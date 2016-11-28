Оптимальный игровой ПК: не отступать
Оценив на практике возможности базовой игровой системы, мы убедились в том, что платформам такого класса не всегда легко справиться с новыми ресурсоемкими проектами, особенно при использовании качества графики выше среднего. Для таких случаев нужны «пушки побольше». Несколько увеличив бюджет на покупку системы, мы собрали оптимальный игровой ПК и готовы поделиться впечатлениями, а также обсудить критерии выбора всех компонентов.
Процессор
Для оптимальной конфигурации мы рекомендуем использовать 4-ядерные процессоры семейства Core i5. Все большее количество игр эффективнее используют ресурсы многоядерных CPU. Для некоторых проектов 4 вычислителя это уже едва ли не обязательное условие даже для запуска. В некоторых случаях двухъядерные Core i3 выручает поддержка Hyper-Threading, но наличие полнофункциональных аппаратных блоков в любом случае предпочтительнее логической многоядерности. Если рассматривать актуальную линейку Core i5 семейства Skylake, то сбалансированным вариантом здесь выглядит модель Core i5-6500 с достаточно высокими рабочими частотами – 3,2/3,6 ГГц.
На покупку такого CPU следует отложить примерно в $220. Младшая модель Core i5-6400 стоит немногим дешевле, однако ее рабочие частоты заметно ниже. Базовое значение составляет 2700 МГц с ускорением до 3300 МГц при нагрузке на 1-2 ядра. Данная модель может быть интересна для случаев, когда вы готовы экспериментировать с разгоном процессора, повышая значения базовой частоты. Такой метод откровенно не приветствуется Intel, которая существенно усложнила этот процесс. Потому желающим придется поискать подходящие модели плат и версии BIOS, которые позволят «пошалить» даже на процессоре с заблокированным множителем. Если вы не готовы с этим разбираться, а хотите изначально получить сбалансированную платформу, Core i5-6500 будет предпочтительнее. Заметно повышенная рабочая частота принесет свои плоды. Примерно на $15 дороже обойдется Core i5-6600 (3,3/3,9 ГГц). Если вам приглянулась именно эта модель, то противопоказаний никаких нет. Разве что за $250 уже можно купить Core i5-6600K (3,5/3,9 ГГц), который имеет свободный множитель, что значительно упрощает процесс разгона.
Кулер
В комплекте с процессором поставляется штатный воздушный кулер. Охладитель имеет неказистую конструкцию. Простой алюминиевый профиль компактных размеров и 70-миллиметровый вентилятор. При желании можно обойтись этой моделью. Учитывая то, что разгонять процессор мы не планируем. Однако, в данном случае нам также хотелось собрать тихую систему, а для этих целей коробочный кулер плохо подходит.
Мы решили проверить возможности be quiet! Shadow Rock Slim. Классическая модель башенного формата с шестью тепловыми трубками, узким, но размашистым радиаторным блоком и 135-миллиметровым вентилятором, скорость вращения которого не превышает 1300 об/мин. Производитель заявляет, что кулер способен справится с отводом тепла от процессора имеющего TDP до 160 Вт. При этом уровень шума не должен превышать 23,7 дБ. Покупка be quiet! Shadow Rock Slim обойдется примерно в $50. Стоит ли он потраченных денег, мы попробуем выяснить во время практических испытаний.
Материнская плата
Выбор материнской платы для игровой системы прост и сложен одновременно. Прост потому, что данный компонент практически никак не влияет на конечную производительность системы, особенно в играх. После того, как контроллер памяти и шины PCI Express переместились под крышу центрального процессора, на попечительстве материнских плат осталась вся периферийная обвязка. Потому, если вы даже в мыслях не допускаете желания поэкспериментировать с разгоном процессора, использовать конфигурации с двумя видеокартами, подключать скоростные накопители, ускорять память, вам вполне подойдет практически любая модель на базе чипсетов Intel H110 или Intel B150 стоимостью $60–80.
Собирая оптимальную конфигурацию, мы все же оставили возможность для реализации всего вышеперечисленного, используя ASUS Z170-P. Это достаточно простая полноформатная модель на основе Intel Z170 с четырьмя слотами для DDR4 (до DDR4-3200), разъемом M.2 x4 (32 Гб/c), изолированным аудиотрактом с кодеком Realtek ALC887, портом USB Type-C, радиатором на силовых элементах VRM и даже наличием слотов PCI для владельцев раритетных, но еще ценных аудиокарт.
Оперативная память
Для оптимальной игровой конфигурации мы рекомендуем устанавливать 16 ГБ оперативной памяти. В нашем случае речь идет исключительно о модулях стандарта DDR4. Мы использовали двухканальный комплект HyperX Savage DDR4-2400 (HX424C12SB2K2/16).
