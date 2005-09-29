Обзор сайтов о домашних животных

Сколь бы совершенной ни была последняя модель Aibo, как ни безупречны рыбки из новой версии вашего любимого screensaver`а, как бы исправно ни работал циничный тамагочи, есть все-таки на свете кое-что незаменимое. Будь то хомячок в трехлитровой банке или огромный аргентинский дог. Они любят нас. Они живые. А вы уже покормили кошку?

Мы всегда в ответе за тех, кого приручили.

Антуан де Сент-Экзюпери

Ноев ковчег

Pets Inform

Клуб элитных животных

Всеукраинский информационный портал о животных и о природе

Сайт для всех, кто любит животных и не боится диких зверей!

Зооклуб

Даже склочный почтальон Печкин в свое время осознал необходимость присутствия в доме живого существа, чтобы «приходишь вечером, а оно тебе радуется». Но иногда, решаясь на отчаянный шаг поселить рядом с собой какую-нибудь зверушку, начинаешь задаваться вопросом, что выбрать. Это раньше кошки делились на беспородных и сиамских, кролики жили только на деревне у дедушки, а кандидатура таракана в качестве домашнего любимца заставляла инстинктивно хвататься за тапочек. В наше время можно почти все. А определиться с кандидатурой помогут ресурсы, которые в самый раз окрестить Ноевым ковчегом.

Хотите взять на поводок змею, улитку или палочника? Заглянув на povodok.ru, вы сможете взглянуть на вашего будущего соседа по жилплощади. Имеются тут и вполне традиционные домашние животные: кошки, собаки, лошади. Здесь же вам предложат приобрести понравившегося питомца. Но поскольку объявления со всей территории бывшего СССР для нас не так уж и актуальны, вернемся в родные пенаты. Вот, к примеру, www.pets.kiev.ua – киевский портал, посвященный домашним питомцам. Несмотря на обилие разделов, ресурс рекомендуется лишь для ознакомления, так как полезная информация практически отсутствует. Интересен, пожалуй, только интернет-магазин с доставкой по Киеву кормов, в том числе для лошадей и рептилий. А вот в Клубе элитных животных стоит задержаться. Многие сведения и услуги этого портала достойны внимания, особенно список ветеринарных аптек и клиник (пока, к сожалению, тоже лишь для Киева) и помощь в отправке зверей авиатранспортом. Присутствует и интернет-магазин, доставляющий корма по всей Украине. Всеукраинский информационный портал о животных и о природе – еще один достаточно оживленный ресурс, в основном посвященный кинологии и, как это ни странно, фелинологии. Множество объявлений о продаже домашних любимцев со всего мира. Отличный форум по собакам. А Зооклуб (zooclub.ru) поможет определиться и именем любимца, здесь предложены варианты кличек даже для амфибий, ежиков, улиток и членистоногих.

Тем, кто уже сделал выбор и воплотил его в жизнь, рекомендуем использовать профильные ресурсы, одним из основных достоинств которых являются форумы.

Как кошка с собакой

Все о кошках диких и домашних

Кошка в твоем окошке

Фелинологический альянс Украины

Академия собак

Кинологический союз Украины

Мы не стали включать в данный раздел все любительские, полу- и профессиональные сайты об этих, пожалуй, самых частых обитателях наших квартир. По слухам, всего в мире зарегистрировано около 400 пород и окрасов кошек и приблизительно столько же собак, так что перечисление всех ресурсов заняло бы немало места.

Одним из лучших и самых масштабных сайтов на кошачью тематику является, бесспорно, www.mau.ru. Прекрасное описание пород, причем тех, которые есть в питомниках России и Украины, забавные новости о пушистых созданиях со всего мира. Но главное – отличный форум, где можно найти практически всю необходимую котовладельцу информацию, получить совет, да и просто похвастаться фото своего любимца. Адептам кинологии нелишне будет посетить вышеупомянутый www.zooclub.info или заглянуть на форум Академии собак. На любом из тематических порталов есть ссылки на сайты питомников определенных пород.

