Okja – американо-корейский фильм об огромной генетически модифицированной свинье, живущей в семье традиционного корейского фермера, а еще он о дружбе, проблеме нехватки продуктов питания, экологии и вегетарианстве. Очень странная смесь.

Okja / «Окча» Жанр комедия, драма

Режиссер Пон Чжун Хо

В ролях Ан Сё Хен (Миджа), Тильда Суинтон (Люси/Нэнси Мирандо), Пол Дано (Джей), Джейк Джилленхол (Джонни Вилкокс), Лили Коллинз (Ред), Джанкарло Эспозито (Фрэнк Доусон) и др.

Студии Plan B Entertainment, Netflix

Год выпуска 2017

IMDb

У Okja действительно звездная команда. Фильм снят компанией Брэда Питта Plan B Entertainment, режиссером картины выступил автор Snowpiercer Пон Чжун Хо, прокатом занимается Netflix. Во второстепенных ролях снялись такие голливудские знаменитости как Тильда Суинтон, Джейк Джилленхол, Пол Дано, Лили Коллинз (дочь Фила Коллинза). Но все равно, настоящей звездой картины стала созданная аниматорами двухтонная суперсвинья Окча, чьей мимике и эмоциональности позавидуют большинство живых актеров.

Больше похожая на добродушного наземного бегемота и вероятно полуразумная, Окча по-своему грациозна, добра и очень привязана к своей хозяйке Миджа, с которой они росли вместе. Миджа – нелюдимая сирота, живущая на ферме деда и проводящая свое время в домашних заботах и прогулках по горам в компании Окча. Свинья – член семьи и единственный друг Миджа. Естественно, когда агрокорпорация, создавшая Окча, хочет забрать ее для участия в промокомпании нового экологически чистого, питательного и вкусного мяса, Миджа отправляется на поиски подруги, которые приведут деревенскую девочку сначала в Сеул, а потом и в Нью-Йорк.

Okja – очень странный фильм. Это корейская картина с элементами комедии, так что приготовьтесь к тому, что все актеры, в первую очередь корейские, будут по театральному эмоциональны. Впрочем, согласно установке режиссера, переигрывают и голливудские звезды. Тот же Джейк Джилленхол, играющий спившегося зоолога-телеведущего, вынужденного работать на пищевую корпорацию, больше похож не на самого себя, а на Джима Керри в старом добром Ace Ventura: Pet Detective. То же самое можно сказать о Тильде Суинтон и Поле Дано, их персонажи гротескны, смешны и нелепы.

С другой стороны, Okja – серьезный фильм. Сцена на скотобойне, в которой место умерщвления животных напрямую сравнивается с нацистским концентрационным лагерем, совсем не смешная. Но и персонаж Тильды Суинтон, ответственный за создание суперсвиней, отнюдь не опасная социопатка, ее героиня задает очень важные вопросы. Как накормить миллионы новых ртов, учитывая ограниченность ресурсов планеты? Как убедить толпы невеж, что ГМО – это спасение человечества и ничего плохого в таких продуктах нет?

Противников прогресса и поборников вегетарианства в фильме представляют Джей и Animal Liberation Front. Кстати, это вполне реальная организация защитников животных, приравненная в США к террористическим. Вот только Джей и его друзья показаны в Okja скорей не как экотеррористы, а как клинические идиоты, их действия лишены какой-либо логики и выглядят крайне нелепо.

Кажется, единственная нормальная во всем этом цирке – Миджа, в исполнении юной корейской актрисы Ан Сё Хен. Главная героиня фильма – очень искренний, чуткий, преданный и немножко наивный персонаж. Собственно взаимоотношения Окча и Миджа – то, на чем держится этот фильм.

По большому счету, Okja – это современная версия классических Babe или Charlotte’s Web. Книги и фильмы о свинках, которых не стоит есть, были и будут всегда. Новую версию отличает разве что вплетение в сюжет актуальных вопросов современности и потрясающая работа команды по спецэффектам, ожививших двухтонную суперсвинью. Если вы подписаны на Netflix – посмотрите этот фильм, он по меньшей мере необычен.

P.S. Если вы не готовы к тому, что ваш ребенок может стать вегетарианцем, не стоит показывать ему этот фильма.

P.P.S. Здесь можно почитать, как создавался образ Окча.