Модули этого семейства имеют очень компактные радиаторные блоки и хорошие базовые настройки таймингов. Используя плату на базе чипсета Intel Z170, мы планируем минимально поэкспериментировать с разгоном памяти, потому дополнительное охлаждение не помешает. Даже заметно увеличенная рабочая частота DDR4 кардинально не отразится на производительности в играх. Особенно в тех режимах, для которых мы готовим оптимальную конфигурацию. Тем не менее, увеличенная скорость передачи данных будет полезна в тех задачах, где важна пропускная способность памяти.
Видеокарта
Как это не удивительно, но выбор такого важного элемента как видеокарта, для оптимальной игровой конфигурации сейчас довольно прост. По сочетанию технических характеристик и стоимости, наиболее подходящими кандидатами на эту позицию являются GeForce GTX 1060 6 ГБ и Radeon RX 480 8 ГБ. Обе видеокарты имеют свои преимущества и недостатки, но во многом это почти равноценные соперники, принадлежащие одному классу. В среднем видеокарта с чипом NVIDIA оказывается чуть быстрее (5–10%), однако здесь многое зависит от конкретного игрового движка.
При большом желании сэкономить, можно рассмотреть варианты с GeForce GTX 1060 3 ГБ и Radeon RX 480 4 ГБ. Однако здесь стоит напомнить, что 3-гигабайтовая версия GTX 1060 кроме объема памяти отличается от моделей с 6 ГБ также слегка упрощенным графическим процессором с меньшим количеством вычислительных блоков. Снижение вычислительной производительности в этом случае незначительное (5–10%), а вот 3 ГБ памяти даже для Full HD уже не всегда будет достаточно. Что касается Radeon RX 480 с половинчатым объемом, то здесь риски потерь меньше – GPU у видеокарт идентичные, но память изначально работает на сниженной частоте. 4 ГБ всяко лучше 3 ГБ, но даже такой объем не панацея.
Для нашей системы мы использовали тюнингованную версию ASUS ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING. Модель имеет крупный радиаторный блок с тремя осевыми вентиляторами. В размерах корпуса мы не стеснены, тогда как большой охладитель будет уместен для гибридного режима работы кулера. В покое вентиляторы останавливаются, не издавая никакого шума. Базовая частота GPU увеличена с рекомендованных 1506 МГц до 1645 МГц (режим ОС), частота памяти также изначально повышена на 200 МГц – до 8208 МГц. Видеокарта имеет эффектную систему подсветки Aura RGB Lighting. Несмотря на скромный тепловой пакет GTX 1060 в 120 Вт, адаптер имеет 7-фазную схему VRM, а для подключения дополнительного питания предусмотрен 8-контактный разъем. Вместе с тем, данная модификация GeForce GTX 1060 одна из наиболее дорогостоящих версий с 6 ГБ памяти.
Накопители
Представить себе оптимальную конфигурацию без твердотельного накопителя уже решительно невозможно. Потому создание дисковой подсистемы начинаем именно с выбора SSD. Для своей сборки мы использовали HyperX Savage объемом 240 ГБ. Модель имеет металлический корпус с ярким внешним оформлением, основана на 4-ядерном контроллере Phison S10, чипах памяти MLC и предлагает очень достойный уровень производительности. Возможности данной модели мы рассматривали в отдельном обзоре.
Для игровой системы производительность SSD скорее отходит на второй план. Скоростные характеристики любого SSD радикально отличаются от таковых для жесткого диска. При этом во время установки или загрузки игр максимальные трансферы зачастую не играют принципиальной роли. Системе нужно определенное время для обработки данных. В свете возрастающих объемов новых проектов, принципиальное значение имеет емкость накопителя. Используя SSD на 240 ГБ, не следует забывать, что при пересчете байтов в терабайты и форматирования накопителя, мы получаем порядка 223 ГБ свободного пространства. Около 40–50 ГБ изначально стоит зарезервировать для операционной системы и повседневных прикладных приложений. В итоге для установки игр остается немногим более 150 ГБ. При нынешних объемах знаковых проектов, в лучшем случае этого хватит всего на 2–3 игры. Потому, если есть возможность, смотрите в сторону SSD большей емкости.
В любом случае без жесткого диска все еще не удастся обойтись. Стоимость хранения данных на устройствах этого типа пока недостижима для твердотельных накопителей. HDD нам понадобится не только для хранения контента. Часть игр все же придется устанавливать на винчестер, потому предпочтительнее выглядят модели с увеличенными трансферами и улучшенным временем доступа. Речь о накопителях со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Ассортимент устройств широк. Самый важный в этом случае критерий – надежность – определить нельзя, а по своим скоростным характеристикам оставшиеся на рынке модели примерно одинаковы.