Тихие соседи

Прозрачный мир

Аквариумные рыбки и их болезни

Всеукраинская ассоциация аквариумистов

Первый русский аквариумный сайт

Всем известно, что созерцание подсвеченного аквариума, в котором снуют его обитатели, расслабляет, успокаивает и благотворно влияет на наш страдающий от стрессов организм. Организовать в доме это оздоровительное мероприятие можно, воспользовавшись советами вышеперечисленных сайтов. Прозрачный мир предлагает даже, не отходя от клавиатуры, рассчитать с помощью мудреного калькулятора совместимость различных видов рыб, а сайт www.fishy.ru – онлайновую диагностику заболеваний ваших безмолвных любимцев.

Пушистики

Клуб декоративного крысоводства

Домик голубой крысы

Объединенный сайт клубов любителей хомяков

Мир морских свинок

Карликовые кролики

Для тех, кому кошка слишком большая, а рыбки мокрые и холодные, существуют хомячки Кэмпбелла, несколько пород крыс (даже бесхвостая), лысые и, наоборот, излишне пушистые морские свинки, а также очаровательно вислоухие карликовые кролики породы баран. С помощью указанных ресурсов вы не только получите рекомендации по выбору грызуна, найдете единомышленников, но и узнаете, как правильно выгулять крысу и научитесь понимать язык телодвижений вашей свинки. Очень полезными будут материалы по ветеринарии, ведь, в отличие от кошек и собак, эти животные зачастую обойдены вниманием украинских айболитов.

Пернатые

Энциклопедия владельца птицы

Все с детства знают, что от птицы в доме есть польза, причем не только в виде куриного бульона. Незабвенный кот Матроскин доказал, что «Кто там?» оправдывает содержание пернатых и в городских квартирах, и в частных домах. Кроме того, из всех возможных представителей фауны лишь они могут стать и нашими спутниками, и собеседниками. Мы не стали перегружать данный раздел ресурсами, поскольку в Энциклопедии владельца птицы собрана практически вся информация, необходимая человеку, который решил завести себе как попугайчика, так и ворона, сову, журавля, сокола или даже курицу. Авторами сайта являются ветеринарные врачи, биологи, орнитологи и зооинженеры, профессионально занимающиеся пернатыми и искренне их любящие. Аккуратный дизайн, удобная навигация и обширный форум, в том числе и по ветеринарии, позволяют смело рекомендовать mybirds.ru. Для ценителей здесь есть и аудио- и видеоматериалы.

Экзотика

Феррет Центр

Сайт о хорьках и для хорьков

Мир шиншилл

Шиншиллы

Пчеландия – страна пчел и пчеловодов

К сожалению, мы не нашли внушающей доверие информации о том, как содержать в квартире крокодила или соорудить аквариум с бегемотами. Поэтому любителям экстрима, к сожалению, придется ограничиться змеями, тараканами, улитками, журавлями, о которых писали выше, или же обратить взор на юрких хорьков, обаятельных шиншилл или трудолюбивых пчел. По традиции на сайтах представлена информация по уходу, кормлению, разведению, начальной диагностике и лечению, а также масса фотоматериалов. Тем, кто придерживается традиционного подхода к выбору домашнего любимца, стоит просто полюбопытствовать.

Не совсем домашние животные

Киевский зоопарк

Николаевский зоопарк

Харьковский зоопарк

Зоопарки России

Канули в Лету те времена, когда в будуаре прекрасной дамы лежал на подушках детеныш ягуара, на званые обеды приводили для потехи живых медведей, а хозяина дома охраняли тигры. Теперь этих животных мы видим только в зоопарках. На любом из сайтов украинских зоосадов можно ознакомиться с их экспозицией, историей, а также уточнить часы работы и стоимость билетов. Нелишне будет узнать, что для киевлян и гостей столицы проводятся тематические экскурсии. А www.zoo.kharkov.ua предлагает подборку забавных фактов о животных. Вы ведь не догадывались, что в пасти гренландского кита свободно могут поместиться два самосвала?