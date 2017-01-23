Обзор защищенного накопителя ADATA SD700 256 ГБ

Обзор защищенного накопителя ADATA SD700 256 ГБ

Портативные SSD впервые появились в продаже несколько лет назад. Тогда еще и обычные внутренние флеш-накопители были удовольствием недешевым. Ныне SSD стали почти обязательным атрибутом любой актуальной системы, а внешние скоростные накопители хотя еще слабо распространены, уже не выглядят дорогостоящей экзотикой. Недавно компания ADATA представила новую линейку внешних защищенных SSD – ADATA SD700. Попавшая к нам на тестирование модель объемом 256 ГБ – хороший повод детальнее познакомиться с возможностями устройств подобного класса.

ADATA Durable SD700 256 GB (ASD700-256GU3-CYL)
Диски SSD на
от 2 978 грн
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ADATA SD700

Презентуя новую линейку внешних SSD, производитель делает акцент на повышенном уровне защиты устройств от различных внешних воздействий. По заявлению ADATA, накопители SD700 соответствуют стандарту IP68 и сохраняют работоспособность даже после часового пребывания под водой на глубине до 1,5 метров. Устройства также защищены от пыли и успешно проходят этапы MIL-STD-810G 516.6 в тесте с механическими ударами и тряской.

Новая серия внешних SSD включает модели объемом 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Для накопителей используется флеш-память с ячейками 3D TLC и контроллер Silicon Motion SM2258. Габариты устройства – 83,5×83,5×13,9 мм, вес 100 г. Для подключения используется интерфейс USB 3.1 Gen1, он же USB 3.0. Конечно, сохранена совместимость с USB 2.0. Заявленные линейные скорости чтения/записи – 440/430 МБ/c. Срок гарантии – 3 года.

ADATA SD700 предлагаются в двух цветовых оформлениях. Это строгий черный и жизнеутверждающий вариант с ярким желтым бампером.

Комплект поставки

Портативный SSD поставляется в компактной коробке с прозрачным окном, через которое можно рассмотреть само устройство.

Внутри упаковки накопитель закреплен в дополнительном демпфирующем блистере. В комплекте с устройством предлагается лишь сам SSD, краткое руководство и кабель для подключения (USB Type-A – USB 3.0 Micro-B) длиной 31 см.

Дизайн и компоновка

Внешне ADATA SD700 представляет собой квадратную капсулу с габаритами 83,5×83,5×13,9 мм. Накопитель весит 75 граммов, тогда как заявленные производителем 100 г уже учитывают массу комплектного интерфейсного кабеля. Пластиковая основа корпуса SSD по периметру обрамлена резиновым защитным бампером.

На лицевой панели кроме декоративных углублений на поверхности также нанесено название производителя и тип устройства.

С обратной стороны также минимум информации. Здесь лишь указана емкость накопителя, требования к источнику питания (5В, 900 мА) и упоминание о том, что устройство сделано в Тайване.

В работе

При подключении накопителя на лицевой панели загорается синий индикатор активности, который пульсирует во время обращения к SSD.

Диагностические утилиты определяют накопитель как ADATA SU800. Это классический SSD формата 2,5” с интерфейсом SATA. Очевидно для ADATA SD700 используется та же аппаратная платформа c флеш-чипами 3D NAND TLC от Micron и контроллером Silicon Motion SM2258. В случае с внешним накопителем задействуется дополнительный мост SATA-USB для подключения к внешней шине.

Производительность

Для экспресс-оценки возможностей накопителя мы использовали приложение Crystal Disk Mark 5.2.0.

Первые замеры многообещающие. Линейные трансферы для записи и чтения на уровне 415–420 МБ/c фактически соответствуют заявленным показателям. При этом имеем очень высокие показатели во время работы с блоками 4К, что в целом нехарактерно для внешних накопителей, подключенных по USB.

Показатели Anvil’s Storage Utilities и AS SSD Benchmark заметно скромнее, особенно по части скорости записи и работы с мелкими блоками.

