Обзор Xiaomi Redmi Note 4X: работа над ошибками

Обзор Xiaomi Redmi Note 4X: работа над ошибками

В последние несколько лет компания Xiaomi настолько активно выпускает новые смартфоны в линейке Redmi, что уже мало кто может в них сориентироваться. Сегодня мы попробуем разобраться, что из себя представляет Xiaomi Redmi Note 4x.

Xiaomi Redmi Note 4x 3/32GB Gray
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 3 398 грн
Предложений: 51
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Внешний вид

Xiaomi Redmi Note 4X внешне является практически полной копией Xiaomi Redmi Note 4, который уже был у нас на тесте.

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Размеры этих моделей одинаковые. Различия во внешности заключаются только в дизайне задней крышки и наличии фаски на корпусе: модель Xiaomi Redmi Note 4 имела полностью металлическую крышку и фаску на боковинах, а Xiaomi Redmi Note 4X обзавелась пластиковыми вставками в верхней и нижней частях.

Изменились расцветки корпуса. Redmi Note 4X выпускается в сером, черном, розовом, золотом и голубом цветах. При этом серая и черная версии имеют черную лицевую панель, а остальные расцветки — белую.

В остальном это все тот же Redmi Note 4. В руке оба устройства ощущаются похоже, единственное, что Redmi Note 4 из-за наличия острых фасок более цепкий.

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Порт microUSB расположен на нижнем торце, по бокам от него — мультимедийный динамик и основной микрофон. Разъем для наушников находится на верхней грани, рядом с ним инфракрасный порт и дополнительный микрофон. Лоток для SIM-карт располагается на левой боковине. В нем могут быть установлены либо две SIM-карты формата nanoSIM + microSIM, либо одна microSIM и карта памяти microSD. Механические клавиши регулировки громкости и включения находятся на правой боковине. Если держать телефон в правой руке, то большой палец попадает как раз между клавишами регулировки громкости и включения, что удобно. Сканер отпечатка пальцев находится под вспышкой. Это все тот же сканер, которым оснащаются многие модели линейки Redmi последних поколений. Работает он отлично. В большинстве случаев телефон распознает отпечаток с первого раза и делает это быстро.

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В плане удобства Xiaomi Redmi Note 4X — обычный смартфон с 5,5-дюймовым экраном. Его размеры не большие и не маленькие, как для этого класса устройств.

 

Дисплей

Смартфон имеет 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920х1080. В тестовом аппарате установлен модуль экрана производства Tianma, но существуют версии с модулем BOE. Защитное стекло с 2,5D эффектом. Присутствует олеофобное покрытие, которое помогает легко и быстро очистить его от отпечатков пальцев. Рамки по бокам от экрана не такие тонкие, как хотелось бы, но это уже придирки.

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Под прямыми лучами солнца картинка на дисплее сильно теряет цветность и контрастность, но информация остается читаемой. Как для бюджетника, в солнечную погоду экран выглядит неплохо.

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Яркость экрана меняется в пределах от 1,7 до 405 кд/м2. Контрастность — 1:965. Цветовой охват отличается от эталонного треугольника sRGB, температура и гамма близки к эталонным значениям. При этом субъективно экран кажется теплым, но это не страшно, так как в настройках его можно отрегулировать под себя. В целом, экран неплохой, он контрастный и легко настраивается — как для любителей «теплого лампового цвета», так и для тех, кому нравится «похолоднее».

 

Аппаратная платформа и ПО

Главное отличие Redmi Note 4X от Redmi Note 4 — наличие версии с процессором Qualcomm Snapdragon 625. Сразу уточню, что есть Redmi Note 4X с процессором MediaTek Helio X20.

Xiaomi Redmi Note 4X продается в двух версиях с разным объемом памяти. Первая — 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, комплектуется процессором MediaTek Helio X20, вторая — 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, и оснащена Qualcomm Snapdragon 625. К нам на обзор попала вторая версия. Из 32 ГБ пользователю доступно почти 22 ГБ.

По данным синтетических тестов, версия с процессором Qualcomm Snapdragon 625 уступает в производительности версии с MediaTek Helio X20. В тесте AnTuTu Benchmark разница составляет 20%, в Geekbench 4 еще больше. Если посмотреть на характеристики процессоров, то все это прогнозируемо.

MediaTek Helio X20 имеет 2 ядра Cortex A72 и 8 ядер Cortex A53 (4 с частотой 1,85 ГГц и 4 — с частотой 1,4 ГГц), а Qualcomm Snapdragon 625 — только 8 ядер Cortex A53. Следовательно, именно из-за двух высокопроизводительных ядер Cortex A72 получается такой прирост.

С другой стороны, в повседневном использовании мощности Snapdragon 625 хватает для всех задач. Интерфейс работает плавно, да и с играми все неплохо. При этом телефон трудно загрузить так, чтобы он хоть немного нагрелся.

Wi-Fi поддерживает диапазон 5 ГГц, но не поддерживает стандарт IEEE 802.11ac. Поддержки сетей CDMA нет. Скорость поиска спутников высокая даже без использования интернета. Инфракрасный порт пригодится для управления бытовой техникой со смартфона.

Разговорный динамик в меру громкий, на микрофон нареканий нет. Мультимедийный динамик громкий, но на высокой громкости начинает хрипеть. На звук в наушниках жалоб нет.