Для нашей сборки мы использовали диск Toshiba DT01ACA200 объемом 2 ТБ. Здесь принципиальна лишь емкость HDD. Двухпластинная модель будет оптимальном вариантом, но если для ваших нужд необходим диск еще большего объема, то, конечно, следует выбирать соответствующий HDD.
Блок питания
Качественный блок питания – разумное вложение денег. Хороший БП зачастую переживает не один апгрейд системы, потому имеет смысл один раз потратиться, чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу.
Для оптимальной конфигурации мы использовали be quiet! Pure Power 9 500W. Модульный блок питания, соответствующий сертификату 80Plus Silver с заявленным пиковым КПД на уровне 91%. Отнюдь недешевая модель, но с хорошими характеристиками, тихим 120-миллиметровым вентилятором и плоскими силовыми кабелями. Для нашей системы БП на 500 Вт хватит с большим запасом.
Корпус
Корпус может радовать или огорчать на протяжении всего времени использования вашей системы. Поводов для расстройств сейчас и так достаточно, потому для сборки оптимальной игровой платформы мы выбрали беспроигрышный вариант – be quiet! Silent Base 600 Black.
Примерно за $110 получаем стильную просторную модель со сдержанным внешним дизайном, удобной системой укладки кабелей, штатной системы «обесшумки», парой тихоходных вентиляторов Pure Wings 2 с переключением скоростей, противопылевые фильтры, антивибрационные резиновые салазки для накопителей и множество других приятных мелочей из которых в целом складывается впечатление о продукте.
Общая смета для системного блока оптимальной игровой конфигурации
|Процессор
|Intel Core i5-6500 (3,2/3,6 ГГц, 4 МБ L3)
|$220
|Кулер
|be quiet! Shadow Rock SLIM
|$48
|Материнская плата
|ASUS Z170-P (Intel Z170, ATX)
|$125
|Память
|HyperX Savage HX424C12SB2K2/16 (2×8 ГБ)
|$120
|Видеокарта
|ASUS ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING 6 ГБ
|$365
|Накопители
|HDD, Toshiba DT01ACA200 (2 ТБ)
|$67
|SSD, HyperX Savage SHSS37A/240G (240 ГБ)
|$98
|Блок питания
|be quiet! Pure Power 9 500W (500 Вт)
|$81
|Корпус
|be quiet! Silent Base 600 Black
|$109
|Итого
|$1233
Периферия
На этот раз мы решили широко открыть окно в удивительный игровой мир, выбрав для примера 27-дюймовый монитор ASUS VC279H. Для данной модели используется IPS-матрица с разрешением 1920×1080 и полуматовым антибликовым покрытием. Да, да, вы правы, для такой диагонали Full HD уже маловато. Действительно, пиксели получаются достаточно крупные. Для работы с текстом или графикой такое сочетание будет не оптимальным, а вот для игр и просмотра видео подобная связка очень даже подходящая. Большая диагональ здесь во благо. Визуально 27-дюймовый экран значительно больше 24-дюймовых моделей. Преимущество Full HD в том, что для такого режима требуется значительно меньше вычислительных ресурсов, чем для игр в 2560×1440. В последнем случае возможностей видеокарт среднего класса оказывается уже недостаточно.
ASUS VC279H достаточно простая модель с умеренным ценником. Подставка не регулируется по высоте, позволяя лишь изменять угол наклона. Очень уместным выглядит «безрамочный» дизайн. Минимальный кант вокруг дисплея позволяет еще проще погружаться в рабочий процесс. Качество изображения на хорошем уровне. Цвета насыщенные, подсветка достаточно равномерная. Отсутствие ШИМ избавляет от мыслей о мерцании подсветки матрицы. Пожалуй, лишь не самое удобное расположение управляющих кнопок потребует некоторого времени для привыкания.
Перед покупкой 27-дюймового монитора с Full HD рекомендуем предварительно убедиться, насколько такая комбинация для вас приемлема. Если пиксели покажутся крупноваты, придется смотреть в сторону экранов с меньшей диагональю.
Клавиатура
Мы их давили, давили… и так 20 млн. раз. Именно такое количество нажатий, по заявлению производителя, способны выдержать кнопки клавиатуры SteelSeries Apex 100.
Несмотря на визуальное сходство с механическими моделями, клавиатура имеет мембранный принцип нажатия кнопок, хотя и с достаточно специфическим кликом. Переключатели Quick Tension отчасти повторяют ощущения работы с «механикой». Apex 100 имеет синюю подсветку с несколькими градациями яркости. Однако в данном случае подсвечивается лишь подложка под клавишами, тогда как символы на кнопках в темноте не видны. Иллюминация здесь используется чтобы создавать настроение.