Впрочем, данные тесты скорее актуальны для внутренних системных накопителей, тогда как они не вполне корректно могут отражать возможности съемных устройств, подключаемых по USB. Самый простой и надежный тест для накопителей такого плана – практические задачи. Например, копирование файлов.

Средняя скорость копирования набора из трех видеофрагментов общим объемом 18,8 ГБ составила 331 МБ/c. На запись понадобилось 58 с. Несколько ниже заявленных показателей, но в целом – очень даже хорошо. Обратим внимание, что подобных результатов можно достичь при копировании с внутреннего SSD на внешний. Если данные будут переносится с жесткого диска, скорость передачи будет ограничена возможностями HDD. Скорость чтения у десктопных моделей в лучшем случае составляет порядка 200 МБ/c. У винчестеров формата 2,5” это значение еще ниже.

А вот при копировании с твердотельного накопителя 1000 фото общим объемом 5,25 ГБ залетели на ADATA SD700 всего за 16,7 с. То есть со средней скоростью порядка 320 МБ/c. Это также очень хороший результат.

Работа с блоками малого объема – традиционно слабое место обычных USB-флешек. А вот ADATA SD700 очень достойно справился с тестовым набором из 10 000 мелких файлов объемом 54 МБ. Такой массив был скопирован с системного раздела на внешний накопитель всего за 23,6 с.

На «хорошо» не скажешь «плохо», но мы все же решили убедиться в стабильности показателей накопителя, проверив поведение устройства во время длительных сессий чтения/записи. Для этого мы воспользовались встроенным тестом накопителей из пакета AIDA64.

К скорости чтения никаких вопросов нет. На графике можно наблюдать фактически прямую линию на уровне 415 МБ/c.

Со скоростью записи все не так однозначно. После записи примерно трети от общего объема накопителя (~80 ГБ) на крейсерских 380 МБ/c, скорость резко снизилась примерно до 50 МБ/c. Дело в том, что ускорения записи SSD использует механизм динамического SLC-кеширования. Это позволяет поддерживать производительность этой операции на очень хорошем уровне. Однако после исчерпания буфера накопителю нужно уже перестроиться на TLC-режим, попутно обрабатывая входящий поток данных. В итоге имеем натужные 50 МБ/c.

Даже для внешнего SSD такие цифры выглядят неприглядно, однако в реальных условиях вам все же вряд ли часто понадобится сохранять данные порциями по 80+ ГБ. При меньших объемах потоковой записи накопитель успевает в фоне перестроиться, очистить SLC-буфер и снова записывать данные на максимальной скорости.

Во время последовательной записи на максимальной скорости чип прогревался до 77 градусов. Учитывая особенность работы SLC-буфера, сложно определить, влияют ли такие температуры на скоростные показатели SSD.

При пиковой нагрузке температура пластикового корпуса SSD повышается до 42С. На ощуть устройство становится едва теплым, но о перегреве внешней оболочки речь не идет.

Если SSD подключить с помощью обычного кабеля с разъемом USB Micro-B (Micro USB), накопитель остается вполне работоспособен, однако скоростные характеристики ограничиваются возможностями USB 2.0, а по нынешним меркам это уже «больно». Crystal Disk Mark еще достаточно оптимистичен, обещая линейные трансферы до 42 МБ/c. Во время реального копирования файлов показатели более скромные. Скорость записи на уровне 31 МБ/c, при этом для копирования тестового набора из трех файлов объемом 18,8 ГБ понадобилось уже не 58 с, а 10 минут 20 секунд.

Как говорится, почувствуйте разницу. Потому использовать Micro USB стоит лишь в том случае, если комплектного кабеля не оказалось под рукой.

Защитные свойства на практике

Чтобы убедиться в улучшенных защитных свойствах ADATA SD700, мы провели ряд экспериментов практического толка. Этап первый – защита от механических повреждений. Накопитель стойко выдержал падения с высоты примерно 70 см на твердую поверхность.

