MiUI 8. Стандартный лаунчер внешне такой же, как и у других смартфонов Xiaomi. Это заставило меня воспользоваться сторонней оболочкой, ведь иконки выходят крупноваты, а помещается их на рабочем столе слишком мало, как для такого огромного экрана.

Стоит упрекнуть компанию в том, что на дворе уже 2017 год и последний Android умеет немного больше, чем 6.0.1. Тут же и нельзя обойти стороной флагманы конкурентов, которые предоставляют крупным смартфонам дополнительную функциональность (стилус, разделение экрана на два «окна»). Интерфейс бюджетного Xiaomi Redmi Note 4, например, выглядит также, как у флагмана, без дополнительных возможностей, а Mi Mix это не помешало бы.

После некоторого времени с гаджетом, его работой я остался доволен. За время тестирования не произошло никаких неприятностей, внезапных падений приложений или чего-либо еще, что могло бы хоть как-то испортить впечатления (не сработал только тест автономности PCMark, но это далеко не то, чем занимается пользователь каждый день). Ощутимой разницы с более дешевыми Xiaomi при все тех же задачах тоже нет.

Автономность

Очевидно, что при таком размере экрана потребовалась крупная батарейка. Инженеры не упустили этот момент из виду и оснастили смартфон аккумулятором емкостью 4400 мАч. И не прогадали: в моем режиме использования выходило разрядить Mi Mix за два дня с 7,5-8,5 часами работы экрана. Предсказуемо, на время работы ощутимо влияет навигация с GPS, но даже при этом на день активного использования смартфона хватает.

Приятно найти в спецификациях поддержку быстрой зарядки QuickCharge 3.1. С помощью этой технологии аккумулятор на 4400 мАч полностью заряжается за 2 часа. С поправкой на емкость, результат отличный. Остается надеяться, что это не повлияет на жизненный цикл самого аккумулятора.

Камеры

Слабеньким местом «начинки» смартфона стали камеры. Если взять во внимание то, что он стоит на уровне флагманов A-брендов, то хотелось бы получить и соответствующую камеру, а она тут особо ничем не лучше камер в других Xiaomi. Разрешение основного сенсора составило 16 МП с апертурой f/2.0, фазовым автофокусом и двойной вспышкой.

В дневное время фотографии получаются ожидаемо хорошие. При съемке статических объектов можно не выключать HDR, который придаст краскам приятной насыщенности и словит больше света в темных местах, не пересвечивая все остальное. Но в других условиях камера делает посредственные снимки с шумом и прочими артефактами. Получаемое видео практически ничем не отличается от такого же в большинстве среднебюджетных смартфонов. Стабилизация изображения только программная, что соответственно видно на видео и на фото, снятых при недостаточном освещении.

Фронтальная камера с разрешением 5 МП тоже не сильно выдающаяся. Из-за ее расположения в правом нижнем углу, пользователю придется немного покрутить смартфон каждый раз, когда он будет делать сэлфи. Снимки же выделить чем-то сложно, но для видеосвязи такая камера подойдет.

От достаточно дорогого смартфона я бы хотел качество снимков повыше. Это касается как кадров основной, так и фронтальной камеры.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Xiaomi.ua за предоставление Mi Mix на обзор