Клавиатура массивна, за счет резиновых стоек отлично цепляется даже за гладкую поверхность стола. Корпус имеет практичную матовую поверхность. Рабочая область кнопок также матирована, глянцем подчеркнуты лишь контуры клавиш, потому после игровой сессии клавиатура практически не пачкается.
Мышка
Вершителю виртуальных судеб нужны особые инструменты для того, чтобы быстро не разочароваться в своей напряженной работе. Выбирая подходящую для этих целей мышку, мы не ориентировались на топовые решения, помня о бюджетных лимитах, но в то же время смотрели на устройства, которые могут быть интересны любителям поиграть.
В итоге остановились на обновленной версии SteelSeries Rival 100 Dota 2. Мышь средних размеров с симметричной формой корпуса хорошо лежит в руке. Оптический датчик разгоняется до 4000 dpi. Приятное софт-тач покрытие возможно со временем прохудится, но изначально выглядит эффектно. На левой грани не самые крупные кнопки “вперед-назад”, сверху кнопка изменения разрешения и подсвечивающееся колесо прокрутки. Подсветка RGB. Ее яркость, режим работы, а также ряд других параметров мышки можно настроить в SteelSeries Engine 3.
Специальная редакция Dota 2 отличается от обычной версии красными боковыми панелями, а также тем, что спинке мышки подсвечивается не эмблема производителя, а логотип любимой игры миллионов. Кроме того, что в комплекте с мышкой предлагается подарочный ключ, позволяющий получить клинок Pale Edge для персонажа Slark. На внутреннем рынке Steam такой предмет оценивают примерно в $15. Стоит ли он этих денег, решать фанатам «дотки». Если вы к таковым не относитесь, вполне можно полагаться на стоковую SteelSeries Rival 100, которая обойдется на 200 грн дешевле.
Игровая поверхность
Театр игровых действий у нас разворачивается на площадях серьезного размера. Для наглядности мы использовали игровую поверхность SteelSeries QcK+.
Приятный тканевый коврик с габаритами 450×400×2 мм. Тонкая прорезиненная основа хорошо цепляется за поверхность стола, потому коврик не проскальзывает даже при агрессивном размашистом стиле управления. Фактура хороша для оптических сенсоров, неудивительно что с Rival 100 они сработались отлично. Цена вопроса – 500 грн. Кому такое полотно без надобности, те могут присмотреться к версии QcK, которая имеет габариты 320×270 мм и стоит порядка 300 грн.
Гарнитура
Собирая полный периферийный сет, озвучку мы доверили SteelSeries Siberia 200. Обновленная версия без преувеличения легендарной серии гарнитур, вряд ли разочарует.
При умеренной цене получаем проверенный временем саунд из 50-миллиметровых неодимовых драйверов, складывающийся гибкий микрофон с хорошей чувствительностью и удобную посадку с которой можно немало времени провести в игровых зарубках. Внешне они очень напоминают предшественников модификации V2, при этом Siberia 200 предлагается сразу в семи различных цветовых комбинациях.
Общая смета для периферийных устройств
|Монитор
|ASUS VC279H (27″, 1920х1080, IPS)
|$260
|Клавиатура
|SteelSeries Apex 100
|$48
|Мышь
|SteelSeries Rival 100 Dota 2
|$44
|Игровая поверхность
|SteelSeries QcK+
|$19
|Гарнитура
|SteelSeries Siberia 200 Black
|$63
|Итого
|$434
Сборка системы
Традиционно сборку системы начинаем с установки процессора на материнскую плату и крепления кулера. Эти процедуры гораздо удобнее проводить еще до того, как плата будет закреплена в корпусе.
С установкой кулера особых сложностей нет, но есть нюансы. Конструкция предполагает предварительную фиксацию крепежной пластины с обратной стороны печатной платы. После этого устанавливаются направляющие штуцеры с пластиковыми стопорящими шайбами. Не забываем нанести на поверхность крышки процессора теплопроводящую пасту.
При установке радиаторного блока следует на несколько витков наживить крепежные гайки и для равномерного прижима поочередно затянуть их с помощью небольшого комплектного ключа. С большой вероятностью во время фиксации понадобится дополнительно стопорить стойки, чтобы они не прокручивается вместе с гайками. Весь процесс достаточно прост, но требует некоторого внимания.
Кулер be quiet! Shadow Rock Slim имеет не очень широкий радиаторной блок, потому вряд ли будут нюансы с доступом к слотам для модулей памяти. Как видим, в нашем случае планки ОЗУ могут иметь любые габариты – кулер не перекрывает разъемы.