После десятка повторений, во время которых выбирался наиболее удачный дубль для видео, корпус накопителя не пострадал даже визуально. Резиновый бампер «работает». Твердотельный накопитель в целом сложно повредить таким способом. Из-за отсутствия механических элементов, SSD выдерживают подобные нагрузки без особых проблем. Если устройство падает с рабочего стола, повредиться может разве что внешняя оболочка. Но, в данном случае и с этим все в порядке.

На одной из боковых панелей ADATA SD700 находится разъем для подключения накопителя. В данном случае это широкий USB 3.0 Micro-B. Коннектор прикрыт резиновой заглушкой – ключевым элементом системы защиты от протечек и попадания пыли. Производитель особо акцентирует внимание на том, что сохранность устройства во время «водных процедур» гарантирована только в случае плотного прижатия заглушки к корпусу накопителя. В таком случае, благодаря специальному выступу на профиле, крышка изолирует разъем и жидкость не попадет внутрь коннектора.

Однако такой тип крепления и его реализация выглядит не очень удачной. Дело в том, что в области разъема резиновое основание бампера не имеет плотной фиксации с корпусом накопителя. И это самая большая недоработка. В подобном случае герметичность камеры с разъемом несложно нарушить, например, банально задев край резиновой оболочки, доставая SSD из сумки.

Плотно прижав заглушку, мы все же решились на эксперимент с погружением устройства в пучину колбы с водой. Благодаря пластиковому корпусу и резиновому бамперу накопитель держится на поверхности. Без особого фанатизма мы несколько раз притопили SSD и дали устройству пару минут поплескаться под лучами студийной подсветки.

По итогу под заглушкой ожидаемо можно увидеть капли воды. Однако в самом разъеме жидкости нет. После подключения интерфейсного кабеля мы вновь получили работоспособный накопитель. Учитывая конструкцию изоляции, полностью полагаться на такую защиту не стоит. Да, при удачном стечении обстоятельств резиновый бампер с заглушкой могут выручить, но гарантий здесь никаких нет.

Цена

Внешние SSD стоят несколько дороже модификаций формата 2,5” с интерфейсом SATA. Несмотря на сравнительно недавний анонс, накопители ADATA SD700 уже появились в розничной продаже в Украине. Модель объемом 256 ГБ стоит порядка $115, тогда как покупка версии на 512 ГБ обойдется примерно в $200. SSD на 1 ТБ пока не предлагаются на нашем рынке.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Хорошие скоростные показатели; дополнительный защитный бампер; интересный дизайн
Минусы: Существенное снижение скорости при непрерывной записи данных объемом более 80 ГБ; реализация заглушки для разъема
Вывод: Внешние SSD – интересный тип устройств для случаев, когда нужен скоростной портативный накопитель для переноски и хранения данных. Из-за отсутствия механических движущихся частей, такие накопители изначально лучше подходят для походных условий, чем HDD. Кроме того они легче и заметно производительнее, тогда как на стороне жестких дисков остаются меньшая цена и больший объем. Ассортимент портативных SSD все еще очень скромен, а уж если говорить о моделях с дополнительной защитой, то здесь и вовсе пустующая ниша, которую пробует заполнить тайваньский производитель. Накопители серии  ADATA SD700 получили интересный дизайн и усиленный корпус. Резиновый бампер защитит устройство от механических повреждений, а вот с водными процедурами все же стоит быть поаккуратнее. С производительностью тоже все хорошо, за исключением ситуации, когда заканчивается SLC-буфер, но на практике с такой ситуацией вряд ли удастся столкнуться.

Технические характеристики

Обзор защищенного накопителя ADATA SD700 256 ГБADATA Durable SD700 256 GB (ASD700-256GU3-CYL)
2 978 − 3 245 грн
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ТипSSD
Объем, ГБ256
ИнтерфейсUSB 3.1
Тип флеш-памяти NANDTLC
Контроллернет данных
Поддержка TRIMнет данных
СерияDurable SD700
Форм-факторВнешний
Размеры, мм83,5x83,5x13,9
Масса, г100
Максимальная скорость чтения, МБ/с440
Максимальная скорость записи, МБ/с430
Среднее время безотказной работы (MTBF), млн. часовнет данных
Стойкость к ударамнет данных
Комплект поставки-
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