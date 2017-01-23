Обзор защищенного накопителя ADATA SD700 256 ГБ

Портативные SSD впервые появились в продаже несколько лет назад. Тогда еще и обычные внутренние флеш-накопители были удовольствием недешевым. Ныне SSD стали почти обязательным атрибутом любой актуальной системы, а внешние скоростные накопители хотя еще слабо распространены, уже не выглядят дорогостоящей экзотикой. Недавно компания ADATA представила новую линейку внешних защищенных SSD – ADATA SD700. Попавшая к нам на тестирование модель объемом 256 ГБ – хороший повод детальнее познакомиться с возможностями устройств подобного класса.

ADATA SD700

Презентуя новую линейку внешних SSD, производитель делает акцент на повышенном уровне защиты устройств от различных внешних воздействий. По заявлению ADATA, накопители SD700 соответствуют стандарту IP68 и сохраняют работоспособность даже после часового пребывания под водой на глубине до 1,5 метров. Устройства также защищены от пыли и успешно проходят этапы MIL-STD-810G 516.6 в тесте с механическими ударами и тряской.

Новая серия внешних SSD включает модели объемом 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Для накопителей используется флеш-память с ячейками 3D TLC и контроллер Silicon Motion SM2258. Габариты устройства – 83,5×83,5×13,9 мм, вес 100 г. Для подключения используется интерфейс USB 3.1 Gen1, он же USB 3.0. Конечно, сохранена совместимость с USB 2.0. Заявленные линейные скорости чтения/записи – 440/430 МБ/c. Срок гарантии – 3 года.

ADATA SD700 предлагаются в двух цветовых оформлениях. Это строгий черный и жизнеутверждающий вариант с ярким желтым бампером.

Комплект поставки

Портативный SSD поставляется в компактной коробке с прозрачным окном, через которое можно рассмотреть само устройство.

Внутри упаковки накопитель закреплен в дополнительном демпфирующем блистере. В комплекте с устройством предлагается лишь сам SSD, краткое руководство и кабель для подключения (USB Type-A – USB 3.0 Micro-B) длиной 31 см.

Дизайн и компоновка

Внешне ADATA SD700 представляет собой квадратную капсулу с габаритами 83,5×83,5×13,9 мм. Накопитель весит 75 граммов, тогда как заявленные производителем 100 г уже учитывают массу комплектного интерфейсного кабеля. Пластиковая основа корпуса SSD по периметру обрамлена резиновым защитным бампером.

На лицевой панели кроме декоративных углублений на поверхности также нанесено название производителя и тип устройства.

С обратной стороны также минимум информации. Здесь лишь указана емкость накопителя, требования к источнику питания (5В, 900 мА) и упоминание о том, что устройство сделано в Тайване.

В работе

При подключении накопителя на лицевой панели загорается синий индикатор активности, который пульсирует во время обращения к SSD.

Диагностические утилиты определяют накопитель как ADATA SU800. Это классический SSD формата 2,5” с интерфейсом SATA. Очевидно для ADATA SD700 используется та же аппаратная платформа c флеш-чипами 3D NAND TLC от Micron и контроллером Silicon Motion SM2258. В случае с внешним накопителем задействуется дополнительный мост SATA-USB для подключения к внешней шине.

Производительность

Для экспресс-оценки возможностей накопителя мы использовали приложение Crystal Disk Mark 5.2.0.

Первые замеры многообещающие. Линейные трансферы для записи и чтения на уровне 415–420 МБ/c фактически соответствуют заявленным показателям. При этом имеем очень высокие показатели во время работы с блоками 4К, что в целом нехарактерно для внешних накопителей, подключенных по USB.

Показатели Anvil’s Storage Utilities и AS SSD Benchmark заметно скромнее, особенно по части скорости записи и работы с мелкими блоками.

Впрочем, данные тесты скорее актуальны для внутренних системных накопителей, тогда как они не вполне корректно могут отражать возможности съемных устройств, подключаемых по USB. Самый простой и надежный тест для накопителей такого плана – практические задачи. Например, копирование файлов.

Средняя скорость копирования набора из трех видеофрагментов общим объемом 18,8 ГБ составила 331 МБ/c. На запись понадобилось 58 с. Несколько ниже заявленных показателей, но в целом – очень даже хорошо. Обратим внимание, что подобных результатов можно достичь при копировании с внутреннего SSD на внешний. Если данные будут переносится с жесткого диска, скорость передачи будет ограничена возможностями HDD. Скорость чтения у десктопных моделей в лучшем случае составляет порядка 200 МБ/c. У винчестеров формата 2,5” это значение еще ниже.

А вот при копировании с твердотельного накопителя 1000 фото общим объемом 5,25 ГБ залетели на ADATA SD700 всего за 16,7 с. То есть со средней скоростью порядка 320 МБ/c. Это также очень хороший результат.

Работа с блоками малого объема – традиционно слабое место обычных USB-флешек. А вот ADATA SD700 очень достойно справился с тестовым набором из 10 000 мелких файлов объемом 54 МБ. Такой массив был скопирован с системного раздела на внешний накопитель всего за 23,6 с.