После первичной сборки, узел можно устанавливать в корпус, предварительно не забыв о пластине для интерфейсной панели, которая обязательно входит в комплект материнской платы.
Дальнейший процесс сборки вряд ли вызовет вопросы. В нижний отсек с прорезиненные стойками устанавливаем блок питания. Основной силовой кабель ATX закреплен стационарно.
При подключении данного кабеля к плате, следует придержать кромку PCB, потому как по правому краю ASUS Z170-P не предусмотрено крепление. За все время использования системы обычно приходится лишь единожды проводить такую процедуру, потому больших неудобств это не доставляет.
Модульная система силовых кабелей БП позволяет использовать только те проводники, которые реально нужны для подключения питания установленных устройств. В нашем случае это один кабель питания для SATA на два устройства (SSD + HDD) и кабель для дополнительного питания видеокарты.
Перфекционисты имеют возможность проявить все свои способности. Корпус отлично подготовлен для аккуратной укладки кабелей. За основным поддоном достаточно свободного пространства чтобы бережно спрятать все провода.
На платформе в области процессорного разъема предусмотрено крупное окно для доступа к креплению кулера. Отверстие для силового кабеля дополнительного процессорного питания расположено таким образом, что коннектор свободно проходит даже если плата уже закреплена в корпусе. С такой сложностью мы сталкивались во время сборки базовой конфигурации. Здесь она исключена.
В правом нижнем углу размещена корзина на три 3,5-дюймовых накопителя. Интересно, что для крепления HDD используются массивные резиновые направляющие, которые снижают шум и вибрацию жестких дисков. Необычно реализована и фиксация устройств. Запирающая пластина ограничивает перемещение жестких дисков.
Что касается 2,5-дюймовых накопителей, то в корпусе также есть три посадочных места для их установки. Один можно закрепить на корзине с жесткими дисками. Для еще двух SSD посадочные места на обратной стороне платформы. Накопители предварительно фиксируются на специальных съемных кронштейнах, а затем с помощью винтов с накатанными головками крепятся уже к самому поддону.
be quiet! Silent Base 600 Black уже изначально оснащен двумя тихоходными вентиляторами Pure Wings 2. За передней панелью расположен 140-миллиметровый со скоростью вращения до 900 об/мин. На задней стенке закреплена 120-миллиметровая модель с пиковыми 1300 об/мин. Используемая для сборки материнская плата имеет два коннектора для подключения корпусных вентиляторов, потому, чтобы иметь возможность управлять и мониторить скоростные параметры, мы подсоединили их через соответствующие коннекторы.
Если такой возможности нет, в корпусе предусмотрена трехпозиционная система регулировки, позволяющая снизить напряжение питания вентиляторов, а соответственно и их частоту вращения. Небольшой тумблер расположен за дверкой на передней панели.
Корпус оснащен противопылевыми фильтрами. Один установлен на нижней панели под блоком питания, второй – за передней панелью.
Термин Silent в названии корпуса используется вовсе не случайно. Обе боковые дверки, а также передняя панель изначально оклеены звукопоглощающими ковриками. Вентиляторы посажены на резиновые шайбы, на стойках под БП также предусмотрены прокладки, резиновые направляющие применяются для жестких дисков. По совокупности таких моментов складывается впечатление, что производитель действительно попытался предложить устройство, позволяющее уменьшить уровень шума системного блока. И это ощущается даже в мелочах.
Например, изоляционный слой присутствует даже на передней дверке, при этом упорные стойки прикрывают резиновые набалдашники. Таким способом исключается дребезжание панели, а дверка будет закрываться без неприятного хлопка. Из таких мелочей складывается общее впечатление.
Используемая видеокарта имеет достаточно яркую RGB-подсветку, да и на материнской плате область звуковой подсистемы ярко выделена оранжевыми светодиодами. Тот самый случай, когда самую малость сожалеешь о сплошной боковой панели корпуса. Впрочем, если это уж сильно вас расстраивает, в продаже есть be quiet! Silent Base 600 Window c прозрачным окном на дверке. Такой вариант обойдется примерно на 400 грн. дороже.
Внешний облик оптимальной игровой конфигурации в нашем случае получился достаточно строгий, хотя многим такой сдержанный стиль импонирует. При этом функциональность системы на хорошем уровне. На передней панели доступны по два порта USB 2.0 и USB 3.0, а также разъемы для подключения наушников и микрофона. С обратной стороны имеем пару PS/2, еще два USB 2.0, и три USB 3.0, один из которых имеет формат USB Type-C. На интерфейсной панели платы также расположены видеовыходы DVI и HDMI, розетка Ethernet и три аудиоджека для подключения акустики.
