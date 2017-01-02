Обзор Xiaomi Redmi 4A

Сегодня мы познакомимся с самым доступным смартфоном компании Xiaomi — Redmi 4A. При покупке в китайских интернет-магазинах аппарат обойдется всего в $90. В обзоре расскажем, что он из себя представляет.

Смартфон предоставлен магазином Xiaomi.ua

Комплектация

Этот пункт можно переписывать из одного обзора смартфона Xiaomi в другой и даже не редактировать, как говорится, все как у всех: сам смартфон, кабель microUSB, бумажная документация, кстати, переведенная инструкция по эксплуатации переведена силами miui.ua, и зарядное устройство с силой тока 1А.

Внешний вид

Ожидать от самого доступного смартфона Xiaomi уникального дизайна было бы опрометчиво. По нему сразу видно, что это детище именно этой китайской компании. Во внешнем виде ярко заметны фамильные черты последних моделей Redmi и Mi4i/Mi4c, при этом он не похож на собратьев по линейке — Redmi 4.

На момент написания обзора, модель доступна только в двух цветах — золотом и розовом. У нас на тесте розовая версия. В обоих случаях лицевая панель белого цвета. В ее верхней части находятся датчики, разговорный динамик и фронтальная камера на 5 Мп. Внизу — аппаратные сенсорные клавиши и светодиод пропущенных событий, под клавишей «Домой», как в старом-добром Xiaomi Mi2s.

Задняя крышка не съемная. На фотографиях может показаться что она металлическая, но на самом деле — пластиковая.

Сборка качественная, ничего не хрустит и не люфтит. Механические клавиши традиционно расположились на левой боковине. Они имеют короткий, но четкий ход. На правом торце находится совмещенный слот для установки либо двух SIM-карт (nanoSIM+microSIM), либо microSIM + карты памяти. Сверху — дополнительный микрофон, инфракрасный порт и аудиовыход. Снизу — порт microUSB и микрофон.

На тыльной стороне в левом верхнем углу объектив основной камеры на 13 Мп и светодиодная вспышка. Внизу, под логотипом, мультимедийный динамик.

Дисплей

Xiaomi Redmi 4A оснащен пятидюймовым IPS экраном с HD разрешением. Присутствует датчик автоматической регулировки яркости, есть олеофобное покрытие. Дисплей немного углублен во внутрь корпуса, что должно защитить его от царапин.

На улице информация на экране остается читаемой, хотя, цвета немного выгорают.

Яркость регулируется в пределах от 6,9 до 351 кд/м², а контрастность 1 к 543. При стандартных настройках экрана, цветовой охват немного шире треугольника sRGB. Температура практически на всем диапазоне яркости эталонная. К сожалению, про гамму этого сказать не могу.

Никуда не делась возможность настроить тон и контрастность экрана

Если говорить субъективно, то экран хороший. Такой дисплей отлично бы смотрелся не только на ультрабюджетном смартфоне, но и на устройстве подороже.

Аппаратная платформа

Герой обзора построен на Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917). Этот чип выполнен по 28 нм техпроцессу и состоит из четырех ядер ARM Cortex-A53, которые работают на частоте до 1,4 ГГц. В роли видеоускорителя используется Adreno 308.

Объем оперативной памяти равен 2 ГБ, из них при пустом диспетчере задач свободно 980 МБ. Встроенной памяти 16 ГБ с возможностью расширения за счет карт памяти microSD. После включения остается 8,4 ГБ, вся память доступна для установки приложений.

Результаты бенчмарков сразу показывают, что это бюджетный процессор, но при этом для повседневного использования, аркадных игр сгодится. Смартфон работает настолько плавно, что даже избалованный пользователь будет доволен.

Как и предыдущих смартфонах Xiaomi у Redmi 4A есть поддержка сетей CDMA, в частности оператора Интертелеком. Wi-Fi поддерживает стандарты b/g/n. Присутствует инфракрасный порт. Поиск спутников GPS даже без использования интернета занимает считанные секунды.

Мультимедийный динамик один, он громкий, но ему явно не хватает низких частот. За время использования жалоб на работу разговорного динамика и микрофона не было.

В роли операционной системы выступает Android 6.0.1 и оболочка MIUI 8.2. Больше о оболочке можно прочитать в отдельном материале.

К сожалению, на момент написания обзора официальной глобальной прошивки не было. К нам на тест смартфон приехал уже с разлоченным загрузчиком, потому поставить туда понравившеюся прошивку не составило труда. Для себя я выбрал еженедельную MIUI 8.2 6.12.8 от команды xiaomi.eu, которая за время использования смартфона зарекомендовала себя хорошо.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3120 мА*ч. С одной стороны, это значительно меньше чем у Redmi 3/Redmi 4, но на практике не все так плохо. При активном использовании социальных сетей, постоянно включенном Wi-Fi, 3G и высоком уровне яркости телефон смог продержаться 1 день и 17 часов. Время активного экрана составило 6 часов 14 минут. При таком же использовании и такой же емкости батареи мой прошлый смартфон Xiaomi Мi4c держался день, с показателем активного экрана 3-4 часа. Получается, что процессор Snapdragon 425 значительно энергоэффективней, чем Snapdragon 808.

В синтетическом тесте PCMark при яркости экрана в 200 кд/м² аппарат продержался 8 часов 28 минут, что очень неплохо.

Комплектное зарядное устройство на 1А заряжает телефон медленно. Интересно, что процессор поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2.0. Воспользовавшись сторонним зарядным устройством с поддержкой этой технологии телефон стал заряжаться гораздо быстрей — на 1% в минуту.

Камеры

Основная камера — 13 мегапиксельный сенсор OmniVision OV13850 с апертурой f 2.2. Запись видео возможна в разрешении Full HD. Фронтальная камера — пятимегапиксельная с сенсором OmniVision OV5675 и апертурой f 2.2.

Приложение камеры, такое же, как и у других смартфонов Xiaomi, за исключением ручного режима, которой немного урезан. Осталась возможность изменения баланса белого и значения ISO.

Говорить о том, что камера отличная, нельзя, но за эти деньги смартфон снимает вполне неплохо.

Субъективно, мне очень нравится работа режима HDR на смартфонах Xiaomi. Ниже можно оценить работу режима HDR.

Фронтальная камера не хватает с неба звезд, она скорее типичная для недорогого смартфона.

Съемка видео не главный конек аппарат. Во время записи автоматическая фокусировка работает медленно.

Редакция благодарит магазин Xiaomi.ua за предоставленный для тестирования смартфон