На «хорошо» не скажешь «плохо», но мы все же решили убедиться в стабильности показателей накопителя, проверив поведение устройства во время длительных сессий чтения/записи. Для этого мы воспользовались встроенным тестом накопителей из пакета AIDA64.

К скорости чтения никаких вопросов нет. На графике можно наблюдать фактически прямую линию на уровне 415 МБ/c.

Со скоростью записи все не так однозначно. После записи примерно трети от общего объема накопителя (~80 ГБ) на крейсерских 380 МБ/c, скорость резко снизилась примерно до 50 МБ/c. Дело в том, что ускорения записи SSD использует механизм динамического SLC-кеширования. Это позволяет поддерживать производительность этой операции на очень хорошем уровне. Однако после исчерпания буфера накопителю нужно уже перестроиться на TLC-режим, попутно обрабатывая входящий поток данных. В итоге имеем натужные 50 МБ/c.

Даже для внешнего SSD такие цифры выглядят неприглядно, однако в реальных условиях вам все же вряд ли часто понадобится сохранять данные порциями по 80+ ГБ. При меньших объемах потоковой записи накопитель успевает в фоне перестроиться, очистить SLC-буфер и снова записывать данные на максимальной скорости.

Во время последовательной записи на максимальной скорости чип прогревался до 77 градусов. Учитывая особенность работы SLC-буфера, сложно определить, влияют ли такие температуры на скоростные показатели SSD.

При пиковой нагрузке температура пластикового корпуса SSD повышается до 42С. На ощуть устройство становится едва теплым, но о перегреве внешней оболочки речь не идет.

Если SSD подключить с помощью обычного кабеля с разъемом USB Micro-B (Micro USB), накопитель остается вполне работоспособен, однако скоростные характеристики ограничиваются возможностями USB 2.0, а по нынешним меркам это уже «больно». Crystal Disk Mark еще достаточно оптимистичен, обещая линейные трансферы до 42 МБ/c. Во время реального копирования файлов показатели более скромные. Скорость записи на уровне 31 МБ/c, при этом для копирования тестового набора из трех файлов объемом 18,8 ГБ понадобилось уже не 58 с, а 10 минут 20 секунд.

Как говорится, почувствуйте разницу. Потому использовать Micro USB стоит лишь в том случае, если комплектного кабеля не оказалось под рукой.

Защитные свойства на практике

Чтобы убедиться в улучшенных защитных свойствах ADATA SD700, мы провели ряд экспериментов практического толка. Этап первый – защита от механических повреждений. Накопитель стойко выдержал падения с высоты примерно 70 см на твердую поверхность.

После десятка повторений, во время которых выбирался наиболее удачный дубль для видео, корпус накопителя не пострадал даже визуально. Резиновый бампер «работает». Твердотельный накопитель в целом сложно повредить таким способом. Из-за отсутствия механических элементов, SSD выдерживают подобные нагрузки без особых проблем. Если устройство падает с рабочего стола, повредиться может разве что внешняя оболочка. Но, в данном случае и с этим все в порядке.

На одной из боковых панелей ADATA SD700 находится разъем для подключения накопителя. В данном случае это широкий USB 3.0 Micro-B. Коннектор прикрыт резиновой заглушкой – ключевым элементом системы защиты от протечек и попадания пыли. Производитель особо акцентирует внимание на том, что сохранность устройства во время «водных процедур» гарантирована только в случае плотного прижатия заглушки к корпусу накопителя. В таком случае, благодаря специальному выступу на профиле, крышка изолирует разъем и жидкость не попадет внутрь коннектора.

Однако такой тип крепления и его реализация выглядит не очень удачной. Дело в том, что в области разъема резиновое основание бампера не имеет плотной фиксации с корпусом накопителя. И это самая большая недоработка. В подобном случае герметичность камеры с разъемом несложно нарушить, например, банально задев край резиновой оболочки, доставая SSD из сумки.

Плотно прижав заглушку, мы все же решились на эксперимент с погружением устройства в пучину колбы с водой. Благодаря пластиковому корпусу и резиновому бамперу накопитель держится на поверхности. Без особого фанатизма мы несколько раз притопили SSD и дали устройству пару минут поплескаться под лучами студийной подсветки.

По итогу под заглушкой ожидаемо можно увидеть капли воды. Однако в самом разъеме жидкости нет. После подключения интерфейсного кабеля мы вновь получили работоспособный накопитель. Учитывая конструкцию изоляции, полностью полагаться на такую защиту не стоит. Да, при удачном стечении обстоятельств резиновый бампер с заглушкой могут выручить, но гарантий здесь никаких нет.

Цена

Внешние SSD стоят несколько дороже модификаций формата 2,5” с интерфейсом SATA. Несмотря на сравнительно недавний анонс, накопители ADATA SD700 уже появились в розничной продаже в Украине. Модель объемом 256 ГБ стоит порядка $115, тогда как покупка версии на 512 ГБ обойдется примерно в $200. SSD на 1 ТБ пока не предлагаются на нашем рынке.