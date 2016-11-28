Оптимальный игровой ПК: не отступать

Оптимальный игровой ПК: не отступать

Корпус Корпус может радовать или огорчать на протяжении всего времени использования вашей системы. Поводов для расстройств сейчас и так достаточно, потому для сборки оптимальной игровой платформы мы выбрали беспроигрышный вариант – be quiet! Silent Base 600 Black. be quiet! Silent Base 600 Black (BG006) Корпуса для компьютеров на от 3 078 грн Предложений: 2 Сравнить цены Примерно за $110 получаем стильную просторную модель со сдержанным внешним дизайном, удобной системой укладки кабелей, штатной системы «обесшумки», парой тихоходных вентиляторов Pure Wings 2 с переключением скоростей, противопылевые фильтры, антивибрационные резиновые салазки для накопителей и множество других приятных мелочей из которых в целом складывается впечатление о продукте. Общая смета для системного блока оптимальной игровой конфигурации Процессор Intel Core i5-6500 (3,2/3,6 ГГц, 4 МБ L3) $220 Кулер be quiet! Shadow Rock SLIM $48 Материнская плата

ASUS Z170-P (Intel Z170, ATX) $125 Память HyperX Savage HX424C12SB2K2/16 (2×8 ГБ) $120 Видеокарта ASUS ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING 6 ГБ $365 Накопители HDD, Toshiba DT01ACA200 (2 ТБ) $67 SSD, HyperX Savage SHSS37A/240G (240 ГБ) $98 Блок питания be quiet! Pure Power 9 500W (500 Вт) $81 Корпус be quiet! Silent Base 600 Black $109 Итого $1233