Герой обзора работает под управлением MIUI 8.2 (Android 6.0.1). Есть глобальная стабильная прошивка, которая включает в себя множество языков и сервисы Google. За время тестирования последняя прошивка Xiaomi Redmi Note 4X показала себя как стабильная и быстрая, никаких глюков и зависаний, при этом наличие множества «плюшек» здорово упрощает жизнь. Более подробно об оболочке я уже писал ранее в отдельном материале. На данный момент уже есть несколько бета-версий прошивок MIUI 8, основанных на Android 7.

 

Камеры

Xiaomi Redmi Note 4X оснащен 13 Мп основной камерой с апертурой f/2.0 и фазовым автофокусом PDAF. В нашем экземпляре установлен модуль Sony imx258.

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Максимальное разрешение записи видео в стабильной прошивке FullHD, но в прошивках для разработчиков доступна запись в 4K. Как обычно, интерфейс камеры пестрит множеством настроек и режимов. В данном аппарате немного урезаны ручные настройки, так что доступно только изменение ISO и баланса белого.

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Качество фотографий можно назвать как хорошее, снимки получаются неплохими. Камеру нельзя отнести ни к недостаткам, ни к преимуществам аппарата.

Фронтальная камера на 5 Мп с апертурой f/2.0. Модуль Samsung S5K5E8.

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Автономность

Емкость несъемного аккумулятора составляет 4100 мА*ч — объем такой же, как и у модели Xiaomi Redmi Note 4. Производитель указывает, что от одного заряда аппарат способен проработать 18 часов в режиме просмотра видео. На практике добиться такого времени работы сложно.

При яркости, равной 200 кд/м2 (44%), в тесте PCMark смартфон проработал 11 часов 16 минут.

При обычном использовании можно легко рассчитывать на 2 суток активного использования со временем активного экрана 11 часов. Даже если играть в игры, то посадить телефон за полдня очень сложно. Ночью разряд составляет около 2%.

Единственное, что непонятно, так это отсутствие поддержки быстрой зарядки. В комплекте идет блок питания с параметрами 5В 2А, именно в этом режиме и заряжается аппарат.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: время автономной работы; быстродействие; наличие стабильной прошивки MIUI; качественная сборка; дисплей; сканер отпечатков пальцев; достаточный объем оперативной и пользовательской памяти; цена
Минусы: отсутствие поддержки быстрой зарядки; не всем понравится оболочка MIUI
Вывод: Xiaomi Redmi Note 4X - именно таким должен был выйти Redmi Note 4. Процессор Qualcomm Snapdragon 625 и 3 ГБ оперативной памяти превратили и без того хорошую модель в отличную. Большой прирост времени автономной работы без существенного ущерба производительности - это именно то, чего не хватало Redmi Note 4. Несомненным преимуществом будет наличие глобальной прошивки с нормально работающими сервисами Google. Единственным существенным недостатком является отсутствие поддержки быстрой зарядки аккумулятора. Если вы ищете смартфон с 5,5 дюймовым экраном с длительным временем автономной работы, хорошим уровнем производительности, и при этом бюджет на покупку небольшой, то Xiaomi Redmi Note 4X будет отличным выбором.

Технические характеристики

Обзор Xiaomi Redmi Note 4X: работа над ошибкамиXiaomi Redmi Note 4x 3/32GB Gray
3 398 − 5 699 грн
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ТипСмартфон
Предустановленная ОСAndroid 6 (Marshmallow)
Оперативная память, ГБ3
Встроенная память, ГБ32
Слот расширенияmicroSD (до 128 ГБ) (или вторая SIM-карта)
Тип SIM-картыMicro-SIM, Nano-SIM
Количество SIM-карт2 (или 1 SIM + карта памяти)
ПроцессорQualcomm Snapdragon 625 + GPU Adreno 506
Количество ядер8
Частота, ГГц2
Аккумуляторная батареялитий-полимерная 4100 мAч (несъемная)
Диагональ, дюймы5,5
Разрешение1080х1920
Тип матрицыIPS
PPI403
Датчик регулировки яркости+
ДругоеFull HD, защитное стекло 2.5D, яркость подсветки 450 nit, коэффициент контрастности 1000:1, цветовая гамма составляет 72% NTSC
Основная камера, Мп13 (F2.0)
Видеосъемка4K 3840х2160 pix, 1080р/720р, 120 кадров/сек
Вспышкадвойная светодиодная
Фронтальная камера, Мп5
Высокоскоростная передача данныхGSM/EDGE, UMTS/HSDPA, WCDMA/GSM, 4G-LTE
Стандарты связиFDD-LTE B1/B3/B7
Wi-Fi802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct
Bluetooth4.2, Bluetooth HID
GPS+
IrDA+
FM-радио+
Аудиоразъем3,5 мм
NFC-
Интерфейсный разъемUSB 3.0 (micro-USB)
Размеры, мм151х76х8,45
Вес, г165
Защита от пыли и влаги-
Тип корпусамоноблок (неразборный)
Материал корпусаметалл
Тип клавиатурыэкранный ввод
ЕщеСканер отпечатка пальцев (0.3 секунды). Универсальный пульт ДУ благодаря встроенному инфракрасному излучателю. Защита от SMS мошенничества. Гироскоп. Датчик ускорения. Датчик приближения. Датчик Холла.
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