В работе
После сборки системы интересно было оценить температурные режимы игровой платформы, чтобы убедиться в том, что ПК готов к длительным серьезным нагрузкам. Прежде чем, замерять показатели, рекомендуем воспользоваться штатным приложением для настройки ASUS AI Suite III. Первичная юстировка позволяет оценить, в каких пределах система позволяет регулировать скорости подключенных вентиляторов.
В нашем случае результаты следующие. Вентилятор на процессорном кулере может вращаться со скоростью 260–1300 об/мин. 140-миллиметровый пропеллер на передней стенке – 300–900 об/мин, 120-миллиметровый на выдув – 400–1200 об/мин. Диапазоны очень любопытные, особенно для тех, кто хочет собрать производительную, но при этом тихую систему. Однако, низкий уровень шума может вызывать логичные сомнения относительно эффективности работы системы охлаждения. После часовой активной сессии в Battlefield 1 мы получили следующие показатели.
CPU на пике прогревался до 64–66 градусов. Это при том, что вентилятор на процессорном кулере вращался со скоростью всего 320 об/мин, а корпусные – 500–600 об/мин. Система в этом случае работала очень тихо. Основным источником шума была видеокарта, которая безмолвствует в режиме покоя, а под нагрузкой скорость вращения вентиляторов повышалась почти до 1800 об/мин. Графический процессор под нагрузкой ускорялся до 2050 МГц, прогреваясь до 64°С. Даже в этом случае уровень шума работающей системы минимальный. Довольно тихие компоненты в сочетании с изолирующим материалом и относительно толстыми стенками корпуса позволяют получить хороший результат, который оценят любители тишины.
В режиме покоя система почти безмолвствует. БП практически не слышен, видеокарта переходит в пассивный режим, вентиляторы кулера и системные работают на минимальных оборотах. На этом фоне, открыв боковую стенку корпуса уже можно улавливать шелест вращения шпинделя жесткого диска.
Без нагрузки температура GPU удерживалась на уровне 40 градусов. При этом центральный процессор в покое прогревается до 30–32 градусов.
Мы также проверили потенциал процессорного кулера. После повышения скорости вращения вентилятора до 1300 об/мин. Температура CPU даже под OCCT не превышала 53 градуса.
Раз уж мы взялись греть чип специализированной утилитой, хотелось посмотреть на результаты при минимальных оборотах. Несмотря на полную загрузку процессора в игре Battlefield 1, приложение OCCT прогревает CPU сильнее. Как видим, вычислительные ядра процессора нагревались до 67–68°С. Значения допустимые, но если будет желание уменьшить на несколько градусов нагрев, достаточно слегка увеличить обороты вентилятора процессорного кулера, подкорректировав алгоритм в приложении AI Suite III.
Используя плату на Intel Z170, мы поддались соблазну минимально поэкспериментировать с оперативной памятью. Используемый комплект HyperX Savage DDR4-2400 сходу взял 3066 МГц без дополнительного повышения напряжения питания (1,35 В). При этом использовалась формула таймингов 14-15-15-36.
Отдельная строка в характеристиках платформы – энергопотребление. В режиме покоя система расходовала всего порядка 35 Вт, во время игр общее потребление системного блока увеличивалось до 170–200 Вт. В этом случае КПД блока питания приближается к максимальному, при этом мы имеем еще хороший запас мощности для дальнейших апгрейдов.
Производительность
Battlefield 1
Новую серию известной линейки Battlefield, которая отбрасывает нас во времена первой мировой войны, можно считать вполне успешным проектом DICE/EA. Разработчики не только предложили масштабную сетевую молотилку и качественный сингловый сюжет, но и очень достойно оптимизировали свой проект для актуальных платформ.
Забегая немного вперед, отметим, что Battlefield 1 оказалась единственной игрой из нашего списка, которая даже при использовании максимального качества графики, на 95–100% загружала центральный процессор при разрешении 1920×1080.
При этом загрузка GTX 1060 колебалась в пределах 90–100%. Это наглядный пример тому, что связка Core i5-6500+GTX 1060 отлично сбалансирована для такого режима. В пресете Ultra игра требовала порядка 3 ГБ памяти видеокарты. Во время операции в синайской пустыне можно было наблюдать в среднем порядка 100 кадров/c. Очень комфортная производительность для динамичного многопользовательского шутера. Battlefield 1 охотно расходует оперативную память. По ходу игры общий занятый объем ОЗУ превышал 8 ГБ.
Deus EX: Mankind Divided
Очень интересно было оценить производительность оптимальной конфигурации в Deus EX: Mankind Divided, которая на базовой конфигурации вынудила использовать едва ли не минимальные настройки качества графики, причем даже не для хорошей, а лишь приемлемой скорости отрисовки кадров. Здесь можно пенять на сомнительную оптимизацию, но это реальность от которой не застрахованы любители поиграть.