Периферия На этот раз мы решили широко открыть окно в удивительный игровой мир, выбрав для примера 27-дюймовый монитор ASUS VC279H. Для данной модели используется IPS-матрица с разрешением 1920×1080 и полуматовым антибликовым покрытием. Да, да, вы правы, для такой диагонали Full HD уже маловато. Действительно, пиксели получаются достаточно крупные. Для работы с текстом или графикой такое сочетание будет не оптимальным, а вот для игр и просмотра видео подобная связка очень даже подходящая. Большая диагональ здесь во благо. Визуально 27-дюймовый экран значительно больше 24-дюймовых моделей. Преимущество Full HD в том, что для такого режима требуется значительно меньше вычислительных ресурсов, чем для игр в 2560×1440. В последнем случае возможностей видеокарт среднего класса оказывается уже недостаточно. ASUS VC279H Мониторы на от 5 745 грн Предложений: 89 Сравнить цены ASUS VC279H достаточно простая модель с умеренным ценником. Подставка не регулируется по высоте, позволяя лишь изменять угол наклона. Очень уместным выглядит «безрамочный» дизайн. Минимальный кант вокруг дисплея позволяет еще проще погружаться в рабочий процесс. Качество изображения на хорошем уровне. Цвета насыщенные, подсветка достаточно равномерная. Отсутствие ШИМ избавляет от мыслей о мерцании подсветки матрицы. Пожалуй, лишь не самое удобное расположение управляющих кнопок потребует некоторого времени для привыкания. Перед покупкой 27-дюймового монитора с Full HD рекомендуем предварительно убедиться, насколько такая комбинация для вас приемлема. Если пиксели покажутся крупноваты, придется смотреть в сторону экранов с меньшей диагональю. Клавиатура Мы их давили, давили… и так 20 млн. раз. Именно такое количество нажатий, по заявлению производителя, способны выдержать кнопки клавиатуры SteelSeries Apex 100. SteelSeries Apex 100 (64438) Мыши, клавиатуры на от 1 137 грн Предложений: 54 Сравнить цены Несмотря на визуальное сходство с механическими моделями, клавиатура имеет мембранный принцип нажатия кнопок, хотя и с достаточно специфическим кликом. Переключатели Quick Tension отчасти повторяют ощущения работы с «механикой». Apex 100 имеет синюю подсветку с несколькими градациями яркости. Однако в данном случае подсвечивается лишь подложка под клавишами, тогда как символы на кнопках в темноте не видны. Иллюминация здесь используется чтобы создавать настроение. Клавиатура массивна, за счет резиновых стоек отлично цепляется даже за гладкую поверхность стола. Корпус имеет практичную матовую поверхность. Рабочая область кнопок также матирована, глянцем подчеркнуты лишь контуры клавиш, потому после игровой сессии клавиатура практически не пачкается. Мышка Вершителю виртуальных судеб нужны особые инструменты для того, чтобы быстро не разочароваться в своей напряженной работе. Выбирая подходящую для этих целей мышку, мы не ориентировались на топовые решения, помня о бюджетных лимитах, но в то же время смотрели на устройства, которые могут быть интересны любителям поиграть. SteelSeries Rival 100 Dota 2 Мыши, клавиатуры на от 999 грн Предложений: 18 Сравнить цены В итоге остановились на обновленной версии SteelSeries Rival 100 Dota 2. Мышь средних размеров с симметричной формой корпуса хорошо лежит в руке. Оптический датчик разгоняется до 4000 dpi. Приятное софт-тач покрытие возможно со временем прохудится, но изначально выглядит эффектно. На левой грани не самые крупные кнопки “вперед-назад”, сверху кнопка изменения разрешения и подсвечивающееся колесо прокрутки. Подсветка RGB. Ее яркость, режим работы, а также ряд других параметров мышки можно настроить в SteelSeries Engine 3. Специальная редакция Dota 2 отличается от обычной версии красными боковыми панелями, а также тем, что спинке мышки подсвечивается не эмблема производителя, а логотип любимой игры миллионов. Кроме того, что в комплекте с мышкой предлагается подарочный ключ, позволяющий получить клинок Pale Edge для персонажа Slark. На внутреннем рынке Steam такой предмет оценивают примерно в $15. Стоит ли он этих денег, решать фанатам «дотки». Если вы к таковым не относитесь, вполне можно полагаться на стоковую SteelSeries Rival 100, которая обойдется на 200 грн дешевле. Игровая поверхность Театр игровых действий у нас разворачивается на площадях серьезного размера. Для наглядности мы использовали игровую поверхность SteelSeries QcK+. SteelSeries QcK+ (63003) Коврики для мыши на от 449 грн Предложений: 41 Сравнить цены Приятный тканевый коврик с габаритами 450×400×2 мм. Тонкая прорезиненная основа хорошо цепляется за поверхность стола, потому коврик не проскальзывает даже при агрессивном размашистом стиле управления. Фактура хороша для оптических сенсоров, неудивительно что с Rival 100 они сработались отлично. Цена вопроса – 500 грн. Кому такое полотно без надобности, те могут присмотреться к версии QcK, которая имеет габариты 320×270 мм и стоит порядка 300 грн. Гарнитура Собирая полный периферийный сет, озвучку мы доверили SteelSeries Siberia 200. Обновленная версия без преувеличения легендарной серии гарнитур, вряд ли разочарует. SteelSeries Siberia 200 Black (51133) Наушники, гарнитуры на от 1 316 грн Предложений: 22 Сравнить цены При умеренной цене получаем проверенный временем саунд из 50-миллиметровых неодимовых драйверов, складывающийся гибкий микрофон с хорошей чувствительностью и удобную посадку с которой можно немало времени провести в игровых зарубках. Внешне они очень напоминают предшественников модификации V2, при этом Siberia 200 предлагается сразу в семи различных цветовых комбинациях. Общая смета для периферийных устройств Монитор ASUS VC279H (27″, 1920х1080, IPS) $260 Клавиатура SteelSeries Apex 100 $48 Мышь

SteelSeries Rival 100 Dota 2

$44 Игровая поверхность SteelSeries QcK+ $19 Гарнитура SteelSeries Siberia 200 Black $63 Итого $434

