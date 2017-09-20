Обзор Xiaomi Mi 5X

В этом году в смартфонах массовым хитом стали не только большие безрамочные экраны, но и наличие дополнительной основной камеры для портретного режима. Сегодня мы расскажем о смартфоне Xiaomi Mi5X, который получил данную возможность при цене в $235.

Смартфон предоставлен магазином Xiaomi.ua

Комплектация

Поставляется Mi5X в небольшой белой коробке, внутри которой кроме смартфона есть зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт и бумажная документация. Как видим, комплект стандартный. Жаль, что зарядное устройство имеет скромные параметры — 5В/2А.

Внешний вид

Xiaomi Mi5X выпускается в трех цветах: черном, золотом и розовом. При этом в последних двух лицевая панель белая.

К нам на обзор приехал телефон в золотом цвете. Еще пару лет назад такие аппараты выглядели «женскими», но сейчас золотой кажется куда более универсальным. Лицевая панель прикрыта закругленным стеклом, которое соединяется с металлической задней крышкой с помощью вставки белого пластика по периметру.

Над экраном находится глазок фронтальной камеры, датчики и разговорный динамик. Под экраном — сенсорные клавиши с подсветкой. Традиционно для Xiaomi клавиша меню и назад поменяны местами. Компоновка лицевой панели выглядит уже не современно, так как рамки вокруг экрана широкие, но это скорее придирки, чем реальный недостаток.

Механические клавиши удобно расположены на правой боковине. Они имеют четкий отклик. На левой боковине находится слот для двух SIM-карт формата nanoSIM, либо одной SIM-карты и карты памяти microSD.

Многим понравится, что аудиовыход переехал с верхнего торца на нижний. Рядом с ним микрофон, порт USB Type-C и мультимедийный динамик. Вверху остался только инфракрасный порт и дополнительный микрофон.

Тыльная сторона сильно напоминает Apple iPhone 7 Plus. Все это из-за схожей компоновки двух объективов основной камеры, а также расположению пластиковых разделителей. Конечно, скопировано не буквально, ведь у iPhone 7 Plus вспышка находится справа от объективов, а не слева, и сами объективы выглядят немного иначе, но все равно сходство есть. Чуть ниже — сканер отпечатка пальцев.

Xiaomi Mi5X, несмотря на 5,5 дюймовый экран, имеет достаточно большие габариты. Если сравнивать его с моим Moto X Style, то заметно, что размеры их близки, но при этом у X Style диагональ 5,7 дюймов. Все из-за больших отступов над и под экраном.

К качеству сборки претензий нет, как и качеству материалов. Телефон ощущается монолитно и недешево.

Дисплей

Традиционно для устройств Xiaomi аппарат оснащен IPS экраном. Диагональ составляет 5,5 дюймов, а разрешение Full HD. Есть автоматическая регулировка яркости. Олеофобное покрытие в нашем образце откровенно не лучшее. На счет защитных свойств стекла сказать ничего плохого не могу, так как за время тестирования царапины не появились, но у меня не было задачи поцарапать экран, а техникой я пользуюсь аккуратно.

При стандартных настройках цветопередачи и контрастности яркость регулируется в пределах от 0,8 до 394 кд/м². Значение контрастности составляет 1 к 835. В данном режиме цветовая температура близка к эталонному значению.

Никуда не делась возможность настроить экран под себя.

Субъективно экран понравился. Он легко настраивается под разные предпочтения. Хотите более холодные цвета — пожалуйста, нравятся теплые — тоже не проблема. Он контрастный, а цвета насыщенные. На улице под прямыми лучами солнца, он сильно выцветает, но в тени пользоваться удобно.

Аппаратная платформа

Xiaomi Mi5X оснащен хорошо знакомым процессором Qualcomm Snapdragon 625. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной 64 ГБ. Существует еще версия 3/32 ГБ.

Процессор является несомненно удачным и сбалансированным. Он имеет производительность на уровне Qualcomm Snapdragon 808, но при этом меньше греется, практически не троттлится и значительно выигрывает в плане энергоэффективности, что сказывается на существенно возросшей автономности данных смартфонов.

Плавность работы на высоте, никаких лагов и тормозов нет. Я три раза подряд прогнал тесты AnTuTu Benchmark и Geekbench 4 при этом их результаты остались практически такими же, а корпус был абсолютно холодным.

Понравилось, что смартфон не выгружает приложения из памяти, да и сама память оказалась быстрой.

Качество приема сотового сигнала хорошее, а вот на микрофон собеседники жаловались. По какой-то непонятной причине мой аппарат не отфильтровал внешние шумы и собеседники слышали не только мой голос, но и шаги, а также окружающий шум.

Интерфейс

Xiaomi Mi5X работает под управлением MIUI 8/MIUI 9, основанной на Android 7.1.2. На момент написания обзора официально есть прошивки только для Китая, а это значит, что внутри нет русского/украинского языковых пакетов, только английский или китайский.

На данный момент MIUI 9 доступна в качестве девелоперской версии, а если хотите иметь полностью стабильное устройство придется пользоваться MIUI 8. Для того, чтобы установить Google Play Маркет придется читать форумы, ведь по умолчанию он не установлен.

О интерфейсе MIUI 9 уже был отдельный материал. Скажу только, что появилась панель поиска, которая находится на крайнем левом рабочем столе. Она является в каком-то роде аналогом Google Now. Для нас это малоинтересно, ведь несмотря на английский язык интерфейса смартфона именно поиск пестрит китайскими иероглифами.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3080 мАч, что по сегодняшним меркам немного, но не стоит забывать, что процессор Qualcomm Snapdragon 625 энергоэффективный.

При обычном использовании Mi5X живет больше одного дня с временем активного экрана почти 6 часов (с учетом полутора часов игры в Hill Climb Racing 2).

В тесте PCMark при яркости 200 кд/м² (75%) время работы составило 8 часов 48 минут.

Я не скажу, что телефон разряжается на глазах, наоборот. Меня как владельца Moto X Style автономность полностью устроила, ведь при любых раскладах телефон живет сутки. Если умерить пыл, то честные 1,5 дня работы будут легко достижимы.

Камеры

Mi 5x не первый смартфон Xiaomi оснащенный двумя основными камерами. На презентации его фотографические возможности сравнивали с флагманом компании, но как оказалось, в Mi5X установлены совсем другие камеры. В роли основной 12 Мп камеры выступает модуль OmniVision OV12A10 c f/2.2, с ЭФР 26 мм. Дополнительный модуль OmniVision OV13880 на 12 Мп с f/2.6, 50 мм. Во фронтальной камере используется 5 Мп сенсор Samsung s5k5e8.

Набор настроек в стандартном приложении камеры обширный. Присутствует 2-x оптическое увеличение и возможность портретной съемки. Единственное чего нет — это режима Auto-HDR, HDR можно можно либо включить, либо выключить.

Качество фотографий на уровне «выше среднего», но сравнение с текущими флагманами лишено смысла.

Пример фотографий на основную камеру

В условиях хорошего освещения фотографии в портретном режиме получаются неплохими, но иногда видно, что края обработаны неправильно. В условиях слабого освещения есть сложности с фокусировкой на объекте.

Пример фотографий в портретном режиме.

Фронтальная камера

Возможна запись видео в разрешении 4K/Full HD. Первые пользователи жалуются на проблемы записи звука во время видеосъемки. Этот баг не обошел стороной и тестовый аппарат.