Итак, для оптимальной системы игра не представляет особых сложностей. Согласно показателям встроенного бенчмарка, в режиме с очень высоким качеством графики система в среднем обеспечивала 55 кадров/c, при минимальном 45 кадров/c и максимуме в 68,6 кадров/c. Учитывая сложность сцен интегрированного теста, можно рассчитывать на то, что в игре показатели будут схожими. Основная нагрузка ложится на плечи видеокарты, которая оказывается практически всегда загруженной на 100%. Процессор не то, чтобы отдыхает, но зачастую загрузка держится на уровне 50–75%. Для Full HD с такими настройками качества графики нужна видеокарты с 4 ГБ видеопамяти. Суммарная загрузка оперативной памяти – до 6,5 ГБ.
Полученные показатели оставляют место для сдержанного оптимизма в отношении режима Ultra, при переходе на который игра честно предупреждает, что для работы понадобится видеокарта с 4 ГБ памяти на борту. По результатам замеров, переход на режим Ultra примерно на 10 кадров/c снизил все полученные показатели. Среднее – 45,6 кадров/c при минимуме в 36,4 кадра/c и пиковых 56,9 кадров/c. Мера играбельности в этом случае каждый может определить для себя сам. Нужно признать, что плавность картинки в этом случае уже не та, что была в режиме “Высокое качество”. На сценах с массивными клубами дыма производительность проседает до указанных минимальных значений и это ощущается. В такие моменты понимаешь, что GeForce GTX 1060 – это все же не предел мечтаний. Для некоторых случаев даже для Full HD не помешала бы еще более скоростная видеокарта. Что касается требуемых ресурсов, то загрузка видеопамяти увеличилась примерно до 5 ГБ. При этом зачастую почти половина ресурсов процессора остается “под паром”.
Dirt Rally
Покатушки в Dirt Rally доставляют настоящее удовольствие любителям автосимов, которые не приемлют аркадные гоночки. В пресете с очень высокими настройками качества графики получаем избыточные 100–105 кадров/c, при этом во время теста даже нагрузка на GPU не всегда максимальна, тогда как процессор работает в полсилы.
Если есть желание по максимуму использовать ресурсы системы, можно изменить базовый режим сглаживания MSAA с x4 на x8. Визуально на качестве картинки здесь это заметно не сказывается, но уже не позволяет видеокарте простаивать без дела. Производительность снижается до 80–85 кадров/c, оставаясь на очень комфортном уровне. В любом случае, Dirt Rally – точно не та игра, которая вызовет какие-либо сложности у системы подобного уровня. По крайней мере это справедливо для разрешения 1920×1080. Загрузка видеопамяти на пике – 2,7 ГБ, при этом оперативной памяти требовалось всего 3,5–4 ГБ.
Metro: Last Light Redux
Пока украинские разработчики 4A Games корпят над новым секретным проектом, вполне может такое случиться, что вам захочется перепройти Metro Redux, вышедшую еще в 2014 году. Если игрока этот атмосферный шутер держит в напряжении лишь время от времени, то от системы постоянно требует максимальной производительности. Особенно, если вы привыкли использовать режимы с максимально доступным качеством графики.
Средние 53 кадра/c при Full HD кажутся оскорбительными для ПК такого класса, учитывая что во время игры расходуется всего порядка 1,5 ГБ памяти видеокарты. Но, торопитесь с выводами об оптимизации. Скромные показатели – следствие использования полноэкранного сглаживания SSAA, которое нещадно снижает производительность любой видеокарты. Отключив в настройках соответствующую опцию, получаем уже средние 95 кадров/c c просадками до 70 кадров/c и пиками в 140 кадров/c. Оба режима сулят хорошую играбельность. Какой из них предпочесть – решать вам.
Doom
Расчищать марсианские станции от потусторонней скверны в DOOM одно удовольствие. id Software отлично оптимизировали свой проект.
Даже на открытых локациях в режиме Ultra производительность не падает ниже 100 кадров/c, зачастую колеблясь в пределах 120–170 кадров/c. Разница при переходе между Vulcan и OpenGL в данном случае практически не ощущается. Потребление памяти видеокарты приближается к 4 ГБ, потребление ОЗУ – до 7300 МБ.
Middle-earth: Shadow of Mordor
Используя максимально доступные настройки качества графики в Middle-earth: Shadow of Mordor при разрешении Full HD мы получали 70–100 кадров/c при средних 88 кадрах/c и минимуме в 59 кадров/c во встроенном тесте. Очевидно, что в этом случае вопрос с недостатком производительности в принципе не возникает. Орков, захватывающих чужие территории, нужно остановить. Мордор должен быть разрушен.