Сборка системы Традиционно сборку системы начинаем с установки процессора на материнскую плату и крепления кулера. Эти процедуры гораздо удобнее проводить еще до того, как плата будет закреплена в корпусе. С установкой кулера особых сложностей нет, но есть нюансы. Конструкция предполагает предварительную фиксацию крепежной пластины с обратной стороны печатной платы. После этого устанавливаются направляющие штуцеры с пластиковыми стопорящими шайбами. Не забываем нанести на поверхность крышки процессора теплопроводящую пасту. При установке радиаторного блока следует на несколько витков наживить крепежные гайки и для равномерного прижима поочередно затянуть их с помощью небольшого комплектного ключа. С большой вероятностью во время фиксации понадобится дополнительно стопорить стойки, чтобы они не прокручивается вместе с гайками. Весь процесс достаточно прост, но требует некоторого внимания. Кулер be quiet! Shadow Rock Slim имеет не очень широкий радиаторной блок, потому вряд ли будут нюансы с доступом к слотам для модулей памяти. Как видим, в нашем случае планки ОЗУ могут иметь любые габариты – кулер не перекрывает разъемы. После первичной сборки, узел можно устанавливать в корпус, предварительно не забыв о пластине для интерфейсной панели, которая обязательно входит в комплект материнской платы. Дальнейший процесс сборки вряд ли вызовет вопросы. В нижний отсек с прорезиненные стойками устанавливаем блок питания. Основной силовой кабель ATX закреплен стационарно. При подключении данного кабеля к плате, следует придержать кромку PCB, потому как по правому краю ASUS Z170-P не предусмотрено крепление. За все время использования системы обычно приходится лишь единожды проводить такую процедуру, потому больших неудобств это не доставляет. Модульная система силовых кабелей БП позволяет использовать только те проводники, которые реально нужны для подключения питания установленных устройств. В нашем случае это один кабель питания для SATA на два устройства (SSD + HDD) и кабель для дополнительного питания видеокарты. Перфекционисты имеют возможность проявить все свои способности. Корпус отлично подготовлен для аккуратной укладки кабелей. За основным поддоном достаточно свободного пространства чтобы бережно спрятать все провода. На платформе в области процессорного разъема предусмотрено крупное окно для доступа к креплению кулера. Отверстие для силового кабеля дополнительного процессорного питания расположено таким образом, что коннектор свободно проходит даже если плата уже закреплена в корпусе. С такой сложностью мы сталкивались во время сборки базовой конфигурации. Здесь она исключена. В правом нижнем углу размещена корзина на три 3,5-дюймовых накопителя. Интересно, что для крепления HDD используются массивные резиновые направляющие, которые снижают шум и вибрацию жестких дисков. Необычно реализована и фиксация устройств. Запирающая пластина ограничивает перемещение жестких дисков. Что касается 2,5-дюймовых накопителей, то в корпусе также есть три посадочных места для их установки. Один можно закрепить на корзине с жесткими дисками. Для еще двух SSD посадочные места на обратной стороне платформы. Накопители предварительно фиксируются на специальных съемных кронштейнах, а затем с помощью винтов с накатанными головками крепятся уже к самому поддону. be quiet! Silent Base 600 Black уже изначально оснащен двумя тихоходными вентиляторами Pure Wings 2. За передней панелью расположен 140-миллиметровый со скоростью вращения до 900 об/мин. На задней стенке закреплена 120-миллиметровая модель с пиковыми 1300 об/мин. Используемая для сборки материнская плата имеет два коннектора для подключения корпусных вентиляторов, потому, чтобы иметь возможность управлять и мониторить скоростные параметры, мы подсоединили их через соответствующие коннекторы. Если такой возможности нет, в корпусе предусмотрена трехпозиционная система регулировки, позволяющая снизить напряжение питания вентиляторов, а соответственно и их частоту вращения. Небольшой тумблер расположен за дверкой на передней панели. Корпус оснащен противопылевыми фильтрами. Один установлен на нижней панели под блоком питания, второй – за передней панелью. Термин Silent в названии корпуса используется вовсе не случайно. Обе боковые дверки, а также передняя панель изначально оклеены звукопоглощающими ковриками. Вентиляторы посажены на резиновые шайбы, на стойках под БП также предусмотрены прокладки, резиновые направляющие применяются для жестких дисков. По совокупности таких моментов складывается впечатление, что производитель действительно попытался предложить устройство, позволяющее уменьшить уровень шума системного блока. И это ощущается даже в мелочах. Например, изоляционный слой присутствует даже на передней дверке, при этом упорные стойки прикрывают резиновые набалдашники. Таким способом исключается дребезжание панели, а дверка будет закрываться без неприятного хлопка. Из таких мелочей складывается общее впечатление. Используемая видеокарта имеет достаточно яркую RGB-подсветку, да и на материнской плате область звуковой подсистемы ярко выделена оранжевыми светодиодами. Тот самый случай, когда самую малость сожалеешь о сплошной боковой панели корпуса. Впрочем, если это уж сильно вас расстраивает, в продаже есть be quiet! Silent Base 600 Window c прозрачным окном на дверке. Такой вариант обойдется примерно на 400 грн. дороже. Внешний облик оптимальной игровой конфигурации в нашем случае получился достаточно строгий, хотя многим такой сдержанный стиль импонирует. При этом функциональность системы на хорошем уровне. На передней панели доступны по два порта USB 2.0 и USB 3.0, а также разъемы для подключения наушников и микрофона. С обратной стороны имеем пару PS/2, еще два USB 2.0, и три USB 3.0, один из которых имеет формат USB Type-C. На интерфейсной панели платы также расположены видеовыходы DVI и HDMI, розетка Ethernet и три аудиоджека для подключения акустики.

В работе После сборки системы интересно было оценить температурные режимы игровой платформы, чтобы убедиться в том, что ПК готов к длительным серьезным нагрузкам. Прежде чем, замерять показатели, рекомендуем воспользоваться штатным приложением для настройки ASUS AI Suite III. Первичная юстировка позволяет оценить, в каких пределах система позволяет регулировать скорости подключенных вентиляторов. В нашем случае результаты следующие. Вентилятор на процессорном кулере может вращаться со скоростью 260–1300 об/мин. 140-миллиметровый пропеллер на передней стенке – 300–900 об/мин, 120-миллиметровый на выдув – 400–1200 об/мин. Диапазоны очень любопытные, особенно для тех, кто хочет собрать производительную, но при этом тихую систему. Однако, низкий уровень шума может вызывать логичные сомнения относительно эффективности работы системы охлаждения. После часовой активной сессии в Battlefield 1 мы получили следующие показатели. CPU на пике прогревался до 64–66 градусов. Это при том, что вентилятор на процессорном кулере вращался со скоростью всего 320 об/мин, а корпусные – 500–600 об/мин. Система в этом случае работала очень тихо. Основным источником шума была видеокарта, которая безмолвствует в режиме покоя, а под нагрузкой скорость вращения вентиляторов повышалась почти до 1800 об/мин. Графический процессор под нагрузкой ускорялся до 2050 МГц, прогреваясь до 64°С. Даже в этом случае уровень шума работающей системы минимальный. Довольно тихие компоненты в сочетании с изолирующим материалом и относительно толстыми стенками корпуса позволяют получить хороший результат, который оценят любители тишины. В режиме покоя система почти безмолвствует. БП практически не слышен, видеокарта переходит в пассивный режим, вентиляторы кулера и системные работают на минимальных оборотах. На этом фоне, открыв боковую стенку корпуса уже можно улавливать шелест вращения шпинделя жесткого диска. Без нагрузки температура GPU удерживалась на уровне 40 градусов. При этом центральный процессор в покое прогревается до 30–32 градусов. Мы также проверили потенциал процессорного кулера. После повышения скорости вращения вентилятора до 1300 об/мин. Температура CPU даже под OCCT не превышала 53 градуса. Раз уж мы взялись греть чип специализированной утилитой, хотелось посмотреть на результаты при минимальных оборотах. Несмотря на полную загрузку процессора в игре Battlefield 1, приложение OCCT прогревает CPU сильнее. Как видим, вычислительные ядра процессора нагревались до 67–68°С. Значения допустимые, но если будет желание уменьшить на несколько градусов нагрев, достаточно слегка увеличить обороты вентилятора процессорного кулера, подкорректировав алгоритм в приложении AI Suite III. Используя плату на Intel Z170, мы поддались соблазну минимально поэкспериментировать с оперативной памятью. Используемый комплект HyperX Savage DDR4-2400 сходу взял 3066 МГц без дополнительного повышения напряжения питания (1,35 В). При этом использовалась формула таймингов 14-15-15-36. Отдельная строка в характеристиках платформы – энергопотребление. В режиме покоя система расходовала всего порядка 35 Вт, во время игр общее потребление системного блока увеличивалось до 170–200 Вт. В этом случае КПД блока питания приближается к максимальному, при этом мы имеем еще хороший запас мощности для дальнейших апгрейдов.