Детище Monolith Productions очень охотно потребляет память видеокарты. При используемых установках ее расходовалось более 5,5 ГБ, потому для видеокарт с меньшим объемом памяти пришлось бы регулировать настройки. Во время игры графический адаптер загружается по полной, а вот процессор напрягается лишь в полсилы. Судя по характеру графиков на системном мониторе, задача распараллеливается на все 4 ядра, которые загружены примерно на 50%. Нужно признать, что игра очень экономно расходует оперативную память, требуя для себя всего около 1,5 ГБ.
Rise of the Tomb Raider
Чтобы помочь Ларе в последней части Rise of the Tomb Raider, нужна достаточно производительная система. Особенно, если вы хотите сделать это красиво. Используя графическую предустановку «Очень высокое» и DirectX 12, наша конфигурация обеспечивала в среднем около 80 кадров/c.
На самых тяжелых сценах производительность проседала до 60, но это скорее исключительные ситуации с большими открытыми пространствами. Видеокарта практически всегда загружена до предела, при этом в используемом режиме игра требует почти весь доступный объем видеопамяти. Обратим внимание на фактические значения RAM на скриншотах. Даже в ситуации, когда кроме самой игры в системе нет дополнительных приложений, обойтись 8 ГБ оперативной памяти будет очень сложно. Конечно, Rise of the Tomb Raider запустится, но постоянные обращения к накопителю в этом случае обеспечены. Это наглядный пример того, зачем уже сейчас для игровой системы использовать 16 ГБ оперативной памяти.
При использовании высокого качества графики, загрузка процессора зачастую колеблется в пределах 30–50%, повышаясь до 80% на сценах с водопадами или большим количеством мелких элементов.
Sid Meier’s Civilization VI
Тотальное мировое господство в Civilization VI требует серьезной предварительной подготовки. Безусловно достойная внимания очередная часть от Firaxis кроме хвалебных отзывов получила немало критики из-за не лучшей оптимизации игры. Оказалось, что несмотря на визуальную мультяшность картинки, игра требует достаточно мощной конфигурации для комфортной игры.
Согласно встроенному тесту графики, на смену одного кадра затрачивается 17,01 мс, а это значит, что мы в среднем можем рассчитывать на 59 кадра/c. В обновлении также появился бенчмарк работы искусственного интеллекта (ИИ), во время которого подсчитывается среднее время на ход. В нашем случае это 18,65 с на один ход. Здесь точно еще есть что оптимизировать. Несмотря на немалое время этапов, загрузка процессора составляла порядка 75–95%. То есть ресурсы CPU использовались c высокой, но не максимальной эффективностью. Объем видеопамяти, которая потребуется для ультра-настроек – 4 ГБ.
The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt стала подарком для всех любителей серии. Переживать историю Геральта интересно вне зависимости от красот внешнего убранства. Конечно, хорошая картинка никогда не будет лишней. При использовании высокого качества графики, получаем средние 70–75 кадров/с. В густой лесной чаще или застроенном городском квартале производительность может снижаться до 55–60 кадров/c. Это весьма комфортные значения.
Установив профиль «Запредельное», можно получить еще более высокое качество графики, но в этом случае можно ожидать просадки до 40–45 кадров/c при средних 55–60 кадров/c. Нельзя сказать, что режим совсем уж неподъемный, но для подобных настроек все же желательна еще более мощная видеокарта. В текущих условиях GPU всегда загружен на 100%. Нагрузка на процессор также достаточно серьезная. Зачастую она колеблется в пределах 60–75%, но при большом количестве объектов в кадре, пиковые значения могут повышаться до 80–100%. The Witcher 3: Wild Hunt экономно расходует память видеокарты, потребляя порядка 1600 МБ при высоких настройках качества и около 2500 МБ при «запредельных».
Итоги
Оптимальный игровой ПК позволяет получать удовольствие от любого актуального проекта. Производительность системы достаточна для того, чтобы обеспечить комфортные значения кадров/c при высоких или даже максимальных настройках качества с разрешением Full HD. Предложенная ключевая связка «процессор+видеокарта» оказалось хорошо сбалансированным вариантом. При желании можно поиграться с разгоном графического адаптера, что принесет дополнительный прирост быстродействия. В целом система получилась очень тихой, производительной и экономичной. Мы довольны результатом, хотя всегда остается место для улучшений, оптимизаций, личных предпочтений и финансовых возможностей. Обратим особое внимание на то, что представленные в материале компоненты использовались в качестве наглядного примера для оценки возможностей конфигурации подобного класса.